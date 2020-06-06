Кто, если не он? Брагин должен раскрыть новое поколение звёзд в сборной России

О козырях Брагина – чуть ниже. Но сейчас это лучший выбор для сборной. Кто кроме Валерия Николаевича мог бы встать у руля национальной команды летом 2020-го?

Знарок и Воробьев – этап пройденный. Квартальнов вроде бы давно и успешно работает в клубах, но, вот парадокс, аргументов в пользу своей совместимости со сборной он так и не наработал (о причинах, не позволяющих представить его в главной команде страны, тоже не будем). Цулыгина сжирает своя же уфимская система. Буцаеву с Заварухиным до топ-уровня еще расти и расти. Мартемьянов, еще пару лет назад считавшийся чуть ли не вторым Билялетдиновым, так и не использовал шанс стать столь же элитным кубковым специалистом. Крикунов – наверное, уже поздно. А больше российских тренеров, попадающих со своими командами хотя бы в плей-офф КХЛ, у нас нет.

Авторитетный и гибкий тренер, доверяющий молодёжи. Брагин в сборной России – это хорошо Находим плюсы в новом назначении в национальной команде.

Про Никитина мы не забыли, что вы. Но приглашать его нелогично по двум причинам. Во-первых, разве ЦСКА снял задачу непременной победы в Кубке Гагарина? А ведь прежняя чемпионская команда де-факто перестала существовать. Великий исход главных звёзд заставляет приступать к отстройке нового ЦСКА, и поэтому Никитина ждет самый тяжелый в армейской карьере сезон. Где тут найти время и силы на сборную? Тем более, что и руководство ЦСКА было против, чтобы он отвлекался во время турнира еще и на сборную. Именно поэтому он временно перестал работать в национальной команде, хотя работал там с 2013 года.



Во-вторых – и это еще важнее – если приглашать Никитина, то зачем вообще было снимать Кудашова? Очевидно, что тренерский почерк экс-наставника сборной был не слишком-то совместим как с традициями, так и со стратегией развития национальной команды. Мы не финны, чтобы побеждать с опорой на оборонительный стиль и строгую схематичную работу. У лучших русских хоккеистов другие сильные стороны. К чему приводят эксперименты с переводом наших суперзвёзд на «рельсовый хоккей», все видели на Олимпиаде в Сочи. Русская хоккейная философия совсем иная, и тот же Никитин вряд ли сумел бы быстро перестроиться на нее иной, исповедуемой в ЦСКА последних лет, стилистики.

Фото: photo.khl.ru

А вот Брагин – полководец, который не заставляет отсиживаться в окопах. Невозможно представить, чтобы команда Валерия Николаевича на глазах у забитого домашнего 70-тысячника играла на 0:0. В приверженности оборонительному хоккею Брагина может обвинить либо дилетант, либо конъюнктурщик. Пальцев обеих рук не хватит, чтобы сосчитать зрелищные матчи молодёжной сборной на чемпионатах мира. Легендарный финал в Баффало-2011 все помнят, а благодаря казусной январской трансляции от Матч-ТВ забудут совсем не скоро. Но ведь через год, в победном полуфинале МЧМ-2012 против той же Канады, шайб было еще больше (6:5). Два финала и один полуфинал брагинская молодёжка проиграла со счетом 3:4, пять лет назад в битве за золото почти отыгралась с 1:5 (не хватило одного гола). Это что – оборонительный хоккей?

Специфичный опыт и эмоции молодёжи. Почему Брагин в сборной России — это опасно При всём уважении к Валерию Николаевичу, сомнений в результатах сборной после его назначения достаточно.

Об этом мало кто знает, но еще в декабре вариант с приглашением Брагина всерьез рассматривали внутри одного из топ-клубов КХЛ (и речь не о СКА). И это был клуб, в котором никогда не делали ставку на оборонительный окопный хоккей. До прямых контактов с Валерием Николаевичем дело не дошло. Но сам факт показателен. Элитный уровень Брагина-тренера ценят не только в Питере и не только в федерации. И профессионалы капканостроителем его не считают.



Конечно, непосредственной работе над разнообразием схем атаки Брагин привержен меньше, чем тот же Вячеслав Быков. Но его молодёжка на протяжении всех 10 лет стабильно отличалась таким козырем: самые одаренные играют в свой лучший хоккей именно тогда, когда нужно. Сильные стороны лидеров работают на команду по полной.



Во-первых, он умеет вести игру. По ходу турнира, по ходу матча Брагин видит, у кого идёт, а у кого нет. И меняет составы не по планшету, а по ситуации – выпуская всегда самых «горячих», лучших на данный момент. Вспомните, какие проблемы были у тех же Крикунова с Билялетдиновым, которые вообще не реагировали на то, что «показывал лед». А, к примеру, Быков всегда был догматиком в плане «веры в ребят» — даже если у лидеров не шло. Про Брагина мы за эти годы узнали другое. Он реально видит, что происходит и чувствует, что надо делать. Потому и звёзды в сборной Брагина играют на звёздном уровне.



