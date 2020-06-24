В «Авангард» едет элитный снайпер на пике карьеры. Рид Буше может стать звездой КХЛ

«Авангард» — один из тех клубов КХЛ, который к концу июня ещё не завершил активную часть трансферной работы и не сформировал состав на следующий сезон. У омичей остаётся несколько проблемных позиций, требующих закрытия, и на одну из них сейчас едет американский нападающий Рид Буше.

«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше

Вряд ли про Буше много слышали в России, однако этот трансфер можно признать достаточно громким для КХЛ. Хотя бы потому, что не каждый год к нам в чемпионат приезжают хоккеисты с такой статистикой во второй по силе лиге Северной Америки. В минувшем сезоне форвард «Ютики», фарм-клуба «Ванкувера», наколотил 67 (34+33) очков в 53 матчах, став вторым бомбардиром и вторым снайпером во всей АХЛ. Вообще, Буше уже третий год подряд набирает больше очка за игру в чемпионате фарм-клубов, а его цифры за всё время выступлений в АХЛ вызывают уважение – 323 матча и 285 (153+132) очков.

Кто же такой Рид Буше? В юности форвард прошёл через национальную программу подготовки американских хоккеистов (USNTDP), сыграл на победном для сборной США ЮЧМ-2011, где стал вторым снайпером турнира после Никиты Кучерова. Куч там показал космический хоккей, забросив 11 шайб в семи матчах, Буше оформил на три гола меньше. Зато именно Рид спас Америку в финале со шведами, сравняв счёт за полторы минуты до конца основного времени. В овертайме «звёздно-полосатые» довели дело до победы.

Через пару месяцев после ЮЧМ Буше в четвёртом драфте НХЛ выбрал «Нью-Джерси Дэвилз». После этого Рид провёл два сезона в Западной хоккейной лиге. В первый год он зажигал в «Сарнии» с Наилем Якуповым, а в сезоне-2012/2013 его одноклубником стал Николай Голдобин – через несколько лет они воссоединятся в фарме «Ванкувера», а летом 2020-го синхронно отправятся в КХЛ. Кстати, в свой второй год в «Сарнии» Буше забросил 62 шайбы в 68 матчах регулярки OHL, с огромным отрывом став лучшим снайпером турнира. Да, новичок «ястребов» забивал очень много на любом уровне и с любыми партнёрами. Кроме НХЛ.

Агент Буше: «Авангард» – один из лучших клубов в плане зарплат

Покорять сильнейшую лигу мира Буше начал с 2013 года, но за семь лет у него это не получилось, поэтому сейчас он и решился на новый вызов в карьере. В НХЛ Буше сыграл 133 матча и набрал в них 42 (20+22) очка. Это не так уж и плохо, однако ни в одной из команд прижиться ему не удалось. В «Дэвилз» Рид провёл три полных чемпионата, регулярно спускаясь в АХЛ, а в сезоне-2016/2017 пережил сразу три драфта отказов. Транзитом через «Нэшвилл» и всё тот же «Нью-Джерси» Буше оказался в «Ванкувере». За три с половиной года в составе «касаток» Рид сыграл лишь 48 матчей в НХЛ, а в последние два сезона провёл в форме «Ванкувера» только один матч. Несмотря на то, что АХЛ в это время он натурально разрывал.

Почему же прирождённый снайпер с отменным голевым чутьём и великолепным броском не смог закрепиться в НХЛ? Очевидно, не хватало других важных качеств, без которых невозможно заиграть на таком уровне. В то время, когда Буше выступал в системе «Нью-Джерси» многие специалисты и болельщики отмечали, что у Рида есть большие проблемы со скоростью и катанием. На коньках он, конечно, держался уверенно, но не обладал той конькобежной способностью, которая свойственна типичным бомбардирам НХЛ. Кроме того, Буше в определённой степени стал заложником своего стиля. Он прежде всего снайпер, постоянно ищущий момент для броска, но не обладающий навыками плеймейкера. Это форвард с достаточно односторонней манерой игры, что ограничивало его полезность, когда нужно обороняться. В «Дэвилз» Буше не был достаточно хорош, для попадания в топ-6, а с более двусторонними форвардами из боттома ему было трудно конкурировать. Отсюда и постоянные ссылки в фарм-клуб.

