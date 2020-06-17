Почему до сих пор без работы? 10 лучших свободных агентов КХЛ

Самая горячая пора межсезонья в КХЛ, связанная с открытием трансферного окна, осталась позади, а хоккейное лето, в целом, протекает размеренно и спокойно. Периодически его будоражат крупные обмены и многоходовки, связанные с перестройкой команд под жёсткий потолок зарплат, но все эти сделки, в основном, связаны с игроками, имеющими на руках контракты. А вот про подписания топовых свободных агентов давно ничего не слышно (большинсто из них «расхватали» в мае), однако на рынке по-прежнему остаётся немало очень любопытных, но пока безработных хоккеистов. Рассказываем о них.

Игроки КХЛ недовольны потолком зарплат. Они не «зажрались», и их можно понять Всегда обидно, когда твоего мнения даже не спросили.

Ограниченно свободные агенты

Никита Трямкин, 25 лет

Мощный защитник, вероятно, уже давно бы продлил контракт с «Автомобилистом», но Трямкин мечтает о возвращении в НХЛ. В сезоне-2016/2017 Никита уже играл за «Ванкувер», но тогда решил, что сыроват для сильнейшей лиги мира, и отправился «дозревать» на родину. Трямкин без проблем закрепился в основе уральского клуба, провёл отличный сезон и даже поиграл за сборную России на чемпионате мира, но затем остановился в развитии. Да, Никита – габаритный защитник, умеющий сыграть в тело, а ещё он не теряется при владении шайбой, но за последние два года его результативность только снижалась, в топового пакмувера (классного диспетчера с хорошим пасом и уверенным дриблингом) Трямкин не вырос, да и у своих ворот он вовсе не был образчиком надёжности.

Но это не мешает Никите думать о «Кэнакс». Там его, в принципе, ждут, но не готовы подписывать контракт, пока не наступит финансовая ясность со следующим сезоном. Свободных денег у «Ванкувера» не так много, и тратить их на всё ещё загадочного для НХЛ русского клуб точно не будет торопиться. Логично предположить, что если пауза с принятием решения затянется, то Трямкин подпишется в Екатеринбурге. Состав «Автомобилиста» практически укомплектован, а под потолком для Никиты место найдётся.

Источник: платёжка «Автомобилиста» — 817 млн рублей. Самый дорогой игрок — Коварж

Николай Демидов, 24 года

Демидов – достаточно молодой защитник с огромным потенциалом, реализовать который Николай пока не сумел по разным причинам, в том числе и из-за травм. Но в теории это отличный универсальный защитник, со светлой головой, хорошим катанием и талантом диспетчера, которому смело можно доверить место в топ-4 обороны и внушительное время в большинстве.

Фото: photo.khl.ru

Беда Демидова в том, что, очевидно, он и сам о себе довольно высокого мнения, но закрепить свой уровень на деле ему пока не удалось даже в «Сибири», где он, по сути, провёл только один сильный сезон. Тем не менее, Демидов считает, что квалификационное предложение «Сибири» он уже перерос, и жаждет большего, но новосибирцы переплачивать не намерены, а особого ажиотажа на его счёт на рынке не наблюдается. Точнее, топ-клубы не против его приобрести, но платить за него компенсацию не готовы, так как при всём своём таланте Демидов пока остаётся рискованной фигурой. Неизвестно, как разрешится ситуация с Николаем, но в начале июня генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что, вероятно, продлить совместное сотрудничество с хоккеистом не получится.

Дамир Жафяров, 26 лет

Давно ничего не слышно про Дамира Жафярова, совершившего карьерный прорыв в «Торпедо» и стоящего на пороге нового вызова. Однако пока совершенно непонятно, где форвард сделает следующий шаг. Нижегородцы ещё 30 апреля сделали Дамиру квалификационное предложение, но контракт до сих пор не подписан, а значит, сторону игрока оно не устраивает. Очевидно, что своей статистикой Жафяров заслужил солидную прибавку к зарплате, но в скромном «Торпедо» побаловать нападающего большими цифрами не способны. При этом нет даже слухов о том, что Жафяровым бы интересовался кто-то из топ-клубов, да и места в первых звеньях укомплектованы практически во всех серьёзных командах, а на другие роли пиковому Дамиру идти бессмысленно.

