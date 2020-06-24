В системе СКА растёт будущая звезда. Аскаров будет выбран в первом раунде драфта НХЛ

Совсем недавно в России не было вратарской школы как класса. Страна буквально клонировала качественных разноплановых вингеров, чуть позже пошли неплохие защитники. Когда произошёл серьёзный перелом, который позволил считать Россию вратарской хоккейной державой? Прежде всего, своеобразным рубиконом можно считать 1995 год рождения, который подарил нашему хоккею россыпь качественных киперов. Шестёркин, Сорокин, Билялов – все они сейчас или уже играют в НХЛ, или будут покорять её в ближайшее время. Кто-то, как Красиков и Бочаров играют важнейшую роль в своих клубах КХЛ. Далее были 1996 и 1997 годы: Георгиев вместе с Шестёркиным практически вытеснил с пьедестала Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс», а Самсонов является качественным бекапом в столичном «Вашингтоне». Чуть позже мы узнали о Михаиле Бердине, Петре Кочеткове и, конечно же, об Амире Мифтахове.



И вот следующая ступень: вратарь 2002-го года рождения, играющий в системе питерских армейцев, будет выбран в первом раунде. Да, он не совсем удачно провёл свой первый молодёжный чемпионат мира. К нему не было никаких вопросов на турнирах Глинки-Грецки и на юниорском чемпионате в прошлом году, однако со своим по-настоящему дебютным серьёзным турниром Ярослав немного не справился.

Как мы о нём узнали?

Конечно, не все пристально следят за юношеским и молодёжным хоккеем и смотрят шайбу такого уровня лишь пару раз в году на крупных международных турнирах. Именно на недавнем МЧМ в Чехии Ярослав предстал де-юре первым вратарём команды. Можно сказать, что с этой ролью он не совладал: 87.7% отражённых бросков с КН 2.71 за пять матчей далеко не лучшая статистика. Впрочем, тот турнир нельзя считать провальным: статистика на таких коротких турнирах часто нерепрезентативна, а кто следил за турниром пристально помнит, что «своих» шайб Аскаров пропустил не очень-то и много.



Ярослав – воспитанник омского хоккея. По признаниям голкипера, родители поставили его на коньки в пять лет, где он постепенно влюбился в эту игру. Выбрав свою профессиональную стезю в семь, Аскаров больше не изменял самому себе – понял для себя, что вратарь единственная позиция, которая ему безумно нравится. В тринадцать лет вратарь переехал в Санкт-Петербург: ему понравились лучшие условия от команды «Бульдоги» и близость к столице. Перейдя в систему СКА в шестнадцатилетнем возрасте, Ярослав на следующий год дебютировал в МХЛ – за 31 игру отразил 92.1% бросков – очень недурный показатель для юного голкипера.

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.

Почему мы могли о нём не слышать?

Только в том случае, если вы смотрите исключительно КХЛ, а на дебютный матч Аскарова в форме СКА просто не обратили внимания. Последний сезон Аскаров провёл действительно здорово: дебют в КХЛ, 18 игр в «СКА-Неве» с достойными цифрами, пусть и неоднозначный, но всё-таки проведённый Молодёжный чемпионат мира. Также Ярослав должен был защищать честь страны на Юниорском чемпионате мира U18 в США, однако у мировой пандемии коронавируса были другие планы.



Отменённый U18 турнир особенно сильно ударит по планам как самих игроков, выходящих на драфт, так и хоккейных функционеров и их скаутов. Конечно, игроки первых двух раундов изучены вдоль и поперёк – среди них и петербуржский омич Аскаров и некоторые другие российские игроки. Чего нельзя сказать об игроках из нижней части различных драфт-предиктов на осенний ивент. Как будет на самом деле предугадать всецело невозможно, какие-то игроки за пару месяцев следующего сезона выстрелят настолько, что окончательно спутают карты генеральным менеджерам.



Однако это всё никак не касается Аскарова: до чешского турнира Ярослав и вовсе у некоторых экспертов и скаутов новой волны котировался в пятёрке лучших юниоров драфта: неоднозначное с точки зрения статистики соревнование немного снизило позиции россиянина – теперь он уходит в топ-15. Но это всё не отменяет того факта, что он всё ещё лучший вратарь среди коллег младше 18 лет: ни Беднар, ни Анчичка (который старше на год), ни Бломквист даже близко не имеют таких перспектив, как Ярослав.

Фото: ska.ru

Он действительно будущая звезда?

Пожалуй, да. Аскаров играет в стиле «бабочка» и имеет на сайте DobberProspects рейтинг 9.5/10. Что это значит? Предполагают, что он может вырасти в элитного голкипера мирового уровня. За счёт чего были сделаны такие предположения? Прежде всего, он очень эффективно использует свои габариты. Это выражается в том, что фаворит драфта знает, когда стоит выйти и сократить дистанцию, а когда этого делать не желательно. У кипера сильные ноги и крутое катание – благодаря этому он очень неплохо двигается в рамке: Аскаров может работать не только по первому броску, но и нивелировать последующие угрозы.



Вообще у Ярослава крутая техническая подготовка. Вкупе с природными рефлексами он может принимать решения, которые превосходят не только его коллег по возрасту, но и вратарей постарше – уже полностью сформированных игроков.



Ему есть в чём добавлять при игре клюшкой, однако уже сейчас он способен где-то даже быть третьим защитником и помогать развивать атаки с помощью паса. Стоит отметить и ментальную составляющую: Аскаров блестяще справляется с новыми вызовами и стрессом – психологическая устойчивость находится на очень высоком уровне. Всё это из-за того, что ему не раз приходилось играть с ребятами намного старше его и там он действовал блестяще. Ярослав очень хорошо понимает и читает игру: это касается не только нужных пасов под синюю и выходов под первый бросок – он в целом грамотно и удачно предугадывает дальнейшее развитие событий на площадке.



Вратари всегда «дозревают» несколько дольше, чем игроки другого амплуа и это может стать серьёзной проблемой для команды, которая захочет высоко его забрать. Но из всех команд, выбирающих в первом раунде, точно найдётся две или три, готовые дать время Аскарову на созревание, чтобы через 4-5 лет получить вратаря-франчайза на долгие годы.

В России неожиданно лучшая школа вратарей. Наши парни скоро заполонят НХЛ Бобровский, Варламов и Василевский теперь не одиноки. Разбираемся, как Россия начала штамповать качественных вратарей.

Мне игровая манера Аскарова напоминает основного вратаря «Предаторс» Пекку Ринне. У них обоих всё в порядке с ментальностью, они оба очень быстрые и принимают правильные решения: вполне вероятно именно в голкипера такого плана Аскаров и превратится. Разумеется, Ярослав не лишён недостатков и не является прямо сейчас каким-то монстром – прежде всего, иногда видна некая сумбурность в его действиях после пропущенной шайбы по его вине. То есть пока игра складывается по его сценарию, никаких проблем нет, стоит немного отойти от заданного плана, так сразу выявляются некоторые затруднения. Также стоит вспомнить про вышеупомянутые ошибки при игре клюшкой, однако всё это правится с возрастом и правильным подходом к делу – всё равно у него намного больше преимуществ, нежели недостатков, а значит в России действительно появляется новая звёздочка.



Самое главное, чтобы он продолжал совершенствоваться как вратарь и смог справиться с жестокими челюстями системы СКА, которая перемалывала и не замечала не одного и даже не два десятка игроков. Иначе может произойти так, что болельщики и эксперты со смехом будут вспоминать, как Аскаров когда-то там лет десять назад котировался в первой десятке драфта НХЛ.