«Не могу поверить, что забил». Великая шайба Каспарайтиса, которую он подарил Овечкину

За 14 лет в НХЛ защитник забил меньше 30 голов, но в 2001-м именно он стал неожиданным героем овертайма седьмого матча.

Александр Овечкин – человек, который уже заслужил звание лучшего снайпера современности и полным ходом мчится к великому рекорду Уэйна Гретцки. Дарюс Каспарайтис – человек, который за 14 сезонов в НХЛ не забросил и 30 шайб, включая плей-офф. Свои контракты он отрабатывал совершенно другим способом – зубодробительными силовыми, бесчисленными заблокированными бросками и искромётным юмором в раздевалке.

Каспарайтис снёс Ягра не хуже, чем Овечкин! Жёсткий защитник не щадил никого Интересно, что позднее Дарюс и Яромир стали одноклубниками по «Питтсбургу».

Если же вспоминать заброшенные шайбы Каспарайтиса, то на ум сразу приходит только одна, пожалуй, самая важная, самая известная и самая великая в его карьере. Шайба, которую от него никто не ожидал (как, впрочем, было и всегда), и которая была забита в самый нужный момент – в овертайме седьмого матча серии плей-офф 2001 года. Несмотря на то, что Каспарайтис был уже ветераном НХЛ с девятью сезонами за плечами.

Каспарайтис хранил историческую шайбу и клюшку долгие годы, а на днях подарил её Овечкину. «Это честь, и надеюсь, Овечкин догонит Великого», — написал прославленный защитник в своём «инстаграме». Самое время вспомнить тот памятный гол.

Каспарайтис подарил Овечкину клюшку, которой забил победный гол в седьмом матче плей-офф

Во втором раунде плей-офф 2001 года «Питтсбург» Каспарайтиса сошёлся с «Баффало Сэйбрз». У «пингвинов» тогда были Марио Лемье, Яромир Ягр, Алексей Ковалёв, Мартин Страка, а у «клинков» — лучший вратарь в мире Доминик Гашек.

Серия получилась очень упорной, «Баффало» отыгрался со счёта 0-2, а исходы последних трёх матчей решались в овертайме. В шестой игре «Баффало» был в полутора минутах от выхода в финал конференции, но тогда героем стал Лемье, сравнявший счёт в концовке, и Страка, забивший победный гол.

В седьмой игре «Питтсбургу» тоже пришлось отыгрываться, и до самого конца было непонятно, кто же возьмёт верх. «Это была настоящая битва, надо отдать должное сопернику. Они бились, как проклятые», — отметил нападающий Кевин Стивенс.

И даже Каспарайтиса просили подключаться в атаку при любой подходящей возможности, но даже в самых смелых фантазиях никто из партнёров не мог предположить, что именно этот защитник станет героем серии. «Не припомню, чтобы Каспер забивал даже на тренировке, не говоря уж о матче. Если бы мне надо было выбирать, на него я бы точно не поставил», — говорил Стивенс. Да что там партнёры, сам Каспарайтис не мог представить. «До сих пор не могу поверить, что забил гол. Не понимал, что произошло. Я просто пытался подключиться к атаке, как просили тренеры и партнёры. Наверное, это был первый раз, когда я их послушал», — говорил он в победной раздевалке.

Но забил не Лемье, не Ланг и не Ягр, а Каспарайтис, и вписал своё имя в историю «Питтсбурга» как автор первого гола в овертайме седьмого матча. До этого «пингвины» лишь раз уходили в дополнительное время в седьмых матчах, и проиграли. Было это в 1993 году, и тогда Каспарайтис играл на стороне победителей серии, «Айлендерс».

«Я мечтал об этом девять лет»

Гашек играл великолепно и остановил несколько опаснейших бросков в овертайме, но не смог остановить Каспарайтиса, который закатил в зону атаки, получил передачу и быстро нанёс бросок. А дальше была всем известная картина – защитник поднимает руки вверх, бежит по льду, затем скользит на животе, затем скрывается под горой ликующих партнёров.

Видео победного гола Каспарайтиса в овертайме седьмого матча с «Баффало»

«Я мечтал об этом девять лет. Вот что случается, если верить в себя. В прошлом матче мы были в минуте от вылета из плей-офф, когда Марио показал свою магию. Сегодня это сделал я. И вот мы здесь, празднуем, значит, кто-то забил. Ребята обнимают меня, значит, забил я. Я собирался отдать пас, но подумал: «Надо бросать». Бросил и увидел, как шайба зашла в сетку», — делился впечатлениями Каспарайтис.

«Это был потрясающий гол. Не бросок наобум, не удачный отскок. Это был отличный гол, чтобы закончить серию», — отметил Эндрю Ференс.

И пусть вымотанный в серии с «Баффало» «Питтсбург» в следующем раунде не смог справиться с действующим обладателем Кубка Стэнли «Нью-Джерси», гол Каспарайтиса и сейчас считается одним из лучших в истории «Питтсбурга». «Помню, как можно забыть? Это был большой момент в карьере, вообще забить гол – это для меня большой праздник, а забить в овертайме седьмой игры – это нечто. Могу этим хвастаться до тех пор, пока не стану очень стареньким и не начну забывать. Было прикольно забить и сейчас видеть это в YouTube», — вспоминал защитник в недавнем интервью «Чемпионату».