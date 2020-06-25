Буше – в «Авангарде», Лилья – в «Барысе». Главные трансферы недели в КХЛ

Рассказываем о главных трансферах КХЛ за последнюю неделю. «Авангард» и «Барыс» сделали неплохие приобретения хоккеистов с опытом игры в НХЛ, а СКА активно занялся комплектованием состава «Сочи».

Артюхин остался в «Витязе», Пьянов вернулся в «Амур». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Рид Буше – из «Ванкувера» в «Авангард»

Буше не был лидером «Ванкувера», но в прошлом году американец стал одним из лучших бомбардиров АХЛ в составе «Ютики» — фарма «Кэнакс». В 53 матчах Рид набрал 67 (34+33) очков при коэффициенте полезности «+8» — это второй показатель сезона. Для КХЛ Буше должен стать топовым легионером, если, конечно, не пойдёт по стопам Андригетто, от которого «ястребам» ещё предстоит избавиться. На бумаге Буше выглядит крутым трансфером «Авангарда». Посмотрим, как будет на деле.

н. Якоб Лилья – из «Коламбуса» в «Барыс»

«Барыс» заключил контракт с нападающим Якобом Лильей, который в нынешнем сезоне выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Как и в случае с Буше, соглашение рассчитано на один год. Лилья, на первый взгляд, не самый громкий трансфер, но в Казахстане легионеры зачастую выглядят сильно и раскрывают свой потенциал. Якоб провёл 37 матчей в регулярном чемпионате за «Коламбус» в своём дебютном сезоне, набрав 5 (2+3) очков. Не бог весть какие показатели, но в «Барысе», нет сомнений, они будут гораздо солиднее.

н. Игорь Руденков – из СКА в «Сочи»

Руденков, не хотевший продолжать карьеру в «Амуре», стал частью крупного обмена с участием топовых команд КХЛ. Изначально было понятно, что вряд ли Руденков, оказавшийся в итоге в СКА, будет играть в Питере в следующем сезоне. В результате «армейцы» обменяли права на Руденкова в «Сочи», получив взамен права на уехавшего в систему «Чикаго» Алтыбармакяна. Помимо Руденкова, в «Сочи» отправили Кукштеля, Петькова, Солянникова, Мироманова и Огирчука. Похоже, СКА всерьёз занялся комплектованием состава одного из своих неофициальных фарм-клубов в КХЛ.

Игорь Руденков Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

н. Валентин Пьянов – из «Авангарда» в «Амур»

Пьянов вернулся туда, откуда в своё время и переходил в «Авангард». Закрепиться в омском клубе у Валентина не получилось, так как для «ястребов» это игрок третьего-четвёртого звена, а там таких, как Пьянов, хватает сполна. В «Амуре» же форвард может стать одним из лидеров клуба. Руководство «тигров» уже заявило, что всерьёз рассчитывает на Валентина. Пьянов мог оказаться в «Торпедо», однако нижегородцы затянули с подписанием, и игрок выбрал «Амур». Вполне логично, учитывая возросшую конкуренцию на рынке свободных агентов.

н. Кирилл Капустин – из ХК «Сочи» в «Северсталь»

С Капустиным приключилась интересная история. «Северсталь», за которую форвард выступал в прошлом сезоне, отдала игрока обратно в «Сочи». Южане продлили контракт с Капустиным, а затем его расторгли. В результате Кирилл снова отправился в коллектив Андрея Разина, где он выглядел неплохо. В «Сочи» сейчас слишком много хоккеистов, включая молодёжь. В Череповце Капустину будет легче пробиться в состав.

Кирилл Капустин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

з. Кирилл Адамчук – из «Ак Барса» в «Северсталь»

Молодой защитник Адамчук, не проходивший в состав «Ак Барса», также отправлен в «Северсталь». Взамен казанцы получили права на форварда Фёдорова. Адамчук может прийтись в череповецком клубе ко двору, а Андрей Разин точно найдёт ему нужное применение. В случае, если Кирилл раскроется по-новому и заиграет в свой хоккей, «барсы» наверняка вернут его обратно. Особых проблем в этом вопросе у них не будет.

з. Роман Дюков – из «Динамо» Мн в «Химик»

Продолжает терять игроков минское «Динамо». Клуб уже покинули защитники Готовец и Евенко, ушёл Андрей Костицын, теперь настала очередь Романа Дюкова. Переходить в клуб ВХЛ – не слишком большое достижение, но в Минске сейчас вообще ничего непонятно. Поэтому Дюков предпочёл стабильность и трудоустроился в «Химик».

Возможные трансферы

н. Дмитрий Буйницкий – из «Авангарда» в «Динамо» Мн

Что слышно о минском «Динамо»? Пока официально подписан контракт лишь с нападающим Казьяниным, но «зубры» постепенно просыпаются. Первым прошёл слух о вероятном возвращении в столицу Беларуси форварда Дмитрия Буйницкого, погнавшегося за большими деньгами в «Металлург». Ни в «Магнитки», ни в «Авангарде», за который Дмитрий не провёл ни одного матча, у нападающего не получилось. Самое время вернуться на родину.

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в. Доминик Фурх – из «Эребро» в «Динамо» Мн

Ещё одним трансфером минского «Динамо» может стать чешский голкипер Доминик Фурх, прекрасно известный российским болельщикам по выступлению за «Авангард» и «Северсталь». В «Динамо» больше нет Энрота, перебрался в «Кузню» Карнаухов. Первый вратарь нужен при любых раскладах. Видимо, опытный и многое повидавший чех и станет тем, кому минчане доверят свои ворота. Главное, поскорее разобраться с бюджетом и приступить к комплектованию состава.