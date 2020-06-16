Игроки КХЛ недовольны потолком зарплат. Они не «зажрались», и их можно понять

В межсезонье-2020 в КХЛ мы не устаём восхищаться результатами введения жёсткого потолка зарплат. Звёзды больше не сбиваются в нескольких клубах и потихоньку распределяются по лиге, считать деньги и находить баланс вынуждены даже команды-олигархи, искореняются гигантские зарплаты и неадекватные переплаты, и уже грядущий чемпионат обещает нам едва ли не самое конкурентное зрелище за всю историю КХЛ.

Реформу жёсткого потолка одобрило абсолютное большинство болельщиков и хоккейных людей, практически единогласно «за» ужесточение финансовых мер высказывались и клубы. Действительно, если говорить объективно, то рост и развитие серьёзной хоккейной лиги невозможны без создания равных и конкурентных условий для всех команд. В нашем хоккее, где изначально неравномерно распределены дотации от региональных бюджетов и спонсоров, технически не получилось бы привести все клубы к единому знаменателю (хотя есть один проект глобальной реформы), но в силах КХЛ было ограничить размеры платёжек, чтобы поспособствовать выравниванию общего уровня лиги и повысить спортивный интерес. Таким образом, в эпоху жёсткого потолка в нашей лиге никуда не исчезнет расслоение между богатыми и бедными, мы не перестанем оперировать понятиями «аутсайдеры» и «фавориты», но на Кубок Гагарина будут реально претендовать не три-четыре команды, а девять-десять клубов. И это уже большая победа для КХЛ.

Стратегия СКА не перспективнее, чем у «Магнитки». Терпеть и ждать в нашем хоккее не умеют Сравниваем две трансферные концепции самых активных клубов межсезонья КХЛ.

Другими словами, жёсткий потолок зарплат сейчас видится абсолютным благом. Однако мы мало задумывались о том, что ввели его в одностороннем порядке (лига + клубы), а интересы хоккеистов, чьи зарплаты сейчас нещадно режутся и сокращаются, учтены не были. Обратить внимание на этот момент заставили слова Алексея Терещенко, а затем и Максима Рыбина.

«Потолок ударил по всем игрокам. Свободным агентам труднее вести переговоры. Действующие контракты переподписываются с понижением зарплаты. Под сокращение попали и молодые, и опытные ребята. Кого-то поставили перед фактом обмена, хотя хоккеисты не горели желанием менять команду. Кто-то уедет в НХЛ. А ведь это парни с не самыми маленькими зарплатами. Если бы они остались в России, сокращения шли бы еще сильнее. Среди хоккеистов недовольны вообще все! Поверьте, общаюсь с ребятами, и они, мягко говоря, не в восторге. Пока никто не протестует вслух. Но недовольство есть как среди ведущих игроков, так и среди молодых», — заявляет Терещенко.

«Уж слишком резко всё сделали. Это выгодно только одной стороне — клубам. А это несправедливо. Много хороших хоккеистов останутся без работы, а те, кто в среднем получал по 20-30 миллионов рублей, станут зарабатывать лишь пять. Кто-то вынужден либо ехать в ВХЛ, либо за границу, либо вовсе заканчивать. Снижение должно быть пошаговым. А не так, мол, захотел и сделал. Считаю, это не очень правильно», — вторит ему Рыбин.

Не правда ли, совсем не популярное мнение? Пока высказывают его только хоккеисты, завершившие карьеру (или близкие к этому решению), но, кажется, что с Терещенко и Рыбиным согласны и многие действующие игроки. Особенно те, кому из-за потолка пришлось переподписывать контракты на выгодных клубам условиях. Вряд ли счастлив, например, Виктор Антипин, которому «срезали» 80 млн годовой зарплаты. А каково целому десанту бывших игроков СКА, у которых ещё вчера были «жирненькие» контракты до конца олимпийского сезона, а сегодня их фактически выставляют на драфт отказов, отправляя в юридическое путешествие по просторам КХЛ? И всё это – из-за больших сумм, которые им год-два назад выписывали те же самые руководители «армейского» клуба! Как будто не знали, что лига собирается вводить потолок…

Как СКА и ЦСКА пытаются уместиться под потолком. Расклад по зарплатам в «армейских» клубах Им приходится жёстко разговаривать о понижении контрактов, но двигаться в деньгах соглашаются далеко не все хоккеисты.

