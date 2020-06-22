В КХЛ назревает крупный конфликт. Топ-клубы не хотят платить штраф за превышение потолка

Практически незамеченной в российском хоккейном пространстве прошла новость о том, что КХЛ не собирается освобождать от уплаты взносов клубы, превысившие потолок зарплат в сезоне-2019/2020. 11 июня 2020 года на официальном сайте организации появилось соответствующее заявление.

«В КХЛ поступили официальные обращения с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении клубов КХЛ от уплаты взноса за превышение предельного потолка заработных плат хоккеистов по итогам сезона-2019/2020. Подавляющим большинством голосов было принято решение, не освобождать клубы от уплаты взносов».



В разгар межсезонья эта публикация не вызвала почти никакого резонанса, а между тем вопрос уплаты штрафов за превышение потолка в минувшем чемпионате вполне может породить крупный конфликт между лигой и её ведущими клубами. Рассказываем, что происходит.

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В чём суть проблемы?

Потолок зарплат в сезоне-2019/2020 в КХЛ составлял 800 млн рублей. Он был «мягким», то есть допускалось его безлимитное превышение, однако за такую прихоть клубы лиги были обязаны заплатить штраф. Размер санкций – 30% от суммы превышения, и этот момент, разумеется, был прописан в регламенте КХЛ.



Ещё в декабре 2019-го лига официально заявила, что семь клубов превышают предельный размер потолка зарплат, и по итогам сезона они будут обязаны уплатить соответствующий взнос. Тогда это не могло вызвать никаких вопросов и прений.



Но сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса не был доведён до логического завершения. Кубок Гагарина не разыгран, чемпион не определён. Ещё в начале мая в прессу просочилась информация, что ЦСКА и «Салават Юлаев» предложили КХЛ отменить налог за превышение потолка зарплат, но спустя месяц лига дала официальный ответ – штраф должен быть уплачен. Однако руководители клубов-штрафников с таким положением дел не согласны и намерены и дальше добиваться справедливости. По их мнению, она заключается в полной отмене уплаты взноса за недоигранный чемпионат.

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Позиция лиги

Итак, КХЛ опирается на собственный регламент и не намерена вносить в него изменения из-за возникшей форс-мажорной ситуации. Очевидно, что по мнению лиги, досрочное завершение сезона не является основанием для освобождения клубов от штрафных взносов. Важно понимать, что вердикт этот вынесен не единолично президентом лиги Алексеем Морозовым. Это решение главного исполнительного органа КХЛ, принятое, как указано в сообщении лиги, «подавляющим большинством голосов».

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Позиция клубов

Некоторые из превысивших потолок клубов требуют отмены штрафов из-за того, что сезон не был доведён до логического завершения и закончился не по спортивному принципу. Эти команды сознательно шли на сверхнормативные растраты, вкладывали большие деньги в комплектование состава, рассчитывая в сезоне-2019/2020 завоевать Кубок Гагарина. Но эта возможность была упущена по не зависящим от них причинам, так что эти клубы считают уплату взносов необоснованной по итогам минувшего чемпионата. Потолок зарплат они превышали, чтобы выиграть трофей, но этот трофей лига не разыграла, так что и штраф, по их мнению, платить несправедливо.

Кто превышал потолок зарплат, и кто требует отмены штрафов?

В октябре 2019-го года мы рассказывали о платёжных ведомостях всех клубов КХЛ на основании данных издания «РБК-Спорт».

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Если опираться на эту информацию, то мягкий потолок в размере 800 млн рублей превышали девять клубов: ЦСКА, СКА, «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист», «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Локомотив». Интересно, что лига в декабре говорила о семи командах-штрафниках.



Кто же сейчас протестует против уплаты взносов? Ясно, что это точно не «Авангард», не «Металлург», и не «Автомобилист» — эти коллективы завершили розыгрыш Кубка Гагарина-2020 по спортивному принципу и не могут предъявлять лиге никаких претензий.



По нашей информации, ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Динамо» делать «необоснованные взносы» не хотят. Эти клубы сформировали некую коалицию и направили в КХЛ официальное письмо, в котором требуют справедливости. После не устраивающего их решения Совета директоров, руководители этих команд собираются идти в арбитраж КХЛ, а затем, если понадобится, и в спортивный арбитраж. Словом, противники уплаты взносов за сезон-2019/2020 намерены отстаивать свою точку зрения до конца. Непонятно, последует ли их примеру питерский СКА, но для последних это было бы вполне логичным шагом. Иначе получается, что президент питерского клуба оплачивает штраф КХЛ, то есть по факту самому себе, поскольку он же является главным человеком в лиге. А вот «Ак Барс», по нашей информации, уже оплатил штраф за превышение потолка.

Кто прав?

Ситуация достаточно сложная и однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным. Однако бунтующие клубы точно можно понять. Они ведь не только не по спортивному принципу лишились возможности побороться за Кубок Гагарина, но и недополучили доходы от продажи билетов, от рекламы на льду и по другим статьям. Из-за досрочного завершения чемпионата клубы и так потеряли много денег, а сейчас с них хотят взыскать штрафы за, по сути, несыгранное соревнование.



Конечно, похвально, что лига не желает нарушать регламент из-за форс-мажора. Но не будем забывать, что КХЛ уже пришлось это сделать, объявив Кубок Гагарина неразыгранным. Почему бы лиге не быть последовательной?



Разумеется, КХЛ – как коммерческая организация – ставит целью заработать деньги, а штрафы за превышение потолка – совсем не маленький куш. Один только ЦСКА (если опираться на всё те же данные «РБК-Спорт» и простейшие математические подсчёты) должен выплатить лиге около 285 млн рублей. «Салават» — примерно 120 млн, «Динамо» — около 60 млн. А в общей сложности сумма взносов в лигу составит более 1 млрд рублей. Повторюсь, логично, что КХЛ должна зарабатывать, но невозможно ведь не учитывать, что в мире финансовый кризис, вызванный пандемией. В таких условиях, наверное, было бы справедливо, если бы лига выразила поддержку клубам и не стала взимать штрафы за турнир, который не был доведён до конца.



Отметим, что этот вопрос всё-таки был вынесен на общее голосование Совета директоров, и уже там принято соответствующее решение. Но из выразивших недовольство клубов в этом органе представлен только ЦСКА, а один голос Игоря Есмантовича точно не мог ничего изменить. Однако и руководитель московских «армейцев», и представители «Динамо» с «Салаватом» настроены решительно и намерены идти до конца. Любопытно, чем и на какой инстанции закончится эта борьба за справедливость.