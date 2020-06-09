Последний шанс «Тампы и «Бостона»? Чем обернётся для фаворитов ранний вылет из плей-офф

«Тампе» будет больнее всех, а вот «Колорадо» и «Филадельфии» можно сильно не переживать.

«Фаза номер два» в процессе возвращения Национальной хоккейной лиги к возобновлению матчей официально открылась, и вероятность того, что сезон-2019/2020 всё же будет доигран, выросла. Вместе с тем за океаном продолжаются широкие обсуждения расширенной формулы плей-офф, которая серьёзно нивелирует преимущество команд из первой четвёрки в каждой конференции. Предварительный турнир, который определит посев внутри группы фаворитов, может оказаться недостаточным «разгоном», и сенсационных поражений «верхних» команд нынче ожидают особенно сильно. Для кого из команд-лидеров поражения будут особенно болезненными и к чему могут привести?

«Тампа»: отставка тренера

Если на какой-то стадии розыгрыша Кубка Стэнли — 2020 «молнии» встретятся с прошлогодним обидчиком «Коламбусом», то многие болельщики южан получат не самые приятные эмоции. «Тампа» снова является одним из главных претендентов на Чашу, и если снова Кучеров, Стэмкос и компания окажутся в числе неудачников, реакция будет очень острой.



С одной стороны, «Тампа» располагается не в самом хоккейном штате, и Кубок Стэнли у этой франшизы уже есть. Но он принадлежал к другому поколению, когда за «Лайтнинг» выступали Лекавалье, Сан-Луи, Ричардс и Хабибулин. Очередное поражение, да ещё и на ранней стадии, может стоить работы главному тренеру «молний» Джону Куперу, который удержался на плаву после прошлогоднего вылета в первом раунде.

«Бостон»: уход ветеранов

Обладатели «Президент Трофи» нынешнего сезона продолжают быть одними из полностью «упакованных» кандидатов на выход в финал. Опыта «мишкам» не занимать и состав у «Брюинз» максимально боевой. 43-летний Здено Хара ещё вполне годный кубковый солдат, Патрис Бержерон в свои 34 всё так же доминирует на «точке». 33-летний Раск и 32-летний Маршан тоже не помолодели, но находятся «в последнем приступе молодости», что позволяет им отдать все силы ради, возможно, последнего реального шанса.



Пока кривая старения не ударила по «Бостону», но это может случиться в случае быстрого вылета. Ещё до пандемии было понятно, что для того, чтобы сохранить одного из ведущих защитников Тори Крюга, необходимо будет расстаться с кем-то из основной группы.



В любом случае в ближайшие годы «Бостону» придётся сильно меняться, и при неудачной игре в нынешнем плей-офф перемены пойдут быстрее, а Давиду Пастрняку придётся немного подождать, прежде чем реализовать свои чемпионские амбиции.

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«Вашингтон»: ставка на Самсонова

«Столичные» далеко не первые в списке тех, от кого ждут успешного выступления. Значит ли это, что «Вашингтон» полностью свободен от прежнего давления, когда все рассчитывали на победу? Это не совсем так, но мнение многих обозревателей сходится в том, что состав «Кэпиталз» стал старше и окно возможностей нынешней команды закрывается — в качестве одного из вариантов доказательств приводят даже седые волосы Александра Овечкина.



Пока непонятен статус многолетнего первого номера «столичных» Брэйдена Холтби, у которого заканчивается контракт. Если вратарь сыграет неудачно и «Вашингтон» быстро вылетит, то вопрос о его сохранении будет решён автоматически, а стартёром станет Илья Самсонов. В то же время глобальных перестановок у «Кэпиталз» почти наверняка не будет.

«Филадельфия»: без давления и трагедий

«Лётчики» справедливо не ассоциируются с имиджем полноправного претендента на Кубок Стэнли — слишком уж непростым получился для них нынешний сезон. Но раз уж «Филадельфия» попала в четвёрку лучших, то стоит признать, что оранжевые будут играть практически с нулевым давлением. Конечно, требовательные болельщики будут ворчать об упущенной возможности в случае поражения, а для целого ряда игроков эта возможность может стать последний (Клод Жиру — 32 года, Якуб Ворачек — 30 лет, Джеймс Ван Римсдайк — 31 год). Но никаких трагедий у «Флайерз» не случится, а наставник команды Ален Виньо и вовсе может получить «Джек Адамс Трофи» как лучший тренер сезона.

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«Сент-Луис»: расставание с капитаном

«Блюзмены» завершили многолетнюю засуху без Кубка Стэнли, поэтому вряд ли груз ответственности нынешним летом будет максимальным. Но статус действующего чемпиона обязывает играть достойно, поэтому своя «обезьяна на спине» у «Сент-Луиса» непременно будет. Поскольку «музыканты» сохранили прошлогодний состав, то нынешняя возможность может стать вторым наилучшим шансом для успешного выступления в плей-офф, причём на долгие годы вперёд. Потенциальный уход капитана Алекса Пьетранджело способен стать первой ласточкой в деле изменения вектора развития клуба.

«Вегас»: возможный срыв в будущем

Команду, существующую лишь третий год, включать в число фаворитов было бы странно, но «Вегас» уже доказал, что является нетипичной командой расширения. Вместо того чтобы быть «мусорным» коллективом, «золотые рыцари» уже влюбили в себя многих болельщиков и по делу считаются очень непростым соперником.



В составе «Голден Найтс» есть ряд опытных игроков, которые не становятся моложе. Сравнивать с «Бостоном» здесь нельзя, но быстрый вылет может усилить давление в будущем и спровоцировать падение результатов уже в ближайшем будущем. Основной вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри уже врезался в стену 35-летнего возраста, и на данный момент первым номером «Голден Найтс» может считаться недавно приобретённый Робин Ленер. Если «рыцари» уйдут из кубкового казино с пустым кошельком, это не станет чем-то ужасным, но будет очень болезненно.

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«Даллас»: смена нижней шестёрки форвардов

«Звёзды» должны были быть ниже в турнирной таблице, но высокий посев может сподвигнуть достаточно инерционный техасский коллектив в более активным действиям. В число фаворитов «Даллас» нынче не входил, но у команды есть такие звёзды, как Сегин, Бенн, Павелски, Радулов и Бишоп, поэтому «попадание под лошадь» может спровоцировать неожиданные меры руководства. Нижнюю шестёрку форвардов могут сменить полностью, а статус главного тренера Рика Боунесса снова может стать сомнительным.

«Колорадо»: без последствий для молодых

«Лавины» продолжают расти и прогрессировать. Они ещё ни разу не делали серьёзные ставки на плей-офф, но это и не требуется: Натану Макиннону ещё 24 года, Микко Рантанену — 23, новичку Кейлу Макару — 21. Кубковая неудача не должна омрачить светлое будущее этих молодых людей, но в постпандемическое время не исключены всякие странности. В истории «Эвеланш» подобные вещи уже случались — чего стоит только крайне неожиданный уход с поста главного тренера Патрика Руа.