Артюхин остался в «Витязе», Пьянов вернулся в «Амур». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Пик трансферной кампании в клубах КХЛ, которая началась ещё 1 мая, остался позади. Многие команды объявили об основных изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул громкие обмены.

Что нового произошло на трансферном рынке? Начнём с Западной конференции. В ЦСКА ждут форварда Лайпсика, с которым расстался «Вашингтон», а также российского защитника Саморукова из АХЛ. СКА отправил в скрытую аренду в ХК «Сочи» целую группу молодых игроков, включая нападающего Игоря Руденкова, перебравшегося из Хабаровска.

Главные трансферы недели. Русские смотрят в Европу, в КХЛ наплыв атакующих защитников А Наиль Якупов обменян в «Амур» и может остаться в хабаровской команде.

В «Спартаке» официально объявили о подписании шведского защитника Юсе из АХЛ, а «Витязь» и «Торпедо» обменялись нападающими Орловичем-Грудковым и Смолиным. Продолжит карьеру в Подольске и габаритный нападающий Евгений Артюхин, а вот Наиля Якупова отправили в «Амур». «Северсталь» выменяла у «Ак Барса» защитника Адамчука и в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Капустиным. От него отказались в ХК «Сочи».

По-прежнему не назначат главного тренера в рижском «Динамо», зато игроков там потеряли уже прилично. Главная потеря — перебравшийся в Чехию защитник Балинскис.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»), н. Силаев («Адмирал»), н. Барулин («Дизель», ВХЛ), з. Сергеев («Салават Юлаев»), з. Саморуков («Бейкерсфилд», АХЛ), н. Лайпсик («Вашингтон», НХЛ) в. Сорокин, з. Нестеров, з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов (все — НХЛ), з. Марченко («Локомотив»), з. Романов («Монреаль», НХЛ), н. Вей (СКА), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард»), з. Мясищев, н. Чёрный (оба — «Салават Юлаев»), н. Секач («Авангард») гл.т. Никитин, н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, н. Андронов, н. Телегин, н. Светлаков, н. Мамин СКА гл.т. Брагин, т. Козырев, т. Бойков, т. Хирш, н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — «Металлург» Мг), н. Колтыгин («Витязь»), н. Вей (ЦСКА), н. Спиридонов («Амур»), н. Доус («Автомобилист»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — «Динамо» М) гл.т. Кудашов, т. Ефимов, т. Торениус, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Дергачёв («Витязь»), з. Земчёнок, з. Сёмин (оба — «Металлург» Мг), н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Мироманов, н. Огирчук, н. Руденков, н. Кукштель, н. Петьков, з. Солянников (все — ХК «Сочи») з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Бурдасов, з. Бенгтссон, з. Ожиганов, н. Швец-Роговой, з. Дыбленко «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»), з. Фриман (ХПК), з. Пудас («Шеллефтео АИК), н. Пакаринен («Барыс»), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — «Кярпят») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда») н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА), в. Меньшатов («Торпедо»), з. Сергеев («Нефтехимик»), н. Линдберг («Цуг»), з. Возовик («Лада», ВХЛ), н. Махрин («Южный Урал», ВХЛ) н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков (ХК «Сочи»), з. Лямин, н. Полыгалов («Трактор»), н. Петерссон («Локомотив»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — СКА) гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, н. Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко «Спартак» н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Адмирал»), т. Федосов, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Юсе («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард»), з. Войнов («Авангард») т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. А. Галимов (ХК «Сочи»), н. Столяров, н. А. Квартальнов («Ак Барс») гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин, з. Никишин «Локомотив» гл.т. Скабелка, т. Копать, т. Матушкин, т. Кронвалль, т. Легчаков, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Марченко (ЦСКА), н. Слепец («Динамо» Р) ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал («Пардубице»), з. Кронвалль, з. Марков (оба — завершили карьеру), н. Свитов, н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ), в. Красоткин («Сибирь») т. Красоткин, т. Подомацкий, з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин, н. Красковский «Витязь» н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»), н. Дергачёв (СКА), н. Смолин («Торпедо») т. Вехвилайнен, н. Бывальцев (оба — «Трактор»), н. Макеев («Автомобилист»), н. Якупов («Амур»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, в. Сапрыкин, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL), н. Колтыгин (СКА), н. Орлович-Грудков («Торпедо») гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Сёмин, н. Варфоломеев, н. Артюхин, в. Тодыков «Торпедо» т. Куликов, з. Шуленин («Амур»), з. Остин («Кладно»), з. Уайдман («Сан-Диего», АХЛ) з. Эберт («Хартфорд Вулф Пэк», АХЛ), н. Дробин («Адмирал»), н. Орлович-Грудков («Витязь») т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, з. Зборовский, н. Бочаров (все — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»), н. Смолин («Витязь») гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев, з. Зборовский, з. Мишарин, з. Лисов, н. Берестенников ХК «Сочи» спортдир. Зюзин, т. Пронин, т. Залевский (оба — «Адмирал»), т. Филинов, т. Башкатов, в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин («Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»), н. Апальков («Динамо» М), н. А. Галимов («Спартак»), н. Падакин («Нефтехимик»), в. Лассинантти («Лулео»), з. Минеев («Авангард»), з. Мироманов, н. Огирчук, н. Руденков, н. Кукштель, н. Петьков, з. Солянников (все — СКА), н. Пятин («Зауралье», просмотр. контракт) т. Хинек, т. Ефимов, т. Тарасов, з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен («Вёкше»), н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»), з. Петров, з. Щитов, в. Шикин, з. Мальцев, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Выглазов, в. Проскуряков, н. Капустин гл.т. Андриевский, т. Хомицкий, т. Микульчик, т. Смирнов, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов, н. Рахимуллин «Северсталь» т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Виттасмяки («Таппара»), н. Букартс («Витковице Ридер»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М), н. Думбадзе («Дизель», ВХЛ), н. Гареев («Автомобилист»), з. Адамчук («Ак Барс»), н. Капустин (ХК «Сочи») генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА), з. Хохлов («Сибирь»), н. Фёдоров («Ак Барс») гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Вяч. Козлов («Авангард»), гл.т. Миронов («Нефтехимик»), з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), з. Кольцов, н. Карсумс («Спартак») гл.т. Анкипанс, з. К. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист»), н. Слепец («Локомотив»), н. Сарканис («Каликс»), з. Балинскис («Литвинов»), в. Ворис («Рёдовре») «Динамо» Мн н. Казьянин (ХК «Могилёв», Беларусь) н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»), з. Готовец («Авангард»), з. Евенко («Трактор»), н. А. Костицын («Нефтехимик»), в. Карнаухов («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Дюков («Химик», ВХЛ) н. Спунер

