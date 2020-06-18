Удар по имиджу НХЛ или обычный товарняк? Что значила победа СКА над «Каролиной»

КХЛ уже долгое время хочет провести матчи с клубами НХЛ, предлагая разные форматы – обычные товарищеские игры или встреча обладателей Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. Но НХЛ в Россию пока ехать не торопится, хотя в Финляндию, Чехию или Швецию привозит команды каждый год.

В Россию клуб НХЛ приезжал всего один раз, в 2010 году. Матчей между клубами НХЛ и КХЛ было три штуки – в 2008 году «Рейнджерс» сыграли с «Магниткой» в Берне и выиграли 4:3, спустя два года рижское «Динамо» дома обыграло «Финикс» со счётом 3:1, а СКА в Санкт-Петербурге одержал победу над «Каролиной» со счётом 5:3. О последней игре недавно вспомнил вице-президент СКА Роман Ротенберг, назвав победу «армейцев» серьёзным ударом по имиджу НХЛ.

Р. Ротенберг: НХЛ считает себя лучшей лигой мира. Поражение от клуба КХЛ — серьёзный удар

Как сыграли в Петербурге

Действительно ли этот матч стал ударом по имиджу лучшей лиги мира? С какой стороны посмотреть. Для «Харрикейнз» (как и для «Финикса» в Риге) игра со СКА была последней в предсезонной подготовке к матчу открытия сезона, который состоялся спустя три дня в Хельсинки. Тренерский штаб продолжал проверять игроков и наигрывать связки, чтобы во всеоружии подойти к старту регулярного чемпионата.



Достаточно посмотреть на состав, который вышел на площадку Ледового дворца. Шесть игроков были уровня АХЛ и в дальнейшем в основе появлялись нечасто. Не все лидеры команды получили большое игровое время, основной вратарь Кэм Уорд в середине игры был заменён на Джастина Питерса, а капитан команды Эрик Стаал и ведущий защитник Джо Корво и вовсе не появлялись на льду вторую половину матча. Главный тренер Пол Морис, испугавшись грубой игры и постоянных стычек, просто решил поберечь своих лидеров.



«Соперник слишком близко подбирался к коленям Стаала, а он звезда НХЛ и должен играть в НХЛ», — объяснил своё решение Морис. «Я очень сильно хотел продолжить игру, забить парочку голов, но думаю, тренер правильно решил меня придержать. Не думаю, что игроки СКА за мной целенаправленно охотились, но пару ударов я получил. Один игрок въехал мне в колени. Я крупный парень, могу выдержать силовой приём, но когда тебе врезаются в колени на полной скорости, можно порвать «кресты», — говорил Стаал.



В КХЛ между тем уже месяц шёл сезон, СКА провёл 11 матчей и находился в неплохой форме. Для петербуржцев эта игра была действительно знаковой и рассматривалась как возможность продемонстрировать свою силу.



Надо ещё отметить, что СКА был топ-клубом КХЛ с россыпью звёзд в составе (Сушинский, Набоков, Яшин, Афиногенов и т.д.), в то время как «Каролина» сезон-2009/2010 завершила на седьмом месте с конца (и сезон-2010/2011 в итоге проведёт не сильно успешнее). Да, там были хорошие игроки – тот же Стаал, Уорд, Рууту, Макбэйн и юный Скиннер, которого за несколько месяцев до этого выбрали в первом раунде драфта, но боевым этот состав нельзя было назвать даже с натяжкой. Плюс надо сделать скидку на то, что матч проходил по правилам КХЛ и на площадке европейского размера. То есть команды по многим параметрам были заведомо в неравных условиях.

Матч получился интересным по накалу и сценарию, никто не играл спустя рукава. Задирания, силовые приёмы, куча штрафов и несколько драк, голы, слишком легко пропущенные Уордом, надёжный Набоков, камбэк «Каролины» с 0:2 за пару минут в начале второго периода и дубль Сушинского в третьем отрезке, который решил исход встречи. У СКА слово сказали лидеры, и кто знает, как бы пошла игра, если бы Стаал не просидел третий период на скамейке.