На этом моменте многие подумают: а с чего это мы вообще должны переживать за «бедных и несчастных» хоккеистов, которые даже после сокращений, связанных с потолком, будут зарабатывать огромные деньги, недоступные абсолютному большинству населения нашей страны? Действительно ведь, зарплаты игроков измеряются миллионами рублей в месяц, и их нынешние «страдания» искренне непонятны простым людям, вынужденным жить от получки до получки и не вылезать из кредитов, чтобы обеспечить своим семьям хотя бы минимальные блага.

Всё это так, но это – лишь обывательская точка зрения. И смотреть через её призму на большой спорт в корне неправильно. Речь даже не о том, что век хоккеиста недолог, что профессиональные спортсмены лишены не только привычного детства, но и возможности получить даже нормальное школьное образование, а потому стремятся заработать на всю жизнь вперёд за время активной карьеры. Нет, дело не в этом.

Надо понимать одну простую вещь: зарплаты спортсменов на заоблачный уровень подняли вовсе не они сами. Эти правила игры были давным-давно установлены спонсорами, бизнесменами и боссами медиаиндустрии. То есть теми богатыми дядями из мировой элиты, которые и дают деньги на спорт. Да, так уж сложилось в нашем мире, что выгоднее и престижнее пинать мяч по футбольному полю или гонять шайбу по ледовой площадке, чем спасать жизни людей или обучать подрастающее поколение. Но претензии эти никак не могут быть направлены в адрес самих спортсменов, которые просто выбрали соответствующий жизненный путь. И многие из них, кстати, прошли через ряд определённых испытаний, через риск остаться ни с чем, где-то подорвали здоровье, прежде чем стать «зажравшимися миллионерами».

Поэтому рассуждать о недовольстве хоккеистов КХЛ жёстким потолком зарплат и последовавшим упадком их заработка нужно исключительно профессионально. Просто попробуйте поставить себя на место игроков, которые давно вращаются в мире больших денег и живут немного иначе, чем мы с вами. Для них разница между 20-30 млн в месяц и пятью миллионами так же велика, как и для нас – снижение зарплаты на 15-20 тысяч. Многие ли из вас отнеслись бы спокойно к такой «оптимизации расходов», которой бы вдруг ваш работодатель?

Ненужные миллионеры. СКА очищается, но только платят за это другие клубы КХЛ Справедливости в лиге по-прежнему не хватает.

Правильная, логичная и разумная реформа жёсткого потолка зарплат в КХЛ была проведена, конечно, не вдруг. Но проблема в том, что подготовка к ней велась только на словах. Представители лиги и руководители клубов уже, наверное, года три говорили о грядущих переменах, однако при этом в некоторых командах хоккеистов продолжали заваливать деньгами, да ещё и заключать с ними долгосрочные контракты. Просто парадокс. Или никто до конца не верил, что жёсткий потолок всё же наступит?

Но это уже точно не проблемы хоккеистов. Им давали сумасшедшие, порой абсолютно неадекватные деньги, но почему они должны были от них отказываться? Возможно ли было с их стороны просчитать, что уже через короткий промежуток времени озолотившие их менеджеры станут разговаривать совсем в другой тональности, требуя «порезать» контракт, а в случае несогласия грозить обменом? Да и те игроки, у которых соглашение закончилось в апреле 2020-го, столкнулись со слишком резкой для них переменой финансовой реальности. Об этом и говорят Терещенко с Рыбиным – игроков к введению потолка зарплат никто не подготовил постепенно. Для них произошёл внезапный обвал цен на их услуги, да ещё и всё обставлено сейчас так, будто это сами хоккеисты «виноваты» в своих прежних заработках. Но платили-то им те же самые клубы, что сейчас отчаянно оптимизируют свои платёжки!

