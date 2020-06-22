В Америке хотят переименовать приз MVP плей-офф. Говорят, что он назван в честь расиста

В Америке снова посыпают голову пеплом по давно заезженному вопросу – расизм и притеснение чернокожих. Добрались и до хоккейных призов – в Канаде предложили переименовать один из самых престижных индивидуальных трофеев в НХЛ, вручаемых самому ценному игроку плей-офф – «Конн Смайт Трофи». За то, что тот самый Конн Смайт почти 100 лет назад якобы отказался взять в свою команду чернокожего.
«Жизни чёрных важны» — погромы в США
Расизм – вопрос, который в Северной Америке долгие годы продолжает оставаться актуальным. Угнетённые потомки рабов борются за равные права с потомками коварных белых угнетателей. И идея вроде бы светлая и правильная, но её вывернули наизнанку и превратили в абсурд. Одни пытаются давать другой стороне привилегии и не знают, как ещё решить проблему. Другие начинают эксплуатировать статус меньшинства и периодически теряют контроль.
С конца мая Америку захлестнула серия протестов и погромов под лозунгом «Жизни чёрных важны» – толпы неистовствовали, жгли машины, громили магазины, занимались мародёрствами, вступали в столкновения с полицией и национальной гвардией. Поводом послужила резонансная смерть Джорджа Флойда, наркомана с криминальным прошлым.
И, конечно, было чему возмущаться, полицейские действительно перегнули палку, когда несколько минут придушивали его. Но от чего именно он умер, специалисты так и не выяснили, а с обстоятельствами этого дела должны разбираться следствие и суд, а не толпы протестующих.
Тем временем, родственники Флойда уже получили многомиллионные пожертвования, корпорации стали массово отказываться от брендов, которые можно счесть расистскими, политики призывают к восстановлению справедливости и борьбе с неравноправием.
Поддержали акцию покаяния и в спортивных лигах – например, игроки НХЛ записывают видео, в которых выступают против насилия в отношении чернокожих, капитан «Бостона» Здено Хара поддержал протестующих, выйдя с ними на улицы.
Ничего нового – в НХЛ и до этого активно выступали за равные права для различных меньшинств. Прошлой осенью, например, прогремел резонансный скандал, когда «Калгари» уволил главного тренера за оскорбление Акима Алиу. Игрока, который так и не нашёл себе место ни в НХЛ, ни в какой-либо другой лиге, представили настоящим героем, который открыто и смело выступил за справедливость, а Питерса с позором уволили. О том, что Алиу – так себе игрок с раздутым самомнением, благополучно забыли. Как и о том, что в принципе странно принимать чьи-то обвинения на веру, не требуя доказательств.
Алиу, который не смог проявить себя даже в заштатных европейских чемпионатах, наконец дорвался до места под солнцем. В июне в НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом, где он стал одним из руководителей. За какие только заслуги? Точно не за талант или выдающиеся достижения.
Почему предложили переименовать «Конн Смайт Трофи»?
Теперь под раздачу может попасть «Конн Смайт Трофи». Для начала не лишним будет вспомнить, в какие времена жил Конн Смайт. В США полным ходом идёт политика сегрегации, да и в Канаде не сильно от неё отстают. Конечно, там чернокожие чувствовали себя свободнее, поэтому многие бежали из США на север. Но селились в основном в отдалённой местности, где до них никому не было дела. В любом случае, ни о каком равноправии речи не шло – в Канаде чёрных точно так же не пускали в общественные заведения, в городах они считались асоциальными элементами, которых интересует только выпивка и азартные игры, а жители престижных районов могли запросто разгромить дом, если там вдруг поселится человек другой расы.
Вот в эти годы (конец 1930-х) и произошёл приснопамятный случай с Конном Смайтом – на тот момент он был директором и генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Острым на язык, беспринципным дельцом, которого прозвали маленьким диктатором. История гласит, что Смайт увидел тренировку хоккеиста юниорской команды «Торонто Рейнджерс» Херба Карнеги, остался под впечатлением и сказал, что даст $ 10 тыс. тому, кто сделает Карнеги белым.
Сомнения в реальности этого эпизода возникают и у канадских историков хоккея. Так, автор книги «Чёрный опыт в профессиональном хоккее» приводит несколько точек зрения современников Карнеги и Смайта. По одной из них, Смайт был настоящим расистом и ксенофобом, который ненавидел не только негров, но и евреев, и итальянцев. По другой, эту цитату ему ошибочно приписывают (кстати, не нашлось ни одного реального свидетеля этих слов). По третьей версии, Смайт понимал, что взять чёрного игрока в команду нереально. Его банально не пустят в те же отели и рестораны, что и остальную команду.
Спустя 10 лет Карнеги всё-таки получит шанс в НХЛ. Он приехал на просмотр в «Рейнджерс», но руководство предложило ему для начала контракт с фарм-клубом, чтобы дополнительно проверить новичка. Карнеги отказался – в низших лигах Канады он мог заработать больше.
Никто не узнает, смог бы Карнеги заиграть в НХЛ, если бы даже был белым. По воспоминаниям Жана Беливо и Фрэнка Маховлича, которые играли с ним в низших лигах, Карнеги действительно выделялся на льду, а вот игроки которые видели его вживую на просмотре в «Рейнджерс», уже ничего выдающегося вспомнить не смогли. Никто не узнает, сказал Смайт эту фразу или не сказал, а если сказал, что конкретно имел в виду.
Однако цитату многие признают достоверной, а теперь уже и вовсе не до того, чтобы разбираться, был ли мальчик. И сейчас в канадской прессе уже обсуждают, что стоит подробнее присмотреться не только к Смайту, но и ко всем остальным функционерам, в честь которых названы трофеи лиги – Фредерику Стэнли, Джеймсу Норрису и прочим. Может, и из Зала славы их всех поисключать и начать обширный пересмотр всего хоккейного наследия? Надо подсчитать, сколько сомнительных личностей и расистов стояло у истоков НХЛ, глядишь, за какие-то клубы вообще должно быть стыдно играть.
- 22 июня 2020
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