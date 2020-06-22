«Алкоголь выигрывал у меня дуэль. Решил идти в монастырь». Откровенное интервью с Жердевым

Нападающему Николаю Жердеву уже 35 лет. За свою спортивную карьеру уроженец Киева выбирался в первом раунде драфта НХЛ, играл в Северной Америке, становился двукратным чемпионом мира и сменил в России добрый десяток команд. В последнее время Жердев пропал из информационного пространства и отказывался от любых попыток сделать с ним интервью. Почему? Об этом сам Николай расскажет ниже. Хоккеист, чьему огромному таланту на протяжении жизни мешал алкоголь, твёрдо намерен вернуться в большой спорт. Для возвращения сам Жердев выбрал интересный путь.

«Хотел спросить сам у себя: «Коля, что ты делаешь?»

— Прежде всего, хотел бы перед всеми извиниться за своё поведение и за то, что со мной происходило в последнее время, — начал наш разговор Жердев.



— Вы сейчас в Москве?

— Да, в Москве.



— В родной Киев слетать не получилось?

— В Киеве я был в прошлом году. В этом году не получилось выбраться. Тем более видите, какая случилась ситуация с карантином.



— Вы совсем пропали из информационного пространства…

— На то были свои причины. Как вы помните, в 2019 году я подписал контракт с клубом ВХЛ «Рязань», но там были свои проблемы. Они касаются лично меня. Ни тренер, ни руководство в них не виноваты. Моё поведение оставляло желать лучшего.



— А ведь могли реанимировать карьеру.

— Да, старался, но никак не мог справиться. Потом начался период, когда я вообще не понимал, что происходит. Хотел спросить сам у себя: «Коля, что ты делаешь?».



— Наверное, подумывали о завершении карьеры?

— Много о чём размышлял. Конечно, накладывать на себя руки я не собирался, но закончить реально подумывал. Думал, может пойти работать тренером или ещё куда-нибудь. Просто не мог себя найти и понять, что мне нужно. Прекрасно понимал, что играть я могу. Но и о своих проблемах осознавал.



— Особенно, в последние годы.

— Именно. Я начал понимать, что пора браться за ум.



— Справляться с алкоголем вам помогали родные и близкие друзья?

— Друзья посоветовали определённые вещи. Были люди с такой же проблемой. Из-за алкоголя, словно снежный ком, на меня навалиливались и другие неприятности. Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль.

Гроть: юный Жердев мог обыграть всю пятёрку. Сложно сказать, почему с ним так получилось

— Вспоминаются и ваши истории с разбитыми машинами…

— С машиной совсем другая ситуация. Я в то время ещё был женат. Это, скорее, в большей степени семейные разборки.

«Познакомился в монастыре с очень хорошими людьми»

— Как ваше здоровье, чувствуете силы играть?

— Слава богу, серьёзные травмы по ходу карьеры обходили меня стороной. У меня здоровые колени, здоровые плечи. Меня ничего не беспокоит, я стараюсь много работать над собой. Готовлюсь, занимаюсь. Начал вести здоровый образ жизни.

— Смотрю на ваш «Инстаграм» и вижу, как вы регулярно занимаетесь в зале.

— Да, но этому предшествовала другая история…



— Какая?

— Решил идти в монастырь. Друзья посоветовали мне съездить в Псков в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь. Познакомился там с очень хорошими людьми, которые направили меня на нужный путь. Наместник монастыря, архимандрит Спиридон и иеромонах Агафангел сделали для меня многое. Не было никаких докторов, никаких психологов. Хотя они, наверное, тоже в какой-то степени психологи. Они беседовали со мной, слушали, что мной происходит и объясняли, почему это происходит.

Николай Жердев и отец Агафангел Фото: из личного архива Николая Жердева

— Сколько вы пробыли в монастыре?

— Две недели. Потом, после того, как пожил там, стал туда приезжать на регулярной основе. Параллельно проводил тренировки в Москве. Сперва ходил в зал, затем подключил лёд. До карантина я совмещал зал со льдом.



— Быстро адаптировались к необычным условиям монастырской жизни?

