Кто и как комплектует составы в КХЛ. Восточная конференция

Многие клубы КХЛ прошли пик трансферной активности, но есть и те, кто даже не думает шевелиться. Напомним, что в следующем сезоне КХЛ официально не примет участия «Адмирал», поэтому его в нашем рейтинге не учитываем. Скорее всего, с Запада на Восток переведут «Торпедо», но официальной информации пока не было.

Кагарлицкий — в «Динамо», О'Делл — в «Сибири». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

11. «Куньлунь Ред Стар»

Ключевые потери: —



Ключевые приобретения: —



«Куньлунь» в нынешнем межсезонье – тёмный лес. Непонятно, будет ли вообще китайский клуб участвовать в следующем чемпионате, а если и будет, то нет определённости, где «драконы» собираются проводить домашние матчи. По составу – полная катастрофа. До сих пор не сделано ни одного приобретения. Официально продлены контракты только с главным тренером Куртом Фрейзером и вратарём Шимоном Грубецем.

Ни трансферов, ни арены. Что происходит с «Куньлунем» и будет ли он играть в КХЛ? С китайским клубом и его судьбой многое непонятно. Пробуем разобраться.

10. «Амур»

Ключевые потери: н. Руденков



Ключевые приобретения: з. Ольшанский, н. Бутузов



Мы специально не указали в графе «ключевые потери» Плотникова и Карпова, так как изначально было понятно, что в «Амуре» они не останутся. Большой обмен с участием СКА, «Магнитки», «Авангарда» и «Амура» стал причиной того, что Плотников и Карпов на какое-то время стали игроками хабаровского клуба. Из приобретённых игроков, скорее всего, останется защитник Ольшанский, а вот Бутузов может покинуть команду. В остальном же – сплошные подписания контрактов с игроками, которые выступали в Хабаровске в прошлом году. Большинство из этих хоккеистов уровня Высшей лиги.

9. «Нефтехимик»

Ключевые потери: з. Сергеев, з. Шарипзянов, н. Падакин, н. Куликов



Ключевые приобретения: з. Логинов, н. А. Костицын, н. Гудачек



Проблемы с составом у «Нефтехимика». Ушли все легионеры, но они и так меняются у «волков» каждый год. Однако даже с приходом форварда Гудачека у нижнекамцев явный недокомплект. Форварда Падакина проворонило руководство татарстанского клуба, не сделав ему квалификацию. Других лидеров — Куликова, Сергеева и Шарипзянова — увели конкуренты. Вячеславу Буцаеву и его тренерскому штабу будет очень сложно в следующем сезоне.

8. «Барыс»

Ключевые потери: гл. т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа, н. Найт, н. Пакаринен



Ключевые приобретения: в. Ортио, н. Фрэттин



Странно себя ведут в «Барысе». Казалось бы, в прошлом сезоне команда была на ходу. Тут бы пролонгировать контракты, постараться сохранить костяк. Но что мы видим? Ушёл в «Локомотив» главный тренер Андрей Скабелка, а на его место до сих пор никого не назначили. Вслед за Скабелкой покинули Нур-Султан вратарь Паскуале и защитник Охтамаа, в «Авангард» перешёл Найт, в «Йокерит» — Пакаринен. Никак не удаётся договориться о новом контракте с Бойдом. Пришли вратарь Ортио, вернулся из Казани форвард Фрэттин – это небольшие белые пятна в селекции «барсов».

Корбан Найт (в центре) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

7. «Сибирь»

Ключевые потери: з. Тимашов, з. Логинов, н. Пельтола



Ключевые приобретения: н. О'Делл



Пожалуй, единственное яркое приобретение «Сибири» — канадский центральный нападающий О'Делл, которого в Новосибирске видят во втором звене. Да и то непонятно, как сыграет североамериканец в следующем сезоне, так как прошлый год он провалил в «Магнитке» из-за перелома ноги. Пришедший из «Трактора» Меньшиков давно играет не на своём уровне, вратаря Красоткина при наличии Сятери и Красикова вообще непонятно, зачем приглашали. Из потерь бросается в глаза уход экс-капитана Логинова, а также агрессивного игрока обороны в лице Тимашова, которого вернул «Автомобилист». Решил вернуться на родину финн Пельтола.

