«Мне предлагали остаться главным тренером». Кудашов – об уходе из сборной России и СКА

Алексей Кудашов не любитель раздавать интервью. Особенно сразу после того, как покинул пост главного тренера, да ещё и в двух местах одновременно. Однако на звонок обозревателя «Чемпионата» российский специалист ответил сразу после завершения интернет-брифинга руководства ФХР и новоиспечённого тренерского штаба с журналистами. В эксклюзивном интервью Кудашов заявил, что сам отказался продолжать работу в сборной и СКА.

Почему ушёл Кудашов и чем важно совмещение постов? Итоги пресс-конференции сборной России Руководители ФХР представили новых тренеров национальных команд и вместе с ними ответили на вопросы журналистов.

«Всему тренерскому штабу команды было предложено продлить контракт со СКА и сборной России ещё на год»

— Отныне вы официально не занимаете пост главного тренера сборной России и СКА.

— Да, так и есть. Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Мне предлагали остаться главным тренером. На последнем собрании в марте, когда команда СКА расходилась, так как была ясность в том, что сезон не будет доигран, всему тренерскому штабу команды и мне в том числе было предложено продлить контракт с клубом и сборной России ещё на год. Но я решил его не продлевать. Повторюсь, огромное спасибо всему руководству ФХР и сборной за всё это время, за предложение продолжить сотрудничество.



— Теперь ваша роль – тренер-консультант сборной России.

— Мы говорили на эту тему с Романом Борисовичем Ротенбергом (первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России. – Прим. «Чемпионата»). Все мои знания, всё, что я наработал за прошлый год, будет в распоряжении команды. Планируется обмен мнениями, моё мнение тоже будет учитываться.



— Вы успели обсудить все дела с новым главным тренером Валерием Брагиным?

— Естественно, ведь мы вместе работали всю концовку прошлого сезона, поэтому Валерий Николаевич в курсе всех дел.

Фото: photo.khl.ru

— С хоккеистами успели попрощаться?

— Какого-то общего и конкретного прощания не было. Со многими ребятами пообщался, обсудили эту тему. Не на общем собрании, а индивидуально.

«Чувство недосказанности имеется. Дело не было доделано до конца»

— Какая-то недосказанность наверняка есть?

— Естественно, чувство недосказанности имеется. Дело не было доделано до конца, мы недоиграли Кубок Гагарина. СКА был на хорошем ходу, команда была готова решать серьёзные задачи. Чемпионат мира в Швейцарии, увы, тоже отменили. Так что подвести полноценный итог не получается.



— Вы целиком погружались в интересы сборной?

— У нас было три этапа Евротура, мы разбирали соперников со всем тренерским штабом. Здесь не только моя работа, а, повторюсь, всего тренерского штаба. Есть скауты, методисты, люди, отвечающие за теорию, за физподготовку. Все трудились в тесном сотрудничестве. Мы просмотрели огромное число молодых игроков, готовились к чемпионату мира. Проверяли, кто из молодых ребят способен поехать на этот турнир.

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— Никакой обиды ни на кого у вас нет?

— Какая может быть обида, если я сам принял это решение?



— Логично. У вас действительно накопилась усталость?

— Впереди ещё месяц перерыва, потом у команд начинаются тренировочные сборы, а там, дай бог, не за горами и новый сезон. Планирую очень внимательно следить за началом чемпионата. Буду находиться в полной боевой готовности, готов к новому вызову и к новой работе.



— Значит, долго засиживаться не собираетесь?

— Да, посмотрим, как будет развиваться начало сезона. Долго засиживаться в мои планы точно не входит.

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«У сборной России безусловно есть внутренний резерв»

— На прошлом чемпионате мира вам в тандеме с Ильёй Воробьёвым удалось завоевать бронзовые медали. Вспоминаете поражение от финнов в полуфинале?

— Конечно, досконально помню ту игру, какие ходы были сделаны, какие совершили ошибки. Разумеется, нам хотелось выиграть, выйти в финал и завоевать золотые медали, как это бывает на любом соревновании. Думаю, что тот матч с Финляндией уже достаточно разобран, сказано по этому поводу после чемпионата мира было многое.



— Согласны, что даже в том случае, если на чемпионат мира 2021 года, а затем и на Олимпиаду не приедут игроки из НХЛ, у сборной России есть внутренний резерв?

— Безусловно. В России всегда было огромное число хороших и достойных хоккеистов, в том числе и молодых игроков, которые растут и развиваются. Так что здесь всё в полном порядке.