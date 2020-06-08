Кагарлицкий — в «Динамо», О'Делл — в «Сибири». Таблица трансферов КХЛ

Пик трансферной кампании в клубах КХЛ, которая началась ещё 1 мая, остался позади. Многие команды объявили об основных изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул громкие обмены.
Что нового произошло на трансферном рынке? Защитник «Салавата Юлаева» Сергеев перешёл в ЦСКА и подписал с «армейцами» однолетний контракт. В свою очередь уфимцы получили защитника Мясищева и форварда Чёрного.
Завершилась эпопея с обменом Дмитрия Кагарлицкого из СКА в московское «Динамо». Питер получил взамен права на трёх молодых игроков. Кроме того, в «Витязь» обменян нападающий Дергачёв, который теперь будет играть вместе с Наилем Якуповым. Если, конечно, Якупов останется в Подольске.
«Локомотив», вернувший из скрытой аренды из «Адмирала» вратаря Красоткина, отправил его в «Сибирь». Может, там талантливый голкипер раскроется по-новому? «Сочи» пополнил свой состав защитником Минеевым из «Авангарда». «Торпедо», вслед за Дженовеем и Бочаровым, отправило в «Автомобилист» защитника Зборовского, получив за него денежную компенсацию.
Наконец-то первый новичок появился в минском «Динамо». Им стал нападающий ХК «Могилёв» Казьянин. С хорошим приобретением в лице форварда Гареева можно поздравить «Северсталь».
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»), н. Силаев («Адмирал»), н. Барулин («Дизель», ВХЛ), з. Сергеев («Салават Юлаев»)
|з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов (все — НХЛ), з. Марченко («Локомотив»), з. Романов («Монреаль», НХЛ), н. Вей (СКА), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард»), з. Мясищев, н. Чёрный (оба — «Салават Юлаев»), н. Секач («Авангард»)
|гл.т. Никитин, н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, н. Андронов, н. Телегин, н. Светлаков, н. Мамин, з. Нестеров, в. Сорокин
|СКА
|гл.т. Брагин, т. Козырев, т. Бойков, т. Хирш, н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — «Металлург» Мг), н. Колтыгин («Витязь»), н. Вей (ЦСКА), н. Руденков, н. Спиридонов (оба — «Амур»), н. Доус («Автомобилист»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — «Динамо» М)
|гл.т. Кудашов, т. Ефимов, т. Торениус, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Дергачёв (оба — «Витязь»), з. Земчёнок («Металлург» Мг), н. Кагарлицкий («Динамо» М)
|з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Кукштель, н. Петьков, н. Бурдасов, з. Бенгтссон, з. Ожиганов, н. Швец-Роговой, з. Дыбленко
|«Йокерит»
|т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»), з. Фриман (ХПК), з. Пудас («Шеллефтео АИК), н. Пакаринен («Барыс»), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — «Кярпят»)
|н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда»)
|н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё
|«Динамо» М
|н. Кагарлицкий (СКА), в. Меньшатов («Торпедо»), з. Сергеев («Нефтехимик»), н. Линдберг («Цуг»), з. Возовик («Лада», ВХЛ), н. Махрин («Южный Урал», ВХЛ)
|н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков (ХК «Сочи»), з. Лямин, н. Полыгалов («Трактор»), н. Петерссон («Локомотив»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — СКА)
|гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, н. Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко
|«Спартак»
|н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Адмирал»), т. Федосов, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард»), з. Войнов («Авангард»)
|т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. А. Галимов (ХК «Сочи»), н. Столяров, н. А. Квартальнов («Ак Барс»)
|гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин, з. Никишин
|«Локомотив»
|гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Марченко (ЦСКА), н. Слепец («Динамо» Р)
|ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ), в. Красоткин («Сибирь»)
|з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин, н. Красковский
|«Витязь»
|н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»), н. Якупов, н. Дергачёв (оба — СКА)
|т. Вехвилайнен («Трактор»), н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL), н. Бывальцев («Трактор»), н. Колтыгин (СКА)
|гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Сёмин, н. Варфоломеев, н. Артюхин
|«Торпедо»
|з. Шуленин («Амур»), з. Остин («Кладно»), з. Уайдман («Сан-Диего», АХЛ) з. Эберт («Хартфорд Вулф Пэк», АХЛ), н. Дробин («Адмирал»)
|в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, з. Зборовский, н. Бочаров (все — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»)
|гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев, з. Зборовский, з. Мишарин, з. Лисов, н. Берестенников
|ХК «Сочи»
|спортдир. Зюзин, в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»), н. Апальков («Динамо» М), н. А. Галимов («Спартак»), н. Падакин («Нефтехимик»), н. Капустин («Северсталь»), в. Лассинантти («Лулео»), з. Минеев («Авангард»)
|з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен («Вёкше»), н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»), з. Петров, з. Щитов, в. Шикин, з. Мальцев, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Выглазов, в. Проскуряков
|гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов, н. Рахимуллин
|«Северсталь»
|т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Виттасмяки («Таппара»), н. Букартс («Витковице Ридер»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М), н. Думбадзе («Дизель», ВХЛ), н. Гареев («Автомобилист»)
|генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА), з. Хохлов («Сибирь»), н. Капустин (ХК «Сочи»)
|гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко
|«Динамо» Р
|гл.т. Скудра, гл.т. Вяч. Козлов («Авангард»), гл.т. Миронов («Нефтехимик»), з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»)
|гл.т. Анкипанс, з. К. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист»), н. Слепец («Локомотив»)
|«Динамо» Мн
|н. Казьянин (ХК «Могилёв», Беларусь)
|н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»), з. Готовец («Авангард»), з. Евенко («Трактор»), н. А. Костицын («Нефтехимик»), в. Карнаухов («Металлург» Нк, ВХЛ)
|н. Спунер
Теперь о переходах и продлениях контрактов в клубах Восточной конференции по состоянию на сегодня, 8 июня.
«Ак Барс» официально расторг контракты с нападающими Галузиным и Санниковым. Продлены соглашения с Яруллиным, Воронковым и Артёмом Галимовым.
В «Барыс» перешёл финский голкипер Ортио, известный любителям КХЛ по выступлению за «Витязь». «Авангард» провернул крупный обмен с «Магниткой», получив себе в состав защитника Береглазова и нападающего Каблукова. В Магнитогорск отправился канадский нападающий Тейлор Бек.
Сильно обновила состав «Магнитка». В клуб пришёл финский форвард Ламмикко из «Кярпята», который будет играть в атаке в связке с Песоненом. На просмотровые контракты приглашены нападающие Махановский и Фищенко. Наконец-то подписал новый контракт с клубом форвард Мозякин. Бывший капитан «Сибири» Логинов подписал контракт с «Нефтехимиком», а сибиряки пополнили свой состав нападающим О'Деллом, закрыв позицию пятого легионера.
«Трактор» смог договориться с Александром Авциным о новом контракте, а также вернул в свои ряды нападающего Игоря Полыгалова, от которого отказались в московском «Динамо».
