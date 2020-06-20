У НХЛ большие проблемы с вирусом. Мэттьюс заболел, в «Тампе» слегли ещё пять человек

НХЛ молчит и не хочет ничего отменять. Безумство храбрых — это интересно, но так может дойти и до забастовки игроков.

Оптимизм, который испытывали хоккейные болельщики после того, как НХЛ разрешила командам тренироваться в небольших группах, оказался преждевременным. Благостная тишина продержалась всего неделю, но после этого разразился настоящий гром: в «Тампе» было обнаружено пять заболевших коронавирусом (три игрока и два сотрудника клуба), а в «Торонто» положительный тест сдал Остон Мэттьюс. Что после этого будет с планами лиги по возвращению?

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Спокойствие, только спокойствие

Обязательные тесты на коронавирус — требование НХЛ, вписанное в протокол второго этапа возвращения хоккея. Пять положительных результатов, выявленных в стане «Лайтнинг», вынудили руководство южан снова закрыть стадион для тренировок. Большинство сотрудников снова были переведены на удалённую работу, но некоторые работники «Амалии-арены» всё же были вынуждены находиться в здании, так как подготовку стадиона к тренировочному лагерю никто не отменил. Согласно электронному письму руководства «молний», стадион будет закрыт для тренировок до 6 июля

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«У тех, кто сдал положительные тесты, заболевание протекает бессимптомно. Те, кто был в контакте с этими людьми, уведомлены», — сказал генменеджер «Тампы» Жюльен Бризбуа. «Молнии» продолжают тестирование своих сотрудников и хоккеистов, но никакой паники ни в рядах «Лайтнинг», ни среди руководства НХЛ, не наблюдается.



За всё время пандемии из более чем 200 протестированных игроков положительный результат обнаружили у одиннадцати: шесть хоккеистов заболели в «Оттаве», три — в «Колорадо», один — в «Питтсбурге» и один — в «Бостоне», причём игрок «Брюинз» после этого дважды подряд сдал отрицательный тест и его первый результат признали ложноположительным.

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Вполне возможно, что в «Тампе» сейчас схожая ситуация с результатами тестирования — последующие итоги тестов могут дать отрицательные результаты на коронавирус. Для того, чтобы определить серьёзность проблемы и широту распространения вируса, нужно дополнительное обследование. Всем игрокам «Лайтнинг», которые ещё не вернулись в Тампу, было рекомендовано не приезжать из-за нестабильной ситуации в штате Флорида.

«Я не ожидаю, что эта фаза нашего возвращения будет прервана из-за коронавируса. Понятно, что серьёзная вспышка заболевания изменит ситуацию, но несколько отдельных случаев не должны менять ситуацию, не должны мешать выполнению планов. Мы должны быть в состоянии двигаться вперёд», — заявил на этой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Правда, эти слова были сказаны до известий из стана «Тампы», а официальных комментариев после закрытия тренировочной базы «молний» от руководства лиги так и не последовало.



По неофициальной информации, в Аризоне, где неофициально тренируются некоторые игроки НХЛ из разных клубов, тоже были зафиксированы положительные результаты тестов среди хоккеистов, но ни один из них не был признан лигой. В четверг лига разослала во все команды разъяснительные записки с руководством, что делать в случае положительных тестов, но, судя по всему, никаких радикальных мер Беттмэн не предпримет. Дополнительным подтверждением этого может стать тот факт, что многие клубы лиги официально ещё не начали «фазу номер два», то есть не стали открывать стадионы для добровольных тренировок малых групп хоккеистов. Например, в Миннесоте все оставшиеся в домашнем регионе игроки «Уайлд» тренируются не на клубных катках, а за их пределами, на частном льду. Кроме этого, медицинский персонал клубов может самостоятельно наложить 14-дневный карантин на игроков или сотрудников, которые вернулись в расположение клуба из мест повышенной опасности.

