Променяли Америку на КХЛ. 10 хоккеистов из-за океана, заключивших контракт в России

Лето в хоккее характеризуется не только отъездом некоторых игроков КХЛ за океан, но и открытием обратного направления: в нашу лигу в поисках нового вызова переходят легионеры из АХЛ, либо возвращаются русские ребята, не сумевшие реализовать свою мечту. Почти в каждое межсезонье КХЛ богатеет интересными кадрами, и сейчас мы рассказываем, кто их бывших североамериканцев по прописке летом 2020-го уже точно заключил контракт в России.

Точно уезжают. 8 хоккеистов КХЛ, уже подписавших контракты в Америке Есть очень неожиданные фамилии.

Статистика в прошлом сезоне: «Ютика Кометс», 51 игра, 50 (19+31) очков

Московские «армейцы» недавно официально объявили о трансфере Николая Голдобина. В НХЛ форвард пробивался долго, но ни в «Сан-Хосе», ни в «Ванкувере» заиграть ему не удалось. Единственный полный сезон в сильнейшей лиге мира он провёл два года назад в составе «касаток», по бомбардирским показателям стал седьмым хоккеистом «Ванкувера» (27 (7+20) очков в 63 матчах – не так уж плохо для фактического новичка), но на следующий год снова отправился в АХЛ. При этом видно, что этот уровень Николай перерос. В «Ютике», например, Голдобин на протяжении двух чемпионатов набирал по очку за игру, но «Ванкувер» крайне неохотно поднимает свои активы в основу. Голдобина категорически не видели в составе «Кэнакс», и Николай принял верное решение вернуться.

В ЦСКА у него есть все шансы заиграть. Результативный форвард с отличным голевым чутьём и накопившейся спортивной злостью может стать новым лидером «армейцев» и одним из сильнейших хоккеистов в разрезе всей КХЛ.

Статистика в прошлом сезоне: «Сан-Хосе Шаркс», 14 игр, 0 очков; «Сан-Хосе Барракуда», 28 игр, 16 (6+10) очков

Чешский нападающий с 2015 по 2018 годы уже защищал цвета «Спартака», и произвёл весьма сильное впечатление. Радил выступал в ведущих звеньях и набирал немало очков, являясь одним из лучших бомбардиров московской команды. Два года назад Лукаш решил попробовать свои силы в НХЛ, но закрепиться в основе «Сан-Хосе» на постоянной основе у него не получилось. Метаться между «акулами» и их фарм-клубом Радил больше не захотел и решил вернуться туда, где его ждали. Теперь чеху предстоит понравиться новому тренеру красно-белых Олегу Знарку.

Лукаш Радил Фото: Bob Kupbens/Getty Images

Статистика в прошлом сезоне: «Техас Старз»/«Спрингфилд Тандербёрс», 53 игры, 32 (5+27) очка

В «Спартаке» готовятся также встретить Эмиля Юсе, шведского оборонца, который в минувшем чемпионате пытался пробиться в НХЛ, но ни в «Далласе», ни во «Флориде» шанса не получил. Впрочем, на уровне АХЛ Юсе смотрелся весьма солидно, а в составе «Техас Старз» стал лучшим распасовщиком команды.

Кстати, навыки диспетчера Эмиль проявлял ещё в довольно сильном шведском чемпионате, где Юсе забивал немного, зато стабильно раздавал партнёрам 18-20 голевых передач за сезон. Швед хорош в позиционной атаке, обладает неплохим первым пасом, и в «Спартаке» может стать ведущим защитником. При этом не стоит рассматривать Юсе, только как замену Патрику Херсли. Тот всё же был ориентирован на свой могучий щелчок, а в остальном ничем не выделялся. Юсе – моложе, мотивированнее, надёжнее и универсальнее Херсли, так что его приобретение смотрится весьма перспективным. Правда, Эмиль должен быть готов к тому, что иногда будет пропускать матчи не по игровым причинам, так как в «Спартаке» теперь шесть легионеров.

Крис Уайдман («Торпедо»)

Статистика в прошлом сезоне: «Сан-Диего Галлз», 53 игры, 31 (9+22) очко

Интересного защитника удалось подписать «Торпедо». Уайдман в НХЛ прошёл через системы многих клубов («Оттава», «Эдмонтон», «Флорида», «Питтсбург», «Анахайм»), в общей сложности провёл почти 200 матчей в сильнейшей лиге мира, но всё же в основном выступал на уровне АХЛ. Здесь Уайдман демонстрировал вполне надёжную и результативную игру (минувший чемпионат стал лучшим в карьере), проповедовал жёсткий, силовой хоккей. В «Торпедо» такой защитник наверняка станет ведущим игроком обороны и лидером всей команды.

Джастин Клуз («Торпедо»)

Статистика в прошлом сезоне: «Сан-Диего Галлз», 53 игры, 30 (11+19) очков

Помимо Уайдмана «Торпедо» выписало из системы «Анахайма» ещё и нападающего Джастина Клуза. Этот американец очень долго играл за команды из минорных и студенческих лиг, а в АХЛ попал только в 23 года. На счету Клуза лишь два матча в сильнейшей лиге мира (по одному за «Миннесоту» и «Анахайм»), а в чемпионате фарм-клубов он ничем особенным не выделялся. Словом, абсолютный кот в мешке, но посмотрим, что разглядели в Клузе нижегородские селекционеры.