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|н. Да Коста («Локомотив»), н. Бурмистров («Салават Юлаев»), н. Воронин («Адмирал»), з. Абросимов (ХК «Сочи»), н. А. Квартальнов («Спартак»)
|н. Э. Галимов (СКА), н. Фрэттин («Барыс»), з. Виртанен, н. Санников, н. Галузин, н. Ли («Сибирь»)
|в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Кормье, з. Рукавишников, н. Глухов, н. Тихонов, н. Азеведу, з. Юдин, н. Зарипов, н. Фисенко, з. Н. Аверин, з. Педан, н. Петров, з. Яруллин, н. Воронков, н. Арт. Галимов
|«Барыс»
|гл.т. Назаров, гл.т. Зубов, гл.т. Чебатуркин, гл.т. Михайлис-ст., гл.т. Уланов, гл.т. Валтонен, гл.т. Ржига, н. Юдон («Монреаль», НХЛ), н. Фрэттин («Ак Барс»), в. Ортио («Цюрих»)
|гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард»), н. Бойд, н. Пакаринен («Йокерит»)
|н. Некряч, н. Михайлис, н. Шестаков, з. Шалапов, н. Старченко, н. Виделль, в. Карлссон, н. Саян Данияр, з. Полохов
|«Авангард»
|генмен. Волков, т. Шафранов («Автомобилист»), н. Толчинский (ЦСКА), н. Хохлачёв («Спартак»), н. Найт («Барыс»), з. Шарипзянов («Нефтехимик»), н. Комаров («Трактор»), з. Готовец («Динамо» Мн), н. Майоров («Салават Юлаев»), з. Соловьёв («Атланта Гладиаторс», ECHL), н. К. Казаков, н. Стрёмвалль (ХК «Сочи»), з. Фигурин («Омские Ястребы»), з. Береглазов, н. Каблуков (оба — «Металлург» Мг), з. Каски («Каролина», НХЛ), н. Секач (ЦСКА)
|т. Вяч. Козлов, н. Широков («Спартак»), н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон, з. Мартынов, н. Бек (оба — «Металлург» Мг), н. Андригетто, в. Судницин («Трактор»), з. Бондарев, н. Буйницкий, н. Пьянов, н. Терещенко, з. Минеев (ХК «Сочи»)
|т. Рябыкин, т. Звягин, т. Клутье, в. Гарипов, н. Кошелев, з. Скоробогатов, з. Спиценко, н. Стась, н. Мизюрин
|«Автомобилист»
|гл.т. Питерс, т. Титов, т. Перн, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей, з. Зборовский, н. Бочаров (все — «Торпедо»), н. Куликов («Нефтехимик»), з. Арзамасцев («Салават Юлаев»), н. Протапович («Динамо» Р), з. Тимашов («Сибирь»), н. Еркин («Хумо», ВХЛ), з. Бухряков («Номад», ВХЛ)
|гл.т. Мартемьянов, т. Шафранов («Авангард»), н. Доус, з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко («Нефтехимик»), з. Гуркин («Сибирь»), н. Тютяев, н. Мингалеев, н. Рассейкин (все — «Юность», Беларусь), н. Гареев («Северсталь»), н. Попов
|з. Мамкин, н. Мэйсек, н. Белоусов, н. Секстон, н. Мозер, з. Василевский, з. Щемеров, н. Дацюк
|«Сибирь»
|з. Гуркин («Автомобилист»), н. Ли («Ак Барс»), з. Меньшиков («Трактор»), з. Ахияров («Адмирал»), з. Хохлов («Северсталь»), н. О'Делл («Металлург» Мг), в. Красоткин («Локомотив»)
|н. Пельтола («Таппара»), з. Тимашов («Автомобилист»), з. Пиганович, н. Макаров, н. Зырянов, з. Логинов («Нефтехимик»)
|в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка, в. Красиков
|«Салават Юлаев»
|з. Мясищев, н. Чёрный (оба — ЦСКА), т. Вик. Козлов («Металлург» Мг), з. Коробов («Амур»), в. Сухачёв («Трактор»), з. Бирюков («Металлург» Мг), н. Мар. Гранлунд («Эдмонтон», НХЛ), н. Воробьёв («Филадельфия», НХЛ)
|т. Ячменёв, т. Эман, н. Бурмистров («Ак Барс»), з. Арзамасцев («Автомобилист»), н. Умарк, з. Сергеев (ЦСКА), з. Пашнин («Металлург» Мг), н. Крикунов, н. Кручинин, н. Майоров, в. Кареев (ТПС), з. Гареев, з. Рубинчик (оба — «Трактор»)
|в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен, н. Баранов, н. Хохряков, н. Картаев, з. Коледов, н. Кадейкин
|«Металлург» Мг
