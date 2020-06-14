«Дали всё, что он захотел». Нестеров отказался от суперконтракта с ЦСКА и выбрал Америку

Конец очередной недели межсезонья КХЛ ознаменовывается вспышкой новостей из стана ЦСКА. Сначала появилась информация, что «армейский» клуб договаривается о двухлетнем контракте с форвардом Бренданом Лайпсиком.

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А вчера, 13 июня, президент красно-синих Игорь Есмантович в эфире «Радио «Маяк» сообщил, что ЦСКА попрощался с защитником Никитой Нестеровым.



«С Нестеровым история интересная. Мы договорились с ним в декабре, ударили по рукам, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали ему всё, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарили его за три года в ЦСКА и пожелали удачи», — рассказал Есмантович.

Поворот событий, прямо скажем, не самый ожидаемый. 30 апреля у Нестерова, одного из ведущих защитников ЦСКА, закончился контракт с «армейским» клубом, новое соглашение долго не подписывалось, но в целом была уверенность что клуб и хоккеист в результате ударят по рукам. В некоторых текстах мы обсуждали возможность продолжения карьеры Никиты за океаном, однако в список неопределившихся Нестеров попадал, скорее, из-за своего бэкграунда – он ведь уже выступал в НХЛ, ему только 27 лет, а значит возвращение в сильнейшую лигу миру защитник точно держал в уме.



Но чем больше проходило времени, тем больше казалось, что ЦСКА и Нестеров друг от друга никуда не денутся. Тем более, что у хоккеиста с «армейцами» были ранние договорённости, о которых говорил не только Есмантович.



«На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ, были серьёзные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей. Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что своё будущее связываю с Россией и ЦСКА.



В 2017 году у меня были варианты в НХЛ, но на тот момент созрело решение вернуться домой, чтобы добиться значимых для себя целей, что-то получилось: вместе с партнёрами мы выиграли Олимпиаду, завоевали Кубок Гагарина, а вот чемпионами мира ещё не стали. В ситуации, когда есть к чему стремиться, нет смысла что-либо менять, поэтому имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок», — в январе 2020-го Нестеров не оставлял сомнений в своём будущем.



Непонятная ситуация с началом следующего сезона в НХЛ – ещё один аргумент в пользу того, чтобы остаться в России. Такой вариант рассматривали даже Капризов с Сорокиным, которых точно ждут за океаном, что уж говорить про Нестерова? Таким образом, всё шло к тому, что ЦСКА договорится со своим защитником, но что-то вдруг пошло не так.



Игорь Есмантович преподнёс эту новость под тем соусом, что Нестеров сам передумал подписывать долгосрочный контракт, сославшись на некие семейные обстоятельства. Но, кажется, здесь не всё так просто. Не совсем понятно, какие личные причины могут заставить русского хоккеиста, у которого двое детей (одному из сыновей чуть больше года), отказаться от стабильности в ЦСКА и сорваться в Америку, где у него не будет никаких гарантий. Особенно странно делать это в тот момент, когда вся жизнь перевернулась с ног на голову, а в США эпидемия до сих пор бушует сильнее, чем в любом другом месте планеты. Определённо, мотивации отказываться от контракта «по семейным обстоятельствам» у Нестерова не просматривается никакой.



Другое дело, если изменились условия договора. Но об этом Есмантович, конечно, на публику не скажет. А между тем, это выглядит единственной правдоподобной версией, почему Нестеров мог поменять решение.



Руководитель ЦСКА ведь общался с Никитой ещё зимой, когда введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ в размере 900 млн. ещё не было осуществлено официально. Более того, все действия «армейцев» указывали на то, что они до последнего рассчитывали приподнять «кепку» до 1,3 млрд. рублей. Кажется, из-за долгого неприятия новой реальности ЦСКА и страдает сейчас больше всех топ-клубов.

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На мой взгляд, очень высока вероятность, что Игорь Есмантович, обсуждая в декабре-январе новый контракт с Нестеровым, был уверен, что реформа потолка не будет доведена до конца на первоначальных условиях. По крайней мере, называлась сумасшедшая сумма в 160 млн в год, которую ЦСКА вроде бы намеревался платить Нестерову. Когда же максимальный



размер платёжки, вопреки чаяниям «армейцев», всё-таки был официально утверждён на отметке 900 млн., ЦСКА пришлось аннулировать все предыдущие договорённости. И, видимо, новое контрактное предложение показалось Нестерову далеко не таким комфортным, как то, о котором он говорил в прессе четыре месяца назад. Да и очевидно, что ЦСКА сейчас просто не мог дать Никите «всё, что он захотел». Не так давно мы подсчитывали примерную стоимость нынешнего состава «армейцев», и не находили в платёжке красно-синих даже минимального места для приличного договора с каким-либо хоккеистом. С тех пор ЦСКА не освободился ни от каких финансовых обязательств, да ещё и подписал контракт с Артёмом Сергеевым.



Думаю, что «армейцы» всё же сделали какое-то предложение Нестерову, но это был уже не тот суперконтракт, что в декабре. И в то, что именно эти обстоятельства сподвигли хоккеиста переиграть ситуацию, уже вполне верится.

Нет ничего странного в том, что Нестеров, не сумев получить желаемый контракт в России, решил ещё раз попробовать свои силы за океаном. Там про него знают (с 2014 по 2017 годы Никита провёл 132 матча за «Тампу» и «Монреаль»), да и интерес к русскому защитнику в Америке есть. По крайней мере, в этом уверял известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Что касается игровых качеств Нестерова, то в КХЛ он показал себя хоть и не самым быстрым, но весьма компактным защитником, умеющим закрыть синюю линию, помочь в большинстве и подыгрыше, да и щелчок у Никита очень симпатичный. Собственно, минувший сезон для Нестерова стал самым результативным в карьере (23 (7+16) очка), однако он существенно сбавил в надёжности. ЦСКА при Нестерове на льду пропустил 30 шайб – этот показатель стал в два раза хуже, чем был у него в предыдущие сезоны в «армейском» клубе.



Но вряд ли это сильно отпугнёт команды НХЛ от кандидатуры Нестерова. Плюсов у него всё равно больше, возраст – идеальный для хоккеиста, да и не раскрытый в Америке потенциал интригует. В лиге найдутся команды, готовые предложить Никите место в топ-6 обороны – да те же «Кингз», о которых говорил Фридман.



Посмотрим, как будет развиваться эта история, но хочу отметить, что в нынешнее сумасшедшее межсезонье удивляться не нужно ничему. Сейчас мы знаем, что ЦСКА попрощался с Нестеровым, и тот собирается продолжить карьеру в НХЛ, но всё ещё может сто раз измениться. Допустим, не поступит Никите достойного предложения за океаном, или передумает он оставаться без игровой практики до января, и вернётся тогда на российский рынок, но уже с меньшими аппетитами.