Но как разительно отличаются комментарии игроков с той и другой стороны! Евгений Набоков говорил о знаковой победе и том, что матч для обеих команд не был товарищеским, а Том Глисон – об интересном опыте и том, что поражение его не расстроило. Пол Морис отмечал, что доволен тем, как проходит сплочение команды.

Набоков: СКА была нужна именно такая знаковая победа

Глисон: "Каролина" получила интересный опыт

Разные подходы – битва за превосходство или обычный товарняк

Обе команды отмечали грубую игру со стороны соперников. «Соперник действовал грубовато, конечно, но это хоккей. Игроки НХЛ привыкли к игре, когда много столкновений и драк. Ничего страшного я в этом не вижу. Алексей Петров и Игорь Головков – молодцы, дали достойный отпор соперникам. Всё начали игроки «Каролины». Огромного желания подраться у нас не было. Мы вышли на площадку играть в хоккей. Конечно, когда нужно было, мы давали отпор», — говорил защитник СКА Сергей Гусев.



«Некоторые эпизоды в НХЛ рассудили бы совсем иначе, но мы стояли друг за друга, это радует», — говорил Брэндон Саттер.



В НХЛ тоже обратили на это внимание, посчитав, что СКА слишком серьёзно отнёсся к матчу с «Каролиной» и пытался доказать своё превосходство над заокеанским клубом. «Очевидно, соперники по-разному относились к этой игре. «Каролина» рассматривала её как выставочный матч, необходимый для подготовки к регулярному сезону. СКА считал иначе, это может создать определённые проблемы, и в будущем мы должны это учитывать», — заявил через несколько дней после игры заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"Соскучились по хорошему хоккею?!.." Неладное почуяли сразу же. Когда на предматчевом шоу президент КХЛ Александр Медведев спросил в микрофон у публики: "Соскучились по хорошему хоккею?!" А у нас, в КХЛ, значит, что?..

В этом и видится основная проблема – разный подход. Никто в «Каролине», НХЛ или Северной Америке в целом не посыпал голову пеплом, когда проиграл СКА. Или рижскому «Динамо», или командам швейцарской лиги (в 2011-м «Рейнджерс» проиграли «Цугу» 4:8, а в 2019-м «Филадельфия» уступила «Лозанне» 3:4). Точно так же, как никто не кричал о своём превосходстве, когда команды НХЛ обыгрывали европейские клубы во время предсезонных осенних турне.

Потому что пока в НХЛ играют лучшие хоккеисты мира, ей не надо ничего доказывать, а победить в отдельно взятом матче может любой. Другое дело было в 1970-1980-е, во времена Суперсерий СССР-Канада и серий между НХЛ и клубами чемпионата СССР. Тогда действительно бились два хоккейных полюса, и бились не на жизнь, а на смерть. Сейчас всё по-другому, как бы нам не хотелось, чтобы было иначе. И мы смотрим на вещи разными глазами.



Тем не менее, НХЛ не отрицает возможность нового приезда в Россию. Правда, вероятнее всего не в формате «наши против ваших», а на матчи регулярки между двумя клубами НХЛ. Что тоже будет большим событием – посмотреть вживую на «Вашингтон» Овечкина или «Тампу» Кучерова желающих будет море.

«Вашингтон» всё-таки приедет в Россию? НХЛ готова сделать Овечкину подарок Лига даже готова умерить финансовые запросы.

Что же до очередной встречи КХЛ против НХЛ, то надежда всегда есть, пусть и мизерная. У НХЛ много причин отказываться – и сомнения в рентабельности, и сложности с календарём, и беспокойство за здоровье своих игроков, и многое другое. Конечно, хотелось бы увидеть матчи (лучше – целую серию) в духе былых Суперсерий, чтобы эти игры были одинаково важны для обеих сторон. Будем надеяться, что однажды это всё-таки случится.