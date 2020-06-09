«Авангард» «отрёкся» от Сушинского. Легенда «ястребов» больше не нужен омскому клубу?

Истории, связанные с обвинениями в финансовых махинациях известного в прошлом хоккеиста, а ныне президента «Авангарда» Максима Сушинского, становятся трендом последних межсезоний КХЛ. Почти ровно год назад один из телеграмм-каналов опубликовал информацию, что руководитель «ястребов» вместе со своим протеже Евгением Хацеем выписали себе премии в размере 100 млн рублей, не уведомив об этом главного босса клуба Александра Крылова.

Источник: Сушинский и Хацей выписали себе премии по 100 млн рублей

Сегодня Сушинский вновь попал под подозрение в незаконном присвоении средств, но уже в сфере бизнеса – как известно, Максим Юрьевич является совладельцем и основателем автосалона «Авангард», официального дилера компании «Мерседес» в Санкт-Петербурге. Издание «Фонтанка» сообщило, что экономическая полиция Северной столицы провела обыск в домах местных бизнесменов, подозревающихся в незаконной банковской деятельности – обналичивании денег, а одним из фигурантов дела стал как раз Сушинский.

В доме Максима Сушинского обыск — он подозревается в незаконном обналичивании денег

Разумеется, у меня нет никаких доказательств того, что Сушинский хотя бы на одной из двух своих должностей ведёт двойную игру, поэтому рассуждать о финансовой честности или нечестности Максима Юрьевича я не имею права. К тому же, в беседе с обозревателем «Чемпионата» Сушинский подробно и понятно выразил свою позицию по ситуации с обысками в его доме.

Сушинский — об обысках: у меня проблем нет, документы в порядке. Зато реклама какая!

Вероятно, эта история сейчас была бы не достойна дополнительного внимания, по крайней мере, пока у следствия не появилось новой информации, но довольно неожиданно на «дело Сушинского» последовала официальная реакция «Авангарда». И она оказалась очень любопытной.

«Авангард» отказался комментировать обыски в доме Сушинского. Его контракт с клубом истёк

Всё выглядит так, как будто клуб «отрёкся» от своего президента в щекотливой ситуации, вспомнив про то, что формально он таковым и не является – контракт с «Авангардом» у Сушинского, действительно, закончился 30 апреля 2020 года. Про его продление пока слышно ничего не было, однако и акцент на отсутствии трудовых отношений с функционером в клубе раньше не ставили. Так, профайл Сушинского до сих пор размещён на сайте омичей в разделе «Руководство клуба», да и после 30 апреля Максим Юрьевич не раз выступал в прессе именно в качестве президента «ястребов». Например, он комментировал первый трансфер «Авангарда» в межсезонье – подписание контракта с нападающим Корбаном Найтом. Впоследствии Сушинский неоднократно общался с журналистами о нюансах трансферной политики, обсуждал комплектацию команды, строительство новой арены в Омске и прочие вещи, ни разу не упоминая, что с начала мая он не является официальным лицом «Авангарда».

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При этом очевидно, что от селекции «ястребов» Сушинского отодвинули, и ей теперь занимается генеральный менеджер Алексей Волков. Однако до сегодняшнего дня всё говорило о том, что в омском клубе просто произошло перераспределение обязанностей, а кресло президента Максим Юрьевич сохранил даже после разгромного апрельского Совета директоров «Авангарда». Но выяснилось, что уже больше месяца Сушинский не имеет к клубу никакого отношения.

И сейчас «Авангард» просто счёл нужным напомнить нам об этом. Да, официальная реакция на историю с обысками могла бы быть другой. Скажем, клуб мог выразить Сушинскому какую-либо поддержку, либо заявить, что к деятельности хоккейного клуба эта ситуация вообще не имеет никакого отношения. Можно было и вовсе отмолчаться. Но «Авангард» в последнее время старается дорожить своей репутацией, и рисковать на ровном месте омичи не захотели. Ведь неизвестно, чем закончится расследование в отношении Сушинского. В этой ситуации клуб решил отойти в сторону, имея на это полное право – нового контракта-то у Максима Юрьевича всё-таки нет. По-человечески, может быть, получилось не слишком красиво, но с юридической точки зрения к «Авангарду» не подкопаться.

Как дальше сложатся отношения Сушинского и «Авангарда»? Сказать тяжело, но есть ощущение, что как бы ни закончилось следствие по делу о незаконном обналичивании средств, дороги клуба и функционера могут разойтись. Но эта история станет не причиной возможного расставания, а лишь последней каплей для высшего руководства «ястребов». Ведь не секрет, что работой Сушинского в прошлом сезоне ( в первую очередь, на селекционном фронте) были сильно недовольны в клубе, а репутационные скандалы, которые периодически возникают вокруг его фигуры, выступают как серьёзные отягчающие обстоятельства. В «Авангарде», где нынче много внимания уделяют корпоративной этике и внешней солидности, могут задуматься о целесообразности продолжения сотрудничества с функционером, который перестал отвечать основным требованиям организации, да ещё и показал низкую эффективность.

«В том году был хороший, а теперь сразу плохой?» Сушинский — о работе в «Авангарде» Президент «ястребов» рассказал о повестке предстоящего совета директоров, дал оценку трансферов и своей работы в «Авангарде».

Кроме того, в современном «Авангарде» должность президента становится, по сути, номинальной. И не удивлюсь, если её вовсе упразднят за ненадобностью. Судите сами: финансовыми потоками, стратегией, философией и общим развитием клуба занимается председатель Совета директоров Александр Крылов, за селекцию ответственен генеральный менеджер Алексей Волков, различными коммерческими вопросами, а также планированием и контролем (в том числе, что касается строительства новой арены) заведует генеральный директор Сергей Белых. А ведь есть ещё вице-президент по операционной деятельности Иван Тугаринов, и даже человек, занимающийся передвижениями молодых хоккеистов внутри клубной вертикали – недавно на этот пост был назначен бывший журналист Игорь Еронко. Какие же тогда функции отводятся президенту клуба? Чем он будет заниматься в «Авангарде»?



Выходит, что у «ястребов» сейчас просто нет той ниши, которую мог бы занять Сушинский. За исключением, разве что, представительской роли перед омскими болельщиками, которые в большинстве своём безмерно любят и уважают живую легенду «Авангарда». Но вряд ли Максима Юрьевича будут держать в клубе только ради голого популизма, да и тому же Крылову в Омске уже верят ничуть не меньше. Ведь это именно с его подачи в городе строят суперсовременный стадион, это он открывает академию «Авангарда», да и вообще говорит много приятных омскому слуху вещей, не забывая при этом периодически подкреплять слова делом.

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Вот и получается, что Сушинский нынешнему «Авангарду» просто больше не нужен. И сегодняшнее «отречение» клуба от своего президента, на мой взгляд, вполне можно расценивать, как предвестник будущего окончательного расставания.