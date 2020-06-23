«Магнитка» сократила платёжную ведомость на 620 млн рублей. Как ей это удалось?

Сергей Мозякин больше не является самым дорогим игроком «Магнитки». В новой платёжке он не входит даже в пятёрку.

Прежняя платёжная ведомость «Магнитки» составляла 1,5 млрд рублей

Публикация платёжных ведомостей команд и контрактов отдельных хоккеистов стала главным трендом работы хоккейных СМИ в это межсезонье. В условиях жёсткого потолка зарплат эта тема и вовсе вызывает неподдельный интерес. На сей раз наши коллеги из «Спорт Бизнес Online» раскрыли ведомость одного из главных ньюсмейкеров межсезонья – магнитогорского «Металлурга». Сразу оговоримся, что указанные суммы не являются достоверными на 100%, однако эта информация максимально близка к действительности.

В минувшем сезоне потолок зарплат в сезоне-2019/2020 в КХЛ составлял 800 млн рублей. Он был «мягким», то есть допускалось его безлимитное превышение, однако за такую прихоть клубы лиги были обязаны заплатить штраф. Размер санкций – 30% от суммы превышения, и этот момент, разумеется, был прописан в регламенте КХЛ. Со следующего сезона никакого штрафа за превышение потолка зарплат уже не предусмотрено, а на контракты хоккеистов клубы не смогут потратить больше 900 млн рублей.



По информации издания «РБК-Спорт» уральский клуб входил в число команд, которые в жёсткий потолок зарплат не укладывались кардинальным образом. Ведомость магнитогорцев составляла 1,5 млрд рублей, что гарантировало новому руководству магнитогорского «Металлурга» серьёзную работу на трансферном рынке.

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Уход Антипина и компромисс с Мозякиным

Перво-наперво, на Урале отказались от услуг защитника Виктора Антипина. Двукратный обладатель Кубка Гагарина должен был провести в «Магнитке» следующий сезон и заработать 125 млн рублей. В «Металлурге» предложили воспитаннику клуба переподписать соглашение на новых условиях, однако Антипин ответил отказом и расторгнул контракт с клубом. По нашей информации, Виктору предлагали сократить зарплату в три раза.

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Были близок к уходу из магнитогорского «Металлурга» и ветеран команды Сергей Мозякин. В какой-то момент времени казалось, что переговоры уральцев с лучшим снайпером в истории отечественных чемпионатов зашли в тупик и обратного пути уже нет. Говорил об этом и первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков, однако в результате стороны смогли добиться компромисса. По новому однолетнему контракту 39-летний нападающий заработает 50 млн рублей за сезон без учёта бонусов, которые не входят в потолок зарплат.

Магнитогорская революция

Также серьёзно подвинулись по финансовым условиям защитники Егор Яковлев и Григорий Дронов, а также нападающий Николай Кулёмин. В межсезонье со всеми перечисленными хоккеистами были переподписаны соглашения на приемлемым для клуба условиях. Именно от подобной опции и отказался защитник Антипин, который теперь продолжит карьеру в СКА. В другом «армейском» клубе, а именно в московском ЦСКА, теперь будет играть и нападающий Андрей Локтионов. В минувшем сезоне хоккеист заработал 95 млн рублей, которые не отработал и на 20%.

Игрок Старый контракт Новый контракт Экономия для клуба Мозякин 180 млн 50 млн 130 млн Антипин 125 млн покинул клуб 125 млн Яковлев 95 млн 55 млн 40 млн Кулёмин 95 млн 55 млн 40 млн Локтионов 95 млн покинул клуб 95 млн Береглазов 55 млн покинул клуб 55 млн Тимкин 55 млн покинул клуб 55 млн Дронов 40 млн 25 млн 15 млн Любимов 35 млн покинул клуб 35 млн

Расстались в уральском клубе с ещё рядом дорогих игроков – защитником Алексеем Береглазовым (зарплата по предыдущему контракту – 55 млн рублей), нападающими Евгением Тимкиным (55 млн рублей) и Романом Любимовым (35 млн рублей). Только перечисленные действия позволили магнитогорскому клубу сократить платёжную ведомость сразу на 590 млн рублей.

