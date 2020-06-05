Почему ушёл Кудашов и чем важно совмещение постов? Итоги пресс-конференции сборной России

Сегодня, 5 июня 2020 года, Федерация хоккея России официально объявила о перестановках в тренерских штабах национальных команд. Наставником главной сборной России стал Валерий Брагин, а ставшее вакантным место тренера молодёжки занял Игорь Ларионов. В этот же день состоялась пресс-конференция с участием Брагина, Ларионова, президента ФХР Владислава Третьяка и первого вице-президента организации, главы штаба национальной сборной России Романа Ротенберга. Приводим ключевые тезисы, озвученные главными людьми в нашем хоккее.

Брагин – новый главный тренер сборной России. Почему выбрали его и убрали Кудашова На его место в молодёжной сборной назначат Игоря Ларионова.

Об уходе Алексея Кудашова

«У нас системная работа в течение пяти лет, мы соблюдаем идентичность, почерк сборных команд. Хотим быть первыми в рейтингах. Мы со всеми тренерами поддерживаем общение. Но работа в сборной России подразумевает круглосуточную занятость в хоккее, полное погружение в интересы команды. И в таких ситуациях не все на это готовы пойти. Поэтому Алексей Кудашов, которому мы говорим спасибо за работу, остаётся нашим консультантом. По семейным причинам он не мог выполнять круглосуточную работу. Кудашов сам к нам обратился после сезона, попросив рассматривать его в качестве консультанта. Нет какой-то одной причины ухода Алексея Николаевича, это комплексный подход».

О совмещении постов главного тренера СКА и сборной России

«Почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной? Важно понимать, что работа над развитием игрока – это работа круглосуточная. Она начинается с июля, когда стартует сбор, и затем идёт каждый день над физикой, психологией, тактикой. В наше время важно игрока развивать. У нас есть успешный опыт Олимпиады в Южной Корее, наша программа «Красная машина» была внедрена до того турнира. Олимпиада была выиграна не просто так.

Раньше, во времена того же Виктора Тихонова, молодым игрокам давали играть, формировали тройки из них. Мы используем этот опыт, и нам кажется, что в КХЛ не дают играть молодым хоккеистам. Для сборной важно, чтобы тренер национальной команды мог постоянно быть перед глазами игроков-кандидатов, работал с ними каждый день. Чтобы выиграть Олимпиаду, нужно попасть в точку, собрать лучших игроков, зная о них всё.

Мы работаем со всеми тренерами, и с Квартальновым, и с Никитиным. Во главе угла – вопрос времени. Главный тренер «Ак Барса», ЦСКА не может уезжать на Евротур, так как в приоритете клуб. В случае СКА мы идём на риск, развивая российский хоккей».

О тренерах и скаутах сборной России

«Почему Алексей Жамнов разжалован из старшего тренера просто в тренеры? У нас идёт постоянная работа со всеми тренерами. С Алексеем Юрьевичем Жамновым мы постоянно на связи. Что касается должностей, то будет всё решаться по ходу событий.

По Северной Америке в плане скаутинга помогает Владимир Малахов, также у нас есть специальная новая программа, которую мы презентовали. Но вы же видите, что сейчас происходит в Северной Америке. Конечно, мы с Игорем Николаевичем Ларионовым, учитывая его опыт, тоже будем общаться по всем игрокам, которые играют по ту сторону океана. Сейчас же мы контролируем только то, что от нас зависит. Мы рассчитываем на игроков, которые играют в России, которых держим в руках. Дальше будем смотреть за всеми игроками.

Методист сборной России швед? Ларс Юханссон имеет огромный опыт тренера, менеджера. Мы открыты к диалогу со всеми. У нас есть и канадец Дэниэл Бохнер, который работает с игроками в плане развития катания. Ларс Юханссон занимается аналитикой, методическими вещами, взглядом со стороны. Он смотрит все матчи НХЛ, общается с тренерами, со многими хорошо знаком».

Специфичный опыт и эмоции молодёжи. Почему Брагин в сборной России — это опасно При всём уважении к Валерию Николаевичу, сомнений в результатах сборной после его назначения достаточно.

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О смене Кудашова на Брагина

«Мы надеялись, что с таким составом сборная России займёт первое место на прошлом чемпионате мира, но в итоге мы заняли на нём только третье место. СКА тоже не выиграл Кубок Гагарина. Алексеем Кудашовым проведена работа, но она не выполнена до конца. Поэтому ФХР приняла решение о замене главного тренера. Ларионов – авторитет в хоккее. Он прошёл все ступеньки в мировом хоккее. Может, у него большого тренерского опыта нет, но в молодёжной сборной мы увидели, что они с Валерием Брагиным сработали хорошо».

