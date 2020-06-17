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Лучшие свободные агенты КХЛ, 17 июня 2020 года

Лучшие свободные агенты КХЛ
Лев Лукин
Почему до сих пор без работы? 10 лучших свободных агентов КХЛ
Одни грёзят НХЛ, другие не могут определиться, а кто-то слишком верит агентам.
Хоккей / КХЛ 0

Самая горячая пора межсезонья в КХЛ, связанная с открытием трансферного окна, осталась позади, а хоккейное лето, в целом, протекает размеренно и спокойно. Периодически его будоражат крупные обмены и многоходовки, связанные с перестройкой команд под жёсткий потолок зарплат, но все эти сделки, в основном, связаны с игроками, имеющими на руках контракты. А вот про подписания топовых свободных агентов давно ничего не слышно (большинсто из них «расхватали» в мае), однако на рынке по-прежнему остаётся немало очень любопытных, но пока безработных хоккеистов. Рассказываем о них.

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Ограниченно свободные агенты

Никита Трямкин, 25 лет

Мощный защитник, вероятно, уже давно бы продлил контракт с «Автомобилистом», но Трямкин мечтает о возвращении в НХЛ. В сезоне-2016/2017 Никита уже играл за «Ванкувер», но тогда решил, что сыроват для сильнейшей лиги мира, и отправился «дозревать» на родину. Трямкин без проблем закрепился в основе уральского клуба, провёл отличный сезон и даже поиграл за сборную России на чемпионате мира, но затем остановился в развитии. Да, Никита – габаритный защитник, умеющий сыграть в тело, а ещё он не теряется при владении шайбой, но за последние два года его результативность только снижалась, в топового пакмувера (классного диспетчера с хорошим пасом и уверенным дриблингом) Трямкин не вырос, да и у своих ворот он вовсе не был образчиком надёжности.

Но это не мешает Никите думать о «Кэнакс». Там его, в принципе, ждут, но не готовы подписывать контракт, пока не наступит финансовая ясность со следующим сезоном. Свободных денег у «Ванкувера» не так много, и тратить их на всё ещё загадочного для НХЛ русского клуб точно не будет торопиться. Логично предположить, что если пауза с принятием решения затянется, то Трямкин подпишется в Екатеринбурге. Состав «Автомобилиста» практически укомплектован, а под потолком для Никиты место найдётся.

Источник: платёжка «Автомобилиста» — 817 млн рублей. Самый дорогой игрок — Коварж

Николай Демидов, 24 года

Демидов – достаточно молодой защитник с огромным потенциалом, реализовать который Николай пока не сумел по разным причинам, в том числе и из-за травм. Но в теории это отличный универсальный защитник, со светлой головой, хорошим катанием и талантом диспетчера, которому смело можно доверить место в топ-4 обороны и внушительное время в большинстве.

Фото: photo.khl.ru

Беда Демидова в том, что, очевидно, он и сам о себе довольно высокого мнения, но закрепить свой уровень на деле ему пока не удалось даже в «Сибири», где он, по сути, провёл только один сильный сезон. Тем не менее, Демидов считает, что квалификационное предложение «Сибири» он уже перерос, и жаждет большего, но новосибирцы переплачивать не намерены, а особого ажиотажа на его счёт на рынке не наблюдается. Точнее, топ-клубы не против его приобрести, но платить за него компенсацию не готовы, так как при всём своём таланте Демидов пока остаётся рискованной фигурой. Неизвестно, как разрешится ситуация с Николаем, но в начале июня генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что, вероятно, продлить совместное сотрудничество с хоккеистом не получится.