Приличные деньги зарабатывал на Урале и шведский нападающий Деннис Расмуссен, которого также в новом сезоне в «Магнитке» не будет. Покинули команду в том числе голкипер Василий Демченко, защитники Никита Пивцакин и Максим Матушкин, а также канадские форварды Эрик О’Делл и Брэндон Козун. Не пощадила магнитогорская революция и рекордсмена команды по количеству сезонов – защитника Евгения Бирюкова.

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Плотников – самый дорогой игрок «Магнитки», Бек пошёл на сокращение зарплаты

С заключением нового контракта Мозякин не только утратил статус самого высокооплачиваемого игрока КХЛ, но и статус самого дорого хоккеиста «Магнитки». Новой примой «Металлурга» стал Сергей Плотников, оказавшийся в Магнитогорске в результате трансфера через Хабаровск. По замыслу главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва, экс-форвард СКА должен стать ключевой фигурой в построении новой команды. Его зарплата в новом сезоне составит 75 млн рублей – и это максимальный годовой оклад в команде. Примечательно, что Мозякин по новой ведомости не входит даже в пятёрку.

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Удалось магнитогорскому клубу выменять из «Авангарда» и нападающего Тейлора Бека. Омский клуб пытался избавиться от канадского форварда, чья зарплата составляла 70 млн рублей, в результате был найден вариант с обменом. Руководству «Магнитки» же удалось убедить Бека пойти на переподписание контракта. По разным оценкам, за каждый из двух сезонов в Магнитогорске Тейлор заработает то ли 55, то ли 65 млн рублей.

Ставка на финнов

Несмотря на потерю 40 млн рублей, защитник Яковлев в новом сезоне будет являться самым дорогом игроком в магнитогорской линии обороны с окладом в 55 млн рублей. Второе место в этом рейтинге занимает новичок команды Михаил Пашнин (45 млн рублей), топ-3 замыкает ещё один новичок Егор Мартынов (30 млн).

Источник: платёжка «Магнитки» — 762 млн рублей. Самый дорогой игрок — Плотников

В атаке Воробьёв собирается сделать ставку на финских форвардов Харри Песонена (40 млн рублей) и Юхо Ламмикко (47 млн рублей), которые на двоих заработают меньше, чем покинувший команду Локтионов. Серьёзным усилением может стать и ещё один экс-форвард СКА – Максим Карпов, который пошёл на более чем двукратное понижение контракта: вместо 65 млн в СКА в «Магнитке» он получит 30 млн рублей в год.

Финский вектор сработал и во вратарской позиции. Ни для кого не секрет, что изначально в «Металлурге» планировали вернуть из-за океана голкипера Артёма Загидулина, однако российский вратарь принял решение задержаться в «Калгари Флэймз» ещё на один сезон. Тогда «Магнитка» обратила внимание на иностранный рынок, подписав контракт с бывшим голкипером «Адмиралом» Юхо Олкинуорой.

На что остались деньги?

По оценкам наших коллег, на данный момент платёжная ведомость магнитогорского коллектива составляет 762 млн рублей. При этом, сам Ласьков недавно заявил, что «Магнитка» потратит 880 млн рублей. Серьёзная часть этой разницы пойдёт на заключение контракта с нападающим Николаем Прохоркиным, спортивные права на которого оказались у «Металлурга» в результате мощного трёхстороннего обмена с участием СКА и «Трактора».

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Нет в приведенной ведомости и соглашения с ещё одним участником того обмена – защитником Владиславом Сёминым. Услуги двух хоккеистов обойдутся «Магнитке» в общей сложности в районе 80 млн рублей. Учтём возможные заключения контрактов с рядом игроков, которые сейчас находятся в «Металлурге» на пробных соглашениях, и получим сумму, очень близкую к заявленной боссом «Магнитки». Руководству уральского клуба удалось произвести резкое сокращение зарплатной ведомости и вписаться в жёсткий потолок зарплат. Теперь – дело за спортивным результатом.