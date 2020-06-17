Переходы могли взорвать информационное пространство, но о них так и не объявили.

Сорвалось или не судьба. Громкие сделки КХЛ, которые так и не состоялись

Пик трансферной кампании в клубах КХЛ давно позади. О некоторых крупных несостоявшихся сделках болельщики даже не слышали и уже вряд ли услышат. Рассказываем о них и объясняем, почему трансферов не произошло.

з. Андрей Зубарев, 33 года

На возвратного защитника Зубарева перестали рассчитывать в СКА. Напрашивалось возвращение Андрея на родину в Уфу. Сделка почти состоялась, о её большой вероятности заявил даже нынешний спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов. Однако в итоге Зубарев оказался в «Спартаке». Главная причина – желание снова поработать под руководством главного тренера Олега Знарка, ныне трудящегося в красно-белом клубе. Ранее Зубарев и Знарок вместе работали в СКА и сборной России.

Чижов: Зубарев мог оказаться в «Салавате», но предпочёл работать со Знарком

н. Найджел Доус, 35 лет

Все долгое время ждали появления Найджела Доуса в СКА в связке с Линденом Веем. У Доуса казахстанский паспорт, он не будет легионером в следующем сезоне, его подписание напрашивалось. Однако по нашей информации, в Питере в итоге отказались от идеи подписания контракта с 35-летнем ветераном. В прошлом году Доус неплохо сыграл за «Автомобилист» в регулярном чемпионате, но в плей-офф провалился и отбывал номер на льду.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Валентин Зыков, 25 лет

В ЦСКА не скрывали, что хотели подписать контракт с форвардом Валентином Зыковым. Права в КХЛ на Зыкова принадлежат «армейскому» клубу, Валентин вполне мог последовать по стопам Голдобина, но трансферу не суждено состояться. Дело в том, что Зыков хочет продолжать играть в НХЛ и проявлять себя за океаном. В ЦСКА Зыков мог зарабатывать намного больше и иметь постоянное место в основе, но, видимо, задачи и мысли у игрока совершенно иные.

в. Артём Загидулин, 24 года

Схожая ситуация у Артёма Загидулина. Голкипера звали в Магнитогорск, предлагали двухлетний контракт и шикарные финансовые условия. Кроме того, Загидулину гарантировали игровое время, он бы делил его с Василием Кошечкиным. Однако вратарь предпочёл переподписать контракт с «Калгари» и провести в Северной Америке ещё как минимум год. Решение не до конца понятное, но таков выбор игрока. В результате в «Магнитке» подписали контракт с финном Юхо Олкинуорой.

«Магнитка» подписала финского вратаря. Олкинуора вытеснит олимпийского чемпиона Кошечкина Финн тащил на себе «Адмирал». Теперь он будет бороться за Кубок Гагарина.

н. Йори Лехтеря, 32 года

Долгое время финского форварда вели в московском «Динамо». Дело шло к тому, что Лехтеря окажется в составе бело-голубых и станет вторым центральным нападающим москвичей, но на его место в итоге подписали шведа Оскара Линдберга. Как выяснилось, Лехтеря успел договориться со «Спартаком», в котором форвард из Суоми и продолжит профессиональную карьеру. Лехтеря стал вторым бывшим игроком СКА (вместе с Зубаревым), который решил отправиться к Олегу Знарку.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

н. братья Владислав и Вячеслав Ушенины, 28 лет

Долгое время Ушениных сватали в «Автомобилист» и ХК «Сочи». Действительно, транфсер близнецов, всю карьеру в КХЛ отыгравших на Дальнем Востоке (сперва в «Адмирале», затем – в «Амуре») мог получиться громким. Однако перехода так и не состоялось. Ожидается, что в ближайшее время Ушенины примут предложение «Амура» и продлят контракт с дальневосточниками. В составе «тигров» братья-близнецы чувствуют себя более чем уверенно.

з. Коди Кёрран, 30 лет

Канадский защитник «Рёгле» должен был заменить в клубе из Омска своего тёзку Франсона. Стороны уже ударили по рукам, но тут Кёррану пришло приглашение из НХЛ. Североамериканца позвали в «Анахайм», да ещё и не двухлетний односторонний контракт. Про «Авангард», несмотря на договорённость, Коди сразу забыл. В результате в «Авангарде» Кёррана так и не увидели, а сам игрок выплатил клубу неустойку, так как ране «ястребы» перечислили денежный транш за игрока в «Рёгле».

Кёрран: я выкупил свой контракт у «Авангарда», но не за 20 млн рублей. Сумма была меньше

н. Мальте Стрёмвалль, 25 лет

Стрёмвалль одной ногой уже был в «Авангарде», но в результате права на Малье по-прежнему у ХК «Сочи». С «ястребами» сторона шведского игрока так и не договорилась. Был вариант с НХЛ, но и на этом направлении полная тишина. Скандинав – хороший актив на рынке свободных агентов, но у него слишком завышенные финансовые аппетиты. Именно это и смущает потенциальных покупателей его прав. Иначе работа давно была бы найдена.