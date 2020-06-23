Артюхин остался в «Витязе», Пьянов вернулся в «Амур». Таблица трансферов КХЛ

Пик трансферной кампании в клубах КХЛ, которая началась ещё 1 мая, остался позади. Многие команды объявили об основных изменениях в своих составах, а кое-кто даже провернул громкие обмены.
Что нового произошло на трансферном рынке? Начнём с Западной конференции. В ЦСКА ждут форварда Лайпсика, с которым расстался «Вашингтон», а также российского защитника Саморукова из АХЛ. СКА отправил в скрытую аренду в ХК «Сочи» целую группу молодых игроков, включая нападающего Игоря Руденкова, перебравшегося из Хабаровска.
В «Спартаке» официально объявили о подписании шведского защитника Юсе из АХЛ, а «Витязь» и «Торпедо» обменялись нападающими Орловичем-Грудковым и Смолиным. Продолжит карьеру в Подольске и габаритный нападающий Евгений Артюхин, а вот Наиля Якупова отправили в «Амур». «Северсталь» выменяла у «Ак Барса» защитника Адамчука и в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Капустиным. От него отказались в ХК «Сочи».
По-прежнему не назначат главного тренера в рижском «Динамо», зато игроков там потеряли уже прилично. Главная потеря — перебравшийся в Чехию защитник Балинскис.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Воробьёв (ХК «Сочи»), з. Макеев («Северсталь»), н. Силаев («Адмирал»), н. Барулин («Дизель», ВХЛ), з. Сергеев («Салават Юлаев»), з. Саморуков («Бейкерсфилд», АХЛ), н. Лайпсик («Вашингтон», НХЛ)
|в. Сорокин, з. Нестеров, з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов (все — НХЛ), з. Марченко («Локомотив»), з. Романов («Монреаль», НХЛ), н. Вей (СКА), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Толчинский («Авангард»), з. Мясищев, н. Чёрный (оба — «Салават Юлаев»), н. Секач («Авангард»)
|гл.т. Никитин, н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, н. Андронов, н. Телегин, н. Светлаков, н. Мамин
|СКА
|гл.т. Брагин, т. Козырев, т. Бойков, т. Хирш, н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Э. Галимов («Ак Барс»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — «Металлург» Мг), н. Колтыгин («Витязь»), н. Вей (ЦСКА), н. Спиридонов («Амур»), н. Доус («Автомобилист»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — «Динамо» М)
|гл.т. Кудашов, т. Ефимов, т. Торениус, т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб («Оттава», НХЛ), в. Мельничук («Сан-Хосе», НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Дергачёв («Витязь»), з. Земчёнок, з. Сёмин (оба — «Металлург» Мг), н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Мироманов, н. Огирчук, н. Руденков, н. Кукштель, н. Петьков, з. Солянников (все — ХК «Сочи»)
|з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов, в. Лысенков, н. Глотов, н. Бурдасов, з. Бенгтссон, з. Ожиганов, н. Швец-Роговой, з. Дыбленко
|«Йокерит»
|т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»), з. Фриман (ХПК), з. Пудас («Шеллефтео АИК), н. Пакаринен («Барыс»), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — «Кярпят»)
|н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен («Торонто», НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда»)
|н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё
|«Динамо» М
|н. Кагарлицкий (СКА), в. Меньшатов («Торпедо»), з. Сергеев («Нефтехимик»), н. Линдберг («Цуг»), з. Возовик («Лада», ВХЛ), н. Махрин («Южный Урал», ВХЛ)
|н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков (ХК «Сочи»), з. Лямин, н. Полыгалов («Трактор»), н. Петерссон («Локомотив»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Северсталь»), з. Минтюков, н. Лазутин, н. Чибриков (все — СКА)
|гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, з. Орлов, н. Бицадзе, н. Моисеев, н. Панкратов, н. В. Кулёмин, з. Семенеко
|«Спартак»
|н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Адмирал»), т. Федосов, н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Юсе («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг), н. Широков («Авангард»), з. Войнов («Авангард»)
|т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Витязь»), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв («Авангард»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. А. Галимов (ХК «Сочи»), н. Столяров, н. А. Квартальнов («Ак Барс»)
|гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьёв, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко, з. Д. Вишневский, з. Гришин, з. Никишин
|«Локомотив»
|гл.т. Скабелка, т. Копать, т. Матушкин, т. Кронвалль, т. Легчаков, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»), з. Пайгин («Нефтехимик»), н. Петерссон («Динамо» М), з. Марченко (ЦСКА), н. Слепец («Динамо» Р)
|ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал («Пардубице»), з. Кронвалль, з. Марков (оба — завершили карьеру), н. Свитов, н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ), в. Красоткин («Сибирь»)
|т. Красоткин, т. Подомацкий, з. Савченко, з. Афанасьев, з. Калинин, н. Красковский
|«Витязь»
|н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — «Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), н. Дэнфорт («Лукко»), з. Бородкин («Трактор»), н. Дергачёв (СКА), н. Смолин («Торпедо»)
|т. Вехвилайнен, н. Бывальцев (оба — «Трактор»), н. Макеев («Автомобилист»), н. Якупов («Амур»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков, в. Сапрыкин, н. Мирошниченко («Маскегон», USHL), н. Колтыгин (СКА), н. Орлович-Грудков («Торпедо»)
|гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков, н. Сёмин, н. Варфоломеев, н. Артюхин, в. Тодыков
|«Торпедо»
|т. Куликов, з. Шуленин («Амур»), з. Остин («Кладно»), з. Уайдман («Сан-Диего», АХЛ) з. Эберт («Хартфорд Вулф Пэк», АХЛ), н. Дробин («Адмирал»), н. Орлович-Грудков («Витязь»)
|т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Меньшатов («Динамо» М), з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, з. Зборовский, н. Бочаров (все — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»), н. Смолин («Витязь»)
|гл.т. Немировски, н. Шенфельд, в. Серебряков, н. Белевич, з. Аляев, н. Веряев, з. Зборовский, з. Мишарин, з. Лисов, н. Берестенников
|ХК «Сочи»
|спортдир. Зюзин, т. Пронин, т. Залевский (оба — «Адмирал»), т. Филинов, т. Башкатов, в. Третьяк (ЦСКА), н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), н. Колготин («Юность», Беларусь), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — «Адмирал»), н. Апальков («Динамо» М), н. А. Галимов («Спартак»), н. Падакин («Нефтехимик»), в. Лассинантти («Лулео»), з. Минеев («Авангард»), з. Мироманов, н. Огирчук, н. Руденков, н. Кукштель, н. Петьков, з. Солянников (все — СКА), н. Пятин («Зауралье», просмотр. контракт)
|т. Хинек, т. Ефимов, т. Тарасов, з. Воробьёв (ЦСКА), в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, з. Эллис, н. Коллинз, н. Росен («Вёкше»), н. Стрёмвалль, н. Лугин, н. Макаренко, н. Лещенко («Трактор»), з. Абросимов («Ак Барс»), з. Петров, з. Щитов, в. Шикин, з. Мальцев, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Выглазов, в. Проскуряков, н. Капустин
|гл.т. Андриевский, т. Хомицкий, т. Микульчик, т. Смирнов, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Шмелёв, з. Климонтов, н. Рахимуллин
|«Северсталь»
|т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Виттасмяки («Таппара»), н. Букартс («Витковице Ридер»), н. Петунин, н. Марковин (оба — «Динамо» М), н. Думбадзе («Дизель», ВХЛ), н. Гареев («Автомобилист»), з. Адамчук («Ак Барс»), н. Капустин (ХК «Сочи»)
|генмен. Щедрин, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Металлург» Мг), н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Макеев (ЦСКА), з. Хохлов («Сибирь»), н. Фёдоров («Ак Барс»)
|гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко
|«Динамо» Р
|гл.т. Скудра, гл.т. Вяч. Козлов («Авангард»), гл.т. Миронов («Нефтехимик»), з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), з. Кольцов, н. Карсумс («Спартак»)
|гл.т. Анкипанс, з. К. Берглунд («Брюнес»), н. Протапович («Автомобилист»), н. Слепец («Локомотив»), н. Сарканис («Каликс»), з. Балинскис («Литвинов»), в. Ворис («Рёдовре»)
|«Динамо» Мн
|н. Казьянин (ХК «Могилёв», Беларусь)
|н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»), з. Эллиотт («Фрёлунда»), з. Готовец («Авангард»), з. Евенко («Трактор»), н. А. Костицын («Нефтехимик»), в. Карнаухов («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Дюков («Химик», ВХЛ)
|н. Спунер
На Востоке «Ак Барс» получил от «Северстали» для клубной системы нападающего Фёдорова, отдав защитника Адамчука. Наконец-то завершилась эпопея с главным тренером «Барыса». Им стал Юрий Михайлис — отец форварда «барсов» Никиты Михайлиса.