При этом североамериканские специалисты отмечали, что в последнее время Буше неплохо поработал над своими слабыми сторонами, и это помогло ему выйти на космическую статистику в АХЛ за «Ютику». Однако в «Ванкувер» Рида поднимали ещё реже, чем в «Нью-Джерси». Вероятно, причина в том, что у «касаток» сейчас слишком много нападающих на односторонних контрактах, поэтому у парней из фарм-клуба изначально почти нет шансов пробиться в состав. Да и места в топ-6, опять же, уже заняты. Поэтому ни Буше, ни Голдобин (второй бомбардир «Ютики» в прошлом сезоне) практически не играли за «Ванкувер», хотя, очевидно, уровень АХЛ они оба переросли. В такой ситуации, усугубляемой неизвестностью со следующим чемпионатом, переезд в КХЛ для них – оптимальное решение.

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Мы рассказали о минусах, не позволивших Буше заиграть в НХЛ, но для КХЛ они могут оказаться не такими критичными. Тем более что плюсов у Рида гораздо больше, и сейчас он уже выглядит потенциальной звездой лиги. Буше – хоккеист с молниеносным и точнейшим броском, на который очень трудно реагировать голкиперам. Это прирождённый снайпер с мягкими и быстрыми руками. В «Авангарде» Рид должен успешно заменить другого талантливого финишёра Тейлора Бека, при этом Буше тратит гораздо меньше времени на бросок, чем обменянный в «Металлург» канадец.

Рид – ни разу не плеймейкер, однако он отлично умеет контролировать шайбу. Он не быстрый, но резвый и подвижный нападающий, способный здорово открыться на свободный лёд, а голевое чутьё позволяет Буше решать исходы матчей. В Северной Америке отмечали его умение забивать в ключевые моменты поединков.

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При этом Буше – это совсем не игрок чистого льда, как тот же Бек. Рид с удовольствием вступает в силовую борьбу, он достаточно цепкий для отбора шайбы и прессинга, за счёт низкого центра тяжести здорово стоит на коньках. Однако в оборонительных навыках ему по-прежнему нужно прибавлять, чтобы стать эталонным нападающим.

«Авангард» наверняка рассчитывает на Буше, как на форварда первого звена, и у Рида есть отличная возможность «взорвать» КХЛ своей результативностью. При этом очевидно, что должно сойтись несколько факторов, чтобы Буше был продуктивен в составе «ястребов». Как и любому финишёру, заточенному исключительно на бросок, Риду необходим в звене топовый плеймейкер, связующий центрфорвард, который будет вести игру и «кормить» Буше передачами. В «Авангарде» с этой ролью потенциально могут справиться Корбан Найт и Денис Зернов, но проверить это можно будет только на практике.

Кроме того, как мы уже отметили, скорость и катание – слабые места Буше, а Боб Хартли исповедует темповой хоккей, где нужно постоянно и много бегать. Впрочем, возможно, наставник «ястребов» сумеет подстроиться под Буше, а не попытается запихать его в рамки своей системы. Хартли – грамотный тренер, и вряд ли он будет создавать дополнительные трудности для форварда, потенциально способного забить 30+ голов в сезоне.

Фото: Jeff Vinnick/NHLI via Getty Images

Буше – не идеал игры нападающего в обороне, так что и здесь наставнику «Авангарда» нужно будет скомпоновать звено с Ридом таким образом, чтобы этот недостаток компенсировался усилиями его партнёров. Впрочем, не факт, что на уровне КХЛ это станет проблемой. В НХЛ Буше ведь не хватало именно навыков оборонительной игры, зато со старанием и самоотдачей всё было в порядке. Это активный, интенсивный и далеко не ленивый форвард, не гнушающийся игры в тело.

Отметим ещё, что Буше прекрасно себя чувствует в позиционной атаке, а «Авангард» при Хартли обожает пользоваться этой моделью нападения. При «стоянии» «ястребов» в чужой зоне как раз и пригодится умение Буше резко открыться на свободный лёд, а затем использовать свой молниеносный и, как отмечают некоторые эксперты, лазерный бросок. Разумеется, с такими данными Рид должен стать и главной ударной силой «Авангарда» в большинстве.

Словом, переход Буше в омский клуб выглядит отличной сделкой для «ястребов», хотя не будем забывать, что североамериканские хоккеисты в КХЛ далеко не всегда показывают то, что от них ждут. Однако у Рида есть все шансы, чтобы стать не только лидером «Авангарда», но и настоящей звездой лиги. У него отличный возраст (26 лет), потрясающие атакующие навыки, спокойный, адекватный характер, желание работать над своими недостатками, и сильная мотивация показать себя, чтобы пробиться в НХЛ. К тому же, Буше едет в КХЛ на пике – только что Рид провёл свой лучший сезон в карьере.