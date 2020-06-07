Ругался с тренерами, забивал по пять голов за матч. Каким хоккеистом был Валерий Брагин

Новым главным тренером сборной России по хоккею на днях официально был назначен Валерий Брагин. Мы прекрасно знаем этого специалиста по успешной работе с нашей молодёжкой, свежи в памяти факты и о не самом удачном опыте Валерия Николаевича в российском клубном хоккее – в своё время он возглавлял «Химик», саратовский «Кристалл», «Спартак» и ЦСКА. А помните ли вы, каким хоккеистом был Брагин?

Кто, если не он? Брагин должен раскрыть новое поколение звёзд в сборной России Первым тренера поздравили с назначением Евгений Малкин и Егор Замула. Два ярких представителя разных поколении нашего хоккея.

«Без фанатизма ничего не выйдет»

Валерий Брагин родился 31 мая в 1956 года в уральском закрытом городке Свердловск-45, созданном за девять лет до появления там завода по электромагнитному разделению изотопов урана. Брагин, как и тысячи советских мальчишек, начинал играть в хоккей во дворе и лишь в 13 лет впервые оказался в настоящей секции. Первым клубом в игровой карьере Валерия стал местный «Факел». «А до этого гонял на улице. И многие так поступали. Как было раньше? Тренировка закончилась – ты выходишь во двор и сутками гоняешь там с клюшкой. Вот и дополнительное занятие. Развиваешь руки, ставишь бросок… Без фанатизма ничего не выйдет», — вспоминал позднее Брагин.

Уже через год после прихода в секцию 14-летний Валерий с «Факелом» стал победителем финальной части всесоюзного турнира «Золотая шайба». Более того, Брагину достался приз как лучшему нападающему соревнования. Неудивительно, что талантливый юный игрок уже в 16 лет дебютировал в основной команде, выступавшей в то время во второй зоне класса «Б» чемпионата СССР.

После окончания школы в 1973 году Брагин, по настоянию родителей, отправился в Москву – поступать в Институт физкультуры. В то же время в хоккейных кругах уже ходили слухи о перспективном уральском форварде, и вскоре Валерий получил сразу два предложения от столичных клубов. Брагин выбрал «Спартак», который тренировал Евгений Майоров – брат Бориса Майорова, кумира детства.

Самородок из Челябинска, который отрёкся от НХЛ. Каким хоккеистом был Вячеслав Быков Он попал в профессиональный хоккей только в 18 лет, но очень быстро проделал путь в ЦСКА и сборную СССР, а в 90-е годы не уехал в НХЛ.

Два золота МЧМ, безмедальное чемпионство со «Спартаком»

В составе красно-белых в то время блистали Вячеслав Старшинов, Александр Якушев, Виктор Шалимов, Владимир Шадрин, Александр Мартынюк, так что молодому Брагину пришлось долго пробиваться в основной состав команды. В своём первом сезоне-1974/1975 он провёл за «Спартак» лишь 7 матчей. «Огромная конкуренция была в советском хоккее. Всего 12 команд, каждая играет в три пятёрки. Я три года ждал, пока попаду в состав в «Спартаке». И ещё бы мне ждать да ждать, если б Сашка Мартынюк не сломал руку. По десять лет играл один и тот же состав!» — вспоминал Брагин свою молодость. В ожидании своего шанса Валерий выступал за молодёжную команду «Спартака», и напоминание о том периоде карьеры Валерий до сих пор носит на своём лице – невооружённым взглядом видно, что у Брагина серьёзно искривлена носовая перегородка. «Самый серьёзный шрам на лице – от Сергея Шепелева. Я ещё играл за молодёжную команду, он метил по клюшке, а я её убрал. И получил по носу. А вскоре по этому же месту сзади угодил Баймухамедов. Перед родителями появился с нитками на лице. Мать охнула, а отец сказал: «Всё как надо. В хоккее без шрамов никуда», — вспоминал Брагин в интервью.

