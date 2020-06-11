Кто и как комплектует составы в КХЛ. Западная конференция

Многие клубы КХЛ прошли пик трансферной активности, но есть и те, кто даже не думает шевелиться. Накануне мы рассказали о комплектовании команд Восточной конференции. Теперь поговорим о Западе, где тоже хватает новостей.

Кто и как комплектует составы в КХЛ. Восточная конференция «Ак Барс» практически сохранил прежний состав, а «Куньлунь» проваливает трансферную кампанию.

12. «Динамо» (Рига)

Ключевые потери: —



Ключевые приобретения: —



В рижском «Динамо» ситуация схожая с происходящим в «Куньлуне». Правда, в Риге даже главный тренер до сих пор не назначен. Нет ни одного приобретения — всё упирается в неутверждённый бюджет. Серьёзных потерь тоже нет. По крайней мере о них официально не объявляли. Не будем относить к таковым уход Протаповича или Слепца, которые находились в скрытой аренде. Тем более что обоих в теории могут вернуть обратно.

11. «Динамо» (Минск)

Ключевые потери: з. Евенко, з. Готовец, н. А. Костицын



Ключевые приобретения: —



Не сильно лучше ситуация в Минске. Там тоже жалуются на отсутствие финансовых гарантий, иначе мы бы давно увидели хоть какое-то движение. Да, есть главный тренер, а пришёл пока только нападающий Казьянин из ХК «Могилёв». Потери же уже чувствуются: клуб покинули Андрей Костицын, Евенко, Готовец – далеко не последние люди для «зубров», ещё и белорусы.

Олег Евенко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

10. «Торпедо»

Ключевые потери: в. Линдбек, з. Баранцев, з. Дженовей, н. Бочаров, н. Шрёдер



Ключевые приобретения: з. Остин, з. Уайдман, н. Клуз



Сомнительно, что в следующем сезоне мы увидим сильное и конкурентоспособное «Торпедо». До сих пор не подписан новый контракт с Жафяровым, который был лидером атак нижегородцев в прошлом сезоне. Ушли капитан Баранцев и форвард Бочаров, сменились все легионеры. Дэвиду Немировски в нынешней ситуации не позавидуешь. Если с таким подбором игроков он сумеет выйти в плей-офф, то это будет похоже на маленькое чудо.

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9. «Северсталь»

Ключевые потери: з. Макеев, з. Хохлов, з. Хлыстов, н. Якимов



Ключевые приобретения: з. Лалонд, з. Виттасмяки, н. Абдул, н. Гареев



В целом работа у череповчан видна, но состав вряд ли позволит им ставить серьёзные задачи. Главная ошибка заключается в том, что комплектованием команды занимается главный тренер Андрей Разин. Ему бы больше внимания уделять тренировочному процессу, а игроков должен искать генеральный менеджер или спортивный директор. Покинули «Северсталь» молодые и талантливые россияне, а на смену им пришли по большей части иностранцы.

8. ХК «Сочи»

Ключевые потери: з. Бертильссон, з. Эллис, н. Алтыбармакян, н. Росен



Ключевые приобретения: н. Карьялайнен, н. Юханссон, н. Нильссон



В «Сочи» рассказывают про какую-то новую концепцию развития клуба, но пока непонятно, в чём это концепция будет заключаться. Нравится трио приглашённых легионеров — форвардов Карьялайнена, Юханссона и Нильссона. Посмотрим за игрой вратаря Лассинантти. Но и вопросов тоже хватает. В частности, выброшены деньги на расторжение контрактов с Петровым, Щитовым и Шикиным. До сих пор не решён вопрос с нападающим Стрёмваллем.

7. «Витязь»

Ключевые потери: н. Бывальцев, н. Макеев, н. Няттинен



Ключевые приобретения: з. Хульстрём, н. Теденбю, н. Дэнфорт



Главная беда «Витязя» в том, что здесь, как и в «Сочи», руководство ничего не решает, а лишь соглашается с тем, что исходит сверху. Именно так Подольск лишился Аалтонена, Швеца-Рогового, Самонова. Таким же образом состав «витязей» пополнили дорогостоящий Якупов и Дергачёв, чей контракт тоже завышен. Поэтому мы не будет относить этих игроков к ключевым приобретениям. Из плюсов – хорошая работа на рынке легионеров. Приглашение Тенедбю, Хульстрёма и Дэнфорта внушает оптимизм.

