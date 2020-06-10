Российский хоккей в плену иллюзий и самообмана. Что не так с идеологией нашей сборной?

В прошлую пятницу, 5 июня, руководство ФХР созвало журналистов на интернет-брифинг и объявило о новых назначениях в системе сборных России. То, что взрослую национальную команду возглавит Валерий Брагин, а молодёжную – Игорь Ларионов, было секретом Полишинеля, но теперь всё стало известно официально. В тот же день Брагин был утверждён и в роли главного тренера СКА, в чём тоже никто не сомневался ни на секунду.

Кто, если не он? Брагин должен раскрыть новое поколение звёзд в сборной России Первым тренера поздравили с назначением Евгений Малкин и Егор Замула. Два ярких представителя разных поколении нашего хоккея.

Сразу после этого мы попытались осмыслить фигуру нового тренера сборной России. Размышляли о том, что может дать Брагин национальной команде, насколько логична его кандидатура, какие могут быть плюсы и минусы от его прихода на главный пост в нашем хоккее. Но у меня сразу после того брифинга создалось ощущение, что обсуждать мы, в первую очередь, должны вовсе не Брагина, а ту систему, которая вывела его в дамки. Нет, я ничего не имею против Валерия Николаевича и считаю, что ему-то уж точно стоит дать попробовать свои силы. Я даже уверен, что при нём сборная России будет лучше и интереснее, чем при последних двух наставниках.

Авторитетный и гибкий тренер, доверяющий молодёжи. Брагин в сборной России – это хорошо Находим плюсы в новом назначении в национальной команде.

Но дело в другом. Тренер сборной России вновь будет одновременно являться наставником СКА, и это способно перечеркнуть все плюсы от самого факта назначения симпатичного специалиста.

Валерий Брагин Фото: РИА Новости

Нет, действительно, сколько можно играть в совмещение и питать иллюзии, что от него есть хоть какой-то толк? С 2016 года к наставнику сборной России автоматически прикрепляют петербуржский клуб, и мы все вроде бы свыклись с этой мыслью. Но вот в случае с Брагиным дело доходит до абсурда. Ведь понятно, что он сильный тренер именно для национальной команды. Правильно отобрать кандидатов в сборную, сплотить парней на короткий международный турнир и выдать результат – это Валерий Николаевич прекрасно умеет. Зато вся тренерская карьера Брагина в клубах буквально кричит о том, что это совсем не его сфера. Но это не мешает руководителям ФХР взвалить на Брагина дополнительный груз ответственности. А отказаться – невозможно, потому что мысли об освобождённом тренере в сборной России там даже не допускают.

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Интереснее всего та аргументация пользы совмещения постов, которую Роман Ротенберг вместе с Владиславом Третьяком представили на брифинге.



«Почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной? Важно понимать, что работа над развитием игрока – это работа круглосуточная. Она начинается с июля, когда стартует сбор, и затем идёт каждый день над физикой, психологией, тактикой. В наше время важно игрока развивать. У нас есть успешный опыт Олимпиады в Южной Корее, наша программа «Красная машина» была внедрена до того турнира. Олимпиада была выиграна не просто так.



Для сборной важно, чтобы тренер национальной команды мог постоянно быть перед глазами игроков-кандидатов, работал с ними каждый день. Чтобы выиграть Олимпиаду, нужно попасть в точку, собрать лучших игроков, зная о них всё», — обосновывал свою позицию Ротенберг.



«Большинство великих побед нашего хоккея были добыты тогда, когда тренер сборной совмещал работу в клубе», — вторил ему Третьяк.



Вот только все эти слова разбиваются о факты, известные каждому болельщику нашей сборной. Во-первых, за всё время этой совмещённой идеологии и существования бренда «Красная машина» наша национальная команда не выиграла ни одного чемпионата мира. И даже ни разу не вышла в финал. Просто напомним, что последнее золото ЧМ Олег Знарок добыл, будучи освобождённым от клубных обязанностей тренером. Было это в 2014 году. В эпоху базового СКА и полного подчинения нашего клубного хоккея интересам национальной команды сборная завоевала лишь три бронзовые медали мировых форумов, и это катастрофический низкий КПД для таких усилий и жертв. Да, была ещё долгожданная победа на Олимпийских играх в Корее. Но ведь все понимают, какой уровень соперников был на том турнире, да и ход финального матча с немцами нескоро сотрётся из памяти. Выиграли олимпийское золото – красавцы, но кичиться им и подгонять тот успех под результат работы национальной программы точно не стоит.