Фото: spartak.ru

К тому моменту, как Валерий закрепился в красно-белом клубе, у него в коллекции уже были две золотые медали с молодёжных чемпионатов мира. В январе 1975 года Брагин со сборной СССР выиграл второй в истории МЧМ в Канаде, а год спустя повторил успех на турнире в Финляндии.

В 1976 году к молодёжному золоту Брагин должен был добавить ещё одну медаль высшей пробы — красно-белые в том сезоне стали чемпионами СССР. Однако награды Валерию не досталось. «76-й год, в середине сезона в «Спартак» пришёл Трунов. Игрок приблизительно моего уровня. Выигрываем чемпионат, и Николай Иванович Карпов распорядился: медаль отдать Трунову, а не Брагину. Говорю: «Трунов уже в ЦСКА получал медаль, а у меня, может, и не будет её никогда больше». – «Ерунда, на следующий год снова чемпионами станем! Получишь ещё!» — вспоминал Брагин.

До 15 лет играл во дворе, но стал лидером сборной СССР. Каким хоккеистом был Билялетдинов Худощавый юноша, которого великий Чернышёв не хотел брать в «Динамо», со временем стал одним из самых жёстких защитников советского хоккея.

Страшный полёт, фантастический камбэк, скандальный уход из «Спартака»

Но больше золото СССР команды Валерия не выигрывали, а настоящим чемпионом он стал уже на закате карьеры, когда был играющим тренером в Дании. За «Спартак» же Брагин выступал недолго, до 1981 года, и за это время первой скрипкой красно-белых форварду стать так и не удалось, хотя спартаковские звёзды прошлого уже сходили с хоккейного небосклона. Вероятно, Валерий недотягивал до статуса легенды советского хоккея из-за недостатка таланта, но мешали и напряжённые отношения с тренерами. Николай Карпов лишил Брагина медали, а Роберт Черенков, как рассказал в книге «Тайны советского хоккея», и вовсе из-за него покинул «Спартак». На одном из командных мероприятий тренер с игроком повздорили, а на следующее утро Черенков объявил об отчислении форварда из команды. Но руководство спортивного сообщества сочло, что в сложившейся ситуации неправ сам наставник, и вынудило его написать заявление об уходе «по собственному желанию».

Любопытно, что незадолго до этой истории Брагин, Черенков и вся команда «Спартака» едва не погибли в авиакатастрофе. «Ещё играл за «Спартак», летели из Челябинска. Пошли на посадку и угодили в грозовой фронт. Шаровая молния ударила в самолёт. Потух свет, резко пошли вниз. Полное ощущение падения. У земли самолёт как-то выровняли, мы приземлились в другом аэропорту. Стюардессы вышли бледные: «Родились в рубашке. Молния дала в корпус. А если б в двигатель – никто бы не спас…» Роберт Черенков, наш тренер, всех распустил по домам. Приказал выпить по 100 грамм. После такого человек всю жизнь будет относиться с опаской к самолётам. Я в полёте точно не отдыхаю. Всё время смотрю в иллюминатор, жду неприятного», — рассказывал Брагин в интервью.

Фото: spartak-history.ru

Под руководством Черенкова Валерию довелось поучаствовать и в «самой фантастической игре в истории советского хоккея», как её называет сам Брагин. «После второго периода мы уступали ЦСКА – 0:5. И победили – 6:5. Конец 70-х. Это было невероятно. Наш тренер Роберт Черенков взлетел на небо от счастья», — вспоминал Брагин невероятный матч. Возможно, именно ту игру Валерий Камбэкович и прокручивал в голове каждый раз, когда вдохновлял российскую молодёжку вытаскивать, казалось бы, безнадёжные поединки.

Роман Брагина со «Спартаком» закончился в начале 80-х, когда красно-белых возглавил Борис Кулагин, решивший строить команду по-своему. 25-летнему Валерию в новом «Спартаке» места не нашлось. «Очень странные были ощущения. Выходишь на тренировку – и чувствуешь, что сильнейший. А в состав не ставят. И главное, ясно, что и не поставят», — рассказывал Брагин.

