Точно уезжают. 8 хоккеистов КХЛ, уже подписавших контракты в Америке

Несмотря на то, что нет никакой ясности с началом следующего сезона в НХЛ, нынешнее лето, как и любое другое, характеризуется отъездом некоторых русских хоккеистов за океан. Это явление носит не массовый, а вполне умеренный характер: ребята отправляются за мечтой, при этом в обратном направлении следуют те, у кого с этой мечтой пока не сложилось. Слухов о том, кто собрался в Америку очень много, но мы сейчас рассказываем только о тех игроках, кто уже точно подписал контракт с клубом НХЛ.

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Александр Барабанов, «Торонто Мэйпл Лифс»

Сезон-2019/2020 для Александра Барабанова трудно назвать успешным. Он как-то потерялся в СКА, даже несмотря на своё уникальное катание, и просыпался лишь в некоторых встречах. Хет-трик в ворота ЦСКА сменялся длинной засушливой серией, хотя в прошлые годы коньком Барабанова была как раз стабильность. По статистике тот чемпионат стал худшим для петербуржского воспитанника за последние четыре года в родной команде, однако интерес к Барабанову в Америке, возбуждённый уже давно, не утих. У форварда было немало предложений, в последний момент он выбирал между «Аризоной» и «Торонто», и в результате подписал контракт с «Мэйпл Лифс».

В «листьях», само собой, Барабанову будет сложно пробиться в топ-6, но этого игрока, как и будущего одноклубника Михеева, отличает здоровая универсальность. Александр – не только художник, но и работяга, способный приносить пользу команде из любого звена. В «Торонто» это должны оценить.

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Зуб в последние сезоны стремительно прогрессировал в СКА, а минувший год и вовсе выдался для хабаровчанина прорывным. Он стал лучшим защитником-бомбардиром «армейцев», но дело даже не в этом. Приятно было смотреть на солидное, смелое выступление Зуба, который быстро освоил навыки диспетчера, приплюсовав к ним прекрасное видение площадки, сильный для защитника дриблинг и неплохой бросок. При этом Артём достаточно хорош и в обороне. Думаю, что «Оттаве» повезло – в столицу Канады едет сформировавшийся защитник для топ-4 клуба НХЛ. Возможно даже, Зуб чем-то напомнит болельщикам «сенаторов» Эрика Карлссона, но для этого, конечно, должно сойтись ещё много спортивных и ментальных факторов. Пока пожелаем Артёму просто закрепиться в НХЛ.

«Пантеры» заключили контракт со своим проспектом-первораундником, и рассчитывают, что из Денисенко вырастет настоящая звезда. Такое отношение намекает, что Григорию будет выдан большой кредит доверия, и это хорошо. Однако есть мнение, что сам Денисенко может и не оправдать ожиданий. По крайней мере, в «Локомотиве» форвард не показывал ничего экстраординарного. Да, добротный нападающий со светлой головой и боевым характером, но таких – сотни. Денисенко не разрывал соперников даже на уровне МХЛ, и пока не видно, за счёт чего он будет выделяться во «Флориде». Впрочем, Григорий ещё очень молод – через пару дней ему исполнится лишь 20 лет. Возможно, его хоккейное созревание как раз и завершится в Америке, и через год-другой «Флорида» в лице Денисенко получит форварда мирового уровня.

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Романов был выбран на том же драфте НХЛ в 2018 году, что и Денисенко, и сейчас синхронно с экс-нападающим «Локомотива» едет покорять сильнейшую лигу мира. При этом в КХЛ внук Зинэтулы Билялетдинова уже добился определённого успеха – в 20 лет закрепился в основе ЦСКА, став частью самой строгой и надёжной обороны лиги.

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Романов – прекрасно обученный, породистый защитник, который сейчас показывает абсолютный универсализм. В молодёжном хоккее он ориентирован на атаку и результативность, во взрослом – включает классного домоседа. Пока у Романова здорово получается в обоих амплуа, и если он и в Америке покажет себя таким двусторонним хоккеистом, то место в основе «Монреаля» ему гарантировано уже в следующем сезоне. Но многое будет зависеть от адаптации Александра в городе, который дышит хоккеем. Справиться с волнением и стрессом и понравиться фанатам «Канадиенс» не менее важно, чем перевезти за океан свою лучшую игру на площадке.