|н. Плотников, н. Карпов (оба — «Амур»), т. Стиллман («Лайонс»), т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Северсталь»), т. Мохорич, н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег», НХЛ), в. Загидулин («Калгари», НХЛ), з. Мартынов, н. Бек (оба — «Авангард»), з. Пашнин («Салават Юлаев»), з. Земчёнок (СКА), н. Ламмикко («Кярпят»), в. Макинтайр («Бингхэмптон Дэвилз», АХЛ), н. Махановский, н. Фищенко (оба — «Югра», просмотр. контракты), н. Швырёв («Колорадо Иглз», АХЛ)
|з. Береглазов, н. Каблуков (оба — «Авангард»), н. Любимов («Спартак»), т. Калоус, т. Болсуновский, т. Вик. Козлов, в. Демченко («Монреаль», НХЛ), н. Филиппи («Били Тигржи»), н. Локтионов (ЦСКА), н. Козун, н. О'Делл («Сибирь»), з. Бирюков («Салават Юлаев»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — СКА), з. Матушкин, н. Расмуссен (НХЛ), з. Пивцакин, з. Д. Зайцев, н. Авраменко («Химик», ВХЛ), з. Ольшанский, н. Бутузов (оба — «Амур»)
|н. Нестрашил, н. Потехин, н. Рожков, н. Ю. Платонов, з. Вад. Антипин, н. Мозякин
|«Нефтехимик»
|н. А. Костицын («Динамо» Мн), н. Кучерявенко («Автомобилист»), з. Граборенко, н. Гудачек (оба — «Либерец»), з. Логинов («Сибирь»)
|з. Пайгин («Локомотив»), в. Шарыченков (ЦСКА), з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Я. Берглунд («Трактор»), н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов, н. Куликов («Автомобилист»), з. Шарипзянов («Авангард»), н. Хисамутдинов («Монреаль», НХЛ), н. Падакин (ХК «Сочи»), з. Сергеев («Динамо» М)
|гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров, н. Хафизов, н. Бикмуллин
|«Амур»
|з. Ольшанский, н. Бутузов (оба — «Металлург» Мг)
|н. Плотников, н. Карпов (оба — «Металлург» Мг), з. Кондратьев, з. Коробов («Салават Юлаев»), н. Лазарев («Трактор»), н. Руденков, н. Спиридонов (оба — СКА), з. Шуленин («Торпедо»)
|гл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов, н. Рассказов, н. Болтанов, н. Величкин, н. Язьков, з. Камалов, з. Медведев, з. Гопиенко, з. Н. Александров, з. Турбин, н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна, н. Горшков, н. Файзуллин
|«Куньлунь Ред Стар»
|з. Франсон («Авангард»), н. Козун («Металлург» Мг)
|гл.т. Фрейзер, в. Грубец
|«Трактор»
|гл.т. Гатиятулин (СКА), т. Гусманов («КРС-БСУ», ВХЛ), т. Вехвилайнен («Витязь»), в. Вилл («Рёгле»), н. Я. Берглунд («Нефтехимик»), н. Лазарев («Амур»), з. Телегин, н. Н. Тертышный (оба — «Югра», ВХЛ), з. Гареев, з. Рубинчик (оба — «Салават Юлаев»), н. Лещенко (ХК «Сочи»), н. Бывальцев («Витязь»), з. Евенко («Динамо» Мн), н. Алексеев («Де Мойнс», USHL), в. Судницин («Авангард»), н. Оберг («Торонто», НХЛ), з. Пилут («Баффало», НХЛ), н. Полыгалов («Динамо» М)
|гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко, н. Коньков, н. Комаров, з. Бородкин («Витязь»), н. Кэлоф, н. Попов, н. Глинкин, в. Галимов, з. Меньшиков («Сибирь»), в. Сухачёв («Салават Юлаев»)
|н. Авцин, з. Карпухин, н. А. Михеев, н.Косов, н. Основин, н. Карлин, н. Фатеев
|«Адмирал»
|гл.т. Светлов, т. Пронин, т. Залевский, т. Пятанов («Динамо» Тв, ВХЛ) н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Спартак»), в. Олкинуора, з. Альмквист, н. Юнг («Линчёпинг»), з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Северсталь»), н. Воронин («Ак Барс»), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — ХК «Сочи»), з. Ахияров («Сибирь»), н. Силаев (ЦСКА), н. Дробин («Торпедо»), н. Ломако («Металлург» Нк, ВХЛ)
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- 7 июня 2020
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