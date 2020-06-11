Многие имена уже порядком подзабылись, хотя когда-то они были на самом виду в Континентальной хоккейной лиге.

От Умарка до Иргла и Червенки. Кто ещё из бывших звёзд КХЛ играет в Европе

Отъезд Линуса Умарка в «Женеву-Серветт» стал поводом вспомнить, кто из известных хоккеистов, ранее неплохо выступавших в КХЛ, продолжает играть в Европе и, возможно, надеется на возвращение в российскую лигу.

Умарк был одной из самых главных звёзд КХЛ, и на днях швейцарская «Женева-Серветт» официально объявила о подписании контракта с форвардом. В сезоне-2012/2013 Линус уже играл в Швейцарии за «Цуг», поэтому его выбор в пользу альпийской страны был не случаен. «Я рад, что могу поделиться своим опытом с молодыми швейцарскими игроками и начать новую главу своей карьеры в Женеве», — сказал 33-летний Умарк, который в прошлом сезоне набрал за уфимский клуб 66 очков в 65 матчах. Со швейцарским клубом у него подписан двухлетний контракт, и после его окончания Умарк может снова появиться на просторах КХЛ.

Обладатель Кубка Гагарина в составе питерских «армейцев» после семи лет, проведённых в КХЛ, решил вернуться в Финляндию — в «СайПу», где выступал с 2009 по 2012 год. Трудолюбивый Коскиранта никогда не был ярким бомбардиром, но именно КХЛ он обязан лучшему сезону в карьере. В чемпионате-2014/2015, когда Ярно выступал за «Сибирь», он набрал 45 (13+32) очков в 45 матчах, став вторым бомбардиром команды.

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Коварж дважды брал Кубок Гагарина, но в сезоне-2018/2019 была сделана крайне неудачная попытка покорить НХЛ. В «Айлендерс» Ян не пригодился, несмотря на односторонний контракт — с чехом расстались, назвав его слишком медленным. После этого он попытался пробиться в НХЛ через фарм-клуб «Бостона», где провёл 12 матчей и набрал 10 (4+6) очков, но к сильнейшей лиге мира его это не приблизило. Транзитом через родной «Пльзень» он оказался в швейцарском «Цуге», контракт с которым действует до конца сезона-2022/2023, что ставит крест на всех слухах о его возвращении в КХЛ.

н. Юкка Пельтола («Таппара», Финляндия)

Пельтола не был звездой, но провёл два неплохих сезона в «Сибири», сумев завоевать уважение среди болельщиков и даже побывать капитаном новосибирской команды. В 32 года после нескольких неприятных травм финн вернулся в родную для себя «Таппару», где ему будет комфортно и где он сможет стать одним из кандидатов на попадание в олимпийскую сборную Финляндии.

Ещё один двукратный обладатель Кубка Гагарина, поигравший в России за «Ак Барс» и СКА, уже пять лет выступает за пределами КХЛ. В 2015 году из питерской команды он перешёл в швейцарский «Лугано», где был очень результативен. Затем провёл год в «Линчёпинге», после чего перешёл в «Альмтуну», выступающую во втором шведском дивизионе. Там его продуктивность близка к показателю «очко за игру», что, кстати, помогло команде не вылететь в лигу ниже.

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Норвежский ветеран поиграл в КХЛ за «Салават» и СКА, взяв два Кубка Гагарина за шесть лет выступлений. Были в его карьере и «Юргорден» с «Цюрихом», но три последних года он играет на родине, где является капитаном «Сторхамара», его главной звездой и лучшим бомбардиром.

Бывший лучший бомбардир «Авангарда» покинул КХЛ уже довольно давно. С 2015 года он колесит по Европе, где сначала играл за «Хомутов», потом два сезона провёл во «Фрибуре». Затем в его карьере был «Цюрих», а в нынешнем чемпионате он набрал 41 очко в 32 матчах за «Рапперсвилль»

н. Борна Рендулич («Адлер Маннгейм», Германия)

Хорватский форвард провёл полтора сезона в «Витязе», где был очень заметен. В своём первом сезоне в КХЛ Рендулич набрал 19 очков в 32 матчах, во втором выглядел чуть скромнее (23 балла в 59 встречах), но затем решил продолжить карьеру в Германии. К слову, в прошлом сезоне Рендулич стал третьим бомбардиром немецкой лиги, набрав 49 (27+22) баллов в 50 матчах.

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Креативный финн провёл два неплохих сезона в «Металлурге», где за 106 матчей набрал 70 (42+28) очков, но карьеру в КХЛ почему-то не сделал. Аалтонен предпочёл уехать сначала в Швецию, где успешно играл за «Рёгле», затем отыграл сезон в «Кярпяте», а потом вместе с «Йокеритом» снова провёл два сезона в КХЛ. После этого ездил в Швецию, Швейцарию, а последний сезон провёл в «Пеликанс», который испытывает серьёзные финансовые трудности, и «Кярпяте».

н. Райан Стоа («Эребру», Швеция)

Американцу, три года отыгравшему в Новокузнецке и Нижнекамске, будет о чём рассказать после завершения карьеры. Солидный двусторонний форвард провёл свой лучший российский сезон в московском «Спартаке» (36 очков в 57 матчах), съездил на

Олимпиаду в Пхёнчхан, после чего ещё год отыграл за «Трактор». Минувший чемпионат он провёл в «Эребру», став вторым бомбардиром команды (37 очков) и войдя в число 15 самых результативных хоккеистов SHL.

Форвард, отыгравший более 350 матчей в КХЛ за «Локомотив», «Атлант» и минское «Динамо», последние шесть лет безвылазно играет на родине в Чехии. Ирглу уже 39 лет, но заканчивать карьеру он не собирается. В прошлом сезоне он набрал 37 очков в 50 матчах за «Оломоуц», став лучшим бомбардиром команды. В предстоящем сезоне он будет выступать за родной «Витковице», где играл последний раз 13 лет назад.