Вероятно, свою игру ведёт агент хоккеиста Шуми Бабаев. Похоже на то, что он пытается «выбить» для Жафярова лучшие условия в «Торпедо», шантажируя клуб возможным отъездом форварда в НХЛ. Однако понятно, что миниатюрному Дамиру с совсем не североамериканским стилем игры пробиться в сильнейшую лигу мира поможет только чудо, и заявления агента – не более чем блеф.

Мальте Стрёмвалль, 25 лет

До сих пор не трудоустроен лучший бомбардир ХК «Сочи» в прошлом сезоне Мальте Стрёмвалль. При этом у форварда было предложение из НХЛ, но он решил получше подготовиться к отъезду в сильнейшую лигу мира, и ещё на год остаться в России. В КХЛ на Стрёмвалля изначально претендовали московское «Динамо» и «Авангард», но бело-голубые не стали ждать, пока решатся все вопросы, и закрыли ключевые позиции другими игроками, а сделка с «ястребами» сорвалась. Поговаривают, что «леопарды» были согласны отпустить шведа в Балашиху в обмен на молодых воспитанников «Авангарда» Арсения Грицюка и Егора Чинахова, но омский клуб на эти условия не пошёл.

Фото: photo.khl.ru

Что сейчас будет со Стрёмваллем – неизвестно. Была информация, что он останется в «Сочи», хотя у южан уже есть пятёрка легионеров. Возможно, тому же «Авангарду», где острее всего сейчас ощущается нехватка сильных иностранцев, либо другому топ-клубу удастся-таки найти компромисс с «леопардами». Нельзя также исключать вариант, при котором Стрёмвалль, устав от неопределённости, уедет играть в Европу.

Максим Шалунов, 27 лет

«Подвис» вопрос с продолжением карьеры у одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов прошлого сезона КХЛ Максима Шалунова. Отрабатывал он 120 млн в год или нет, пусть каждый решит сам для себя, однако понятно, что в эпоху потолка зарплат он таких денег и близко нигде не получит.

Впрочем, о продолжении карьеры Шалунова в КХЛ пока речи не идёт. Сам Максим открытым текстом говорит, что нацелился на Америку, но никакой ясности в этом вопросе нет, да и быть пока не может. Откровенно говоря, сейчас далеко не лучший момент ехать в НХЛ. Но Шалунов, видимо, готов ждать до последнего, однако любопытный нюанс в том, что скаут «Чикаго» Андрей Николишин (этому клубу принадлежат права на Максима в НХЛ) уже заявлял, что никакого интереса «Блэкхоукс» к своему проспекту не проявляет, а информация об отъезде Шалунова за океан – агентские игры. Интересы Максима представляет Шуми Бабаев, так что такой вариант развития событий очень возможен.

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Вот только не хотелось бы, чтобы Жафяров и Шалунов повторили путь Антона Бурдасова, который прошлым летом тоже много слушал Бабаева, а в результате едва не пропустил сезон. Бурдасов тогда в последний момент подписался со СКА, но сейчас такой подстраховки у хоккеистов не будет. Во-первых, к началу следующего чемпионата НХЛ, вероятно, уже закроется трансферное окно КХЛ. А во-вторых, потолок зарплат вряд ли позволит клубам лиги дать приличный контракт кому-либо из свободных агентов по ходу сезона – большинство платёжек уже сейчас забито под завязку. Так что чем больше думают Шалунов и Жафяров, тем сильнее рискуют остаться у разбитого корыта.