— Знаете, никаких сложностей в монастырской жизни я для себя не почувствовал. Общался с людьми, ходил в храм, посещал службы. Причащался, исповедовался. Много времени находился наедине с собой. Жил в отдельной келье. Долго, порой до полуночи или до часу ночи, разговаривал с отцом Агафангелом. Он мне рассказывал, почему со мной происходят такие вещи и что нужно менять в жизни. Я ему рассказывал про неудавшуюся поездку в Рязань, про рижское «Динамо». Он расставлял все акценты по местам. Каких-то вещей я не понимал, но он всё раскладывал по полочкам.



— Вы поняли свои ошибки?

— Безусловно. В той же Риге со мной вообще происходило что-то непонятное. Я ходил и извинялся, ведь люди мне поверили. Но в этот же момент опять начинал чудить. Я банально не мог разобраться в себе и понять, что со мной происходит?



— Как вам Псковщина?

— Очень красивые места! Кстати, ещё я побывал в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре. Не жил в нём, а просто посмотрел на это замечательное место, проникся его духом.

Николай Жердев Фото: из личного архива Николая Жердева

«Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать себе контракты»

— Вы хотите вернуться в большой хоккей?

— Конечно. Мы поговорили с моим агентом Юрием Николаевым. Я хочу играть, буду ждать, что предложит Юрий Леонидович, какие варианты найдёт. Готов поиграть в Высшей лиге, а дальше, если люди в меня поверят, стараться показывать результат уже в КХЛ.

— Никаких заоблачных условий вы просить не собираетесь?

— Разумеется. Я сейчас не в том положении, чтобы выбирать себе контракты (смеётся). Нет такого, что я рассчитываю на какую-то определённую зарплату. Моё дело сейчас – работать и доказывать.



— Где вы тренируетесь?

— Занимаюсь в зале у Игоря Ларионова. Мне помогают Филипп Арзамазов и его коллега Егор Омельяненко.



— А лёд?

— Лёд в Строгино. Катаюсь с любителями, их тренирует Андрей Юрьевич Селезов. Любители катаются на полполя, а остальную часть отдают мне на 45 минут. У меня и ворота, и вратарь, и фишки. Всё, что нужно для работы. Условия мне нравятся.



— Сразу втянулись в работу?

— Да, с тренировками всё пришло, всё вспомнил. Организм же не обманешь. Я каждый день ходил кататься, кроме субботы и воскресенья. Пять раз в неделю на льду, три раза в неделю – занятия в зале. Нормальный режим.

«Моментально понял, кто настоящие друзья, а кто – нет»

— В своё время Никите Филатову помогла справиться с проблемами семейная жизнь. Он стал более дисциплинирован.

— Мне сейчас сложно говорить, я ведь уже не женат. Когда был женат, супруга мне тоже много помогала. Мы с Евгенией разошлись на хорошей ноте. Хочу её поблагодарить за время, проведённое вместе.



— Знаете, что Филатов завершил карьеру и стал помощником агента?

— Да, читал об этом в прессе, но не вникал в подробности.



— Обычно есть люди, которые отворачиваются от человека в трудное для него время. С вами такое случалось?

— Да, для меня сразу многое стало очевидно. Я моментально понял, кто настоящие друзья, а кто – нет. Были люди, которые повернулись лицом, старались помочь, искали варианты. В итоге нашли их. Это было сложно, мы пробовали разные варианты. Однако были и те, кто находился рядом только в тот момент, когда у меня всё было хорошо. Деньги, знаменитость, гулянки. Но в трудный момент всех этих людей будто ветром сдуло.



— Но круг друзей, на которых вы можете положиться, у вас остался?

— Да, есть такие, их можно буквально по пальцам пересчитать. Это мои давние друзья. Есть новые знакомства и новые люди, понявшие мою сложную ситуацию в жизни. Они хотят помочь, верят в меня. Я знаю, что эти люди будут со мной, чтобы не случилось. Я им очень благодарен.



— Сейчас, когда вы справились со своей проблемой, почувствовали новые силы, драйв?

— Как только я съездил в монастырь и поговорил с людьми, то сразу почувствовал в себе силы. Там мне рассказали, как надо поступить и как всё надо сделать. Сейчас в моей жизни наступает новый отрезок. Я хочу доказать прежде всего себе самому, что могу и готов продолжать играть в хоккей.