Бедные дети русского хоккея. 13 лет назад «Крылья Советов» громили похлеще, чем «Ростов»

Перезапуск российского футбольного чемпионата получился максимально резонансным. Если вы каким-то образом прошли мимо событий матча «Сочи» — «Ростов», то мы вкратце напомним. Шесть игроков ростовчан заразились коронавирусом, из-за чего весь взрослый состав команды Валерия Карпина вместе с тренерским штабом отправился на карантин. «Ростов» просил «Сочи» перенести матч, но южане отказались. В результате на гостевой поединок в столицу ОИ-2014 отправились 17-19-летние парни из академии «Ростова». Игра, на которую сочинцы выставили основу, завершилась с рекордным для нашего футбола счётом 10:1. Этот итог, а также нежелание хозяев идти на компромисс с соперником породили в нашем спортивном сообществе тонны обсуждения, причём далеко не все высказавшиеся занимали стороны «пострадавшей» ростовской команды.

Герои ваших соплей. Разве пацаны из Ростова стояли под пулями? Слишком много нытья и лицемерия.

Какое эта ситуация имеет отношение к хоккею? Конечно, никакого, однако она заставила вспомнить, что матч «Сочи» — «Ростов» стал не первым для России случаем, когда в рамках официальной игры чемпионата страны встречались профессионалы и «школьники». 13 лет назад хоккейные «Крылья Советов» вынуждены были доигрывать сезон Суперлиги молодёжным составом, и далеко не все соперники «крылышек» проявляли сочувствие московской команде. Вспоминаем ту историю.

Забытые клубы Суперлиги. Где сейчас команды из первых чемпионатов России В Электростали потеряли «Кристалл», «Рубин» счастлив в ВХЛ, «Крылья Советов» мечтают о возрождении.

Финансовые проблемы у некогда благополучных «Крыльев Советов» начались ещё в конце 90-х, когда у клуба обострились отношения с титульным спонсором – предприятием «ВИЛС». Значительно уменьшился объём средств, выделяемых заводом на хоккейную команду, обыденным явлением стали задержки зарплаты и разбирательства на предмет собственности дворца спорта. «Крылышек» добивал раздрай на руководящих постах, воцарившийся сразу после смерти легенды «сетуньцев» Игоря Дмитриева, и на фоне этих проблем неминуемо упали результаты. В начале нулевых двукратные чемпионы СССР метались между Суперлигой и Вышкой, а последний раз заглянули в элиту российского хоккея в сезоне-2006/2007.

Фото: hc-ks.ru

Этот сезон в принципе складывался крайне неудачно для «крылышек» — они плелись на последнем месте в таблице, а выигрывали по большим праздникам. Но закончился он и вовсе позорно. В какой-то момент в клубе просто перестали платить деньги хоккеистам и персоналу арены, и «Крылья» начали резкое пике. В декабре-январе команду покинули лидеры (Олег Губин, Дмитрий Квартальнов, Алексей Петров, Андрей Пчеляков, Павел Канарский), затем был отправлен в отставку главный тренер Юрий Новиков – на его место назначили Вячеслава Анисина. В конце февраля 2007-го лопнуло терпение у остальных игроков основы, а также работников арены – они объявили забастовку.

22 февраля, за день до запланированного вылета в Новосибирск на очередной матч регулярки, игроки «Крыльев Советов» собрались в раздевалке и сообщили руководству и тренерам, что на выезд они не полетят. Через несколько минут началось совещание между генеральным директором клуба Романом Хайретдиновым, вице-президентом Владимиром Шалаевым, генменеджером Евгением Кухаржом и тренерским штабом. Но заседание это ни к чему не привело: руководители «крылышек» не могли предоставить хоккеистам никаких гарантий, что задолженности будут погашены, и могли только давать пустые обещания, да умолять закончить регулярку. До её конца, действительно, оставалось всего пять матчей, но хоккеисты понимали, что если они просто доиграют чемпионат и уйдут в отпуск, то никаких денег точно не получат. Забастовка же заставляла функционеров хоть как-то шевелится.

