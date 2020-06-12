Крупные обмены — хит межсезонья в КХЛ. Больше всех активничают СКА и «Магнитка»

Нынешнее межсезонье в КХЛ получается событийным на громкие трансферы. Более того, мы уже стали свидетелями сразу нескольких крупных обменов, один из которых и вовсе пришлось делить на две части. Похоже, крупные сделки с участием нескольких хоккеистов и команд – главный тренд хоккейного лета.
Всё началось с того, что СКА нужно было серьёзно очищать свою платёжную ведомость, так как «армейский» клуб не вписывался в жёсткий потолок зарплат, вступающий в силу с сезона-2020/2021. Когда Сергея Плотникова обменивали в «Амур», то громыхнуло так, что удивились даже опытные и многое повидавшие специалисты. Но, как оказалось, это было только начало. Плотников, как и отправленные позднее в Хабаровск Каблуков с Карповым, стал частью даже не крупного, а гигантского обмена с участием четырёх (!) команд.
Сергей Плотников
Фото: photo.khl.ru
По его итогам Плотников и Карпов оказались в Магнитогорске, Каблуков, транзитом через Хабаровск и Магнитку, отправился в «Авангард», а СКА получил права на защитника Замулу и форварда Спиридонова. Вместе с Каблуковым в Балашиху переехал защитник Береглазов, а в «Металлурге» оказался Бек. В «Амуре» в итоге довольствовались правами на Дениса Смирнова, получили защитника Ольшанского и нападающего Бутузова. В принципе, все стороны обмены остались довольны. Каждый получил то, что хотел.
Редко встретишь столь крупные сделки, но в том же СКА не хотели выплачивать хоккеистам компенсации за расторжения долгосрочных контрактов, поэтому пришлось прибегать к столь мудрёным схемам. Но ведь тем интереснее и для болельщиков, и для журналистов. Если честно, лично я старался по крупицам разобрать и проанализировать каждый отдельно взятый переход.
Но, как стало ясно, останавливаться клубы не собирались. Прежде всего, СКА и «Металлург», которые нашли общий язык в переходах. Питер явно работает на перспективу, собирая молодёжь по всей стране. «Магнитка» нацелена на скорейшее завоевание Кубка Гагарина, пополняя свои ряды опытными и проверенными игроками.
Накануне оба клуба, а также «Трактор» совершили ещё одну крупную сделку, по итогам которой коллекция СКА из молодых хоккеистов пополнилась. На сей раз к «армейцам» перешли права на Якова Тренина и Влада Каменева. Тренин ранее принадлежал в КХЛ «Трактору», а Каменев – «Магнитке».
«Металлург» получил права на Николая Прохоркина, который, как и прогнозировалось, вернётся в КХЛ. С форвардом будет подписан двухлетний контракт, это явное усиление для уральцев в топ-6. Нестрашил – Прохоркин – именно так теперь выглядит связка двух первых центральных нападающих «Металлурга». Кроме того, в «Металлург» перебирается бывший защитник системы СКА Владислав Сёмин.
Что получил «Трактор»? Прежде всего, форварда Павла Дорофеева, который играл на предыдущем молодёжном чемпионате мира по хоккею в сборной России и завоевал серебряную медаль. Дорофеев – талантливый хоккеист, но у него есть проблемы с габаритами. Также в систему челябинского клуба перебрались защитники Семён Буйван и Глеб Бабинцев, нападающий Дмитрий Шешин.
«Слежу за хоккейными новостями, вчера обратил внимание на крупный обмен с участием СКА, «Металлурга» и «Трактора». Сделка получилась яркой, не зря только о ней сейчас и говорят.
«На мой взгляд, мощно провёл сделку СКА, который продолжает работать на перспективу. Вижу эту важную линию, которой придерживаются в Питере. На мой взгляд, «армейцы» выиграли от этого обмена, получив права на форварда Якова Тренина, уже успевшего поиграть в НХЛ и даже бросавшего вызов самому Здено Харе, а также на ещё одного талантливого форварда Влада Каменева.
«Магнитка» получила себе Николая Прохоркина. Это центральный нападающий в топ-6 магнитогорской команды. Судя по трансферной кампании уральцев, они сосредоточены на усилении состава опытными игроками и работают по сегодняшнему дню, нацелившись на скорейший результат.
«Трактор» по результатам обмена потерял права на местного воспитанника Якова Тренина. Это серьёзная потеря для челябинцев. Да, в ответ уральцы получили четырёх молодых игроков, но ещё непонятно, смогут ли они себя как следует проявить и раскрыться в новой команде», — прокомментировал обмен известный российский тренер Андрей Назаров, работавший в своё время главным тренером как в СКА, так и в «Тракторе».
Сделка действительно получилась яркой. Да и вообще следующий чемпионат КХЛ обещает стать одним из самых интересных за последнее время. В нём уже не будет явного фаворита, как к этому многие привыкли. В СКА стараются делать ставку на молодёжь, ЦСКА тоже лишился многих своих лидеров. Хороший подбор составов у команд из Восточной конференции. Интрига возрастает, что не может не радовать.
- 12 июня 2020
-
13:39
-
13:21
-
12:56
-
12:36
-
12:14
-
12:05
-
11:39
-
11:09
-
10:41
-
10:35
-
10:23
-
10:02
-
09:49
-
09:30
-
09:14
-
00:44
-
00:17
- 11 июня 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:01
-
22:43
-
22:20
-
22:07
-
21:51
-
21:18
-
21:10
-
21:00
-
20:47
-
20:22
-
20:10
-
19:56
-
19:53
-
19:44
-
19:28
-
19:06