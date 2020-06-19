«Этот парень в моей голове!» Как Морозов играл за «Питтсбург» и выводил из себя Бродо

Когда Морозов покинул «Питтсбург», то больше других этому мог обрадоваться знаменитый голкипер «Нью-Джерси» Мартин Бродо. В 2002 году в интервью ESPN лучший голкипер в истории НХЛ признался, что Алексей Морозов — единственный игрок, которого он не хотел бы видеть, выходящим один на один на свои ворота.

«У этого парня, наверное, около 25% реализованных бросков за карьеру. Это просто невероятно. Что с ним, как он это делает? Я не знаю. Если вы это выясните, то расскажите, пожалуйста, мне. Когда он бросает, у меня никогда не получается поймать шайбу по-настоящему чисто. Когда он собирается делать пас, я почему-то думаю, что он будет бросать и наоборот: он бросает, а я готовлюсь к тому, что пойдёт передача. Этот парень — в моей голове. Я не могу от него избавиться», — откровенно признавал тогда Бродо.



Такой репутации у Мартина не заработал никто — ни Уэйн, ни Марио, ни другие европейские технари: в его ворота Морозов забил 12 голов, набрав 24 очка в 24 матчах против «Нью-Джерси».





7 сезонов (1997 — 2004), 451 матч, 84 гола, 135 передач, 219 очков, «-29».



98 минут штрафа, 64 очка в большинстве, 2 очка в меньшинстве.



14 победных голов. 4 шайбы в овертаймах.



12,6% — реализация бросков.



2 хет-трика.



В плей-офф:



39 матчей, 9 (4+5) очков, «-3», 8 минут штрафа.



6,9% — реализация бросков. Алексей Морозов в «Питтсбург Пингвинз»:7 сезонов (1997 — 2004), 451 матч, 84 гола, 135 передач, 219 очков, «-29».98 минут штрафа, 64 очка в большинстве, 2 очка в меньшинстве.14 победных голов. 4 шайбы в овертаймах.12,6% — реализация бросков.2 хет-трика.В плей-офф:39 матчей, 9 (4+5) очков, «-3», 8 минут штрафа.6,9% — реализация бросков.

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Незабитый буллит «Монреалю»

Морозов был выбран «пингвинами» на драфте 1995 года под общим 24-м номером, но играл в России до сезона-1997/1998. Уехать за океан Алексей рискнул лишь в возрасте 20 лет и не прогадал, о чём свидетельствует его потрясающее начало карьеры в НХЛ. А начал он её так, что удостоился сравнений с Марио: забил гол в первом же матче первым броском. Тот стартовый матч 2 октября 1997 года Морозов провёл в ведущей тройке нападения «пингвинов», выходя на лёд вместе с Ягром и Фрэнсисом.



«Он за неделю смог адаптироваться, прошёл долгий путь за очень короткое время. Мы решили поставить Алексея в первое звено, чтобы дать ему шанс, пусть и не на своём фланге. Мы знаем, что он играет справа. Для первого матча он сыграл просто здорово», — сказал тогдашний наставник «Питтсбурга» Кевин Константен. «Я приехал в «Питтсбург», для того, чтобы стать одним из лучших», — смело заявил сам Алексей.



Нельзя сказать, чтобы 20-летнему Морозову в «Пингвинз» безоговорочно доверяли (большую часть двух первых сезонов он играл в третьем или четвёртом звене), но такие всплески бывали, и иногда вызывали большое удивление. Так, к примеру, в плей-офф-1998 в первом раунде «Питтсбург» играл против «Монреаля», и в овертайме первого матча «пингвины» получили право на штрафной бросок (были сдвинуты ворота в голевом моменте). По правилам, Константен мог отправить бить буллит любого игрока, который находился на льду в момент нарушения, и выбор пал на Морозова, но Алексей угодил в штангу, а чуть позже Бенуа Брюне с передачи Владимира Малахова принёс победу «Канадиенс». В третьем матче той же серии Морозов снова выходил один на один — на этот раз без буллита, но опять не сумел переиграть Энди Муга.



Видео буллита Морозова можно посмотреть в YouTube.

