СКА собирает молодых. На кого из россиян в Северной Америке обменяли права клубы КХЛ

Нынешнее межсезонье в КХЛ было отмечено рядом интересных обменов, фигурантами которых стали молодые российские хоккеисты, выступающие в Северной Америке. С одной стороны, такой интерес к россиянам, которые пытаются всеми силами пробиться за океаном, удивителен — возможно, что в КХЛ они сыграют очень нескоро и реальной помощью для российских команд не станут. Но не исключено, что это станет хорошей работой на перспективу, которая окупиться в обозримом будущем.

Питерский клуб приобрёл права на двух российских форвардов, которых трудно назвать очень уж молодыми, и которые изо всех сил пытаются закрепиться за океаном. Тренин уже четыре сезона играет в АХЛ за фарм-клуб «Нэшвилла», и лишь в прошлом году был поднят в основу «Предаторз», где сыграл 21 матч (2 гола, 4 передачи). Контракта на следующий сезон у Якова пока нет, и, по словам самого форварда, он планирует остаться в Северной Америке и продлить соглашение с «хищниками». Шансов на это не так много, поскольку свободных денег у команды из Теннесси осталось чуть больше $ 2 млн, и нужно будет вести точечное усиление на рынке свободных агентов, восполняя потенциальный уход защитников Хэмьюса, Вебера и Холцера, а также нападающих Гранлунда и Смита.

Хара решил проучить Тренина. Россиянин был на голову ниже, но едва не выиграл бой нокаутом «Кобра укусила Тренина, но 5 дней спустя умерла от боли».

Контракт Тренина, вероятно, снова будет двусторонним, и это — наверняка не тот вариант, который устроит Якова. Поэтому покупка прав на него вполне имеет право на существование, если в «Нэшвилле» у Тренина так и не заладится. Форвард не является классическим европейским «технариком», и большой опыт игры в АХЛ сделал из Якова приличного универсала, играющего на команду.



23-летний Каменев уже давно мог бы стать твёрдым игроком основы команды НХЛ, если бы не травмы. Владу катастрофически не везёт с различными повреждениями, и сезон-2019/2020 стал для него рекордным по количеству матчей в основе (38 игр, 1 гол, 7 передач). Контракта на следующий сезон у него в НХЛ также нет, но Каменев будет в статусе ограниченно свободного агента и наверняка получит квалификационное предложение от «Эвеланш», но вряд ли больше, чем на один год. Впрочем, в случае неудачи с «Колорадо» жалеть Каменеву точно не стоит, поскольку СКА — хороший вариант для «перезагрузки» карьеры молодого форварда, а в НХЛ он сможет вернуться позже.

Что же касается Николая Прохоркина, то у него был вполне приличный сезон в «Лос-Анджелесе» (14 очков в 43 матчах). По словам вице-президента «Металлурга» Сергея Ласькова, Прохоркин готов вернуться в КХЛ и помогать «Магнитке» уже сейчас. Вместе с этим, дверь в НХЛ для 26-летнего россиянина не закроется — он сможет приехать снова, пользуясь известной схемой для тех, кому не удалось в полной мере проявить себя за океаном с первого раза.



«На мой взгляд, мощно провёл сделку СКА, который продолжает работать на перспективу. Вижу эту важную линию, которой придерживаются в Питере. На мой взгляд, «армейцы» выиграли от этого обмена, получив права на форварда Якова Тренина, уже успевшего поиграть в НХЛ и даже бросавшего вызов самому Здено Харе, а также на ещё одного талантливого форварда Влада Каменева», — сказал в интервью «Чемпионату» Андрей Назаров.



«Об обмене можно сказать, что СКА выдерживает свою линию. Они практически уже получили права на всех перспективных молодых игроков», — добавил Леонид Вайсфельд.

Ещё один мощный обмен в КХЛ. Прохоркин едет в «Магнитку», СКА работает на перспективу А «Трактор» получает целый ряд молодых и талантливых игроков.

н. Денис Смирнов («Металлург» — «Амур») з. Егор Замула («Металлург» — «Амур» — СКА)

Оба игрока стали участниками крупного обмена: состав «Магнитки» пополнил форвард Сергей Плотников. Взамен хабаровский клуб получил нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.



22-летний Смирнов уже четыре сезона играет в NCAA за университет Пенсильвании и является «проспектом» системы «Колорадо». Смирнов не является габаритным нападающим (176 см), но умело избегает силового контакта с защитниками и обладает ярким талантом плеймейкера. Главная проблема — хроническая травма, которая мешала ему прогрессировать последний сезон. Учитывая неявные перспективы за океаном, возвращение Смирнова в КХЛ в ближайшие год-два вполне вероятно, и при благоприятном стечении обстоятельств он может стать в «Амуре» одним из лидеров.

Из Америки в Россию. Российские хоккеисты, которых продолжают ждать в КХЛ Пора возвращаться, шансов заиграть в НХЛ практически нет.

Всё сложнее с Егором Замулой, который хорошо проявил себя на последнем МЧМ и является одним из ярких, запоминающихся хоккеистов, которым точно дадут шанс в НХЛ. «Уеду ли я в Россию, если мне предложит крупный контракт клуб из КХЛ? На данный момент нет. Стараюсь брать пример с Михаила Сергачёва и Ивана Проворова, я даже физически похож на них», — отметил Замула в конце апреля. До лета 2021 года Егор будет на контракте с «Филадельфией», но вероятность возвращения в Россию всё же существует, особенно учитывая близость Олимпиады.