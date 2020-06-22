В Америке хотят переименовать приз MVP плей-офф. Говорят, что он назван в честь расиста

В Америке снова посыпают голову пеплом по давно заезженному вопросу – расизм и притеснение чернокожих. Добрались и до хоккейных призов – в Канаде предложили переименовать один из самых престижных индивидуальных трофеев в НХЛ, вручаемых самому ценному игроку плей-офф – «Конн Смайт Трофи». За то, что тот самый Конн Смайт почти 100 лет назад якобы отказался взять в свою команду чернокожего.

Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста

«Жизни чёрных важны» — погромы в США

Расизм – вопрос, который в Северной Америке долгие годы продолжает оставаться актуальным. Угнетённые потомки рабов борются за равные права с потомками коварных белых угнетателей. И идея вроде бы светлая и правильная, но её вывернули наизнанку и превратили в абсурд. Одни пытаются давать другой стороне привилегии и не знают, как ещё решить проблему. Другие начинают эксплуатировать статус меньшинства и периодически теряют контроль.



С конца мая Америку захлестнула серия протестов и погромов под лозунгом «Жизни чёрных важны» – толпы неистовствовали, жгли машины, громили магазины, занимались мародёрствами, вступали в столкновения с полицией и национальной гвардией. Поводом послужила резонансная смерть Джорджа Флойда, наркомана с криминальным прошлым.



И, конечно, было чему возмущаться, полицейские действительно перегнули палку, когда несколько минут придушивали его. Но от чего именно он умер, специалисты так и не выяснили, а с обстоятельствами этого дела должны разбираться следствие и суд, а не толпы протестующих.

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» поддержали акцию «Жизни чёрных важны»

Тем временем, родственники Флойда уже получили многомиллионные пожертвования, корпорации стали массово отказываться от брендов, которые можно счесть расистскими, политики призывают к восстановлению справедливости и борьбе с неравноправием.



Поддержали акцию покаяния и в спортивных лигах – например, игроки НХЛ записывают видео, в которых выступают против насилия в отношении чернокожих, капитан «Бостона» Здено Хара поддержал протестующих, выйдя с ними на улицы.



Ничего нового – в НХЛ и до этого активно выступали за равные права для различных меньшинств. Прошлой осенью, например, прогремел резонансный скандал, когда «Калгари» уволил главного тренера за оскорбление Акима Алиу. Игрока, который так и не нашёл себе место ни в НХЛ, ни в какой-либо другой лиге, представили настоящим героем, который открыто и смело выступил за справедливость, а Питерса с позором уволили. О том, что Алиу – так себе игрок с раздутым самомнением, благополучно забыли. Как и о том, что в принципе странно принимать чьи-то обвинения на веру, не требуя доказательств.

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Алиу, который не смог проявить себя даже в заштатных европейских чемпионатах, наконец дорвался до места под солнцем. В июне в НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом, где он стал одним из руководителей. За какие только заслуги? Точно не за талант или выдающиеся достижения.

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Почему предложили переименовать «Конн Смайт Трофи»?

Теперь под раздачу может попасть «Конн Смайт Трофи». Для начала не лишним будет вспомнить, в какие времена жил Конн Смайт. В США полным ходом идёт политика сегрегации, да и в Канаде не сильно от неё отстают. Конечно, там чернокожие чувствовали себя свободнее, поэтому многие бежали из США на север. Но селились в основном в отдалённой местности, где до них никому не было дела. В любом случае, ни о каком равноправии речи не шло – в Канаде чёрных точно так же не пускали в общественные заведения, в городах они считались асоциальными элементами, которых интересует только выпивка и азартные игры, а жители престижных районов могли запросто разгромить дом, если там вдруг поселится человек другой расы.



Вот в эти годы (конец 1930-х) и произошёл приснопамятный случай с Конном Смайтом – на тот момент он был директором и генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Острым на язык, беспринципным дельцом, которого прозвали маленьким диктатором. История гласит, что Смайт увидел тренировку хоккеиста юниорской команды «Торонто Рейнджерс» Херба Карнеги, остался под впечатлением и сказал, что даст $ 10 тыс. тому, кто сделает Карнеги белым.

Сомнения в реальности этого эпизода возникают и у канадских историков хоккея. Так, автор книги «Чёрный опыт в профессиональном хоккее» приводит несколько точек зрения современников Карнеги и Смайта. По одной из них, Смайт был настоящим расистом и ксенофобом, который ненавидел не только негров, но и евреев, и итальянцев. По другой, эту цитату ему ошибочно приписывают (кстати, не нашлось ни одного реального свидетеля этих слов). По третьей версии, Смайт понимал, что взять чёрного игрока в команду нереально. Его банально не пустят в те же отели и рестораны, что и остальную команду.



Спустя 10 лет Карнеги всё-таки получит шанс в НХЛ. Он приехал на просмотр в «Рейнджерс», но руководство предложило ему для начала контракт с фарм-клубом, чтобы дополнительно проверить новичка. Карнеги отказался – в низших лигах Канады он мог заработать больше.



Никто не узнает, смог бы Карнеги заиграть в НХЛ, если бы даже был белым. По воспоминаниям Жана Беливо и Фрэнка Маховлича, которые играли с ним в низших лигах, Карнеги действительно выделялся на льду, а вот игроки которые видели его вживую на просмотре в «Рейнджерс», уже ничего выдающегося вспомнить не смогли. Никто не узнает, сказал Смайт эту фразу или не сказал, а если сказал, что конкретно имел в виду.



Однако цитату многие признают достоверной, а теперь уже и вовсе не до того, чтобы разбираться, был ли мальчик. И сейчас в канадской прессе уже обсуждают, что стоит подробнее присмотреться не только к Смайту, но и ко всем остальным функционерам, в честь которых названы трофеи лиги – Фредерику Стэнли, Джеймсу Норрису и прочим. Может, и из Зала славы их всех поисключать и начать обширный пересмотр всего хоккейного наследия? Надо подсчитать, сколько сомнительных личностей и расистов стояло у истоков НХЛ, глядишь, за какие-то клубы вообще должно быть стыдно играть.