Пульюярви отправляют в КХЛ. В какой клуб и на какую зарплату?

Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 Ессе Пульюярви второе лето подряд стоит на распутье. За три года в «Эдмонтоне» он так и не завоевал прочного места в составе, после чего потребовал обмена и заявил, что не хочет играть в «Ойлерз». Тогда клуб сохранил права на финского нападающего, а сам игрок, не дождавшись обмена, уехал играть в финскую лигу, но теперь, судя по всему, хочет двигаться дальше. Среди вариантов продолжения карьеры снова называется КХЛ.

Форвард «Кярпят» Ессе Пульюярви может продолжить карьеру в КХЛ

НХЛ

В течение сезона периодически появлялась информация о том, что тот или иной клуб НХЛ пытается провести обмен на Пульюярви, но сделка так и не состоялась. Сам финн в это время успешно выступал за «Кярпят», став в итоге лучшим бомбардиром команды с 53 очками в активе. Ещё месяц назад считалось, что Пульюярви по-прежнему не хочет возвращаться в «Эдмонтон», но недавно он заявил финской прессе «никогда не говори никогда».

Пульюярви забил первый гол за «Кярпят» на третьей минуте дебютного матча

«Ойлерз» считают Пульюярви игроком третьего звена до тех пор, пока он не докажет, что может играть лучше. До этого момента он только бередил надежды, периодически выдавая хорошие матчи. Пульюярви ещё надо доказать, что он способен постоянно набирать очки на уровне НХЛ. В 139 играх на его счету 37 очков», — пишет обозреватель Edmonton Journal Джим Матесон. Издание также приводит мнение скаута НХЛ, который считает, что потенциал Пульюярви позволяет ему играть в ведущих звеньях, но ему не хватало стабильности и характера. Другие скауты, наблюдавшие за финном в «Кярпяте», отмечают, что он вырос как игрок и стал более ответственным на льду.



Обозреватель Edmonton Journal Курт Ливинс пишет: «Я не винил нападающего за неудачи в первые годы, но мне не понравилось, что он несправедливо отнёсся к Кену Холланду, Дейву Типпету и компании. Думаю, Пульюярви дали очень плохой совет на этот счёт, и, судя по всему, сейчас он это понял».



«У него не получилось в «Эдмонтоне» отчасти потому, что он ещё не был к этому готов и не обладал достаточным опытом, отчасти потому, что «Ойлерз» поспешили заигрывать его в НХЛ, отчасти потому, что его постоянным партнёром по звену был Милан Лучич, который к тому времени уже не справлялся с этой ролью и тянул своих партнёров вниз. Пульюярви сможет помочь «Ойлерз», если сможет заиграть на уровне второго звена. Думаю, есть 33% шансов, что у него получится это сделать. Я бы хотел снова увидеть его в «Ойлерз», — отмечает обозреватель Дэвид Стейплз.



Помимо «Эдмонтона», в НХЛ других вариантов так и не появилось. «Ойлерз» не получили ни одного достойного предложения по обмену, а просто так отдавать талантливого проспекта, который ещё может раскрыться на уровне НХЛ, в клубе тоже не хотят.

Европа

Возможны варианты и в сильных европейских чемпионатах – Финляндии, Швеции или Швейцарии. Одним из железных вариантов остаётся его родной клуб «Кярпят». Из плюсов финской лиги – нет длительных перелётов, знакомая обстановка, жизнь в родном городе, возможность играть в сборной Финляндии.



«Пульюярви не подписал новый контракт с «Кярпятом», но там всегда найдётся место в составе для местного парня, так что нет смысла спешить с подписанием договора», — заключает Edmonton Journal.

Кто и как комплектует составы в КХЛ. Западная конференция ЦСКА и СКА разгрузили платёжки, а московское «Динамо» будет претендовать на титул.

КХЛ

Edmonton Journal также пишет, что по крайней мере один клуб КХЛ хочет заполучить Пульюярви. Финн никуда не собирается торопиться и будет спокойно выбирать. «У меня есть несколько вариантов», — заявил нападающий в интервью финскому изданию Kaleva.



Конкретные варианты в КХЛ не называются, права на Пульюярви принадлежат «Торпедо», но в Нижнем Новгороде финна не будет – слишком дорогой игрок. По слухам в прессе, «Торпедо» хочет получить за нападающего 30 млн рублей отступных, а агент игрока рассматривает однолетний контракт в КХЛ с зарплатой 50-60 млн рублей.

«Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив» — все эти клубы уже завершили подписание иностранцев. Не заполнены легионерские вакансии в «Авангарде» (но там всё ещё не могут избавиться от огромного контракта Свена Андригетто), в ЦСКА и СКА уже есть пять иностранцев, но петербуржцы и в прошлом году имели в составе шесть легионеров. Отличным вариантом для Пульюярви мог бы стать «Йокерит» — не надо уезжать из Финляндии, рядом финский тренер и финские игроки. Среди других вариантов можно назвать «Барыс», где иностранцам всегда комфортно играть и нет лимита на легионеров.



Может быть и так, что информация о возможном переходе в КХЛ – не более чем слухи, чтобы подогреть интерес к игроку, а на самом деле Пульюярви рассчитывает вернуться в НХЛ. Или, скорее всего, интерес из КХЛ действительно есть (он был и в прошлом году), но пока неясно, взаимный ли он.