Кагарлицкий — в «Динамо», О'Делл — в «Сибири». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Пик трансферной кампании в клубах КХЛ, которая началась ещё 1 мая, остался позади. Многие команды объявили об основных изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул громкие обмены.

Что нового произошло на трансферном рынке? Защитник «Салавата Юлаева» Сергеев перешёл в ЦСКА и подписал с «армейцами» однолетний контракт. В свою очередь уфимцы получили защитника Мясищева и форварда Чёрного.

Новые фамилии в КХЛ. Они запомнятся надолго или промелькнут незаметно? Тренеры, хоккеисты и даже руководители без опыта работы в нашей лиге, за которыми мы будем наблюдать в следующем сезоне.

Завершилась эпопея с обменом Дмитрия Кагарлицкого из СКА в московское «Динамо». Питер получил взамен права на трёх молодых игроков. Кроме того, в «Витязь» обменян нападающий Дергачёв, который теперь будет играть вместе с Наилем Якуповым. Если, конечно, Якупов останется в Подольске.

«Локомотив», вернувший из скрытой аренды из «Адмирала» вратаря Красоткина, отправил его в «Сибирь». Может, там талантливый голкипер раскроется по-новому? «Сочи» пополнил свой состав защитником Минеевым из «Авангарда». «Торпедо», вслед за Дженовеем и Бочаровым, отправило в «Автомобилист» защитника Зборовского, получив за него денежную компенсацию.

Новый контракт Нестерова и Доус в СКА. Главное, что ждут на трансферном рынке КХЛ Продолжает раздумывать Вячеслав Войнов, а в «Барысе» никак не назначат тренера.

Наконец-то первый новичок появился в минском «Динамо». Им стал нападающий ХК «Могилёв» Казьянин. С хорошим приобретением в лице форварда Гареева можно поздравить «Северсталь».

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»), н. Силаев («Адмирал»), н. Барулин («Дизель», ВХЛ), з. Сергеев («Салават Юлаев») з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов (все — НХЛ), з. Марченко («Локомотив»), з. Романов («Монреаль», НХЛ), н. Вей (СКА), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард»), з. Мясищев, н. Чёрный (оба — «Салават Юлаев»), н. Секач («Авангард») гл.т. Никитин, н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, н. Андронов, н. Телегин, н. Светлаков, н. Мамин, з. Нестеров, в. Сорокин СКА гл.т. Брагин, т. Козырев, т. Бойков, т. Хирш, н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — «Металлург» Мг), н. Колтыгин («Витязь»), н. Вей (ЦСКА), н. Руденков, н. Спиридонов (оба — «Амур»), н. Доус («Автомобилист»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — «Динамо» М) гл.т. Кудашов, т. Ефимов, т. Торениус, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Дергачёв (оба — «Витязь»), з. Земчёнок («Металлург» Мг), н. Кагарлицкий («Динамо» М) з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Кукштель, н. Петьков, н. Бурдасов, з. Бенгтссон, з. Ожиганов, н. Швец-Роговой, з. Дыбленко «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»), з. Фриман (ХПК), з. Пудас («Шеллефтео АИК), н. Пакаринен («Барыс»), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — «Кярпят») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда») н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА), в. Меньшатов («Торпедо»), з. Сергеев («Нефтехимик»), н. Линдберг («Цуг»), з. Возовик («Лада», ВХЛ), н. Махрин («Южный Урал», ВХЛ) н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков (ХК «Сочи»), з. Лямин, н. Полыгалов («Трактор»), н. Петерссон («Локомотив»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — СКА) гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, н. Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко «Спартак» н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Адмирал»), т. Федосов, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард»), з. Войнов («Авангард») т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. А. Галимов (ХК «Сочи»), н. Столяров, н. А. Квартальнов («Ак Барс») гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин, з. Никишин «Локомотив» гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Марченко (ЦСКА), н. Слепец («Динамо» Р) ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ), в. Красоткин («Сибирь») з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин, н. Красковский «Витязь» н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»), н. Якупов, н. Дергачёв (оба — СКА) т. Вехвилайнен («Трактор»), н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL), н. Бывальцев («Трактор»), н. Колтыгин (СКА) гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Сёмин, н. Варфоломеев, н. Артюхин «Торпедо» з. Шуленин («Амур»), з. Остин («Кладно»), з. Уайдман («Сан-Диего», АХЛ) з. Эберт («Хартфорд Вулф Пэк», АХЛ), н. Дробин («Адмирал») в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, з. Зборовский, н. Бочаров (все — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит») гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев, з. Зборовский, з. Мишарин, з. Лисов, н. Берестенников ХК «Сочи» спортдир. Зюзин, в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»), н. Апальков («Динамо» М), н. А. Галимов («Спартак»), н. Падакин («Нефтехимик»), н. Капустин («Северсталь»), в. Лассинантти («Лулео»), з. Минеев («Авангард») з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен («Вёкше»), н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»), з. Петров, з. Щитов, в. Шикин, з. Мальцев, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Выглазов, в. Проскуряков гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов, н. Рахимуллин «Северсталь» т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Виттасмяки («Таппара»), н. Букартс («Витковице Ридер»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М), н. Думбадзе («Дизель», ВХЛ), н. Гареев («Автомобилист») генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА), з. Хохлов («Сибирь»), н. Капустин (ХК «Сочи») гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Вяч. Козлов («Авангард»), гл.т. Миронов («Нефтехимик»), з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле») гл.т. Анкипанс, з. К. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист»), н. Слепец («Локомотив») «Динамо» Мн н. Казьянин (ХК «Могилёв», Беларусь) н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»), з. Готовец («Авангард»), з. Евенко («Трактор»), н. А. Костицын («Нефтехимик»), в. Карнаухов («Металлург» Нк, ВХЛ) н. Спунер

Теперь о переходах и продлениях контрактов в клубах Восточной конференции по состоянию на сегодня, 8 июня.

«Ак Барс» официально расторг контракты с нападающими Галузиным и Санниковым. Продлены соглашения с Яруллиным, Воронковым и Артёмом Галимовым.

В «Барыс» перешёл финский голкипер Ортио, известный любителям КХЛ по выступлению за «Витязь». «Авангард» провернул крупный обмен с «Магниткой», получив себе в состав защитника Береглазова и нападающего Каблукова. В Магнитогорск отправился канадский нападающий Тейлор Бек.

Кагарлицкий – в «Динамо», Бек – в «Магнитке». Главные трансферы недели в КХЛ Произошло много всего интересного. СКА продолжает разгружать платёжку.

Сильно обновила состав «Магнитка». В клуб пришёл финский форвард Ламмикко из «Кярпята», который будет играть в атаке в связке с Песоненом. На просмотровые контракты приглашены нападающие Махановский и Фищенко. Наконец-то подписал новый контракт с клубом форвард Мозякин. Бывший капитан «Сибири» Логинов подписал контракт с «Нефтехимиком», а сибиряки пополнили свой состав нападающим О'Деллом, закрыв позицию пятого легионера.

«Трактор» смог договориться с Александром Авциным о новом контракте, а также вернул в свои ряды нападающего Игоря Полыгалова, от которого отказались в московском «Динамо».

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Восток