Ждём волшебства от Панарина. Кто «выстрелит» в плей-офф НХЛ из команд с низким посевом

Новый формат плей-офф вдохнул новую жизнь в команды, которые могли не попасть в розыгрыш Кубка Стэнли при классической схеме. Когда хоккей возобновиться, все команды будут максимально подлечившимися и отдохнувшими, а поскольку все матчи будут проходить в двух городах без зрителей, то фактор домашних и гостевых игр будет сведён к абсолютному минимуму. Это значит, что мы вправе ожидать большого количества сюрпризов — в первую очередь, от тех команд, кто не попал в топ-8 своей конференции по итогам регулярного чемпионата. Кто из них «выстрелит» и станет открытием?

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«Монреаль Канадиенс» (12)

Если бы не коронавирус, «хабы» уже давно думали о драфте, межсезонье и находились бы в блаженном отпуске, но новый формат плей-офф дал им неплохой шанс. В квалификационном раунде плей-ин «канадцы» будут играть с «Питтсбургом», который хотя и выглядит номинальным фаворитом, но может испытать серьёзные проблемы. На момент остановки регулярного чемпионата «пингвины» на 4 очка отставали от лидера своего дивизиона «Вашингтона», но нынешний сезон был слишком противоречив для команды Майка Салливана, которую, к тому же, мучили травмы.



«Монреаль» выиграл в основное время из 71 матча только 19, уступив в 10 из 14 последних матчах, но и «Питтсбург» играл слишком несобранно (8 проигрышей в 11 встречах). Вратари «Пингвинз» Мэтт Мюррей и Тристан Джарри пока что разбираются друг с другом в борьбе за статус первого номера, что может не пойти на пользу команде. Особенно это ощутимо может выглядеть в сравнении с «Монреалем», где воспрянет духом Кэри Прайс, получивший шанс «вытянуть» команду дальше.



Серия до трёх побед будет короче обычной, а значит, роль «горячего» вратаря будет важна как никогда — не случайно игроки НХЛ уже публично высказывались о том, что играть против отдохнувших Прайса и Ши Уэбера будет удовольствием ниже среднего. В то же время, если брать во внимание статистику регулярного чемпионата, то Прайс вовсе не был суперменом: 91,9% отражённых бросков среди голкиперов, сыгравших не менее 1 000 минут. Так что бояться его Малкину и компании точно не стоит, но определённые проблемы «пингвинам» он вполне может организовать.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (11)

«Синерубашечникам» придётся биться с «Каролиной», и эта серия обещает быть одной из самых интересных в квалификационном раунде. «Рейнджеры» могли попасть в плей-офф и по старой схеме, причём спорили они именно с «ураганами», которые были впереди на два очка. Команда Артемия Панарина находится в переходной фазе, занимаясь строительством коллектива на будущее, но шанс проявить себя у неё есть уже сейчас, тем более, что в стане «Рейнджерс» есть настоящие лидеры. Хлебушек в нынешнем сезоне впечатлил всех, заставив даже североамериканскую прессу говорить о присуждении приза MVP, а кроме Артемия есть ещё Мика Зибанеджад и два российских вратаря — Шестёркин и Георгиев, которым будет очень кстати хорошо проявить себя в плей-офф. В случае, если кто-то из наших голкиперов «вытащит» серию против «Харрикейнз», это может окончательно решить все вопросы с будущим сдавшего ветерана Хенрика Лундквиста, у которого ещё один год действующего контракта.

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О том, что «Каролина» опасается ньюйоркцев, говорит хотя бы тот факт, что «ураганы» были одной из двух команд, голосовавших против принятой схемы плей-офф. В регулярном чемпионате «рейнджеры» выиграли у соперника все 4 матча, но во время регулярки коллектив Рода Бриндамора страдал из-за травм. Если Дуги Хэмилтон и Сами Ватанен будут здоровы, то линия обороны у «Каролины» заметно укрепиться, а Ахо, Терявяйнен и Свечников зададут работы кому-то из вратарей «Рейнджерс».

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«Флорида Пантерз» (10)

В общем и целом, положение и общий расклад в серии против «Айлендерс» трудно назвать благоприятным для «кошек», но есть один фактор, который может всё изменить. Речь идёт о Сергее Бобровском, который не слишком удачно провёл регулярный чемпионат, разочаровав многих болельщиков — слишком уж велико было впечатление от крупного контракта россиянина. В плей-офф, куда южане бы не попали, если бы не форс-мажор, Бобровский получит шанс реабилитироваться. По словам менеджмента «Флориды», Бобровскому есть что доказывать, и это хорошо.

«Коламбус Блю Джекетс» (9)

На что был способен «Коламбус» в плей-офф мы убедились год назад, когда выбитой из розыгрыша Кубка Стэнли оказалась «Тампа», но состав у тех «мундиров» был совсем другим. Впрочем, и соперник у «Блю Джекетс» нынче совсем иной, и «Торонто», обладающий прекрасным нападением и дырявой обороной может представлять для дисциплинированного «Коламбуса» идеальную цель. О том, что серия будет очень плотной и ровной, говорят два матча регулярного чемпионата, в которых «Торонто» выиграл в основное время в одну шайбу, а «Коламбус» — в овертайме.

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«Чикаго Блэкхоукс» (12)

«Ястребы» будут играть со второй командой Тихоокеанского дивизиона — «Эдмонтоном», где шоу Драйзайтля и Макдэвида, по идее, должно сделать «нефтяников» безоговорочными фаворитами. Тем не менее, в сезонной серии «Чикаго» выигрывает со счётом 2-1, а после прибытия на последний рубеж Робина Ленера преимущество «Блэкхоукс» во вратарской линии может стать решающим. Главной сюжетной линией станет, безусловно, противостояние Макдэвида и Драйзайтля с одной стороны и Кейна и Тэйвза — с другой. Молодые звёзды будут пытаться узнать у старых псов, как кусаться, и этот исход может быть совершенно непресказуем.

«Виннипег Джетс» (9)

«Реактивщики» будут играть против «Калгари» — это канадское противостояние должны решить вратари, вернее, вратарь — Коннор Хеллебайк, который с большой долей вероятности получит «Везину» в нынешнем сезоне. Если бы не Хеллебайк, текущий год для «Джетс» был бы полностью потерян, но страж ворот играл великолепно и «самолёты» как минимум будут в состоянии попортить жизнь «огонькам». Если вместе с голкипером на пике формы окажутся Лайне, Уилер и Шайфли, нас ждёт увлекательное противостояние против Джонни Годро и Шона Монахана, которые никак не скажут заметного слова в кубковой стадии. Опять-таки, роль голкипера способна стать решающей, а у «Калгари» с этим далеко не всё хорошо.