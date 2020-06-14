От Якупова снова отказались. Первый номер драфта НХЛ обменян в «Амур»

Восемь лет назад «Эдмонтон Ойлерз» выбрал российского нападающего Наиля Якупова под первым номером драфта и возлагал на хоккеиста большие надежды. Увы, дела в составе «нефтяников» у Наиля не пошли. Впрочем, как не пошли и в других клубах НХЛ. Поэтому возвращение в Россию в 2018 году и подписание контракта со СКА не вызвали большого удивления.

Ещё два года назад СКА раздавал долгосрочные большие контракты едва ли не всем подряд. Однако после введения жёсткого потолка зарплат с этими соглашениями нужно было что-то делать. Двигаться по деньгам Якупов не захотел, в результате чего его действующий двухлетний контракт с зарплатой в 70 млн руб. за сезон перебросили на «Витязь». В Подольске такому подарку не обрадовались, но поделать ничего не могли. Давно не секрет, что «Витязь» (как и «Сочи») — неформальный фарм-клуб «армейцев» в КХЛ. Что скажут делать, то в этих командах и делают. В нашем случае подольчанам пришлось взять на себя тяжёлое соглашение Якупова.

Докатился. 8 лет назад Якупов был первым номером драфта НХЛ, а теперь едет в «Витязь» Форвард сам виноват, а СКА продолжает чистку состава. Следующим будет Кагарлицкий?

Да, Наилю предстоял переезд в московский регион, однако сам игрок тоже не обрадовался подобному развитию событий. Одно дело играть за СКА и вызываться в сборную России, совсем другое – быть хоккеистом «Витязя», для которого за счастье попасть в плей-офф.



Падать по зарплате в подольском клубе Якупов тоже не захотел, в результате чего сегодня был обменян в «Амур». Хабаровчане – ещё одна команда, через которую большие клубы в нынешнем межсезонье решают свои вопросы. Достаточно вспомнить крупные обмены, по результатам которых Плотников и Карпов оказались в «Металлурге», а Каблуков в итоге осел в «Авангарде».

Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур» Сергей Плотников перебрался в Магнитогорск, где в скором времени окажутся и Илья Каблуков с Максимом Карповым.

Что самое интересное: Якупов вполне может повторить судьбу нападающего Ильи Каблукова. Дело в том, что олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина установил своеобразный рекорд, успев за одно межсезонье побывать игроком сразу четырёх команд: СКА, «Амура», «Металлурга» и «Авангарда». К повторению этого достижения близок Якупов.



Сомнительно, практически нереально, что Якупов останется играть в Хабаровске. Объясним почему. Сам Наиль и его отец Раил Якупов (именно он сейчас представляет интересы сына) – люди амбициозные, горячие. Поэтому играть в «Амуре», обычно заканчивающем сезон сразу после завершения регулярного чемпионата, не захотят. Не стоит забывать и про фактор перелётов. Выступать за «Амур» — значит жить в самолётах, постоянно серьёзно менять часовые пояса и испытывать прочие неудобства. Ну и самое простое: два года контракта по 70 млн руб. в дальневосточном клубе банально не вытянут.

Видео доступно на «Чемпионате».

Именно поэтому сейчас вырисовывается история, через которую прошли Плотников, Карпов и Каблуков. Либо Якупова, как Плотникова, обменяют в другой клуб, но перед этим Наиль согласится на финансовое понижение контракта. Либо «Амуру» выплатят денежную компенсацию, на неё контракт с Якуповым будет расторгнут и нападающему выплатят положенные ему по регламенту 25% неустойки. После чего он спокойно подпишет контракт на новых условиях с другим клубом КХЛ. Именно так было с Карповым и Каблуковым. Схема эта уже опробована и довольно успешна. Главное в ней — удачно обойти потолок зарплат, но тому же «Амуру» никакие потолки зарплат не страшны. Наоборот, до пола бы нормально добраться.



Где теоретически может оказаться Якупов? По нашей информации, Наиля точно не будет в «Металлурге» и «Тракторе». Напрашивается вариант с «Нефтехимиком», ведь форвард является воспитанником нижнекамского хоккея. Однако у «волков» серьёзное сокращение бюджета, а играть за 10 млн руб. в год Якупов не будет. Если бы хотел – давно бы оказался в Нижнекамске.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

«Авангард»? Можно было бы предположить, но у омичей перебор вингеров с левым хватом. Особенно, если до Балашихи в итоге доедет нападающий Иржи Секач. На ум приходят два варианта: «Ак Барс» или ЦСКА. Да, в стратегию игры Дмитрия Квартальнова нападающий не слишком вписывается. Наиль не особо любит отрабатывать в обороне и играть в силовой хоккей. Он – технарь и мастер, игрок скорее чистого льда. Плюс у казанцев серьёзно забита платёжка, но если Наиль в итоге согласится на серьёзное понижение жалования, то представить его появление в Казани можно.

Игорь Никитин и его ЦСКА играют в похожий хоккей. Не зря ведь Квартальнов и Никитин долгое время работали вместе. Но «армейцы» в нынешнем межсезонье понесли серьёзные потери. Уехали в НХЛ Григоренко и Капризов, ушёл Вей, нет контракта у Шалунова, высвободились деньги из-под Марченко и Нестерова. Поэтому возможность подписать Якупова у московских «армейцев» точно есть. Тем более что Наиль всё равно остаётся заманчивым активом на трансферном рынке. Дело, повторимся, не в том, что Якупов – плохой игрок. Клубы КХЛ отказываются от его услуг вовсе не из-за этого. Главное – двухлетний и дорогущий контракт. Как только сторона хоккеиста согласится на новые условия, форвард моментально найдёт себе новую команду. Причём, команду хорошего уровня, готовую ставить перед собой самые высокие задачи.