О приезде игроков НХЛ на ЧМ-2021

«До коронавируса были подвижки, что игроки НХЛ хотели ехать на чемпионат мира, но сейчас никто ничего не знает, что будет дальше. ИИХФ сделает всё, чтобы игроки, вылетевшие из первых раундов плей-офф НХЛ, успели сыграть на чемпионате мира 2021 года в Минске и Риге. Кстати, мы хотим привлечь к работе Игоря Кравчука, который живёт в Северной Америке. Надеемся, что он в будущем нам сможет помочь с информацией по игрокам из НХЛ».

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О назначении главным тренером молодёжной сборной России

«Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России, Третьяка, Ротенберга за большое доверие. Я готов к этому вызову. Знаю, что Валерий Брагин справится во взрослой сборной, потому что люди, прошедшие через него, имеют характер и знают, как побеждать. Со своей стороны скажу, что я смотрю вперёд с большими ожиданиями. Мне очень важно понять, что мы имеем в плане кадров. Очень важно никого не пропустить. Командная игра, командная смекалка, творчество – я должен развить это в ребятах. Также поздравляю своих помощников. Сергей Голубович и Владимир Филатов прошли большой путь и помогут мне в совместной работе. Это будет творческий треугольник, плюс Николай Хабибулин. Мы готовы, мы смотрим на ближайший МЧМ в Канаде. Это наша мечта – на родине хоккея показать нашу лучшую игру и привезти золото в Россию.

Мы делаем тренерскую команду на два года, до Пекина. Для меня большая честь возглавить молодёжку, и надо сказать, что изначально у меня было желание поработать один год. Но, обсудив многие вопросы и понимая важность этого процесса работы именно до Олимпиады, я принял предложение о двухлетнем контракте. Конечно, у меня есть определённые мечты, мысли, планы, хочу их реализовать. Руки у меня развязаны, за плечами колоссальный опыт, я с большим желанием стремлюсь начать этот поход за золотом на всех уровнях. Хочется вернуть те славные традиции нашего хоккея, которые мне удалось застать в игровой карьере».

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О своей философии, опыте и целях

«Я собрал колоссальный объём информации о каждом игроке. Я готовил информацию на следующий год под Валерия Брагина, но сам стал главным тренером, теперь она в наших руках. Разговор не обо мне, а о команде. Свой опыт, который у меня есть и который я продолжаю получать, я буду передавать ребятам.

Хоккей – игра ошибок. У меня нет практики повышенного тона и крика. Ребята должны себя реализовывать и двигаться дальше. Я же не прихожу из баскетбола или из фигурного хоккея. Мой опыт работы с великими тренерами не купить в университете. У нас одна цель – только золото. Другое для нас неприемлемо. Готов работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. У нас будет хороший коллектив и хорошая команда».

О коррупции в МХЛ

«В данный момент мы говорим о том, что будем видеть впереди. Все вопросы, которые были подняты ранее, – они закрыты. К сожалению, мы с Морозовым не поговорили. Сейчас модно в СМИ разбираться друг с другом. Но тема была отработана, мы открывали горячую линию, когда родители юных хоккеистов могли звонить и докладывать о вещах, которые они считают неприемлемыми. Мне как тренеру молодёжной сборной России важно находить тех ребят, которые прошли чистый путь и по спортивному принципу получают места в составе».

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.

О назначении в СКА и сборную России

«Для меня это большая честь. Благодарю руководство ФХР за доверие. Предстоит очень большой объём работы. То поколение игроков, которое прошло через молодёжку, мне знакомо. Наша страна очень богата на хороших хоккеистов. Нужно правильно их развивать. Надеюсь, что у нас всё получится. Все вместе мы должны решить поставленные перед нами задачи.

В совмещении должностей в СКА и сборной России ничего страшного нет. Не сказал бы, что у меня был негативный опыт работы главным тренером на клубном уровне. Последние два месяца я работал в СКА и сборной, окунался в эту атмосферу. Очень много кандидатов для сборной играют за СКА. Вся работа из клуба будет переноситься в сборную. Нюансы, которые существуют, должны нарабатываться».

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О формировании состава сборной России

«Наверняка игроков из НХЛ не будет на чемпионате мира в Минске, потому что сезон там только в январе начнётся. Поэтому очень серьёзная работа нам предстоит. На первых двух этапах Евротура мы будем определяться по составу, а на следующих этапах уже будем его наигрывать для чемпионата мира. Чтобы подготовить команду, нужно минимум пару серьёзных турниров пройти с одним составом. Сейчас сложно сказать, на кого я буду опираться. Практически все кандидаты прошли через мою молодёжку. Но я рассчитываю на молодёжное звено из СКА Марченко – Морозов – Подколзин. На примете и другие молодые игроки, и, конечно, не стоит списывать со счетов опытных хоккеистов.

Как будет формироваться сборная России? По работе в молодёжной сборной все знают, что только лучшие игроки своего возраста играли в национальной команде. Для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Если он устраивает тренерский штаб сборной и приносит пользу, то ему дорога открыта. Всё будет объективно, будут играть сильнейшие».