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«Маски — заговор коммунистов, выпивка в баре — признак мужества»

Несколько подозрительное молчание руководства НХЛ контрастирует с настроениями болельщиков и некоторых обозревателей, которых вспышка в «Тампе» настроила на пессимистичный лад.



«Мы опасались, что спортивные чемпионаты могут быть снова прерваны осенью второй волной коронавируса. Реальность такова, что до этого может даже и не дойти. После нескольких положительных тестов «Тампа» в считанные часы закрыла стадион. Судя по всему, открытие раздевалок было ошибкой и прелюдией к серьёзному медицинскому кризису. Мы как будто стали слишком дерзкими, а пандемия дала нам ответный толчок, чтобы напомнить, как обстоят дела. Чем больше мы собираемся в группы, тем больше рискуем встретиться в отделении неотложной помощи. Мы уже это видели в барах и ресторанах Флориды, которые пришлось быстро закрыть. Количество положительных тестов растёт и это не политическая конструкция, это медицинская тенденция.



Так что вы можете забыть о своих абонементах. Для проведения матчей шансы выглядят всё более и более мрачными. Есть причина, по которой НХЛ, НБА и MLB выпустили брошюры, размером с энциклопедию. Но они явно избегали разъяснения того, что делать, если снова потребуется закрыть объекты и повторно отменить сезоны. В конце концов, это будет требование общества. Как ни крути, но маски помогают, отсутствие толпы помогает, здравый смысл — помогает. Если большое количество людей продолжат вести себя так, словно медицинские маски — это заговор коммунистов, а выпивка в баре — это признак мужества и патриотизма, то количество погибших возрастёт.



Конечно, спорт занимает особое место в наших сердцах. Это развлечение, это спасение. Это средство для общения, споров, воспоминаний, восхищения. Я не знаю, какие виды спорта смогут возобновиться, но на этой неделе трудно быть оптимистом. Возможно, это урок нам всем, чтобы стать умнее. А может быть, предзнаменование будущих событий», — с таким обращением к читателям выступил обозреватель Tampa Bay Times Джон Романо.

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Мэттьюс заболел, Андерсен — нет

В свете обострившейся ситуации крайне любопытной выглядит новость о том, что положительный тест на коронавирус сдал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Форвард тренировался в Аризоне, где в последние дни также наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки: по данным на 19 июня, в Аризоне за сутки зафиксировано 3 246 новых случаев заражения и 41 смерть. При этом, Мэттьюс и голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен живут в Аризоне в одном доме, но у датчанина тест на коронавирус дал отрицательный результат. Узнав о тесте, Мэттьюс сразу же отправился на карантин и надеется на то, что сможет принять участие в тренировочном лагере «Торонто», который стартует 10 июля.

Мэттьюс — самая крупная хоккейная звезда, у которой зафиксирован коронавирус, но знаковым выглядит тот момент, что информация о заболевании форварда пришла неофициальным путём. Об этом сообщил обозреватель Toronto Sun Стив Симмонс, сославшись на два независимых источника, в ответ на что «Торонто» достаточно резко прореагировал замечанием о строгом соблюдении медицинской тайны и неразглашении фамилий заболевших. НХЛ же и вовсе промолчала.



«Тут нет никаких шаблонов, как действовать и что говорить. Это вам не травма лодыжки», — сказал один из источников. «Согласно неофициальным данным, несколько игроков «Аризоны Койотс» также сдали положительные тесты, но их имена не называются. Были и другие игроки НХЛ за последний месяц. Ни один из них не был оглашён публично», — написал Симмонс.

Словом, оптимизм относительно возобновления сезона в НХЛ действительно уменьшается. Информационная политика лиги, которая не раскрывает полных данных и предпочитает отмалчиваться, выглядит подозрительно и странно. И если кроме «Тампы», вспышка «полыхнёт» ещё в 2-3 клубах, разрекламированный розыгрыш Кубка Стэнли-2020 может оказаться под серьёзной угрозой.