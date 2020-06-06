Кагарлицкий – в «Динамо», Бек – в «Магнитке». Главные трансферы недели в КХЛ

Мощно усилился «Металлург», с участием которого прошло много обменов, а «Динамо» вернуло форварда, о котором мечтал Вадим Шипачёв. Бело-голубые становятся главными фаворитами Западной конференции.

Трансферы, похожие на сенсацию. Самые неожиданные обмены межсезонья в КХЛ Громче всех пошумел СКА, тщательно расчищавший платёжную ведомость.

н. Александр Дергачёв – из СКА в «Витязь»

Контракт у Дергачёва достаточно приличный, хотя в топ форвардов СКА этот нападающий явно не входил. В результате его отдали в «Витязь» — неформальный фарм-клуб СКА в КХЛ. Кстати, в Подольске Александр точно будет являться игроком основного состава.

н. Дмитрий Кагарлицкий – из СКА в «Динамо» М

В «Динамо» снова восстановится суперсвязка Шипачёв – Кагарлицкий. Дмитрий вырвался из плена СКА, где практически не играл. Форвард понял, что совершил ошибку. Теперь нужно возвращать себе былые позиции и доверие.

з. Крис Уайдман – из «Сан-Диего» в «Торпедо»

«Торпедо» проснулось и начало укреплять состав. Защитник Уайдман – это не топ-игрок, но для КХЛ вполне сгодится. Обычно легионеры у торпедовцев играют прилично, так что будем внимательно наблюдать за этим североамериканцем.

н. Эрик О'Делл – из «Металлурга» в «Сибирь»

Канадец провалился в Магнитогорске, но здесь сразу несколько причин. Главная – перелом ноги, после которого Эрик выглядел слабо и находился не в своей тарелке. В «Сибири» центральный нападающий будет играть во втором звене и должен перезапустить свою карьеру.

Эрик О'Делл Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

н. Максим Карпов – из «Амура» в «Металлург»

Карпова сперва обменяли из СКА в «Амур», после чего контракт с Максимом расторгли и выплатили ему компенсацию. В итоге форвард стал игроком «Металлурга». В его услугах был заинтересован лично главный тренер уральцев Илья Воробьёв.

н. Артём Гареев – из «Автомобилиста» в «Северсталь»

От Гареева отказались в Екатеринбурге, но зря. Форвард Артём неплохой, обученный. В Череповце он точно пригодится, не зря главный тренер «сталеваров» Андрей Разин пригласил Гареева к себе. Разин – требовательный специалист, просто так он никого брать не будет

н. Игорь Полыгалов – из «Динамо» М в «Трактор»

Полыгалов неплохо выглядел в «Динамо», но в платёжке на него просто не хватало места. Теперь Игорь вернулся в далеко не чужой для себя «Трактор», где может стать одним из лидеров атаки. Главные лидеры, конечно, чехи Гика и Седлак – форварды первого звена.

Сделки «Магнитки» и Галузин в «Торпедо». Самые ожидаемые трансферы месяца в КХЛ Продолжают активную трансферную кампанию в СКА, ждут новичков и в «Авангарде».

н. Тейлор Бек – из «Авангарда» в «Металлург» Мг

Бек с его огромной зарплатой в 70 млн руб. оказался не нужен «Авангарду». Канадца пытались выжать из команды, в результате заинтересованность в нём проявил «Металлург». Стороны провернули обмен, а Бек согласился на небольшое понижение своего жалования.

Береглазов и Каблуков – как раз часть сделки по Беку. Алексей в «Магнитке» в последнее время выглядел слабо и как-то скис, а Каблуков и вовсе был игроком четырёх (!) команды за межсезонье. Это рекорд, такого в КХЛ сложно вспомнить. Посмотрим, как оба будут выглядеть в «Авангарде».

Алексей Береглазов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

н. Юхо Ламмикко – из «Кярпята» в «Металлург»

Ламмикко – чемпион мира 2019 года, друг Харри Песонена и просто хороший хоккеист. Этот финн, приобретённый «Магниткой» после обмена со «Спартаком», точно усилит состав магнитогорской команды. Интересно, кто в итоге станет пятым легионером уральского клуба.

з. Артём Сергеев – из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Сергеев ещё годом ранее хотел покинуть Уфу, но скрепя зубами подписал с юлаевцами однолетний контракт. Теперь Артёма обменяли в ЦСКА, а «Салават» получил защитника Мясищева и форварда Чёрного. Обмен выгоден для обеих сторон.