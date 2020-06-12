Крупные обмены — хит межсезонья в КХЛ. Больше всех активничают СКА и «Магнитка»

Питер продолжает собирать молодёжь по всей стране, а уральцы хотят выиграть здесь и сейчас.

Нынешнее межсезонье в КХЛ получается событийным на громкие трансферы. Более того, мы уже стали свидетелями сразу нескольких крупных обменов, один из которых и вовсе пришлось делить на две части. Похоже, крупные сделки с участием нескольких хоккеистов и команд – главный тренд хоккейного лета.

Всё началось с того, что СКА нужно было серьёзно очищать свою платёжную ведомость, так как «армейский» клуб не вписывался в жёсткий потолок зарплат, вступающий в силу с сезона-2020/2021. Когда Сергея Плотникова обменивали в «Амур», то громыхнуло так, что удивились даже опытные и многое повидавшие специалисты. Но, как оказалось, это было только начало. Плотников, как и отправленные позднее в Хабаровск Каблуков с Карповым, стал частью даже не крупного, а гигантского обмена с участием четырёх (!) команд.

Сергей Плотников Фото: photo.khl.ru

По его итогам Плотников и Карпов оказались в Магнитогорске, Каблуков, транзитом через Хабаровск и Магнитку, отправился в «Авангард», а СКА получил права на защитника Замулу и форварда Спиридонова. Вместе с Каблуковым в Балашиху переехал защитник Береглазов, а в «Металлурге» оказался Бек. В «Амуре» в итоге довольствовались правами на Дениса Смирнова, получили защитника Ольшанского и нападающего Бутузова. В принципе, все стороны обмены остались довольны. Каждый получил то, что хотел.

Редко встретишь столь крупные сделки, но в том же СКА не хотели выплачивать хоккеистам компенсации за расторжения долгосрочных контрактов, поэтому пришлось прибегать к столь мудрёным схемам. Но ведь тем интереснее и для болельщиков, и для журналистов. Если честно, лично я старался по крупицам разобрать и проанализировать каждый отдельно взятый переход.

Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур» Сергей Плотников перебрался в Магнитогорск, где в скором времени окажутся и Илья Каблуков с Максимом Карповым.

Но, как стало ясно, останавливаться клубы не собирались. Прежде всего, СКА и «Металлург», которые нашли общий язык в переходах. Питер явно работает на перспективу, собирая молодёжь по всей стране. «Магнитка» нацелена на скорейшее завоевание Кубка Гагарина, пополняя свои ряды опытными и проверенными игроками.

Накануне оба клуба, а также «Трактор» совершили ещё одну крупную сделку, по итогам которой коллекция СКА из молодых хоккеистов пополнилась. На сей раз к «армейцам» перешли права на Якова Тренина и Влада Каменева. Тренин ранее принадлежал в КХЛ «Трактору», а Каменев – «Магнитке».

«Металлург» получил права на Николая Прохоркина, который, как и прогнозировалось, вернётся в КХЛ. С форвардом будет подписан двухлетний контракт, это явное усиление для уральцев в топ-6. Нестрашил – Прохоркин – именно так теперь выглядит связка двух первых центральных нападающих «Металлурга». Кроме того, в «Металлург» перебирается бывший защитник системы СКА Владислав Сёмин.

Что получил «Трактор»? Прежде всего, форварда Павла Дорофеева, который играл на предыдущем молодёжном чемпионате мира по хоккею в сборной России и завоевал серебряную медаль. Дорофеев – талантливый хоккеист, но у него есть проблемы с габаритами. Также в систему челябинского клуба перебрались защитники Семён Буйван и Глеб Бабинцев, нападающий Дмитрий Шешин.

Ещё один мощный обмен в КХЛ. Прохоркин едет в «Магнитку», СКА работает на перспективу А «Трактор» получает целый ряд молодых и талантливых игроков.

«Слежу за хоккейными новостями, вчера обратил внимание на крупный обмен с участием СКА, «Металлурга» и «Трактора». Сделка получилась яркой, не зря только о ней сейчас и говорят.

«На мой взгляд, мощно провёл сделку СКА, который продолжает работать на перспективу. Вижу эту важную линию, которой придерживаются в Питере. На мой взгляд, «армейцы» выиграли от этого обмена, получив права на форварда Якова Тренина, уже успевшего поиграть в НХЛ и даже бросавшего вызов самому Здено Харе, а также на ещё одного талантливого форварда Влада Каменева.

«Магнитка» получила себе Николая Прохоркина. Это центральный нападающий в топ-6 магнитогорской команды. Судя по трансферной кампании уральцев, они сосредоточены на усилении состава опытными игроками и работают по сегодняшнему дню, нацелившись на скорейший результат.

СКА собирает молодых. На кого из россиян в Северной Америке обменяли права клубы КХЛ Пока это может выглядеть ерундой, но уже совсем скоро молодёжь готова будет стать реальной силой.

«Трактор» по результатам обмена потерял права на местного воспитанника Якова Тренина. Это серьёзная потеря для челябинцев. Да, в ответ уральцы получили четырёх молодых игроков, но ещё непонятно, смогут ли они себя как следует проявить и раскрыться в новой команде», — прокомментировал обмен известный российский тренер Андрей Назаров, работавший в своё время главным тренером как в СКА, так и в «Тракторе».

Сделка действительно получилась яркой. Да и вообще следующий чемпионат КХЛ обещает стать одним из самых интересных за последнее время. В нём уже не будет явного фаворита, как к этому многие привыкли. В СКА стараются делать ставку на молодёжь, ЦСКА тоже лишился многих своих лидеров. Хороший подбор составов у команд из Восточной конференции. Интрига возрастает, что не может не радовать.