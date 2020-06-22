«Если бы меня не заменили, никакого «Чуда на льду» бы не было». В США вспоминают Третьяка

Во время пандемии, когда хоккей оказался остановленным, многие предаются собственным воспоминаниям о славном прошлом. Не стали исключением и бывшие жители самого хоккейного штата США — Миннесоты, которым в начале 1990-х годов удалось заполучить в качестве тренера самого Владислава Третьяка. Нынче они обнародовали очень интересные мемуары, представив публике свою версию одного из интереснейших вопросов отечественной истории хоккея — почему при счёте 2:2 во время финала Олимпиады-1980 Виктор Тихонов поменял голкипера?

США vs СССР: Miracle on Ice В финальный турнир команды вышли с багажом: СССР – 2 очка, Швеция, США – по 1, Суоми – 0. Первым матчем в пульке была встреча США — СССР. Для сохранения лидерства Советам хватало ничьей.

«Ну что, кто первый задаст вопрос?»

Летом 1988 года бизнесмены Джон и Лин Эриксон приобрели Международную хоккейную школу в городе Детройт-Лейкс в штате Миннесота. Несколько лет спустя Джон Эриксон использовал свою дружбу с финансовым консультантом Скоттом Байем, который работал со многими игроками НХЛ, и познакомился с Эдди Белфором. Голкипер по прозвищу Орёл тогда выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и работал под началом Владислава Третьяка, которого считал своим учителем. Третьяк наездами бывал в «Чикаго», занимаясь с вратарями, и всё это привело к тому, что легендарного российского стража ворот пригласили в школу в Детройт-Лейкс.

Это было летом 1991 года, когда Третьяк и его супруга Татьяна приехали в тренировочный лагерь в Миннесоту, и уже первая встреча произвела на американцев большое впечатление.



«У нас было пять или шесть тренеров-инструкторов для голкиперов и мы спорили: «Ну что, кто из вас первым осмелится что-то спросить у Владислава?» У многих на языке вертелся вопрос про Олимпиаду-1980 в Лейк-Плэсиде, когда в финале против сборной США Третьяка заменили после первого периода при счёте 2:2. Почему это произошло? Никто не мог решиться спросить. Но потом неожиданно встал 9-летний мальчик, который должен был позже выходить на занятие. Он задал Третьяку этот вопрос, хотя он сам в год проведения матча ещё не родился», — вспоминает Билл Мануэль, один из руководителей школы, который отвечал за подготовку голкиперов.



Переводчик задал вопрос Третьяку, который дал на него стандартный ответ: «Я пропустил плохой гол, счёт был 2:2, поэтому тренер принял такое решение», — сказал Владислав, добавив, что позже извинился перед страной. На этом история, казалось бы, закончилась, но позже Джон Эриксон неожиданно нашёл ещё один поворот в сюжете «Чуда на льду» и решения, которое принял Виктор Тихонов, меняя Третьяка на Мышкина.

Почему Тихонов заменил Третьяка? Американские студенты «украли» золото у СССР Самое громкое поражение в истории советского хоккея произошло на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В США этот матч называют «чудом на льду».

«Если бы не заменили, мы бы выиграли»

«В 1990-х годах я вёз свою команду на матчи в Россию, сборную которой тогда тренировал знаменитый Борис Михайлов. Я встретил его на стадионе в Санкт-Петербурге, это был 1995 год. Я попросил его приехать в наш тренинг-кемп и стать инструктором по броскам. Сказал, что заплачу несколько тысяч, после чего у него округлились глаза: «Это за одну неделю?» Он был очень общительным человеком, с радостью принял приглашение», — вспоминает Джон Эриксон.



Когда владелец хоккейной школы вернулся домой в Детройт-Лейкс и рассказал о том, что в лагерь по приглашению приедет Борис Михайлов, переводчик Анна Горувен неожиданно сказала: «Я бы хотела, чтобы ты этого не делал». После этого Эриксон узнал любопытное продолжение истории о том, как Третьяка заменили во время легендарного «Чуда на льду».

«Я узнал, что есть ещё одна история о том, как Третьяка посадили на скамейку в том матче. Оказывается, к этому был причастен Михайлов, который не был капитаном сборной СССР, но имел большой авторитет. Он подошёл к Тихонову и сказал: «Владислав сегодня неважно играет. Вы должны его заменить», — говорит Эриксон.



Согласно этой сюжетной линии, после случившегося в Лейк-Плэсиде Михайлов и Третьяк разговаривали друг с другом крайне редко — только в случае крайней необходимости, и так продолжалось на протяжении многих лет. Тем не менее, двум советским хоккейным звёздам пришлось столкнуться друг с другом в Детройт-Лейкс, но, по словам владельца хоккейной школы, оба вели себя в высшей степени профессионально.

После окончания сборов перед отъездом все инструкторы собрались, чтобы отметить окончание работы и сели в большой катер, чтобы прокатиться по озеру. «Владислав был замечательным парнем, пил немного. Но в этот вечер он принёс две больших бутылки водки и бумажные стаканчики, после чего тосты понеслись один за другим. За хоккей — выпили, за Миннесоту — выпили, за Россию — выпили. Когда всё закончилось, и мы еле-еле выползли из лодки, он посмотрел на нас и сказал: «Что случилось с этими парнями?». А после этого серьёзно поглядел на нас и заявил, что если бы его тогда не заменили в финале против сборной США, то Советский Союз взял бы золото Лейк-Плэсида, выиграв тот матч, и никакого «Чуда на льду» бы не было, — с улыбкой вспомнил Билл Мануэль.

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«Третьяк — это российский Мохаммед Али»

Когда 25 апреля 2020 года Владислав Третьяк праздновал свой 68-й день рождения, его в «Твиттере» поздравили несколько миннесотцев, которые занимались под его началом в том самом тренировочном лагере.



Джон и Лин Эриксон владели хоккейной школой с 1988 по 2006 годы, а теперь живут в Баффало. Успешный бизнес позволил Джону Эриксону исполнить свою мечту — подняться на Эверест, но хоккейные приключения занимают далеко не последнее место среди его многочисленных воспоминаний.



В частности, Эриксон любит вспоминать свою поездку в Саратов на кубок Валерия Харламова. «Город был закрытым, потому что находился рядом с космодромом «Восточный». Мы были первыми людьми с Запада, кто там побывал», — отмечает бывший владелец хоккейной школы.



Владислава Третьяка он называет своим любимым спортсменом. «Третьяк — это российский Мохаммед Али. Он самый известный российский атлет всех времён. А знаете, что ему у нас больше всего нравилось? Это автомобильное «Демолишн дерби», когда старые машины месят грязь и врезаются друг в друга. Разрушенные автомобили удивляли его, он никогда не пропустил бы такого», — добавила Лин Эриксон.