Статистика в прошлом сезоне: «Гранд-Рапидс Гриффинс»/«Шарлотт Чекерс», 54 игры, 25 (13+12) очков

В КХЛ едет очередной чемпион мира 2019 года из сборной Финляндии. Оливер Каски – классный атакующий защитник, способный заставить болельщиков «Авангарда» перестать тосковать из-за ухода Вячеслава Войнова. В позапрошлом сезоне Каски в составе финского «Пеликанс» стал лучшим защитником-бомбардиром всей лиги, а после отъезда за океан набирал почти по пол-очка за игру в АХЛ. Если Оливер приживётся в стане «ястребов», то станет ведущим защитником для большинства, будет много двигать шайбу, начинать и поддерживать атаки. Правда, как и у почти любого пакмувера, у Каски есть проблемы с обороной, так что в паре с ним должен играть качественный домосед. В «Авангарде» напрашивается создание финской связки Каски – Покка, хотя минус этой гипотезы в том, что оба защитника с правым хватом. Отметим также, что Каски всего 24 года, и он крайне мотивирован вернуться в НХЛ, куда у Оливера не получилось пробиться в минувшем сезоне. Поэтому контракт с «Авангардом» заключён всего на год, зато на этом отрезке у Каски точно не будет никаких проблем с самоотдачей.

Финны захватывают КХЛ! Легионеры из Суоми – самые востребованные в лиге Например, «Металлург» подписал контракты сразу с тремя финскими игроками.

Статистика в прошлом сезоне: «Ютика Кометс», 53 игры, 67 (34+33) очков

«Ястребам» удалось заключить контракт с одним из лучших бомбардиров АХЛ последних сезонов Ридом Буше. Форвард, разрывавший вторую по силе лигу Северной Америки, почти не получал шансов в «Ванкувере» и решился на смену обстановки. Главное оружие Буше – великолепный бросок и отменное голевое чутьё, и потенциал у Рида в нашей лиге просто огромный. Но его всё-таки ещё нужно реализовать.

В «Авангард» едет элитный снайпер на пике карьеры. Рид Буше может стать звездой КХЛ Разбираем новичка «ястребов».

Игорь Швырёв («Металлург»)

Статистика в прошлом сезоне: «Колорадо Иглз», 49 игр, 9 (6+3) очков

«Магнитка» вернула из-за океана своего воспитанника Игоря Швырёва. Ближайшие два года 21-летний хоккеист проведёт в Магнитогорске. Три года назад Швырёв был выбран «Колорадо» в четвёртом раунде драфта, вскоре он уехал за океан, но за два сезона не сумел подняться выше АХЛ, да и там его игра не поражала воображение. Наверное, Игорь принял правильное решение о возвращении. «Колорадо» ему пока не светит, а в «Магнитке» он, скорее всего, будет на постоянной основе играть в КХЛ и, возможно, сумеет раскрыться. При удачном раскладе через пару лет ничто не помешает ему вновь попробовать свои силы в Америке.

Фото: coloradoeagles.com

Статистика в прошлом сезоне: «Баффало Сэйбрз», 13 игр, 0 очков; «Рочестер Американс», 37 игр, 23 (6+17) очка

Пилут – отличный трансфер для «Трактора». Несколько лет назад швед успешно выступал на родине за «ХВ-71» (однажды даже был признан лучшим защитником сезона), а два года назад переехал за океан, подписав контракт с «Баффало». Закрепиться в основе «Сэйбрз» у Лоуренса пока не получилось, хотя он был одним из лучших защитников «Рочестера», однако отметим, что последние матчи перед остановкой сезона НХЛ Пилут играл за «Баффало». «Клинки», как мы знаем, не попали даже в расширенную версию плей-офф, и, возможно, этот факт повлиял на решение шведа сменить обстановку. Оставаться без хоккея на 9-10 месяцев не хочется ни одному игроку, к тому же «Трактор» давно проявлял к Пилуту интерес.

Статистика в прошлом сезоне: «Коламбус Блю Джекетс», 37 игр, 5 (2+3) очков; «Кливленд Монстерз», 22 игры, 13 (5+8) очков

Интересный трансфер от «Барыса» — в столицу Казахстана едет швед Якоб Лилья. Он неплохо зарекомендовал себя на родине, выступая за «Линчёпинг» и «Юргорден» (здесь стал лучшим бомбардиром в чемпионате-2018/2019), а в прошлом сезоне впервые попробовал себя за океаном. Чемпионат Лилья начал в АХЛ, однако затем был поднят Джоном Тортореллой в основу «Коламбуса». Возможно, Якоба не устраивала роль, которая ему досталась в клубе НХЛ (он выходил в нижних звеньях), либо были другие причины, но он решил ближайший год провести в «Барысе». В Нур-Султане традиционно здорово раскрываются иностранцы, так что и от Лильи мы вправе ждать прорыва. Потенциальная шведская связка Лилья – Виделль выглядит очень интригующе, хотя, конечно, не факт, что Юрий Михайлис поставит двух леворуких вингеров в одно звено.