Ралиф Сафин Фото: РИА Новости

Однако на тот момент у «Крыльев» не было ничего, кроме долгов. Президент клуба Ралиф Сафин из личных средств перевёл деньги только на зарплаты работникам Дворца Спорта, чтобы тот нормально функционировал. Покрыть долги перед хоккеистами вроде бы обязалось правительство Москвы, но волшебные 100 миллионов рублей, которые бы решили почти все проблемы, в «крылышках» безуспешно ожидали ещё с декабря, и игроки в них уже не верили.

«Если бы разговор шел хотя бы о конкретных схемах выплат, еще можно было бы что-то обсуждать. О той же поездке в Новосибирск хотя бы. Пока нам ничего похожего даже не предлагают», — голкипер «Крыльев» Дмитрий Ячанов не скрывал, что хоккеистам надоело жить обещаниями и играть за «спасибо». Основа «крылышек» объявила бойкот.

Наша история. Часть 61. 2006-2007 Всё смешалось в Суперлиге… "Ак Барс" стал "регулярным" чемпионом, "Магнитка" – истинным, а Алексей Морозов установил рекорд результативности.

Руководству клуба ничего не оставалось, кроме как доигрывать сезон молодёжным составом. В Новосибирск «Крылья Советов» привезли 18-19-летних ребят, которых едва набралось на три звена. Не прибыли в сибирский город также главный тренер Анисин и его первый помощник Алексей Ткачук. В прессе зазвучали призывы к соперникам пожалеть «сетуньский» «детский сад», хотя, конечно, о том, чтобы выставлять против «Крыльев Советов» молодёжь никто не говорил – просто просили не играть в полную силу.

Вероятно, хоккеисты «Сибири» и вышли на лёд, что называется, на полуспущенных шинах, но уж слишком велика была разница между профессиональными хоккеистами и вчерашними юниорами (причём далеко не самыми топовыми), и дело, разумеется, завершилось разгромом — 8:2.

«Все видели, каким коллективом мы сюда приехали. Естественно, для этих ребят было почётно сыграть в Суперлиге. То, что смогли, они показали. Для них это очень полезно. Положение в клубе катастрофическое. Нам стыдно влачить такое существование. Нужны какие-то кардинальные меры. Руководство из последних сил пытается что-то исправить. В следующий раз у нас будет встреча с руководством нашего завода. Может быть, оно опять начнет финансировать команду. Но пока это все слова. Ребята уже не верят в обещания. Если бы они доиграли сезон до конца, им бы потом просто сказали: «Свободны!» А с кого потом деньги спрашивать? Поэтому основной состав бойкотировал игру. Пришлось приехать второй командой», — оправдывался на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «крылышек» Евгений Штепа.

Но главные унижения для несчастных «Крыльев» были ещё впереди. До конца регулярки «сетуньцы» провели ещё четыре встречи, и три из них закончились оглушительными разгромами. Наиболее человечно с московскими юниорами обошлись в Магнитогорске – будущий чемпион Суперлиги обыграл гостей всего лишь 7:2.

Матчи «Крыльев Советов» на финише сезона-2006/2007

«Сибирь» 8:2 «Крылья Советов»

«Крылья Советов» 1:13 «Химик»

«Металлург» 7:2 «Крылья Советов»

«Крылья Советов» 1:17 «Авангард»

«Ак Барс» 14:1 «Крылья Советов»

А вот три остальных матча с «Химиком», «Авангардом» и «Ак Барсом» обернулись для «Крыльев» кошмаром. В положение бедствующего соперника оппоненты «сетуньцев» входить не собирались, а их тренеры особо не сдерживали своих подопечных, которые, вероятно, и не играли в полную силу, но в удовольствии порезвиться на льду и набить статистику себе не отказывали. Можно ли критиковать профессионалов за «избиение» школьников? С одной стороны – вроде как поступили не по-человечески, тем более что тренер «Крыльев» Алексей Ткачук перед матчами подходил к коллегам и просил о снисхождении. Но с другой – почему должны были клубы вникать в чужие дела? Идёт финиш регулярки, все решают свои задачи, да и вообще, проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Воскресенский «Химик» расправился с «Крыльями» в гостях со счётом 13:1. Сергей Мозякин и Альберт Лещёв набрали по 4 очка, Филипп Метлюк оформил хет-трик. 19-летний голкипер «сетуньцев» Алексей Жигарев пропустил кучу шайб, но при этом совершил 56 спасений. Старший тренер «Химика» Валерий Шапошников признал, что получилось «избиение младенцев», а также отметил, что о молодёжном составе «Крыльев» в клубе узнали только по дороге на матч. А Алексей Ткачук поведал, насколько сложно даётся «сетуньцам» финиш регулярки: «Эти ребята проводили шестую игру за десять дней: две в суперлиге и четыре за вторую команду. Отдыхали мало. Конечно, у них есть желание и азарт, но для Суперлиги этого мало».

