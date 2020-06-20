Кольцов может переехать в Ригу. Но останется ли «Динамо» в КХЛ?

У латвийского клуба до сих пор нет главного тренера и ни одного новичка.

Кирилл Кольцов – в рижском «Динамо». Миф или реальность? Вероятность подобного перехода действительно существует, однако пока о нём не объявлено официально. Всё дело в том, что в Риге до сих пор не решили вопрос с финансированием на следующий сезон. «Динамо» — единственная команда КХЛ, в которой по-прежнему нет главного тренера. Даже «Барыс» уже сделал свой выбор. В Риге – тишина.

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис регулярно выступает в прессе, однако никакой конкретики от босса латвийского клуба не слышно. Останется ли рижское «Динамо» в КХЛ? Этот вопрос по-прежнему открыт. На сегодняшний день непонятно, смогут ли российские команды прилетать в Ригу? «Динамо», как и «Йокерит», выступает на территории Евросоюза. Авиасообщение с Хельсинки и Ригой не открыто. Непонятно и то, смогут ли динамовцы летать на матчи в Россию, так как менять место дислокации и уезжать из Риги в клубе вряд ли захотят.

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Что мог бы дать Кольцов рижскому «Динамо»? Какие плюсы и минусы внести в коллектив? Начнём с того, что Кирилл всегда был непростым и даже тяжёлым человеком. Он не любит общаться с прессой, зачастую нахмурен, не улыбчив. Это может плохо сказать на раздевалке и внутрикомандных отношениях. В НХЛ такое поведение просто неприемлемо, но в КХЛ многое сходит с рук. Конечно, с возрастом Кирилл потерял в скорости, а ещё он частенько убегает вперёд и не успевает вернуться в оборону. Например, строгий и требовательный тренер вроде Петериса Скудры вряд ли бы разрешил Кольцову исполнять такие вольности на льду.

Но для команды уровня рижского «Динамо» Кольцов всё равно стал бы реальным усилением. Это, если хотите, улучшенная копия Мэтью Майоне. За плечами у Кирилла огромный опыт, выигранный с «Салаватом Юлаевым» Кубок Гагарина в 2011 году. Также россиянину принадлежит рекорд КХЛ по количеству очков для российских защитников за один чемпионат (48 очков в сезоне-2014/2015).

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Не просто же так многие называют Кольцова не защитником, а полузащитником. Помнится, как Кирилл «зажигал» в Уфе вместе с Кайгородовым и Пильстрёмом. Тут и третий нападающий не нужен, Кирилл сам всё исполнял лучше любого форварда! В Риге Кирилл точно бы закрывал большинство, бросал от синей линии и явно добавил бы рижанам результативности. Но опять же, в защите могли возникать проблемы, а большой минус в графе «полезность» не стал бы удивлением.

Кирилл Кольцов с составе «Салавата Юлаева» Фото: photo.khl.ru

«Мы до конца не знали, что происходило с некоторыми командами КХЛ, в числе которых минское и рижское «Динамо», а также «Куньлунь». Однако в последнее время появилось определённое прояснение ситуации. Пока Кирилл Кольцов не собирается завершать профессиональную карьеру. Мы занимаемся его трудоустройством», — прокомментировал для «Чемпионату» ситуацию с Кольцовым его агент Юрий Николаев.

Плюс для «Динамо» заключается и в том, что все свои деньги Кирилл Кольцов давно заработал. А это значит, что никаких заоблачных условий он требовать не будет. Для рижан это важно, так как латвийский клуб не может себе позволить дорогостоящих хоккеистов. Не просто ведь так в «Динамо» регулярно отправляют россиян в скрытую аренду. Примеры перед глазами: Билялов, Слепец, Протапович. И, нужно заметить, россияне смотрятся в рижской команде прилично. Может, у Кольцова тоже пойдёт? Его ни в какую аренду отправлять не нужно, Кольцов – неограниченно свободный агент.

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К легенде «Салавата Юлаева» важен правильный подход. С Кольцовым нужно постоянно разговаривать, как это делал Сергей Гомоляко во времена своей работы в «Тракторе» на посту вице-президента. В двух последних клубах Кольцова – «Спартаке» и «Автомобилисте» – у игрока не пошло. Тренеры так и не разобрались, как себя правильно вести с хоккеистом, в чём он силён и какими качествами обладает.

Похвально, что Кирилл Кольцов, несмотря на все слухи, продолжает поддерживать себя в форме и хочет играть в хоккей дальше. 37 лет – для спортсмена это не шутки. Не так давно в прессе появлялся слух, что Кольцов может занять административную должность в системе «Салавата Юлаева», однако сторона хоккеиста моментально пресекла и опровергла эти разговоры. Кольцов твёрдо намерен продолжать карьеру, а Рига – идеальный вариант для того, чтобы её реанимировать. Но Кольцов, если с латвийским вариантом всё же срастётся, должен понимать, что спрос с него будем такой же, как со всех остальных. Никаких поблажек, даже несмотря на статусность и узнаваемость игрока, ему делать не будут.

В том случае, если в Риге Кольцов не покажет себя с лучшей стороны и не сможет продемонстрировать все свои лучшие качества, о дальнейшей карьере в КХЛ можно будет забыть окончательно. Думается, что сам хоккеист прекрасно это осознаёт.