6. «Автомобилист»

Ключевые потери: н. Доус, н. Гареев



Ключевые приобретения: з. Арзамасцев, з. Дженовей



Если честно, то не до конца понятна селекция «Автомобилиста». У клуба огромные возможности, но там не видно топ-состава. Классное приобретение одно – защитник Арзамасцев. В остальном же довольно средние игроки. Да, тот же Куликов для «Нефтехимика» потеря. Но для команды с амбициями уральцев это вряд ли можно назвать серьёзным усилением. Как и приглашение канадского главного тренера Питерса с испорченной в Северной Америке репутацией. Зачем-то выкуплен из «Торпедо» защитник Зборовский, хотя свой молодёжи у екатеринбуржцев предостаточно. Такими темпами «Автомобилист» снова вылетит после первого же раунда плей-офф.

Источник: платёжка «Автомобилиста» — 817 млн рублей. Самый дорогой игрок — Коварж

5. «Салават Юлаев»

Ключевые потери: з. Арзамасцев, з. Пашнин, з. Сергеев, н. Бурмистров, н. Умарк



Ключевые приобретения: з. Мясищев, з. Бирюков



На первый взгляд, у уфимцев гораздо больше потерь, нежели приобретений. Главная из них – уход из КХЛ шведа Линуса Умарка, но на его место приедет финский форвард Маркус Гранлунд из НХЛ, которого пока просто официально не объявили. Аналогичная ситуация с центральным нападающим Михаилом Воробьёвым. Местный воспитанник усилит второе звено юлаевцев. В защиту приглашены гренадёр Мясищев и опытный Бирюков. Они постараются заменить ушедших Пашнина, Арзамасцева и Сергеева, который ещё в прошлом межсезонье хотел покинуть Уфу. За исключением Умарка, в «Салавате» остались все легионеры. Это серьёзный плюс.

4. «Авангард»

Ключевые потери: з. Войнов, з. Франсон, н. Широков



Ключевые приобретения: з. Шарипзянов, н. Толчинский, н. Хохлачёв, н. Найт



У омичей осталась одна главная проблема: как избавиться от форварда Андригетто, на которого уходит 90 млн руб. платёжной ведомости? В целом же состав практически укомплектован, плюс есть молодёжь, которую в омском клубе давно обещают привлечь к основному составу. Вот и посмотрим, выполнят ли «ястребы» свои обещания. Неплохой обмен произведён со «Спартаком», будет интересно посмотреть на Хохлачёва в «Авангарде». Из потерь больше всего бросается в глаза уход Войнова.

3. «Трактор»

Ключевые потери: —



Ключевые приобретения: гл. т. Гатиятулин, в. Вилл, з. Пилут, н. Бывальцев, н. Полыгалов



В «Тракторе» проанализировали и разобрали ошибки, допущенные в прошлом сезоне. Ключевых потерь у команды нет, так как все, кто ушёл, ничем не выделялись и не запомнились. А вот хорошие подписания есть. Прежде всего вернулся в Челябинск главный тренер Анвар Гатиятулин. Вратарь Вилл может стать вторым Францоузом, Пилут неплохо проявил себя в Северной Америке, Бывальцев станет центром второго звена. Не будет лишним и старательный форвард Полыгалов.

Анвар Гатиятулин Фото: photo.khl.ru

2. «Металлург» Мг

Ключевые потери: з. Бирюков, з. Антипин, н. Локтионов



Ключевые приобретения: з. Пашнин, н. Плотников, н. Карпов, н. Песонен, н. Ламмикко



С большой натяжкой отнесём к потерям уход Антипина и Локтионова, так как оба провалились в прошлом сезоне. Спасает этих игроков только широкая известность.

Покинул клуб защитник-ветеран Бирюков, а также многие легионеры, но о Козуне, Филиппи и О'Делле даже сказать толком нечего. Нравится, как взялись за дело в Магнитогорске. Деньгами там теперь никого не заваливают, серьёзно снизили контракт Мозякину, при этом подписав Плотникова, Пашнина, Карпова. Должна прибавить атакующей мощи финская связка форвардов Песонен – Ламмикко. Ждём в следующем сезоне новую «Магнитку».

1. «Ак Барс»

Ключевые потери: н. Э. Галимов



Ключевые приобретения: н. Да Коста, н. Бурмистров



Потерей можно назвать разве что уход форварда Эмиля Галимова, в остальном же казанцы сохранили состав, который стал лучшим на Востоке и вполне мог побороться за Кубок Гагарина. И, думается, всерьёз поборется в следующем сезоне. Комплектацию казанцев можно назвать успешной и завершённой. Из приобретений отметим возвращение местного воспитанника Бурмистрова и заключение контракта с топовым центральным нападающим Да Костой. Думается, что главный тренер Дмитрий Квартальнов всем доволен.