«Вышла бабушка в защитном костюме, маске и огромных желтых перчатках. А в руке яблочко»

В коронакризис волонтёрское движение в России прошло проверку на прочность и показало себя с лучшей стороны. Волонтёры оказывают поддержку нуждающимся и пожилым людям и не требуют ничего взамен.



Одним из таких теневых героев является болельщица «Амура» Екатерина Горленко. Много лет назад родители повели маленькую Катю на хоккей. Она рассказывает, что тогда вместо этого сомнительного путешествия пошла бы на прогулку с друзьями.

Сейчас девушка просыпается в час ночи, чтобы посмотреть выездные матчи «Амура». В свободное время девушка организовывает работу волонтёров в Хабаровске. Нам Екатерина рассказала, как хоккеисты помогают пожилым людям, почему рано расслабляться и как вернуться к спорту.

Напоминаем, вы можете помочь нам собрать истории таких героев. Если вы знаете человека, о котором стоит рассказать, напишите через сайт проекта «Высшая лига: герои нашего времени».

Зачем стала волонтером и как помогают сейчас

Я координатор международного волонтёрского центра и организую работу волонтёров. Многие нас не замечают, но мы проделываем огромную работу. Когда люди вынуждены были оставаться дома, мы выходили из своих уютных квартир и делали добрые дела.

Когда началась пандемия, я организовала помощь врачам в «ковидном» госпитале: договорилась с крупным рестораном города, и уже в первых числах апреля докторам и персоналу привезли обеды и сладости. Вскоре эту идею поддержали другие организации, которые до сих пор помогают нашим врачам.



Волонтёрство в мою жизнь пришло неожиданно. В 2015 году в Хабаровск приехал чемпионат мира по хоккею с мячом. Там работали волонтёры, а я поздно подала анкету и не успела попасть в их число. Ходила на матчи и очень завидовала ребятам. Они были в гуще событий, мне хотелось испытать те же эмоции. В октябре 2015 года я наконец-то стала волонтёрном и с тех пор работала на многих мировых и российских соревнованиях. Сейчас из-за пандемии занимаюсь не событийным, а социальным волонтёрством.

Волонтёры выходили из своих уютных квартир и делали добрые дела.

Наш центр с первых дней помогает пожилым и нуждающимся семьям. За два месяца мы развезли около 350 продуктовых наборов и совершили сотни обзвонов пожилых людей. Да и нам может позвонить любой нуждающийся, и мы поможем – даже элементарно сходить в магазин за хлебом для бабушки.



Когда осуществляем доставку продуктовых наборов или лекарств, у нас есть целая схема. Перед тем, как доставить набор, наши волонтёры получают средства защиты: маска, перчатки, антисептик. Затем волонтёр делает контрольный звонок и сообщает, что он едет. Приехав, оставляет пакет под дверью, звонит и уходит. Контакты свели к минимуму.



У нас была забавная история с одной бабушкой, которой мы делали доставку продуктового набора. Она встречала волонтёра в полном обмундировании: костюм, маска и огромные жёлтые перчатки. А в руке яблочко – в подарок. Отказать ей, конечно, не смогли и яблочко забрали.



В мае наш центр пригласил игроков хоккейной молодежки «Амурские тигры» помочь. Парни с энтузиазмом откликнулись и на неделю стали волонтёрами, помогали доставлять продуктовые наборы пожилым.

Помогите нам собрать больше историй о героях, которые сражаются с эпидемией Covid-19. Если вы знаете, о каком человеке нам стоит рассказать, напишите через сайт проекта «Высшая лига: герои нашего времени».

Как в Хабаровске справляются с пандемией

Когда вирус в декабре прошлого года появился в Китае, мы с друзьями ездили на отдых в китайский Харбин. Вирус ещё не был распространён и мы ничего о нём не знали. Слава Богу, на рынках мы не были и сырых летучих мышей не кушали.



В январе отправила семье ролик из инстаграма, где парень в защитном костюме, маске, очках и перчатках пришёл на почту забирать посылку. На него все очень странно смотрели, ну а мы тогда просто посмеялись. Оказалось, такой внешний вид вскоре станет нормой.



