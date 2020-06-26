«Зарплаты хоккеистов – шокирующая информация. Зачем их знать?». Интервью со Стрельцовыми

Братья Александр и Василий Стрельцовы на протяжении всей карьеры играют вместе. Воспитанники нижневартовского хоккея не привыкли часто менять команды. На взрослом уровне опытные хоккеисты защищали цвета «Автомобилиста» и «Лады», а последние два сезона провели в «Адмирале». После отказа приморского клуба от участия в следующем сезоне КХЛ 30-летние близнецы вышли на рынок неограниченно свободных агентов. Об этом и многом другом хоккеисты и поговорили с корреспондентами«Чемпионата».

Справка



Александр и Василий Стрельцовы

Родились 31 января 1990 года в городе Нижневартовск.

Карьера в КХЛ: «Автомобилист» (2009-2014), «Лада» (2014-2018), «Адмирал» (2018-2020).

Александр провёл в КХЛ 448 матчей, забросив 46 шайб и сделав 53 результативные передачи.

Василий провёл в КХЛ 470 матчей, забросив 49 шайб и сделав 63 результативные передачи.

«Хочется поскорее найти команду, чтобы со спокойной душой продолжать подготовку»

— Как вы пережили самоизоляцию из-за пандемии коронавируса?

Александр Стрельцов: Как многие люди, спортсмены мы сидели дома, ездили на дачу. Как могли, занимались спортом дома, поддерживали физическую форму. В принципе, ничего особенного.



— Пока у вас нет нового клуба, но к сезону всё равно готовитесь?

А.С.: Конечно, мы тренируемся. У нас открылись спортивные залы. Кроме того, активно работали на даче, крутили велосипед, выполняли пробежки.



— То, что вы находитесь в статусе неограниченно-свободных агентов, в психологическом плане осложняет подготовку к сезону?

А.С.: Мы в любом случае работаем, готовимся. Разумеется, будучи свободным агентом тебе всегда тревожно ожидать предложения от новых команд. Хочется поскорее найти команду, подписать контракт и со спокойной душой продолжать подготовку.

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«Сперва подумали, что отказ «Адмирала» — первоапрельская шутка. Оказалось, что не шутка»

— Последние два сезона вы отыграли в «Адмирале». Как восприняли новость о том, что клуб принял решение не участвовать в следующем чемпионате КХЛ?

А. С.: Получилось неприятно. Новость появилась 1 апреля. Мы сперва подумали, что это шутка. Увы, оказалось, что не шутка. Печально, что такие клубы закрывают. Каждый год минус одна или две команды.

Василий Стрельцов: Более того, для хоккеистов это же ещё плохо потому, что теряются рабочие места. Вы же видите, сейчас много хороших хоккеистов ждут предложений. Поэтому такие вещи не могут не сказываться.



— По-вашему, «Адмирал» был важен для Владивостока и его жителей?

А.С.: На мой взгляд, важен. Люди во Владивостоке очень любят хоккей. Да, «Адмирал» не так давно начал своё существование, но уже был знаменит своими болельщиками. У нас приятный и отзывчивый зритель, который всегда поддерживал команду. Хоккей для Дальнего Востока вообще важен, хотелось бы, чтобы этот вид спорта максимально там развивался. А когда нет даже собственной детской школы, считаю, что это неправильно.



— Бывший форвард «Адмирала» Маркус Юнг в интервью шведской прессе сказал, что в конце сезона сходил с ума из-за постоянных перелётов. Россиянам было легче переносить дальние поездки?

А.С.: Да это только первые полгода тяжеловато. Потом как-то привыкаешь. Иностранцам, наверное, тяжелее, потому что они не привыкли к такой дороге и не знают русского языка. Когда не знаешь местного языка, то всегда двойне сложнее.

В.С.: От себя добавим, что привыкли к этому. Понятно, что перелёты тяжёлые. Но в целом эта ерунда. Человек привыкает ко всему.