«Как Мозякин будет жить на 50 млн в год!» Кто в КХЛ потерял деньги на новых контрактах Дмитрий Губерниев пошутил над Сергеем Мозякиным. На самом деле, пример капитана «Магнитки» не единичен.

Сейчас мы с удовольствием подмечаем, что богатые команды КХЛ наводят порядок в своих расходах на игроков. Но не всегда хотим видеть, какой ценой это происходит. Не хотим ставить себя на место хоккеистов, в едином порыве считая, что в прошлые годы они получали слишком много денег. Не желаем понять, что любое решение, пускай даже самое объективное и правильное, должно быть принято единогласно. Однако в случае потолка зарплат никакого всестороннего рассмотрения вопроса не было. Игроков просто никто не спрашивал, хотя они, как участники процесса, имели право голоса.

А ведь у нас в КХЛ, вообще-то, есть славная организация под названием «Профсоюз хоккеистов». И организация эта призвана отстаивать права игроков. И трудно представить более важный вопрос, чем введение жёсткого потолка зарплат, где бы хоккеистам понадобилась защита их интересов.

Все прекрасно помнят, что было в НХЛ в середине прошлого десятилетия, когда там владельцы клубов решили жёстко ограничить расходы на хоккеистов. Профсоюз игроков взбунтовался, выдвинул ответные требования и принудил оппонентов искать компромисс. Он в результате был достигнут, и НХЛ, благодаря той реформе, сделала колоссальный скачок в развитии, но в жертву длительным переговорами и поискам оптимального решения пришлось принести целый сезон.

Конечно, здорово, что в КХЛ столь важная реформа прошла без сучка и задоринки, но у нас и не возникло никакого конфликта интересов. Профсоюз во главе с Андреем Коваленко не сделал вообще ничего, чтобы донести требования игроков (они, оказывается, были!) до лиги и клубов, чем окончательно расписался в бессмысленности своего существования. Я не говорю о том, что Коваленко должен был поднять хоккеистов на бунт и устроить подобие локаута. Но профсоюз обязан был заставить клубы выслушать игроков и найти решение, устраивающее обе стороны. Это как максимум. А как минимум, команда Коваленко была обязана проконтролировать, чтобы те контракты, которые менеджеры команд выписывали игрокам в преддверии потолка зарплат, были выполнены до конца, а оптимизация бюджетов проводилась без ущерба интересов хоккеистов. На деле же мы видим, что от игроков, вдруг ставшими дорогими, беспардонно избавляются, используя обходные методы, а в профсоюзе делают вид, что это было неизбежно.

Коваленко: КХЛ — социальный проект, сокращение зарплат было неизбежным

Эта ситуация лишний раз показала, что профсоюз игроков в КХЛ – фиктивная организация, не способная защищать интересы хоккеистов в каком-либо вопросе, а Андрей Коваленко – номинальная фигура, пляшущая под дудку лиги. Увы, это привычная история для нашей страны, где любого рода оппозиция — ручная и может только красиво говорить, а когда нужно действовать – прячет голову в кусты.

Потолок зарплат в КХЛ – правильная и нужная реформа. Но, на мой взгляд, не слишком справедливо, что проведена она была в одностороннем порядке. Мы все остались довольны тем, что зарплаты хоккеистов стали, как нам кажется, адекватнее, но не учли, что требования игроков, как членов серьёзной организации, совсем не были приняты во внимание. Они остались по-прежнему богатыми, но и такими же бесправными, не имеющими никакой юридической защиты людьми. Так что не судите их слишком строго, когда они выказывают своё недовольство проектом, который должен сделать наш хоккей лучше. Ворчат игроки не потому, что совсем «зажрались», а из-за того, что их мнения даже никто не спросил.