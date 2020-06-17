Сорвалось или не судьба. Громкие сделки КХЛ, которые так и не состоялись

Пик трансферной кампании в клубах КХЛ давно позади. О некоторых крупных несостоявшихся сделках болельщики даже не слышали и уже вряд ли услышат. Рассказываем о них и объясняем, почему трансферов не произошло.
з. Андрей Зубарев, 33 года
На возвратного защитника Зубарева перестали рассчитывать в СКА. Напрашивалось возвращение Андрея на родину в Уфу. Сделка почти состоялась, о её большой вероятности заявил даже нынешний спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов. Однако в итоге Зубарев оказался в «Спартаке». Главная причина – желание снова поработать под руководством главного тренера Олега Знарка, ныне трудящегося в красно-белом клубе. Ранее Зубарев и Знарок вместе работали в СКА и сборной России.
н. Найджел Доус, 35 лет
Все долгое время ждали появления Найджела Доуса в СКА в связке с Линденом Веем. У Доуса казахстанский паспорт, он не будет легионером в следующем сезоне, его подписание напрашивалось. Однако по нашей информации, в Питере в итоге отказались от идеи подписания контракта с 35-летнем ветераном. В прошлом году Доус неплохо сыграл за «Автомобилист» в регулярном чемпионате, но в плей-офф провалился и отбывал номер на льду.
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
н. Валентин Зыков, 25 лет
В ЦСКА не скрывали, что хотели подписать контракт с форвардом Валентином Зыковым. Права в КХЛ на Зыкова принадлежат «армейскому» клубу, Валентин вполне мог последовать по стопам Голдобина, но трансферу не суждено состояться. Дело в том, что Зыков хочет продолжать играть в НХЛ и проявлять себя за океаном. В ЦСКА Зыков мог зарабатывать намного больше и иметь постоянное место в основе, но, видимо, задачи и мысли у игрока совершенно иные.
в. Артём Загидулин, 24 года
Схожая ситуация у Артёма Загидулина. Голкипера звали в Магнитогорск, предлагали двухлетний контракт и шикарные финансовые условия. Кроме того, Загидулину гарантировали игровое время, он бы делил его с Василием Кошечкиным. Однако вратарь предпочёл переподписать контракт с «Калгари» и провести в Северной Америке ещё как минимум год. Решение не до конца понятное, но таков выбор игрока. В результате в «Магнитке» подписали контракт с финном Юхо Олкинуорой.
н. Йори Лехтеря, 32 года
Долгое время финского форварда вели в московском «Динамо». Дело шло к тому, что Лехтеря окажется в составе бело-голубых и станет вторым центральным нападающим москвичей, но на его место в итоге подписали шведа Оскара Линдберга. Как выяснилось, Лехтеря успел договориться со «Спартаком», в котором форвард из Суоми и продолжит профессиональную карьеру. Лехтеря стал вторым бывшим игроком СКА (вместе с Зубаревым), который решил отправиться к Олегу Знарку.
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
н. братья Владислав и Вячеслав Ушенины, 28 лет
Долгое время Ушениных сватали в «Автомобилист» и ХК «Сочи». Действительно, транфсер близнецов, всю карьеру в КХЛ отыгравших на Дальнем Востоке (сперва в «Адмирале», затем – в «Амуре») мог получиться громким. Однако перехода так и не состоялось. Ожидается, что в ближайшее время Ушенины примут предложение «Амура» и продлят контракт с дальневосточниками. В составе «тигров» братья-близнецы чувствуют себя более чем уверенно.
з. Коди Кёрран, 30 лет
Канадский защитник «Рёгле» должен был заменить в клубе из Омска своего тёзку Франсона. Стороны уже ударили по рукам, но тут Кёррану пришло приглашение из НХЛ. Североамериканца позвали в «Анахайм», да ещё и не двухлетний односторонний контракт. Про «Авангард», несмотря на договорённость, Коди сразу забыл. В результате в «Авангарде» Кёррана так и не увидели, а сам игрок выплатил клубу неустойку, так как ране «ястребы» перечислили денежный транш за игрока в «Рёгле».
н. Мальте Стрёмвалль, 25 лет
Стрёмвалль одной ногой уже был в «Авангарде», но в результате права на Малье по-прежнему у ХК «Сочи». С «ястребами» сторона шведского игрока так и не договорилась. Был вариант с НХЛ, но и на этом направлении полная тишина. Скандинав – хороший актив на рынке свободных агентов, но у него слишком завышенные финансовые аппетиты. Именно это и смущает потенциальных покупателей его прав. Иначе работа давно была бы найдена.
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