Дамир Жафяров, 26 лет

Давно ничего не слышно про Дамира Жафярова, совершившего карьерный прорыв в «Торпедо» и стоящего на пороге нового вызова. Однако пока совершенно непонятно, где форвард сделает следующий шаг. Нижегородцы ещё 30 апреля сделали Дамиру квалификационное предложение, но контракт до сих пор не подписан, а значит, сторону игрока оно не устраивает. Очевидно, что своей статистикой Жафяров заслужил солидную прибавку к зарплате, но в скромном «Торпедо» побаловать нападающего большими цифрами не способны. При этом нет даже слухов о том, что Жафяровым бы интересовался кто-то из топ-клубов, да и места в первых звеньях укомплектованы практически во всех серьёзных командах, а на другие роли пиковому Дамиру идти бессмысленно.

Вероятно, свою игру ведёт агент хоккеиста Шуми Бабаев. Похоже на то, что он пытается «выбить» для Жафярова лучшие условия в «Торпедо», шантажируя клуб возможным отъездом форварда в НХЛ. Однако понятно, что миниатюрному Дамиру с совсем не североамериканским стилем игры пробиться в сильнейшую лигу мира поможет только чудо, и заявления агента – не более чем блеф.

Мальте Стрёмвалль, 25 лет

До сих пор не трудоустроен лучший бомбардир ХК «Сочи» в прошлом сезоне Мальте Стрёмвалль. При этом у форварда было предложение из НХЛ, но он решил получше подготовиться к отъезду в сильнейшую лигу мира, и ещё на год остаться в России. В КХЛ на Стрёмвалля изначально претендовали московское «Динамо» и «Авангард», но бело-голубые не стали ждать, пока решатся все вопросы, и закрыли ключевые позиции другими игроками, а сделка с «ястребами» сорвалась. Поговаривают, что «леопарды» были согласны отпустить шведа в Балашиху в обмен на молодых воспитанников «Авангарда» Арсения Грицюка и Егора Чинахова, но омский клуб на эти условия не пошёл.

Фото: photo.khl.ru

Что сейчас будет со Стрёмваллем – неизвестно. Была информация, что он останется в «Сочи», хотя у южан уже есть пятёрка легионеров. Возможно, тому же «Авангарду», где острее всего сейчас ощущается нехватка сильных иностранцев, либо другому топ-клубу удастся-таки найти компромисс с «леопардами». Нельзя также исключать вариант, при котором Стрёмвалль, устав от неопределённости, уедет играть в Европу.

Максим Шалунов, 27 лет

«Подвис» вопрос с продолжением карьеры у одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов прошлого сезона КХЛ Максима Шалунова. Отрабатывал он 120 млн в год или нет, пусть каждый решит сам для себя, однако понятно, что в эпоху потолка зарплат он таких денег и близко нигде не получит.

Впрочем, о продолжении карьеры Шалунова в КХЛ пока речи не идёт. Сам Максим открытым текстом говорит, что нацелился на Америку, но никакой ясности в этом вопросе нет, да и быть пока не может. Откровенно говоря, сейчас далеко не лучший момент ехать в НХЛ. Но Шалунов, видимо, готов ждать до последнего, однако любопытный нюанс в том, что скаут «Чикаго» Андрей Николишин (этому клубу принадлежат права на Максима в НХЛ) уже заявлял, что никакого интереса «Блэкхоукс» к своему проспекту не проявляет, а информация об отъезде Шалунова за океан – агентские игры. Интересы Максима представляет Шуми Бабаев, так что такой вариант развития событий очень возможен.

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Вот только не хотелось бы, чтобы Жафяров и Шалунов повторили путь Антона Бурдасова, который прошлым летом тоже много слушал Бабаева, а в результате едва не пропустил сезон. Бурдасов тогда в последний момент подписался со СКА, но сейчас такой подстраховки у хоккеистов не будет. Во-первых, к началу следующего чемпионата НХЛ, вероятно, уже закроется трансферное окно КХЛ. А во-вторых, потолок зарплат вряд ли позволит клубам лиги дать приличный контракт кому-либо из свободных агентов по ходу сезона – большинство платёжек уже сейчас забито под завязку. Так что чем больше думают Шалунов и Жафяров, тем сильнее рискуют остаться у разбитого корыта.