Тройка KLM

За первые четыре сезона в «Питтсбурге» Алексей набрал суммарно лишь 95 (39+56) очков, сыграв 277 матчей регулярного чемпионата. Славу, уважение болельщиков и боязнь со стороны именитых соперников ему принесли следующие три сезона, когда Морозов играл в одной тройке с Алексеем Ковалёвым и Марио Лемье. С такими удивительными партнёрами результативность Морозова резко выросла, и за 174 матча регулярки он набрал уже 124 (45+79) балла.



Эта тройка и была прозвана болельщиками, как новое звено KLM — по аналогии с легендарным трио Крутов — Ларионов — Макаров. «Он играет просто отлично. Хорошо катается, держит шайбу и видит лёд. У парня есть талант и теперь ему нужно научиться как его использовать. Мы ждём от него такой игры уже несколько лет и приятно видеть, что у него появляется уверенность. Я бы хотел поиграть с ним ещё несколько недель и посмотреть если ему удастся продолжать показывать такой же хоккей. Он должен учиться играть стабильно», — сказал Лемье, с передач которого Алексей оформил свой второй хет-трик в карьере в январе 2002 года.



«Морозов начал забивать, начал играть большую роль в команде. Я очень рад за него. Он должен держаться за эту игру», — говорил тогда Ковалёв.

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Увы, Марио и два Алексея сыграли вместе намного меньше, чем могли. В 2002 году Морозов набрал 25 очков в 27 первых матчах регулярного чемпионата, и всё говорило о том, что он готов стать суперзвездой уровня НХЛ, но затем получил травму запястья и выбыл до конца сезона. Марио мучился с больной спиной, а Ковалёва обменяли перед дедлайном, так как «пингвины» испытывали известные финансовые проблемы.

Перелом запястья и необходимость операции выбили Морозова из колеи. Марио, измученный травмами, играл далеко не всегда, а в отсутствии привычного центра Алексей потерял уверенность. Сыграться с Мартином Стракой не получилось (чеха вскоре обменяли), часть сезона-2003/2004 он провёл в тройке с Рико Фатой и Райаном Мэлоуном, что самым негативным образом сказалось на его результативности — он не мог забить на протяжении 33 матчей подряд.



«На самом деле, Морозов — прирождённый бомбардир. Нам нужно, чтобы он вышел и забил гол. Хоть как, любым способом», — говорил главный тренер Эдди Ольчик. Алексей менял производителя клюшек, пытался всеми силами привлечь удачу, но ничего не получалось. «Морозов мог бы использовать вместо клюшек лопату для снега — результат не сильно изменился бы», — зло комментировал его неудачи обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Дейв Молинари.



В итоге, последний сезон в «Питтсбурге» стал для россиянина самым результативным за всё время выступлений в НХЛ (50 очков в 75 матчах), но в плей-офф «пингвины» не попали, а летом 2004 года пути Алексея и «Пингвинз» разошлись.



29 июля 2004 года Морозов подписал однолетний контракт с казанским «Ак Барсом» — к удивлению многих, в договоре не было стандартной для того времени приписки о том, что он может вернуться в НХЛ при наличии предложения оттуда. У «Питтсбурга» после этого была ещё одна неделя, чтобы попытаться подписать Алексея на сумму выше $ 1,8 млн, которые предполагало квалификационное предложение, но заключить новый контракт за океаном форварду так и не удалось.



В НХЛ в тот год разразился локаут и сезон был отменён, но возвращение Морозова, на которое он надеялся, не состоялось. «Я бы хотел подписаться с «Питтсбургом», но предложений нет. Я абсолютно ничего не слышал», — сказал Алексей. А когда стане «пингвинов» появились такие звёзды, как Марк Рекки и Жигмунд Палфии, стало ясно, что конкуренцию на правом фланге ему не выиграть. Продать права на Морозова «Питтсбург» так и не смог — контракт в районе $ 3 млн всем казался слишком большим. Россиянин отыграл 9 сезонов в «Ак Барсе», а завершил карьеру в ЦСКА, но для болельщиков «пингвинов» остался талантливым и уважаемым игроком.