— В прошлом сезоне «Адмирал» долгое время шёл чуть ли не в лидерах Восточной конференции, а потом тяжёлую травму получил финский голкипер Юхо Олкинуора. Это стало переломным моментом?

А.С.: Не только его травма стала переломным моментом, у нас и другие травмированные были. Многие ребята болели, поэтому на результат повлияло всё в совокупности. Наверное, случился какой-то психологический надлом, внутри команды что-то поменялось. Казалось, что атмосфера немного изменилась.

— Как бы сами для себя оценили минувший сезон?

А.С.: Первый сезон в «Адмирале» – наш лучший сезон. Отличное самочувствие, получали полное удовольствие от хоккея и от всего вокруг. Нам давали больше времени играть, выпускали в первом и втором звене. В этом году иностранцы приехали посильнее, поэтому тренерский штаб сделал акцент на первую пятёрку из легионеров. Получается, что мы и другие хоккеисты получали меньше игрового времени. Поэтому лично у нас такой разный результат, если сравнивать два года.

В.С.: В принципе, так всегда и во всех клубах. Чем меньше ты играешь, тем меньше очков зарабатываешь. Дают играть – забиваешь, отдаёшь. Конечно, нам хотелось бы сыграть лучше. Но в итоге сыграли так, как получилось.

— Как вам методы работы Сергея Светлова?

А.С.: Нам нравилось с ним работать. Мы ещё в Тольятти с ним работали. Нас всё устраивало. Мы понимали и знали, что он хочет и что будет требовать от хоккеистов. Тренировки, подготовка к сезону, никаких проблем с Сергеем Александровичем не было.

В.С.: Да, он хороший специалист, который знает своё дело. Он профессионально подходит к делу. Он знает, как работать на Дальнем Востоке. Правильное восстановление, перелёты – всё это Светлов разбирал и проходил. Поэтому работалось с Сергеем Александровичем комфортно.

«Команда собирается, а не покупается». Почему «Адмирал» шумит в КХЛ Главный тренер дальневосточников Сергей Светлов поделился секретами нынешних успехов команды.

— Вам самим нравилось жить во Владивостоке?

А.С.: Сначала было непривычно. Когда мы туда приехали, то сразу поняли, что этот город отличается от центральной России. Владивосток – необычный город, с красивыми местами. Сопки, кругом море, почти круглый год светит солнце. Так что город нам понравился.

«Играть вместе было нашим условием. Разделять нас по разным командам – глупо»

— В январе вам исполнилось 30 лет. Ваш бывший партнёр по «Адмиралу» Константин Глазачев сказал, что клубы всё чаще смотрят на возраст хоккеистов, а возрастным игрокам тяжелее находить новую команду. Вы на себе это ощущаете?

А.С.: Наверное, он прав. Мы первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, когда так долго ждём новую команду. Клубы сейчас хотят видеть в своих составах больше молодых игроков, но опытные хоккеисты тоже нужны в командах. Они знают эту лигу, они – профессионалы.

В.С.: Соглашусь, опытные игроки всегда нужны в командах. А то, что смотрят на возраст, да ещё и в нынешней ситуации… Команды убирают, становится меньше рабочих мест, влияет и потолок зарплат. Всем игрокам сокращают зарплаты и получается такая ситуация – хоккеистов на рынке много, а мест рабочих мало. Менеджеры смотрят и выбирают, кого лучше приобрести.

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— Если посмотреть на вашу карьеру, то на протяжении всего времени вы играли вместе за один клуб. Это было вашим условием при выборе новой команды или просто так получалось? Для вас принципиально играть в одной команде и в одной тройке нападения?

А.С.: Конечно, условием. Мне кажется, глупо брать и разделять нас по разным командам – брать либо меня, либо Васю. Мы играем вдвоём с самого детства и вместе у нас получается намного лучше, чем порознь.

В.С.: Да и рассматривают нас всегда вдвоём, потому что, грубо говоря, всю жизнь играли с братом. Не было даже и речи, чтобы кто-то поехал в один клуб, а кто-то отправился в другой клуб.