Но 1:13 были ещё цветочками. Ягодки «Крыльям» устроил «Авангард», разгромивший обескровленного соперника 17:1. Это, кстати, самая крупная победа в истории российского хоккея высшего уровня. 3 марта 2007-го «ястребы» забросили шесть шайб ещё в первом периоде, а затем не захотели снимать ногу с педали газа. Возможно, «Авангард» отыгрывался за неудачные предыдущие очные встречи с «Крыльями» в том сезоне – с аутсайдерами турнира «ястребы» сыграли вничью дома, а в гостях и вовсе проиграли в овертайме. Тут же был шикарный шанс оторваться на всю катушку, и подопечные Валерия Белоусова его не упустили. Больше всех дивидендов собрали Антон Курьянов (4 (2+2) очка) и Максим Якуценя (5 (2+3) баллов). Сам Валерий Константинович на пресс-конференции отказался от бессмысленного комментария по игре, зато отметил, что «Крылья» непременно нужно сохранить. Как мы знаем, сделать этого не получилось.

Игра с «Авангардом» стала последней домашней встречей для «сетуньцев» в том сезоне. Бастующие хоккеисты основы находились на трибуне Дворца спорта, и каждый болельщик «Крыльев» выражал им поддержку. Слова Дмитрия Ячанова, вышедшего на лёд после сирены прощаться с поклонниками, утонули в овациях.

Для руководства в лице Сафина и Хайретдинова у фанатов были припасены эмоции совсем другого характера, но никто из них на последнем домашнем матче «Крыльев» в Суперлиге так и не появился. За неисполнение постановления Юрия Лужкова о выделении клубу бюджетной субсидии в 100 миллионов спросить было не с кого…

На закуску «крылышкам» оставалось сыграть в Казани с действующим чемпионом, и лидером регулярки «Ак Барсом». Подопечные Билялетдинова жалеть «детей» тоже не стали – 14:1. Зато Алексей Морозов, воспитанник «Крыльев», устанавливавший в том сезоне свой бомбардирский рекорд, набрал «всего» 2 очка, а после заброшенной шайбы как будто бы даже расстроился.

«Этот парень в моей голове!» Как Морозов играл за «Питтсбург» и выводил из себя Бродо Морозова хвалил сам Марио и очень не любил самый великий вратарь НХЛ.

В столице Татарстана мучения «сетуньцев» закончились. Молодые игроки пострадали незаслуженно, проиграв пять матчей с общим счётом 7:59, зато получили неоценимый опыт. Правда, никто из них впоследствии не использовал его, чтобы построить успешную карьеру.

Отражавший в 19 лет по 50-60 бросков матёрых профессионалов голкипер Жигарев выше «Крыльев Советов» так и не поднялся, и уже в 2010 году завершил карьеру. Сейчас он тренирует вратарей «Звезды» — фарм-клуба ЦСКА в ВХЛ.

Подавал надежды форвард Алексей Ефимов, забросивший четыре из семи шайб «Крыльев» на том печальном отрезке. Но вырасти в большого хоккеиста ему не удалось. В 2013-2015 годах Ефимов немного поиграл в КХЛ за «Автомобилист», но всё остальное время провёл на уровне ВХЛ, где не поражал снайперскими или бомбардирскими способностями. В минувшем чемпионате Алексея можно было увидеть в чемпионате Казахстана в составе «Алматы».

Нечего вспомнить и про остальных ребят – герои «Крыльев Советов»-2007 не сумели вписать свои фамилии в историю. Что касается клуба из Сетуни, то после того сезона его падение продолжилось. В ВХЛ команду продолжали преследовать финансовые проблемы и внутренние противоречия, и в 2011 году она была расформирована.

Лишь спустя 5 лет, в 2016-м, «Крылья» были возрождены, президентом клуба стал Алексей Морозов. «Крылышки» сейчас выступают в МХЛ и мечтают, что когда-нибудь им удастся вернуться в большой хоккей.