Все были очень удивлены, однако Василий Демченко тоже едет в «Монреаль». Да, тот голкипер, что провалился в минувшем сезоне в «Тракторе» и «Металлурге». Но давайте не будем судить строго. Во-первых, а кто в Челябинске и Магнитогорске в прошлом году не провалился? Во-вторых, один неудачный сезон не должен ставить крест на карьере молодого ещё вратаря.

Да, в КХЛ у Демченко не получилось сделать ряд поступательных шагов на вершину. От перспективного таланта в «Тракторе» он деградировал до голкипера весьма среднего уровня с кучей слабых мест, но, возможно, Василий просто засиделся на Урале? Кардинальная встряска может ему помочь реанимировать даже не карьеру, а самооценку. Понятно, что в системе «Канадиенс» Демченко придётся начинать с АХЛ и вести сражение с Чарли Линдгреном и Кейденом Примо за право быть бэкапом Кэри Прайса, но если у Василия получится в ближайший год проявить себя и заслужить дебют в НХЛ, то многое может измениться. В любом случае, Демченко приобретёт бесценный опыт, ну а вернуться в Россию он всегда успеет.

Михаил Григоренко, «Коламбус Блю Джекетс»

Григоренко – единственный из нашего списка хоккеист, кто не впервые поедет в НХЛ, а вернётся в сильнейшую лигу мира. В своё время у Михаила, выбранного под 12-м номером драфта-2012, не получилось толком закрепиться в «Баффало» и «Колорадо», но выступление в России за ЦСКА явно пошло на пользу Григоренко. Вы сами знаете, что Михаил стал ведущим хоккеистом не только «армейцев», но и во всей КХЛ, получил большой международный опыт.

Сейчас в Америку отправится уже совсем другой Григоренко. Уверенный в себе, сильный нападающий, с прекрасным игровым мышлением и отменным броском, выраженными лидерскими качествами и существенно подтянутой в ЦСКА игровой дисциплиной. В «Коламбусе», не разбалованном звёздами, он смело может претендовать на место в топ-6 и приличный айстайм. Да, его контракт с «Блю Джекетс» НХЛ пока не зарегистрировала, но после 1 июля все формальности должны быть улажены.

НХЛ отклонила контракт русского хоккеиста. Что теперь делать Григоренко и «Коламбусу»? В истории уже был случай, когда НХЛ отказалась регистрировать контракт русского игрока, тогда это обернулось большими проблемами для клуба.

Ещё в начале прошлого сезона могло показаться, что Мельничук сумеет побороться за место основного голкипера в СКА, однако после обмена из «Витязя» Александра Самонова петербуржский воспитанник потерял место в составе. Во второй половине чемпионата Мельничук практически не играл, у СКА есть три вратаря на контрактах (Хелльберг, Самонов и молодой Аскаров), и в такой ситуации Алексею ничего не оставалось, кроме как искать новую команду.

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Вариант был найден в Америке, и надо сказать, что 21-летний голкипер вряд ли чем-то рискует. Во-первых, переезд за океан – это всегда отличная возможность для роста, особенно в таком возрасте. Во-вторых, в «Шаркс» сейчас нет по-настоящему топовых вратарей, а контракт Аарона Делла истекает в этом году. При должном старании и доле везения Мельничук легко может стать бэкапом Мартина Джонса уже в следующем сезоне. В-третьих, Алексей всегда сможет вернуться в Россию, а заокеанский опыт поможет его агенту более уверенно разговаривать о сумме контракта и игровых условиях.

Возможно, это пока самый странный трейд русского хоккеиста в Америку, однако в «Чикаго» решили заключить контракт со своим проспектом, выбранным в третьем раунде драфта-2017. Алтыбармакян, когда-то ярко врывавшийся в медиаполе КХЛ через Кубок Вызова и игравший в первом звене молодёжной сборной России на МЧМ, никакого прогресса добиться не сумел, и со временем был списан из СКА в ХК «Сочи», где тоже ничем особенным не выделялся. Пока очень трудно сказать, что рассмотрели в «Чикаго» в не самом быстром и далеко не результативном нападающем, но скаутам «чёрных ястребов», конечно, виднее.