В «Авангарде» подписали финна Каски из «Каролины», а также ждут нападающего Буше из системы «Ванкувера». Переезжает в Балашиху и бывший нападающий «Адмирала» Лисин. В свою очередь «Автомобилист» потерял молодого защитника Валитова, который решил продолжить карьеру в немецком чемпионате. Форвард Валентин Пьянов вернулся в «Амур», из которого в своё время и переходил в «Авангард».
Громкие приобретения сделали в Магнитогорске. Состав уральцев пополнили вратарь Олкинуора и форвард Прохоркин (на него приобретены права и есть договорённость о заключении двухлетнего контракта), доставшийся «Магнитки» путём тройного обмена со СКА и «Трактором». Теперь в «Металлурге» точно не будет нападающего Расмуссена и вратаря Загидулина.
«Трактор», к слову, получил молодёжь: Буйвана, Бабинцева, Дорофеева и Шешина. Также челябинцы официально объявили о заключении контракта с защитником Пилутом и скоро подпишут соглашение с нападающим Обергом. Всё больше игроков «Адмирала» находят себе работу. Причём, не только игроков, но и тренеров. Российские специалисты Пронин и Залевский приглашены на работу в ХК «Сочи».
Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|н. Да Коста («Локомотив»), н. Бурмистров («Салават Юлаев»), н. Воронин («Адмирал»), з. Абросимов (ХК «Сочи»), н. А. Квартальнов («Спартак»), н. Фёдоров («Северсталь»)
|н. Э. Галимов (СКА), н. Фрэттин («Барыс»), з. Виртанен, н. Санников, н. Галузин, н. Ли («Сибирь»), з. Адамчук («Северсталь»)
|в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Кормье, з. Рукавишников, н. Глухов, н. Тихонов, н. Азеведу, з. Юдин, н. Зарипов, н. Фисенко, з. Н. Аверин, з. Педан, н. Петров, з. Яруллин, н. Воронков, н. Арт. Галимов
|«Барыс»
|гл.т. Михайлис-ст., н. Юдон («Монреаль», НХЛ), н. Фрэттин («Ак Барс»), в. Ортио («Цюрих»)
|гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард»), н. Бойд, н. Пакаринен («Йокерит»)
|н. Некряч, н. Михайлис, н. Шестаков, з. Шалапов, н. Старченко, н. Виделль, в. Карлссон, н. Саян Данияр, з. Полохов
|«Авангард»
|генмен. Волков, т. Шафранов («Автомобилист»), н. Толчинский (ЦСКА), н. Хохлачёв («Спартак»), н. Найт («Барыс»), з. Шарипзянов («Нефтехимик»), н. Комаров («Трактор»), з. Готовец («Динамо» Мн), н. Майоров («Салават Юлаев»), з. Соловьёв («Атланта Гладиаторс», ECHL), н. К. Казаков, з. Фигурин («Омские Ястребы»), з. Береглазов, н. Каблуков (оба — «Металлург» Мг), з. Каски («Каролина», НХЛ), н. Секач (ЦСКА), н. Буше («Ванкувер», НХЛ), н. Лисин («Адмирал»)
|т. Вяч. Козлов, н. Широков («Спартак»), н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон, з. Мартынов, н. Бек (оба — «Металлург» Мг), н. Андригетто, в. Судницин («Трактор»), з. Бондарев, н. Буйницкий, н. Пьянов («Амур»), н. Терещенко, з. Минеев (ХК «Сочи»)
|т. Рябыкин, т. Звягин, т. Клутье, в. Гарипов, н. Кошелев, з. Скоробогатов, з. Спиценко, н. Стась, н. Мизюрин, в. Дубровский
|«Автомобилист»