Я учусь в Дальневосточном медицинском университете и знаю, насколько опасен вирус. Каждый день прислушиваюсь к своему организму и сдавала кровь на антитела — результат отрицательный. Обрадовалась, значит с вирусом мы незнакомы и, надеюсь, не познакомимся.



В марте начала следить за статистикой по распространению коронавируса в стране. Быстро поняла, что вирус набирает обороты. Даже сейчас, когда начались послабления, понимаю, что пандемия не прошла и рано расслабляться.

Нужно начать с себя: оставаться, по возможности, дома, пользоваться средствами защиты – хотя бы маской и мыть почаще руки.

Я ездила в наш «ковидный» госпиталь. У врачей всегда был боевой настрой, но в глазах читалась усталость. Безусловно, они герои, но такие же обычные люди. В госпитале со средствами защиты никаких проблем не было, всего хватало. Есть люди, которые даже сегодня привозят маски, перчатки и костюмы врачам по доброй воле. У нашего фонда со средствами защиты тоже проблем не было, правда, докупали втридорога.

К сожалению, в нашем городе обстановка не улучшается, у нас по-прежнему ежедневно заболевает большое количество людей, а выписывается минимальное количество здоровых. До нас ведь всё дошло позже, Дальний Восток был в режиме ожидания.



В Хабаровске не было строгих ограничений. Мы спокойно передвигались по городу, но были рекомендации свести к минимуму все выходы из дома, только по делам и обратно домой. Большинство людей соблюдали рекомендации, но были и те, кого не останавливал забор в два метра, перекрывающий набережную. Видимо, очень сильно хотелось гулять.

Как пережить отсутствие спорта

К сожалению, с моей семьей мы живём в разных уголках нашей страны, поэтому мы как виделись до пандемии несколько раз в год, так и видимся. Мы всегда на связи, ежедневно списываемся с родителями, бабушками и дедушками.

За родителей я спокойна, они у меня очень ответственные, отсидели домашнюю самоизоляцию от и до. А вот с бабушкой и дедушкой чуть сложнее, они заядлые дачники. Приходилось проводить им воспитательные беседы и каждый день спрашивать об их самочувствии. Дистанционно научила бабушку шить многоразовые маски.



В нашей семье хоккей на первом месте, сейчас родители живут в Краснодарском крае, по возможности посещают матчи в Сочи. Когда бывают в Москве или в Питере, в обязательную программу входит хоккей, зимой специально летали на Матч звёзд. Теперь родители еще и не пропускают матчи футбольного «Краснодара».



В пандемию, к сожалению, стала больше проводить времени в социальных сетях, бездумно листая ленту и сайты. Учёба перешла в онлайн, хотя это интересный опыт: лежишь на диване и изучаешь серьёзные темы. Стала много читать книг, ходить в дальний магазин пешком за продуктами, чтобы была хоть какая-то физическая активность. В конце мая, взяв пример с родителей, купила себе тренажёр – эллипс, на котором по сей день ежедневно шагаю от 10 до 15 км.

Что запомнится в 2020 году

Первая половина 2020 года войдёт в историю. Уже представляю, как буду рассказывать внукам, как мы резко стали сидеть дома, вокруг всё было закрыто, а улицы были пусты. Могла ли я себе представить такой «апокалипсис»? Конечно же нет. Казалось, в современном мире такого не бывает.



Когда точно выйдем из пандемии, первым делом я пойду в открытый бассейн. Но больше всего жду момента, когда зайду в прохладную чашу арены и увижу игру любимой команды. С 2007 года посещаю матчи и за последние несколько лет пропустила всего несколько игр, да и то потому что была в отпуске.

Прошедший сезон был уникальным со своими взлётами и падениями. До сих пор переживаю, как нам не хватило пары очков до плей-офф. Если честно, даже плакала. К досрочному окончанию сезона в КХЛ отнеслась с пониманием. Иногда должна побеждать дружба. В новом сезоне у команд будет стимул выступить ещё лучше и отыграться за незавершённый сезон.

Проект «Высшая лига» – истории медработников и волонтеров, которые обожают спорт и мечтают о возвращении нормальной жизни