Неограниченно свободные агенты

Вячеслав Войнов, 30 лет

Элитный русский защитник снова на распутье. Войнов провёл мощный сезон за «Авангард» и снова задумался о возвращении в НХЛ, но сделать это сейчас ему будет особенно тяжело. Мало того, что Вячеславу придётся пропустить полчемпионата из-за своего бэкграунда, так ещё и новый сезон в НХЛ обещает стартовать только в январе. Будут ли у него предложения из сильнейшей лиги мира при таких обстоятельствах, и захочет ли сам Войнов во второй раз за короткий срок брать длинную паузу в игровой карьере? Большой вопрос.

Фото: photo.khl.ru

Что касается КХЛ, то в «Авангарде» с Вячеславом давно попрощались, а главным кандидатом на защитника называют «Спартак». Красно-белые сейчас собирают серьёзную команду и намерены уже в следующем сезоне войти в число реальных фаворитов Запада, да и рулевой москвичей Олег Знарок в своё время успешно работал с Войновым в СКА и сборной России. Этот трансфер будет логичен, но мне кажется, что здесь ещё возможны разные варианты. Если ближе к концу межсезонья Войнов даст понять, что согласен остаться в КХЛ, то за него может развернуться серьёзная борьба.

Найджел Доус, 35 лет

Пока без контракта остаётся один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Найджел Доус. В 35 лет этот форвард ещё способен выбивать по 50 очков и забивать по 20 шайб в регулярке, а казахстанский паспорт позволит Доусу со следующего сезона не считаться легионером. Казалось бы, при таких вводных Найджела уже давно должны были оторвать с руками и ногами, но он пока без работы. Возможно, дело в том, что сторона хоккеиста пока не готова сильно ужиматься в деньгах. В минувшем чемпионате Доус получал 150 млн (второй результат в КХЛ), сейчас же ему немногие способны предложить даже половину от этой суммы.

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Агент игрока Шуми Бабаев намекал, что Найджел может вернуться в «Барыс», но слухи упорно отправляют Доуса в СКА. Пожалуй, это наиболее вероятный вариант развития событий. Наверное, только петербуржский клуб, где плотно работают с Бабаевым, способен уговорить сторону хоккеиста на существенное снижение финансовых аппетитов. Да и с игровой точки зрения, восстановление связки Вей – Доус в СКА выглядит многообещающе.

Дастин Бойд, 33 года

Если бы Дастин Бойд не снизил планку в последние сезоны, то у него наверняка бы были предложения от клубов КХЛ — опытный центрфорвард, да ещё и не легионер. Но уже в минувшем чемпионате Бойд проигрывал конкуренцию своим партнёром по «Барысу», так что сейчас Дастин нужен только казахстанскому клубу.

Недавно пресс-служба команды из Нур-Султана заявила, что «Барыс» ждёт ответа Бойда на контрактное предложение, сделанное ещё в апреле, но, видимо, в активную часть переговоры ещё не вступили. Впрочем, мало сомнений в том, что клуб и игрок рано или поздно сумеют договориться. Кстати, сейчас трансферная кампания в «Барысе» должна пойти веселее, так как казахстанцы наконец-то определились с главным тренером.

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Владислав и Вячеслав Ушенины, 28 лет

Братья-близнецы Ушенины продолжают оставаться в статусе НСА, хотя в «Амуре» не скрывают, что очень хотят оставить форвардов в Хабаровске. В мае к пермякам был интерес со стороны «Сочи» и «Автомобилиста», но сейчас единственным вариантом для Владислава и Вячеслава остаётся «Амур». «Тигры» сделали братьям контрактные предложения, но они их пока не приняли. Вероятно, Ушенины вместе со своим агентом пытаются выбить у руководства хабаровчан улучшенные финансовые условия, но вряд ли в «Амуре» способны выполнить их требования. Учитывая, что у форвардов фактически нет другого выбора, они наверняка вскоре подпишут новые соглашения с «тиграми».

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