Во-вторых, Брагин не только отличный воспитатель (это актуально скорее для молодёжки), но и отличный селекционер. Это и есть тренерское чутье – понять, кто лучший именно на данный момент. Валерий Николаевич никогда не поставит в состав игрока, если его конкурент способен здесь и сейчас принести больше пользы. На этом, кстати, он погорел в ЦСКА-2012, но про тот случай чуть ниже. Компетентность нового главного в оценке текущего момента очень важна для сборной при подготовке к чемпионатам мира (особенно следующему, без энхаэловцев) и к Олимпиаде. На контрасте вспомните, как Билялетдинов за два месяца до Сочи-2014 в авральном порядке поехал в НХЛ искать замену прежним любимцам. И какими бесполезными были джокеры, которых он подтянул к Белым Играм на флажке.

Фото: photo.khl.ru

Назначение Брагина логично потому, что через его руки начиная с 2010-го прошло больше сотни реально лучших хоккеистов России. Он подержал в руках почти всех, которым предстоит биться за взрослую сборную в ближайшие годы. Многие общаются с ним как со вторым отцом. Он знает умеет найти идеальный баланс между непререкаемым тренерским авторитетом и умением общаться с подопечными на одном языке. Неслучайно первыми с новой должностью его поздравили Евгений Малкин и Егор Замула – два по-своему ярких представителя разных поколений нашего хоккея. Настоящая звезда и, надеемся, будущее национальной команды. С обоими в разное время он работал в молодёжке. Брагин должен раскрыть новое поколение звёзд в сборной России, а при случае даже объединить их с заслуженными мастерами уровня того же Малкина и Овечкина. Тренер, который добивался успехов со звездной молодёжью, должен получать шанс на продолжить на высшем уровне с теми же ребятами. Шведы, переведя Гренборга из сборной 20-летних во взрослую, выиграли два чемпионата мира.

Почему ушёл Кудашов и чем важно совмещение постов? Итоги пресс-конференции сборной России Руководители ФХР представили новых тренеров национальных команд и вместе с ними ответили на вопросы журналистов.

Мы в теории могли сделать то же самое в начале 2000-х – когда Плющев, добывавший золото с юниорским поколением Ковальчука — Радулова, начал подводить свою молодую гвардию к составу главной команды. Но его поспешили выгнать после первого же неудачного чемпионата мира. В итоге хоккейная Россия просто потеряла целый олимпийский цикл, и до прихода Быкова ни о какой планомерной стратегической работе речи не шло.



Брагин со своим интеллектом, интуицией и умением трезво оценивать кадры – идеальный наконечник копья в нынешней системе. Во всяком случае, идеальный на данный момент. Ему не потребуется разрываться по 10 разным направлениям. Главная задача – принимать ключевые решения, опираясь на систему. А уж в том, как умеет пользоваться преимуществами Брагин, мы убедились в предыдущее десятилетие.

Фото: photo.khl.ru

Кто-то может упрекать Брагина в отсутствии опыта работы с топ-клубами. Но, во-первых, конкуренция на уровне молодёжных сборных так или иначе выше, чем в КХЛ последних лет. Во-вторых, армейский этап карьеры Валерия Николаевича нельзя назвать провальным. Мало кто помнит, что с ЦСКА-2012 он работал неплохо. Что нашел общий язык с Радуловым и Дацюком. Что на равных бился в регулярке с золотым «Динамо» (уже после отставки Брагина армейцы безнадежно продули бело-голубым в плей-офф).

За декабрьским увольнением Брагина из ЦСКА-2012 не стояло ничего, кроме клубных интриг. Главный менеджер армейцев Фёдоров тогда вел большую аппаратную войну с лагерями Есмантовича и Тихоновых. Ему кровь из носу нужен был стратегический поворот со ставкой на североамериканский штаб. Потом эта ставка обернулась оглушительным провалом, но площадку под десант имени Торчетти Фёдоров в 2012-м расчистить сумел. Брагина просто разменяли на сиюминутный интерес отдельно взятого управленца. Плюс главному тренеру аукнулся конфликт с опять же энхаэловским любимчиком Фёдорова. Вратарь Брызгалов, прилетев из локаутной Америки, банально не тянул в амплуа первого номера топ-команды. Валерий Николаевич это видел – и делал ставку на крепкого надёжного словака Станю.



К слову, воспоминания об этой принципиальности добавляют убежденности в том, что Брагин подходит сборной. Национальная команда в прежние годы обжигалась со ставкой на вратарей- любимчиков (ЧМ-2011, Олимпиада в Сочи). А для Валерия Николаевича объективность выше личных симпатий. Получается, его опыт в ЦСКА-2012 должен не огорчать, а радовать.

Как вы относитесь к назначению Валерия Брагина главным тренером сборной России?

Есть момент с совмещением постом, но СКА сейчас заметно омолодился, что на руку Брагину. Будем надеяться, что работа с невскими армейцами будет только помогать – тем более многие потенциальные звёзды взрослой сборной собраны именно в Питере. Не знаем, как получится на деле, но сейчас боссы запаслились терпением не будут требовать от нового главного тренера побед любой ценой. Он будет работать не ради «здесь и сейчас», а на перспективу. Предыдущий случай с тренером-совместителем, от которого не требовали кровь из носу выиграть Кубок Гагарина, обернулся двумя подряд победами сборной на чемпионатах мира