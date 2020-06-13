«Он может играть только в КХЛ». Что пишут о скандальном Лайпсике, который собрался в ЦСКА

В КХЛ может появится ещё один хоккеист, отверженный заокеанским сообществом по неигровым причинам. На днях РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик может заключить контракт со столичным ЦСКА — это известие вызвало интересную реакцию у североамериканских болельщиков.

н. Брендан Лайпсик.

26 лет, родился в Виннипеге.

Задрафтован «Нэшвиллом» в 2012 году под общим 89 номером.

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Контракт в сезоне-2019/2020: $ 700 тыс, односторонний.

26 лет, родился в Виннипеге.Задрафтован «Нэшвиллом» в 2012 году под общим 89 номером. НХЛ провёл 187 матчей, набрал 59 (16+43) очков, 53 минуты штрафа и «-16».Контракт в сезоне-2019/2020: $ 700 тыс, односторонний.

Несдержанный на язык

В начале мая Лайпсик стал героем новостных лент, оказавшись в центре скандала. Лайпсик, который пользовался в сети «Инстаграм» аккаунтом Angelszeee2020, позволил себе несколько не самых лестных высказываний. В частности, жену известного форварда Таннера Пирсона он назвал «жирной». Кроме этого, Лайпсик высказался очень оскорбительно в адрес девушек, с которыми до этого переспал, а в адрес темнокожих представительниц отозвался так, что из цензурных соображений можно перевести только слово «свинья» (после нынешних истерик относительно Джорджа Флойда это выглядит особым цинизмом).



Лайпсик также назвал одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировал фото игрока «Ванкувера» Джейка Виртанена с друзьями, написав: «Без сомнения, это худшая команда в мире».



Слова Брендана осудили все — «Вашингтон», лига, партнёры и соперники. Извинения Лайпсика и тот тон, которым он их сделал, лишь возбудили критику против форварда, которого вскоре выставили на безусловный драфт отказов и расторгли с ним контракт. Лайпсик стал своеобразной новой версией Вячеслава Войнова и был вынужден покинуть НХЛ по нехоккейным причинам. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие несколько лет путь в сильнейшую лигу мира Брендану закрыт, да и позже вряд ли кто-то рискнёт связываться со скандальным форвардом, чьи игровые достоинства не вполне очевидны.

Партнёра Овечкина выгнали из «Вашингтона». Он оскорбил женщин и одноклубников Слова «жирная» и «свинья» в НХЛ не оценили.

Известно, что Лайпсик через своего агента Крейга Остера пытался подать жалобу в профсоюз игроков относительно одностороннего расторжения его контракта с «Кэпиталз», но апелляция форварда принята не была. Университет Манитобы выгнал его брата, так как он тоже был участником того разговора, и общая тональность оценок по отношению к нападающему, была крайне жёсткой. По слухам, сразу после этого Лайпсик взял курс на трудоустройство в КХЛ.

«Надеюсь, у него станет меньше ненависти, когда он покинет КХЛ»

После того, как Лайпсика выгнали, болельщики очень жёстко прошлись по Брендану в комментариях. Его называли главным разочарованием сезона, требовали НХЛ разработать специальную программу поведения для молодых игроков. «Это же надо было — попасть в кипяток, когда лига закрыта из-за коронавируса!» — возмущался обозреватель New York Post Тед Холмлунд.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Известие о том, что Лайпсик может подписать контракт с ЦСКА также вызвало бурную реакцию фанатов за океаном, и большая часть комментариев также была полна негатива.



«Русским же наплевать на социальные дела, включая сексизм, расизм и права меньшинств. Не удивлён, что он нашёл себе работу именно в КХЛ», — написал один из болельщиков в комментариях под новостью на фанатском сайте «Вашингтона» Russian Machine Never Breaks. «Он должен стать приятелем Эдварда Сноудена», — отметил Bob Manz. «Теперь он может играть только КХЛ, это единственное место, где бы он мог бы продолжить карьеру хоккеиста. Ему будет весело в России — языка не знает, семьи нет», — с сарказмом добавил Greg S711.



Впрочем, нашлась пара человек, которые заступились за Лайпсика, который собрался в КХЛ.



«Все мы совершаем ошибки. Лично я рад, что он больше не является игроком «Вашингтона». Надеюсь, что он выучит уроки, которые ему преподали после его ошибок и желаю ему удачи», — написал Pat. «Повезло ему. Надеюсь, что он станет лучше и взрослее, что у него будет меньше ненависти к людям, когда он покинет КХЛ», — резюмировал boe rhae.

Универсал на пике карьеры

Если не брать в расчёт нехоккейные дела, а пытаться оценить Лайпсика сугубо как игрока, то Брендан вполне может пригодиться ЦСКА. В «Вашингтоне» он провёл полный сезон-2019/2020, набрав 11 очков — не так много, но играл он преимущественно в сдерживающих тройках и дело своё делал исправно. Он не обладает большими габаритами (рост — 180 см, вес — 82 кг), но способен приносить большую пользу команде, играя жёстко и рубясь за шайбу в углах.

Как сыграл «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате-2019/2020

В АХЛ у Лайпсика было два великолепных сезона, когда он выступал за фарм-клуб «Торонто» — он дважды подряд преодолевал отметку в 50 очков и получил неплохой кубковый опыт (24 суммарных матча в плей-офф за два года). 26-летнего нападающего никак нельзя назвать «отработанным материалом» — скорее, он наоборот, находится на пике своей карьеры. Не забудем и про серьёзную мотивацию, поскольку кроме КХЛ у него, по сути, не будет достойных вариантов: путь в НХЛ закрыт, да и в АХЛ, которая неизвестно когда начнёт новый сезон, его вряд ли ждут.



Наши легионеры из «Кэпиталз» могут составить ему неофициальную протекцию в России, поэтому есть все причины предполагать, что у Лайпсика в КХЛ дела сложатся неплохо. Впрочем, сначала нужно подписать контракт, что в нынешних условиях потолка зарплат и в России достаточно непросто.