Неограниченно свободные агенты

Вячеслав Войнов, 30 лет

Элитный русский защитник снова на распутье. Войнов провёл мощный сезон за «Авангард» и снова задумался о возвращении в НХЛ, но сделать это сейчас ему будет особенно тяжело. Мало того, что Вячеславу придётся пропустить полчемпионата из-за своего бэкграунда, так ещё и новый сезон в НХЛ обещает стартовать только в январе. Будут ли у него предложения из сильнейшей лиги мира при таких обстоятельствах, и захочет ли сам Войнов во второй раз за короткий срок брать длинную паузу в игровой карьере? Большой вопрос.

Фото: photo.khl.ru

Что касается КХЛ, то в «Авангарде» с Вячеславом давно попрощались, а главным кандидатом на защитника называют «Спартак». Красно-белые сейчас собирают серьёзную команду и намерены уже в следующем сезоне войти в число реальных фаворитов Запада, да и рулевой москвичей Олег Знарок в своё время успешно работал с Войновым в СКА и сборной России. Этот трансфер будет логичен, но мне кажется, что здесь ещё возможны разные варианты. Если ближе к концу межсезонья Войнов даст понять, что согласен остаться в КХЛ, то за него может развернуться серьёзная борьба.

Найджел Доус, 35 лет

Пока без контракта остаётся один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Найджел Доус. В 35 лет этот форвард ещё способен выбивать по 50 очков и забивать по 20 шайб в регулярке, а казахстанский паспорт позволит Доусу со следующего сезона не считаться легионером. Казалось бы, при таких вводных Найджела уже давно должны были оторвать с руками и ногами, но он пока без работы. Возможно, дело в том, что сторона хоккеиста пока не готова сильно ужиматься в деньгах. В минувшем чемпионате Доус получал 150 млн (второй результат в КХЛ), сейчас же ему немногие способны предложить даже половину от этой суммы.

Обесценились. 15 игроков КХЛ, теперь только мечтающих о больших деньгах Из-за потолка зарплат огромные контракты им уже никто не даст. А многим урезают даже действующие соглашения.

Агент игрока Шуми Бабаев намекал, что Найджел может вернуться в «Барыс», но слухи упорно отправляют Доуса в СКА. Пожалуй, это наиболее вероятный вариант развития событий. Наверное, только петербуржский клуб, где плотно работают с Бабаевым, способен уговорить сторону хоккеиста на существенное снижение финансовых аппетитов. Да и с игровой точки зрения, восстановление связки Вей – Доус в СКА выглядит многообещающе.

Дастин Бойд, 33 года

Если бы Дастин Бойд не снизил планку в последние сезоны, то у него наверняка бы были предложения от клубов КХЛ — опытный центрфорвард, да ещё и не легионер. Но уже в минувшем чемпионате Бойд проигрывал конкуренцию своим партнёром по «Барысу», так что сейчас Дастин нужен только казахстанскому клубу.

Недавно пресс-служба команды из Нур-Султана заявила, что «Барыс» ждёт ответа Бойда на контрактное предложение, сделанное ещё в апреле, но, видимо, в активную часть переговоры ещё не вступили. Впрочем, мало сомнений в том, что клуб и игрок рано или поздно сумеют договориться. Кстати, сейчас трансферная кампания в «Барысе» должна пойти веселее, так как казахстанцы наконец-то определились с главным тренером.

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Владислав и Вячеслав Ушенины, 28 лет

Братья-близнецы Ушенины продолжают оставаться в статусе НСА, хотя в «Амуре» не скрывают, что очень хотят оставить форвардов в Хабаровске. В мае к пермякам был интерес со стороны «Сочи» и «Автомобилиста», но сейчас единственным вариантом для Владислава и Вячеслава остаётся «Амур». «Тигры» сделали братьям контрактные предложения, но они их пока не приняли. Вероятно, Ушенины вместе со своим агентом пытаются выбить у руководства хабаровчан улучшенные финансовые условия, но вряд ли в «Амуре» способны выполнить их требования. Учитывая, что у форвардов фактически нет другого выбора, они наверняка вскоре подпишут новые соглашения с «тиграми».