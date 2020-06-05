Специфичный опыт и эмоции молодёжи. Почему Брагин в сборной России — это опасно

Говоря начистоту, причин не доверять Валерию Брагину пока особых нет. На данный момент стоит упомянуть не о недостатках или отрицательных чертах, а скорее об опасностях, которые могут подстерегать Валерия Николаевича на посту главного тренера сборной России.

Давно не работал со взрослыми

Главные заслуги Валерия Брагина относятся к периоду его работы с молодёжной сборной России. С молодёжкой выиграл золото (2011), четырежды брал серебро (2012, 2015, 2016 и 2020) и дважды — бронзу (2017, 2019). А вот опыт работы главным тренером во взрослой команде высшего уровня у Брагина уже довольно давний.



С мая по декабрь 2012 года он руководил столичным ЦСКА, и это последнее его появление в клубе КХЛ на позиции главного тренера. В тот локаутный год в стане «армейцев» произошли большие перемены — генменеджером стал Сергей Фёдоров и был создан наблюдательный совет, председателем которого стал Игорь Сечин. На своём посту Брагин продержался до 15 декабря, после чего его сменил Вячеслав Буцаев, под руководством которого «армейцы» заняли первое место в дивизионе Тарасова и вышли во второй раунд, где проиграли московскому «Динамо».



До этого появление Брагина на позициях главного тренера во взрослых командах тоже было не слишком продолжительным. В сезоне-2003/2004 он был уволен из «Химика» уже в конце сентября, затем были полтора сезона в «Спартаке». После этого — либо позиция ассистента, либо юниорская и молодёжная сборная. Очевидно, что для молодёжи Брагин — абсолютный авторитет и наставник, обладающий максимально весомым мнением, так как подавляющее большинство молодых игроков отзываются о Валерии Николаевиче максимально тепло.



Во взрослой сборной пользоваться таким авторитетом будет намного труднее, поскольку придётся иметь дело и с матёрыми звёздами из НХЛ, и с опытными игроками, выступающими в России, характер которых по определению нельзя назвать простым. Молодёжный хоккей специфичен по своей сути — там важно доверительное, если не сказать отеческое отношение к хоккеистам, которые полны сил, но не всегда справляются с эмоциями. В главной команде для успешного управления этого будет явно недостаточно.

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Огромное давление и близость Олимпиады

При всём уважении к молодёжной сборной, внимание к ней далеко не такое пристальное, как к главной национальной команде. Да, молодёжные чемпионаты мира в последние годы стали значительно прибавлять в медийности, ими стали больше интересоваться российские болельщики, но уровень влияния общественного мнения и требования к результату всё равно намного ниже.



Успехи молодёжки для многих болельщиков — приятный бонус и возможность посмотреть «безбашенный» хоккей на МЧМ в новогодние каникулы. При этом главным турниром остаётся майский чемпионат мира и Олимпиада, до которой, кстати, остаётся чуть больше полутора лет. Любой матч главной команды — даже на этапе Евротура — становится значительным событием, мнения о нём высказывают множество экспертов. И если возможную неудачу с молодёжной командой Валерию Николаевичу наверняка бы простили, особенно учитывая предыдущие хорошие результаты, то во взрослой сборной уровень оценок будет значительно строже.

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Омоложение состава — потенциальный удар по результату

Логично, что каждый тренер, приступивший к работе с новой для него сборной, старается опереться на известных ему игроков, с которыми он уже когда-либо работал. Поэтому мы вправе ожидать от Валерия Брагина шагов по привлечению в главную сборную России значительного количества молодых хоккеистов, с которыми наставник сохранил хорошие отношения со времён работы с юниорской и молодёжной командами. Многие из них уже давно вышли из молодёжного возраста, но в целом это наверняка будет ставка именно на молодой призыв, а как следствие — некоторая неопытность, излишняя эмоциональность и непродуманность поступков.



Там, где ветеран будет спокоен, молодых может начать трясти, что способно негативно сказаться на результатах, которыми главная команда в последние годы и так не вполне блистала. Золота чемпионата мира мы не видели с 2014 года, ну а если на Олимпиаду-2022 всё же приедут игроки НХЛ, то спрос за результат будет ещё выше.