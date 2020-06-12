НХЛ всё ближе к рестарту! Игроки хотят выкупить рестораны, куда будут ходить только они

НХЛ становится всё ближе к тому, чтобы спасти сезон, который рисковал быть недоигранным. Комиссар лиги Гэри Беттмэн сделал официальное заявление, что третья фаза процесса, который называется «возвращение к игре», назначена на 10 июля. Именно в этот день откроются тренировочные лагеря для 24 команд, которые будут участвовать в плей-офф.

10 июля — старт третьей фазы

Согласно официальному пресс-релизу, длительность фазы 3 пока не определена, но предполагается, что тренинг-кемпы займут около двух недель. «НХЛ и ассоциация хоккеистов объявляют, что официальные тренировочные сборы откроются в пятницу 10 июля при условии, что медицинские условия и общая безопасность позволят это сделать. Продолжительность тренинг-кемпов и дата официального возобновления сезона будет указана дополнительно», — говорится в заявлении.



С точки зрения оперативного управления, дата 10 июля даёт полновесный старт для подготовки. Теперь менеджменту каждого клуба нужно определить, когда хоккеисты смогут вернуться в города, где базируются команды, кому предстоит пройти через карантинные ограничения. Колесо планирования запустилось, а возвращение к игре перешло из теоретической плоскости в практическую, что особенно важно, поскольку вся затея с возвращением продолжала вызывать беспокойство.

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«Следующие 10-14 дней будут критическими. Мы знаем, что лига и профсоюз близки к выбору городов-хабов, где будут играть команды во время плей-офф. Кроме того, сейчас предпринимаются попытки отшлифовать коллективное соглашение. Последнее — вещь очень трудная, но можно договориться о двух вещах: разделении экономической выгоды от возвращения (ограничение эскроу), а также медицинском обслуживании в случае заражения кого-либо.



Тренировочный сбор может длится две недели в том городе, где базируется команда, либо 6 дней в городе-хабе, где пройдут выставочные матчи. Корректировки возможны, но предстоит проделать массу работы, потому что до 10 июля остаётся меньше месяца», — отметил известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.



Если не будет никаких неожиданностей и сдвигов, то тренировочные лагеря пройдут с 10 по 24-25 июля и будут включать в себя по 3 контрольных матча для каждой команды. После этого последует перелёт все участников в города-хабы, а 1 августа весь хоккейный мир сможет отпраздновать официальное возвращение этого вида спорта, поскольку начнётся крайне необычный раунд плей-ин.

Игроки хотят выкупить рестораны

Проблем, о которых упомянул Фридман, действительно много. Одна из них — отсутствие фарм-клубов, поскольку АХЛ официально закрыла свои двери до начала нового сезона, которое состоится неизвестно когда. В таких условиях НХЛ попросила свои команды представить списки из игроков АХЛ и молодых «проспектов», которые могут быть добавлены к составу. Животрепещущий вопрос о том, разрешат ли всё-таки выступать в доигровке сезона-2019/2020 хоккеистам, которые подписаны, начиная с сезона-2020/2021, пока не решён. Это значит, что Илья Сорокин, Кирилл Капризов и Александр Романов пока ждут вердикта, который, говоря откровенно, вряд ли будет в их пользу.



Что касается других команд, то «Нэшвилл» планирует подтянуть из АХЛ нашего старого знакомого Ээли Толванена, «Миннесота» наверняка пригласит лучшего вратаря АХЛ прошедшего сезона Каапо Кахконена, «Чикаго» придётся решать вопрос с заменой травмированных (Келвин Де Хаан, Брент Сибрук, Эндрю Шоу и Зак Смит), «Вашингтон» пригласит уже игравшего в основе Мартина Фегервары, а «Рейнджерс» вполне может попробовать взять в состав Виталия Кравцова, который за сезон успел поиграть в трёх лигах — АХЛ, КХЛ и ВХЛ.

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Ещё один интересный момент — это организация досуга для хоккеистов и членов их семей в городах-хабах. В том, что родственники и друзья (в лимитированном количестве) смогут проживать вместе с игроками, нет никаких сомнений, иначе двухмесячная изоляция может вылиться в серьёзное недовольство игроков. Однако что будут делать нехоккейные люди в городе, где нельзя сходить на матч и действуют строгие ограничительные меры из-за большого скопления народа?



Один из игроков НХЛ уже рассказал о том, что вместе с несколькими партнёрами по команде изучил интересный вопрос — можно ли выкупить по три или четыре ресторана в каждом городе-хабе, чтобы туда могли ходить только игроки и члены их семей. Без доступа широкой публики — только хоккеисты и их родственники. Сходить куда-нибудь кроме отеля и стадиона им наверняка захочется, и такой «выкуп» может стать настоящей находкой — в том числе и для владельцев ресторанов, которые терпели жуткие убытки на протяжении последних месяцев. После того, как хоккей уедет из этого города, владелец наверняка сможет получить своё заведение обратно в безграничное пользование.

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Канадские города не сдаются?

Обязательный 14-дневный карантин, который пока не хочет отменять правительство Канады, продолжает служить серьёзным препятствием к тому, чтобы городом-хабом стал Торонто, Ванкувер или Эдмонтон. Власти провинций, где расположены эти города, обратились к федеральному правительству, но премьер-министр Джастин Трюдо действует крайне осторожно.



Пока известно, что канадские власти могут лишь расширить количество мест, куда может ездить хоккеист, сидящий на карантине — в этот список может войти стадион, а также дом кого-либо из сотрудников команды. Таким образом, хоккеисты, сидящие на карантине в Канаде, смогут тренироваться задолго до 10 июля и завершат изоляцию перед началом тренинг-кемпа. Впрочем, это послабление пока официально не введено, и все 7 канадских клубов изучают возможность переноса своих тренировочных лагерей на территорию США.