|гл.т. Питерс, т. Титов, т. Перн, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей, з. Зборовский, н. Бочаров (все — «Торпедо»), н. Куликов («Нефтехимик»), з. Арзамасцев («Салават Юлаев»), н. Протапович («Динамо» Р), з. Тимашов («Сибирь»), н. Еркин («Хумо», ВХЛ), з. Бухряков («Номад», ВХЛ)
|гл.т. Мартемьянов, т. Шафранов («Авангард»), н. Доус, з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко («Нефтехимик»), з. Гуркин («Сибирь»), н. Тютяев, н. Мингалеев, н. Рассейкин (все — «Юность», Беларусь), н. Гареев («Северсталь»), н. Попов, з. Валитов (DEL)
|з. Мамкин, н. Мэйсек, н. Белоусов, н. Секстон, н. Мозер, з. Василевский, з. Щемеров, н. Дацюк
|«Сибирь»
|з. Гуркин («Автомобилист»), н. Ли («Ак Барс»), з. Меньшиков («Трактор»), з. Ахияров («Адмирал»), з. Хохлов («Северсталь»), н. О'Делл («Металлург» Мг), в. Красоткин («Локомотив»)
|н. Пельтола («Таппара»), з. Тимашов («Автомобилист»), з. Пиганович, н. Макаров, н. Зырянов, з. Логинов («Нефтехимик»)
|в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка, в. Красиков
|«Салават Юлаев»
|з. Мясищев, н. Чёрный (оба — ЦСКА), т. Вик. Козлов («Металлург» Мг), з. Коробов («Амур»), в. Сухачёв («Трактор»), з. Бирюков («Металлург» Мг), н. Мар. Гранлунд («Эдмонтон», НХЛ), н. Воробьёв («Филадельфия», НХЛ)
|т. Ячменёв, т. Эман, н. Бурмистров («Ак Барс»), з. Арзамасцев («Автомобилист»), н. Умарк («Серветт»), з. Сергеев (ЦСКА), з. Пашнин («Металлург» Мг), н. Крикунов, н. Кручинин, н. Майоров, в. Кареев (ТПС), з. Гареев, з. Рубинчик (оба — «Трактор»)
|в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен, н. Баранов, н. Хохряков, н. Картаев, з. Коледов, н. Кадейкин, з. Семёнов
|«Металлург» Мг
|н. Плотников, н. Карпов (оба — «Амур»), т. Стиллман («Лайонс»), т. Гольц, з. Хлыстов (оба — «Северсталь»), т. Мохорич («Торпедо»), н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег», НХЛ), з. Мартынов, н. Бек (оба — «Авангард»), з. Пашнин («Салават Юлаев»), з. Земчёнок, з. Сёмин (оба — СКА), н. Ламмикко («Кярпят»), в. Олкинуора («Адмирал»), н. Махановский, н. Фищенко (оба — «Югра», просмотр. контракты), н. Швырёв («Колорадо Иглз», АХЛ), з. Терещенко («Трактор», просмотр. контракт), н. Е. Аланов («Нюрнберг», просмотр. контракт), н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ)
|з. Береглазов, н. Каблуков (оба — «Авангард»), н. Любимов («Спартак»), т. Калоус, т. Болсуновский, т. Вик. Козлов («Салават Юлаев»), в. Демченко («Монреаль», НХЛ), н. Филиппи («Били Тигржи»), н. Локтионов (ЦСКА), н. Козун, н. О'Делл («Сибирь»), з. Бирюков («Салават Юлаев»), в. Иванов, з. Вик. Антипин, н. Тимкин (все — СКА), з. Матушкин, н. Расмуссен (НХЛ), з. Пивцакин, з. Д. Зайцев, н. Авраменко («Химик», ВХЛ), з. Ольшанский, н. Бутузов (оба — «Амур»), з. Буйван, з. Бабинцев, н. Дорофеев, н. Шешин (все — «Трактор»)
|н. Нестрашил, н. Потехин, н. Рожков, н. Ю. Платонов, з. Вад. Антипин, н. Мозякин
|«Нефтехимик»
