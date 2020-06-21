Игроки НХЛ готовы на забастовку? Они считают, что лига скрывает количество заболевших

На уходящей неделе болельщики отметили грустную цифру — 100 дней без хоккея. Неожиданно, события стали развиваться так, что этот срок может многократно увеличиться, прежде чем ледовая игра вернётся на арены — повод к новой отсрочке дают сами хоккеисты.

У НХЛ большие проблемы с вирусом. Мэттьюс заболел, в «Тампе» слегли ещё пять человек НХЛ молчит и не хочет ничего отменять. Безумство храбрых — это интересно, но так может дойти и до забастовки игроков.

40% игроков против возобновления сезона

Казалось, свет в конце тоннеля виден — это чувствовалось после открытия в НХЛ фазы номер два по возвращению к игре и назначения даты 10 июля для открытия тренировочных лагерей. Уже был определён Вегас в роли первого города-хаба, в котором будут проходить матчи, как новая вспышка коронавируса заставила всех задуматься. 11 игроков из 200, принимавших участие в добровольных тренировках в малых группах дали положительные тесты.



Согласно источникам, НХЛ пока не планирует отодвигать открытие тренировочных лагерей с 10 июля на более поздний срок. Однако, учитывая, что во второй фазе участвуют далеко не все хоккеисты, а многие ещё просто не приехали в города дислокации своих клубов, то в ближайшие недели эпидемия может разгореться с новой силой.

«Ребята недовольны. Я уверен, что лига пыталась скрыть положительные тесты среди хоккеистов. По-моему, это неприемлемо»

Один из опытных игроков, выступающих в Западной конференции, на правах анонимности заявил о том, что лига слишком торопится, «выкатывая» даты для возвращения — такой график слишком тороплив. А пятеро заболевших в «Тампе», которой пришлось спустя неделю закрыть свой стадион и снова распустить всех по домам, подтвердили его слова.



«Лично для меня это не имеет смысла. Они поставили телегу впереди лошади — сначала объявили о возможности тренировок, а теперь наоборот, закрывают стадионы и тренажёрные залы. Мы находимся в середине пандемии — неужели они шокированы вспышкой? До 10 июля ещё далеко, парни начнут возвращаться в города, и никто не может гарантировать, что количество положительных тестов не будет увеличиваться», — заявил ветеран.



При этом, он явно намекнул на то, что среди профсоюза хоккеистов зреет недовольство сложившейся ситуацией. Одиночные протесты против излишне быстроо возвращения уже высказывали различные игроки — среди них были защитники Антон Строльман и Роман Полак, а также вратарь Деван Дубник — но сейчас это может вырасти в массовый протест.



«Ребята недовольны. Нам нужно иметь полноценные голоса хоккеистов, а не только управляющего совета профсоюза. Я уверен, что лига пыталась скрыть положительные тесты среди хоккеистов. По-моему, это неприемлемо», — добавил игрок.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020



По данным издания The Athletic, всё больше игроков выражают обеспокоенность возвращения в игру. По оценкам одного из известных агентов, от 35% до 40% игроков были против возвращения в обозначенные сроки, и эта цифра вполне может оказаться выше. При этом, игроки выражают озабоченность не только за себя, а ещё и за персонал команд.



«Посмотрите на наших сотрудников, тренеров. Они старше, чем игроки, а значит, риск заболеть у них выше. У них даже выше вероятность заразиться, об этом необходимо помнить», — заявил другой опытный хоккеист.

Болеть сейчас — выгодно?

Ещё одним фактором, ставящим под сомнение необходимость летней доигровки сезона, являются финансы. Большую часть своих годовых контрактов игроки уже получили, а матчи, проведённые без зрителей, не принесут большого дохода. И хотя возвращение к игре может сэкономить хоккеистам 7-8% заработной платы, в денежном выражении для игроков с небольшим окладом это может выразиться в крайне небольших цифрах — $ 20-30 тыс.

НХЛ всё ближе к рестарту! Игроки хотят выкупить рестораны, куда будут ходить только они Если не будет новых вспышек заболевания, то в начале августа стартует плей-офф.

Непонятно, как НХЛ будет реагировать на наличие положительных тестов, когда плей-офф начнётся. Если в какой-то команде будет вспышка заболевания, и 4-5 игроков сдадут положительные тесты, то каким будет решение хоккейных чиновников? Ставить весь плей-офф на паузу — бессмысленно, отстранять одну команду — неспортивно, а отправка на карантин только заболевших игроков превратит весь розыгрыш Кубка Стэнли в странный аттракцион. Кроме того, на исход матчей может повлиять и такой фактор, что сейчас переболеть коронавирусом будет выгодно, поскольку выработанные организмом антитела снизят риск заболевания на поздних стадиях плей-офф — например, во время финала Кубка Стэнли.

Когда начнётся массовый приезд игроков НХЛ в Северную Америку из Европы, количество положительных тестов может резко возрасти, и лига поставит себя перед труднейшим выбором. Для того, чтобы календарь плей-офф можно было сверстать, НХЛ необходимо получить разрешение на продолжение сезона от профсоюза игроков, но хоккеисты могут не захотеть давать зелёный свет. Запрет на продолжение сезона может стоить игрокам серьёзного влияния при переговорах о новом коллективном соглашении — особенно болезненно это будет выглядеть на фоне других лиг, которые вернулись или возвращаются к активности, проводя матчи без зрителей.



Самым удивительным в этой ситуации является решение властей лиги и некоторых клубов играть в молчанку и ничего не комментировать. Так, «Торонто» ничего не сказал по поводу положительного теста на коронавирус у своей главной звезды Остона Мэттьюса. Гэри Беттмэн ничего толком не сказал про решение «Тампы» закрыть арену и приостановить возвращение к игре.

Взамен этого из стана лиги появилась неофициальная информация, что плей-офф стартует 30 июля, а в списке кандидатов на города-хабы осталось 6 претендентов вместо 10. И если лига в ближайшее время не разъяснит правила, по которым будет жить заокеанский хоккей в условиях эпидемии, то все предыдущие трудовые споры и локауты покажутся нам детским лепетом, ведь среди хоккеистов достаточно смелых людей, которые будут готовы бросить выбор владельцам, настаивающим на том, чтобы играть.