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6. «Локомотив»

Ключевые потери: з. Накладал, н. Да Коста, н. Денисенко



Ключевые приобретения: гл. т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа, н. Петерссон



В «Локомотиве» по-прежнему есть большие деньги, в клубе не скупятся на контракты игрокам. Солидные в финансовом плане соглашения традиционно дают иностранцам, на серьёзные деньги пригласили защитника Марченко, а главного тренера Андрея Скабелку и вовсе подписали на три года. Не стали прощаться с дорогостоящим шведом Ландером, хотя прошлый сезон в его исполнении получился провальным. Продолжит карьеру в НХЛ форвард Денисенко, завершил карьеру Марков, пора на пенсию и Кронваллю. Сильный центральный нападающий Да Коста стал игроком «Ак Барса».

Андрей Скабелка Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

5. «Йокерит»

Ключевые потери: з. Лехтонен, н. Регин



Ключевые приобретения: в. Линдбек, з. Фриман, з. Пудас, н. Пакаринен



«Йокерит» — образец того, каким должен быть иностранный клуб в КХЛ. Звёзд с неба финны не хватают, но за своим имиджем следят, состав комплектуют хорошо, при этом постоянно находясь в топе различных рейтингов. Ключевая потеря – защитник Лехтонен, который блестяще провёл прошлый сезон. Но игрока позвали в НХЛ, поэтому удерживать его не было смысла. Пришли вратарь Линдбек, а также сильные игроки обороны Фриман и Пудас. Отметим финна Пакаринена, неплохо проявившего себя в «Барысе».

4. «Спартак»

Ключевые потери: з. Херсли, н. Хохлачёв, н. Даугавиньш



Ключевые приобретения: з. Зубарев, н. Радил, н. Лехтеря, н. Широков, н. Бакош



В «Спартаке» с приходом Олега Знарка на пост главного тренера всё больше порядка. И, что главное, больше амбиций. Селекция у клуба сильная. Пришли сразу два игрока из СКА, вернулся чешский форвард Радил, словак Бакош был лидером «Адмирала». Не помешает команде и опытный форвард Широков, выменянный у «Авангарда» на Хохлачёва. Александр, пожалуй, и есть главная потеря красно-белых в межсезонье. А уж если «Спартак» ещё и Войнова подпишет, то за селекцию москвичам можно будет поставить пятёрку.

3. ЦСКА

Ключевые потери: з. Марченко, н. Капризов, н. Григоренко, н. Вей



Ключевые приобретения: з. Сергеев, н. Голдобин, н. Локтионов



Московским «армейцам» пришлось сильно почистить платёжку и сократить действующие контракты, даже несмотря на отъезд в КХЛ Капризова и Григоренко. Думается, что не будет в команде и Сорокина с Шалуновым, туманны перспективы Науменкова. Ушли Марченко, лимитчик Романов, Вей, Толчинский. Всё это вряд ли усилит игру команды. Но состав у красно-синих всё равно сильный, а из главных трансферов «на вход» выделим Голдобина, Локтионова и Сергеева. Видно, что работа проделана большая, это отмечают и функционеры других команд.

2. СКА

Ключевые потери: з. Зуб, н. Плотников, н. Барабанов, н. Коскиранта



Ключевые приобретения: з. Антипин, н. Э. Галимов, н. Вей



СКА обновил состав ещё сильнее, чем ЦСКА. В Питере избавились от долгосрочных контрактов и дорогостоящих игроков, а с теми, кто согласился на понижение, продолжили сотрудничество. Например, с Хафизулиным, Токрановым, Ожигановым, Ткачёвым. Питер делает ставку в том числе и на молодёжь. Чего стоит одна тройка Морозова, не попадающая под потолок зарплат. Из потерь бросается в глаза уход Плотникова, а также отъезд в НХЛ Зуба и Барабанова. После нескольких лет выступления в Питере покинул Северную столицу финн Коскиранта.

1. «Динамо» (Москва)

Ключевые потери: н. Петерссон



Ключевые приобретения: н. Кагарлицкий, н. Линдберг



«Динамо» завершило трансферную кампанию, теперь возможны разве что точечные приобретения. И нынешний состав динамовцев впечатляет. Главная потеря – уход Петерссона. Но на его место в первое звено уже вернулся Кагарлицкий, а во вторую тройку к Пулккинену взяли двукратного чемпиона мира Линдберга. Именно он будет играть в центре нападения. Удалось переподписать всех лидеров, у «Нефтехимика» приобретён защитник Сергеев. «Динамо» с такой селекцией точно может побороться за Кубок Гагарина.