|н. А. Костицын («Динамо» Мн), н. Кучерявенко («Автомобилист»), з. Граборенко, н. Гудачек (оба — «Либерец»), з. Логинов («Сибирь»), з. Рантакари («Давос»)
|з. Пайгин («Локомотив»), в. Шарыченков (ЦСКА), з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Я. Берглунд («Трактор»), н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов, н. Куликов («Автомобилист»), з. Шарипзянов («Авангард»), н. Хисамутдинов («Монреаль», НХЛ), н. Падакин (ХК «Сочи»), з. Сергеев («Динамо» М)
|гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров, н. Хафизов, н. Бикмуллин
|«Амур»
|з. Ольшанский, н. Бутузов (оба — «Металлург» Мг), н. Пьянов («Авангард»), н. Якупов («Витязь»)
|н. Плотников, н. Карпов (оба — «Металлург» Мг), з. Кондратьев, з. Коробов («Салават Юлаев»), н. Лазарев («Трактор»), н. Спиридонов (СКА), з. Шуленин («Торпедо»)
|гл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов, н. Рассказов, н. Болтанов, н. Величкин, н. Язьков, з. Камалов, з. Медведев, з. Гопиенко, з. Н. Александров, з. Турбин, н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна, н. Горшков, н. Файзуллин, н. Вяч. и Влад. Ушенины
|«Куньлунь Ред Стар»
|з. Франсон («Авангард»), н. Козун («Металлург» Мг)
|гл.т. Фрейзер, в. Грубец
|«Трактор»
|гл.т. Гатиятулин (СКА), т. Гусманов («КРС-БСУ», ВХЛ), т. Вехвилайнен, н. Бывальцев (оба — «Витязь»), в. Вилл («Рёгле»), н. Я. Берглунд («Нефтехимик»), н. Лазарев («Амур»), з. Телегин, н. Н. Тертышный (оба — «Югра», ВХЛ), з. Гареев, з. Рубинчик (оба — «Салават Юлаев»), н. Лещенко (ХК «Сочи»), з. Евенко («Динамо» Мн), н. Алексеев («Де Мойнс», USHL), в. Судницин («Авангард»), н. Оберг («Торонто», НХЛ), з. Пилут («Баффало», НХЛ), н. Полыгалов («Динамо» М), з. Буйван, з. Бабинцев, н. Дорофеев, н. Шешин (все — «Металлург Мг»)
|гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко («Металлург» Мг, просмотр. контракт), н. Коньков, н. Комаров, з. Бородкин («Витязь»), н. Кэлоф, н. Попов, н. Глинкин, в. Галимов, з. Меньшиков («Сибирь»), в. Сухачёв («Салават Юлаев»), н. Щербак
|н. Авцин, з. Карпухин, н. А. Михеев, н.Косов, н. Основин, н. Карлин, н. Фатеев
|«Адмирал»
|гл.т. Светлов, т. Пронин, т. Залевский (оба — ХК «Сочи»), т. Пятанов («Динамо» Тв, ВХЛ) н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — «Спартак»), в. Олкинуора («Металлург» Мг), з. Альмквист, н. Юнг («Линчёпинг»), з. Лалонд, н. Вихарев (оба — «Северсталь»), н. Воронин («Ак Барс»), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — ХК «Сочи»), з. Ахияров («Сибирь»), н. Силаев (ЦСКА), н. Дробин («Торпедо»), н. Ломако («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Лисин («Авангард»)
- 23 июня 2020
-
19:02
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:37
-
17:19
-
17:15
-
16:40
-
16:15
-
15:50
-
15:44
-
15:34
-
15:14
-
15:04
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
13:59
-
13:35
-
13:13
-
12:54
-
12:25
-
12:09
-
11:45
-
11:28
-
11:10
-
10:56
-
10:35
-
10:04
-
09:46
-
09:20
-
09:06
-
06:36
-
05:32
-
04:30