Во-вторых, все видят, что на чемпионатах мира сборная России до последнего ждёт приезда хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли. Они нередко занимают в национальной команде места тех ребят, которые проходят через этапы Евротура во время сезона, жертвуя полезным тренировочно-восстановительным процессом в своих клубах. Так и в чём тогда суть идеи совмещённого тренера? Вот, например, Илья Воробьёв уж точно не мог вести круглосуточную работу с Малкиным и Овечкиным, не имел возможности постоянно быть перед глазами Кучерова и Ковальчука. Но они все приехали в сборную на ЧМ-2019, оставив за бортом тех ребят, которые весь год играли под руководством Воробьёва в национальной команде и СКА. Налицо противоречие собственной идеологии.



В-третьих, есть же успешный опыт других стран, который, по словам Ротенберга, в сборной России не гнушаются перенимать. Так вот шведы за последние четыре года выиграли два чемпионата мира, при этом главный тренер «тре крунур» Рикард Грёнборг не работал в это время в клубе, а в чемпионате SHL не было базовой команды. Финляндия завоевала золото ЧМ-2019 с независимым Юккой Ялоненом. Ну а про Канаду и говорить не стоит. «Кленовые листья» вообще на любой международный турнир собираются недели за две, немногим раньше назначают главного тренера и едут за золотом. И их не смущает отсутствие наигранных сочетаний или тот факт, что наставник сборной не имел возможности каждый день работать над развитием игроков-кандидатов. Зато у канадцев, у шведов, у финнов есть результат, а у нас – пока только идеология и популизм.

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На мой взгляд, совмещение постов главного тренера СКА и сборной только мешает обеим структурам. Кажется, четырёх лет вполне достаточно, чтобы это понять. Посмотрите, петербуржский клуб находится в плену государственной идеи и не может сосредоточиться на Кубке Гагарина, а его селекция заточена исключительно под сборную. Как показывают последние годы, это далеко не всегда плюс для команды. При этом наставник сборной и СКА весь год работает на износ, находится под прессом высшего руководства, и к чемпионату мира подходит эмоционально выжатым. Ни к чему хорошему это пока не приводит, зато люди за год устают настолько, что хотят побыстрее избавиться от таких «тёплых местечек».

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А как увольняют тренеров? Скажем, наставника сборной России Илью Воробьёва убирают за неудачу в сезоне со СКА, а тренера петербуржцев Алексея Кудашова снимают за слабенькую и незрелищную игру сборной России на этапах Евротура.



Роман Ротенберг – человек совсем не глупый, и он не может не понимать истинного положения дел. Ни СКА, ни сборная России в эпоху совмещения не развиваются и не улучшают результаты, однако Роман Борисович продолжает стоять на этом принципе. Почему? Кажется, глава штаба сборной России (по совместительству, первый человек в СКА) хочет тотального контроля. Это ему нужно каждый день «держать в руках» тренеров и игроков, вникать во все мелочи и нюансы, быть на глазах у подчинённых. Сами понимаете, что при независимом наставнике национальной команды, такой расклад попросту невозможен.

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Поэтому Брагин, никогда успешно не работавший с клубами, сейчас будет возглавлять и СКА. И боюсь, как бы эта навязанная необходимость не погубила Валерия Николаевича. Ему сейчас хочется пожелать не столько удачи, сколько терпения, выдержки, а также сохранения сил и эмоций хотя бы до ЧМ-2021.



И последнее. Идея совмещения тренерских постов и раньше не выдерживала никакой критики, а сейчас, в наступившую эпоху жёсткого потолка зарплат, и вовсе потеряла последний смысл. Эта стратегия ведь уходила корнями в сверухспешное прошлое сборной СССР, когда советская команда, на 95% скомплектованная из игроков ЦСКА, не знала себе равных в мировом хоккее. Но у «армейцев» тогда был неограниченный ресурс, они забирали в свои ряды лучших хоккеистов со всей страны, которые в союзных первенствах, по сути, тренировались перед чемпионатами мира и Олимпиадами. И тогда идеология совмещения была более чем оправдана.



Что-то похожее в сборной России и СКА удалось воссоздать в 2016-2018 годах. И результат тоже был: петербуржцы без особой конкуренции завоевали Кубок Гагарина, а национальная команда выиграла Олимпиаду. Но сейчас-то всё по-другому! В КХЛ был введён жёсткий потолок зарплат, и одна из ключевых задач этой реформы – распределить лучших игроков хотя бы по трети команд всей лиги. СКА в таких условиях по идее уже не может коллекционировать в своём составе сильнейших русских хоккеистов и формировать из них костяк национальной команды. И зачем тогда сейчас нужен совмещённый тренер? Не думаете же вы всерьёз, что Брагин в соответствии с новым вектором будет в сборной опираться только на топовую молодёжь, которую СКА принялся активно собирать со всей страны? Ему ведь следующей весной всё-таки ехать не на МЧМ, а на турнир взрослых, опытных игроков.

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Тут то как раз и требуется независимый наставник, у которого будет время по ходу сезона пристально следить за кандидатами в сборную из десятка клубов и производить нормальный, конкурентный отбор. Но… Идея совмещения постов оказывается на редкость живучей.