А.С.: Ну да, мы же всегда вместе. Были такие моменты, когда нас в одной команде разводили по разным пятёркам. Или одного ставили на матч, а второй оставался в запасе. Но ничего хорошего из этого никогда не выходило.

«Предложения из КХЛ будем ждать до последнего. Ехать в ВХЛ не хочется»

— Понятно, что найти новый клуб в КХЛ является вашим приоритетом. Но готовы ли вы рассмотреть варианты с ВХЛ или европейскими чемпионатами? Например, ещё одни ваши бывшие партнёры по приморскому клубу Александр Мерескин и Александр Угольников перебрались в усть-каменогорское «Торпедо».

А.С.: Если оказаться в Высшей лиге, то потом уже сложно будет вернуться в КХЛ. Мы будем до последнего ждать предложений из КХЛ, потому что это совсем разные лиги. На протяжение всей нашей карьеры мы играли только в КХЛ и нас никогда не спускали в ВХЛ. И менеджеры, и тренеры всегда были довольны нашей игрой. Не было даже таких разговоров, чтобы отправить нас в ВХЛ, потому что мы плохо играем. К тому же всегда у нас были односторонние контракты, в которых не было пункта об отправлении в другую лигу. Мы устраивали все клубы, за которых играли в КХЛ – и «Автомобилист», и «Ладу», да и «Адмирал». Все были нами довольны.

В.С.: Глупо или не глупо, но ехать в ВХЛ нам сейчас не хочется.

«Для обычных людей зарплаты хоккеистов – шокирующая информация»

— Как отнеслись к введению в КХЛ жёсткого потолка зарплат? Многие ваши коллеги раскритиковали это решение в пух и прах.

А.С.: С одной стороны правильно, что ввели потолок зарплат, потому что это немного позволит выровнять команды. С другой стороны падают зарплаты у самих игроков. Возможно, что это больше влияет на топовых хоккеистов, которые много зарабатывали, имея большие зарплаты. А мы то с братом хоккеисты недорогие – небольшие у нас зарплаты. На нас с Василием это не должно сильно повлиять.

Да и если честно, сейчас ситуация даже не в зарплате. Лично наше мнение – хочется дальше играть в этой лиге, потому что она нам нравится. Пускай урезают зарплаты, но хочется остаться в КХЛ.



— Чуть ли не главный тренд межсезонья – раскрытие зарплат хоккеистов в различных источниках, будь то в СМИ или анонимных телеграм-каналах. Не раздражает подобное явление?

А.С.: По идее, этого не нужно делать. Зачем кому-то знать, сколько зарабатывает тот или иной хоккеист? Это личная информация. Не знаю, для чего это делается.

В.С.: Для обычных людей, которые работают в офисе или в других местах, это будет шокирующая информация.

А.С.: А если раскроют наши с братом зарплаты, то ничего страшного не произойдёт. Люди увидят, что это достойные цифры. Просто публикация таких данных – это лишний повод покритиковать и пообсуждать хоккеистов, что они слишком много зарабатывают. Мне кажется, это не очень хорошо.

Бурмистров: не надо открывать зарплаты игроков. Эта информация людям не нужна

«Знакомлюсь с девушкой, потом приходит Вася, а она даже ничего не понимала»

— У «Адмирала» всегда было принципиальное соперничество с «Амуром». Для вас дуэль на льду с Ушениными тоже важна?

А.С.: Может быть и был немного такой момент, но мы сильно не придавали ему значения. Играют и играют. Братья и братья. Мы прекрасно понимаем, каково это быть братьями-близнецами. Там братья – тут братья. Забавно.



— Вы братья-близнецы и в этой связи вас наверняка часто путали в детстве. Расскажите самую смешную историю, которая случилась с вами.

А.С.: В детстве нас плохо различали и случались разные истории в школе. Порой друг за друга сдавали предмет – кто-то лучше выучил, а кто-то забыл. Этим иногда пользовались. Тогда я отвечал и за себя, и за брата. Или я знакомлюсь с девушкой, потом приходил Вася, а она даже ничего не понимала. Вот так.