Забивал Третьяку, «спаивал коллектив», дрался с бандитами. Каким хоккеистом был Знарок Ещё будучи игроком, Олег Валерьевич отличался жёстким характером и никогда не признавал авторитетов.

«Приехал один человек и всю страну перевернул!»

В ранг звёзд советского хоккея Валерий Брагин так и не попал – во времена СССР таковыми считались только игроки национальной сборной, а Брагина в первую команду страны ни разу не позвали. Говорят, что поспособствовал непростой характер нападающего, из-за которого клубные тренеры не спешили рекомендовать строптивого Валерия коллегам из сборной.

Но клубных заслуг у Брагина набралось достаточно. Со «Спартаком» он выиграл весь комплект наград союзного первенства, а за восемь лет в воскресенском «Химике», куда Валерий перешёл после расставания с красно-белыми, ему удалось ещё по разу выиграть серебро и бронзу чемпионата СССР. Всего Брагин провёл 547 матчей в союзных первенствах и забросил 146 шайб.

В «Химике» Валерий выступал с 1981 по 1989 год и застал лучшее время в истории воскресенского хоккея. Под руководством Владимира Васильева подмосковная команда добралась до серебра чемпионата СССР, чего с «Химиком» не случалось даже во времена Николая Эпштейна. Брагин был капитаном той команды, первым помощником Васильева в раздевалке – с этим тренером у Валерия конфликтов никогда не было.

В «Химике» у Брагина появились первые мысли о тренерской работе. В Воскресенске многолетний капитан и собрания проводил, и плакаты развешивал, и за молодых заступался. Но по-настоящему Брагин понял, что хочет тренировать, только в Дании.

В этой северной стране Валерий оказался в 1989 году. В то время возрастных хоккеистов стали массово отпускать за рубеж, чтобы игроки могли заработать «на старость лет» и попутно прославить советский спорт на Западе. В Дании Брагин не был первопроходцем (ранее там тренерами работали Борис Кулагин и Валерий Шилов), но стал первым советским хоккеистом в местном чемпионате.



Кулагин и Шилов трудились с командой из Копенгагена под названием «Редовре» и по разу сделали её чемпионом Дании. В этом же клубе оказался и Брагин и очень быстро влюбил в себя столичную публику, которая и так была без ума от советского хоккея. Валерий, бывший, по сути, играющим тренером, без раскачки стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Редовре», а также вожаком на лавке. В результате в сезоне-1989/1990 команда, шедшая до прихода Брагина последней, завершила турнир с чемпионским кубком. В финальной серии «Редовре» выиграл первый матч 11:4, а в следующем, решающем поединке Брагин забил победный гол в овертайме, принеся команде золотые медали, а себе – звание самого ценного игрока лиги.

На специально устроенном в честь хоккеиста приёме посол СССР в Копенгагене не мог скрыть восхищения: «Вот так надо работать, – говорил он. – Приехал один человек, и страну перевернул – весь Копенгаген ходит с советскими флагами...»

«Я и по четыре за матч забивал, и по пять. А играть приходилось по 40 минут за матч. Главное, только в Дании понял, что мне нравится тренировать. Что буду этим заниматься», — вспоминал Брагин.

В Дании Валерий Николаевич играл до 1994 года. Повторить чемпионское достижение первого сезона с «Редовре» у него больше не получилось, зато за это время Брагин познал азы тренерской работы, сформировал собственный стиль. Специалисты, работавшие с ним в Копенгагене, вспоминали, что Валерий Николаевич уже в то время показал себя отличным тактиком, а ещё – очень жёстким специалистом, для которого незначительные проблемы игрока со здоровьем или семейные неурядицы не могли послужить причиной пропуска тренировки. Вероятно, с тех же пор Брагин взял за правило – брать в команду хоккеистов, у которых, в первую очередь, есть характер, а всё остальное уже потом.

Этот метод, как мы знаем, не принёс пока Валерию Николаевичу успехов в клубной работе, зато сделал его самым успешным тренером молодёжной сборной России в истории. Теперь Брагину предстоит применить весь свой опыт, знания и жизненные принципы для благополучия главной команды страны.

Удачи, Валерий Николаевич!