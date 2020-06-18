«Самый разочаровывающий первый номер драфта в истории». Реакция Америки на обмен Якупова

«Его карьера зашла в тупик»

«Очередной эпизод в неутешительной карьере Наиля Якупова: на днях он был продан в другой клуб КХЛ уже второй раз за месяц. Это тот самый игрок, который был выбран под общим первым номером драфта «Эдмонтоном» в 2012 году: его обменяли из «Витязя» в «Амур» в обмен на «финансовую компенсацию». До этого бывший форвард «Эдмонтона», «Сент-Луиса» и «Колорадо» был обменян из СКА в «Витязь», — констатирует франкоязычное издание Journal De Montreal.

Звёзды, которые так и не зажглись. Как рушилась карьера первых номеров драфта НХЛ Некоторые из них заканчивали играть в Италии и Австрии, а отдельные персонажи зарабатывали «-69» за сезон по показателю полезности.

«Да, Якупов продолжает переживать очень трудные моменты в своей карьере. Второй раз за месяц 26-летнего нападающего обменяли: сначала он переехал из Санкт-Петербурга в Подольск, а теперь отправляется в Хабаровск. Взамен «Витязь» получит немного денег. Мы не знаем, требовалось ли подольскому клубу пополнять свой бюджет, но известно, что финансы многих клубов КХЛ крайне нестабильны. В прошлом сезоне Якупов набрал 20 очков в 46 матчах за СКА», — отмечает Planete Hockey.

«Карьера Якупова была плохой уже несколько лет. Когда я говорю «несколько лет», то подразумеваю, что это тянется с 2013 года, то есть через год после того, как он стал первым выбором «Ойлерз» на драфте. После шести сезонов в НХЛ он вернутся в Россию. Слоган Fail For Nail превратился в Nail a Fail, поскольку даже в КХЛ его карьера не стала успешной. После приличного сезона в Санкт-Петербурге у него был разочаровывающий второй год, и неудивительно, что СКА хотел от него больше. Последовал обмен в «Витязь», но не сыграв ни одного матча за новую команду он снова был обменян. На кого? Вернее, не на кого, а на что — его обменяли на деньги…



Да, в КХЛ команды могут решать свои финансовые проблемы за счёт таких обменов. Но если бы Наиль доминировал на льду, то команда обменяла бы не его, а кого-то из партнёров. Его карьера зашла в тупик. Может ли он поднять планку?», — задался вопросом Медерик Лефевр из danslescoulisses.com.



Сколько очков набрал Якупов в своём лучшем сезоне в НХЛ.

«Когда-то Якупова сравнивали с Буре»

«Александр Дэгл? Грег Джоли? Патрик Штефан? Нет! Наиль Якупов — самый разочаровывающий первый номер драфта в истории», — с таким ярким заголовком вышла большая статья в Edmonton Journal обозревателя Дэвида Стэйпла. Он вспомнил различные аспекты карьеры Якупова, неизменно сокрушаясь о том, что россиянин так и не смог реализовать свой потенциал и оправдать многочисленные авансы.

«Мы выбираем… чёрт, я забыл, кого». Самые яркие цитаты в истории драфта НХЛ Некоторым ораторам куда полезнее было бы помолчать.

«Наиль Якупов переходит в свою шестую команду за шесть последних сезонов, хотя ещё не ясно, за какой клуб КХЛ он будет выступать в чемпионате-2020/2021. Кажется, 26-летний Якупов был списан на зарплатную свалку, и к началу сезона в КХЛ перейдёт в ешё одну команду. Спекуляций о том, почему «Витязь» отдал нападающего «Амуру», много. Наиболее вероятный вариант заключается в том, что «Витязь» получит денежную компенсацию, а «Амур», у которого много свободных денег под потолком зарплат, может потом свободно выкупить контракт Якупова. Новая команда Наиля даст «Амуру» немного денег за него, и все будут счастливы. По слухам, наиболее вероятные места, куда может отправиться Якупов, это магнитогорский «Металлург» и «Ак Барс». «Металлург» уже совершал подобную сделку с «Амуром» этим летом, а тренер Илья Воробьёв хорошо знает возможности Якупова. Казанцы же — это коллектив из родного региона Наиля, к тому же нападающий говорил о том, что ему интересно играть в Казани.



Всё это привело к тому, что имя Якупова стали часто вспоминать здесь, в Эдмонтоне. Мои собственные предположения заключаются в том, что Якупов — самый разочаровывающий первый номер драфта в истории. С момента введения процедуры драфта в 1969 году было несколько крупных провалов первых номеров, но только один имел такой же маленький успех, как Наиль — это был Грег Джоли, которого взял «Вашингтон» в 1974 году. У Якупова всего 350 матчей в НХЛ, у Джоли — 365, хотя у него была долгая и успешная карьера в АХЛ. У Якупова может быть такая же карьера в КХЛ, хотя он покинул СКА, имея всего 20 очков в 46 матчах.



У Джоли была операция на колене в его первом сезоне и сломанная лодыжка во втором — это тоже не способствовало хорошей игре. Для Якупова лучшим сезоном стал самый первый, в котором он был новичком. У него было несколько блестящих матчей, когда фанаты называли Эдмонтон в его честь — «Як Сити». Я сам до конца надеялся, что Якупов найдёт себя и сможет сыграть на фланге с Коннором Макдэвидом, но этого никогда не случилось. После этого Наиль ничего не смог показать ни в «Сент-Луисе», ни в «Колорадо». Пиковый сезон новичка оказался аномалией, он так и не заиграл стабильно на уровне первой или второй тройки нападения.



Якупову не повезло в том, что он начинал свою карьеру в «Эдмонтоне», когда он был очень слаб. У Наиля был успех при его первом тренере Ральфе Крюгере, но затем его игра пропала, когда наставником стал Даллас Икинз. А затем он уже с любым тренером не мог играть успешно. Он не смог стать и ролевым игроком, который был бы примером, «энергетиком» для других. В плей-офф НХЛ Наиль так никогда и не сыграл.

Некоторые считают, что худшим первым номером драфта в истории был Александр Дэгл, но у Дэгла была долгая профессиональная карьера в Европе, у него было 3 сезона в НХЛ, когда он набирал 51 очко. Генменеджер тогдашнего «Вашингтона» Милт Шмидт сравнивал Джоли с Бобби Орром. Лучший тренер в истории НХЛ Скотти Боумэн сравнивал Якупова с Павлом Буре. Он говорил: «У Наиля потрясающая стартовая скорость и способность контролировать шайбу, у него выдающиеся руки. Возможно, он не доминировал на льду, как Павел, но в каждой смене что-то создавал».



Трудно читать оценку Боумэна и не вздыхать. Хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Я собираюсь дать Якупову титул самого разочаровывающего первого номера потому, что Грег Джоли играл за безобразный «Вашингтон», и в его неуспехе не было такой безнадёжности. К тому же Джоли был выдающимся игроком в АХЛ, где стал чемпионом. Может быть, Якупов станет выдающимся игроком в КХЛ, в этом нет ничего постыдного», — отметил Стэйпл.



«Дэгл мог кататься по льду со скоростью 100 миль в час, с ним всё было в порядке. Ему потребовалось время, чтобы вырасти как игроку, но он смог это сделать и был очень хорош в чемпионате Швейцарии. Думаю, что Дэгл лучше, чем Якупов. Он сыграл больше матчей в НХЛ», — сказал Перри Перн, который был помощником главного тренера в «Оттаве», когда там играл Дэгл, а сейчас помогает Биллу Питерсу в «Автомобилисте».