На Востоке «Ак Барс» получил от «Северстали» для клубной системы нападающего Фёдорова, отдав защитника Адамчука. Наконец-то завершилась эпопея с главным тренером «Барыса». Им стал Юрий Михайлис — отец форварда «барсов» Никиты Михайлиса.

Новый вызов Брагина и странный выбор «Барыса». Все тренерские перестановки в КХЛ А в рижском «Динамо» до сих пор не определились с главным тренером.

В «Авангарде» подписали финна Каски из «Каролины», а также ждут нападающего Буше из системы «Ванкувера». Переезжает в Балашиху и бывший нападающий «Адмирала» Лисин. В свою очередь «Автомобилист» потерял молодого защитника Валитова, который решил продолжить карьеру в немецком чемпионате. Форвард Валентин Пьянов вернулся в «Амур», из которого в своё время и переходил в «Авангард».

Громкие приобретения сделали в Магнитогорске. Состав уральцев пополнили вратарь Олкинуора и форвард Прохоркин (на него приобретены права и есть договорённость о заключении двухлетнего контракта), доставшийся «Магнитки» путём тройного обмена со СКА и «Трактором». Теперь в «Металлурге» точно не будет нападающего Расмуссена и вратаря Загидулина.

Крупные обмены — хит межсезонья в КХЛ. Больше всех активничают СКА и «Магнитка» Питер продолжает собирать молодёжь по всей стране, а уральцы хотят выиграть здесь и сейчас.

«Трактор», к слову, получил молодёжь: Буйвана, Бабинцева, Дорофеева и Шешина. Также челябинцы официально объявили о заключении контракта с защитником Пилутом и скоро подпишут соглашение с нападающим Обергом. Всё больше игроков «Адмирала» находят себе работу. Причём, не только игроков, но и тренеров. Российские специалисты Пронин и Залевский приглашены на работу в ХК «Сочи».

Восток