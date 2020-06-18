«Мы выбираем… чёрт, я забыл, кого». Самые яркие цитаты в истории драфта НХЛ

Драфт новичков НХЛ — один из самых захватывающих дней в заокеанском хоккейном календаре. Это время, когда мечты подростков встречаются с планами клубных боссов и превращаются в строгие цифры. Кто-то остаётся обиженным, что его не выбрали раньше, кто-то недоволен клубом, в который попал. До того, как СМИ стали всепроникающими в хоккейной жизни, многие «проспекты» даже не догадывались о том, что их задрафтовали. Некоторые из высказываний, сделанных во время драфта новичков, вошли в историю хоккея.

«За пять минут до начала к нам подошёл скаут «Ванкувера» Томас Градин. Он кричал нам, что всё получится. Но мы пришли на драфт, ничего толком не зная. Думали, что окажемся в разных командах, но «Ванкувер» сделал возможным, чтобы мы играли вместе. Мы навсегда будем за это благодарны», — сказал Хенрик Седин в 1999 году.



Вместе со своим братом-близнецом Даниэлем он был выбран подряд под общим вторым и третьим номером. Генменеджеру «Кэнакс» Брайану Бурку пришлось попотеть, но, в итоге, он проделал великолепную работу и сохранил шведских братьев вместе — для команды это был фантастический ход.

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«Каждый ребёнок мечтает играть за команду, за которую болел в детстве. А я и сейчас продолжаю с восторгом смотреть на логотип «Колорадо Эвеланш». Вы шутите? Я в школе рисовал эту эмблему каждый день, это просто невероятно», — сказал Мэтт Дюшейн, выбранный «лавинами» на драфте 2009 года.



«Я был так шокирован! Я просто трясся, сидя на своём месте. Поднялся на подиум, но меня так колотило, что я не смог толком надеть майку клуба», — сказал Тейлор Холл, которого выбрали под общим первым номером в 2010 году.

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«Джон Таварес мне сказал: «Не читай про себя никаких статей». Он признался, что из-за давления ему самому на драфте было очень тяжело. Но он же был великолепным игроком. Все озабочены тем, как сохранить свой имидж, а Таварес просто забил 72 гола в 17 лет. Как такое вообще возможно?», — задался вопросом Коннор Макдэвид, который стал первым в 2015 году.



«Команды заплатят мне за то, что я так низко упал на драфте, я им покажу! Я намного лучше, чем парни, которых выбрали до меня», — сказал Робби Эрл, которого выбрали под 187-м номером в 2004 году. Увы, но планы мести не осуществились: Эрл сыграл 47 матчей в НХЛ, а потом отправился в Европу.

«Я заявил своему агенту следующее: если они меня не возьмут, то я собираюсь назабивать им кучу голов. Я хочу доказать, что «Детройт» принял хорошее решение, выбирая меня», — отметил Филип Задина, который стал шестым на драфте-2018.



Изначально он котировался третьим, но был выбран позже, а его слова обращены к «Оттаве» и «Монреалю», которые присматривались к Задине, но потом передумали. Куча голов пока что остаётся лишь в планах — за два сезона Филип забросил в НХЛ лишь 9 шайб.

Кучеров был только 58-м. Кого надо было выбирать первым на драфтах НХЛ «Тампа» тогда совершила большую кражу.

«Он будет членом Зала славы. Он приведёт нас к Кубкам Стэнли. Нет сомнений, что через три-четыре года он станет величайшим хоккеистом в мире. Это будет хоккейный Майкл Джордан», — сказал владелец «Тампа-Бэй Лайтнинг» Арт Уильямс на драфте 1998 года.



Его слова были посвящены Венсану Лекавалье, который стал отличным игроком и действительно привёл «молний» к Кубку Стэнли в 2004 года. У него была прекрасная карьера, но всё же, Лекавалье — далеко не Майкл Джордан от хоккея.



«Роберто Луонго будет отличным вратарём, но Рик Дипьетро обладает элементом, которого у Луонго нет», — сказал генменеджер «Айлендерс» Майк Милбери на драфте в 2000 году.



Отсутствующий у Луонго элемент — это, очевидно, нестабильная психика и склонность к травмам, которых у Дипьетро было с избытком, а у Роберто — значительно меньше.

Звёзды, которые так и не зажглись. Как рушилась карьера первых номеров драфта НХЛ Некоторые из них заканчивали играть в Италии и Австрии, а отдельные персонажи зарабатывали «-69» за сезон по показателю полезности.

«День, когда меня задрафтовали «дьяволы», был великим днём. Я просидел почти весь первый раунд и даже не нервничал, потому что знал, что в нём меня не выберут. А затем бац — пришлось спуститься по лестнице и толкнуть речь перед двадцатью тысячами зрителей, потому что меня задрафтовали. Затем я обернулся и спросил своего агента, где находится Нью-Джерси», — сказал Мартин Бродо.

Его взяли в 1990-м году под 20-м номером, а «Нью-Джерси Дэвилз» обязаны ему своим величием и несколькими Кубками Стэнли.



«Я рад, что меня взяли под первым номером. Потому что никто не помнит номера два», — заявил Александр Дэгл.



Он стал одним из главных разочарований в истории драфта НХЛ, будучи выбранным под первым номером в 1993 году. Благодаря его плохой игре, Дэгла действительно помнят хорошо. Но номера два — защитника Криса Пронгера, который вошёл в Тройной золотой клуб — помнят всё-таки лучше.



«Итак, под 22-м номером «Филадельфия Флайерз» выбирает из «Гатино» молодёжной лиги Квебека… чёрт, я забыл, кого», — так небанально объяснил свой выбор генеральный менеджер «лётчиков» Бобби Кларк на драфте 2006 года. Он запамятовал, как звали Клода Жиру.