«Есть опасения по долгосрочному процветанию НХЛ». Панарин не хочет отдавать свои деньги

Артемий Панарин сбросил бомбу. Вечером в четверг российский кандидат на «Харт Трофи» опубликовал у себя в социальных сетях очень интересное заявление, касающееся финансов.



«С нетерпением жду плей-офф с участием „Нью-Йорк Рейнджерс“. Однако у меня есть опасения не только по поводу здоровья игроков и их семей, но и по поводу долгосрочного процветания НХЛ. В течение почти двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев с помощью эскроу. Причём делали это даже во время кризиса из-за пандемии, хотя доходы владельцев продолжают расти в геометрической прогрессии. Настало время исправить ситуацию с эскроу.

Мы, как игроки, не можем возобновить матчи, не имея заключённого соглашения. Знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф находится в разгаре. Искренне желаю, чтобы товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить матчи на домашней арене», — написал Панарин в «Твиттере», и это обращение вызвало бурную реакцию.



Главный вопрос болельщиков к Артемию заключался во фразе: «Что же вас так расстроило?»

«Есть опасения по поводу процветания лиги». Панарин сделал заявление о сезоне НХЛ

Оставьте наши деньги, если хотите хоккей во время эпидемии

Эскроу — механизм, встроенный в коллективное соглашение между лигой и ассоциацией игроков после исторического локаута-2005. Он призван обеспечить равное распределение доходов между НХЛ и профсоюзом, а его суть заключается в том, что лига удерживает определённый процент зарплат хоккеистов. Если доходы по итогам сезона соответствуют ожиданиям или выше их — этот процент возвращается игрокам. Если нет — лига, то есть владельцы клубов, забирают эти деньги себе. Вернее, забирают столько, чтобы распределение доходов между ними и игроками было в соотношении 50 на 50.



Удивителен не сам факт того, что Артемий настроен против относительно возможного высокого эскроу — так прореагировал бы любой нормальный человек, который вынужден просто так отдавать часть своих честно заработанных денег. Россиянин выбрал момент, когда многие звёздные игроки на публику говорят о радости в связи с доигровкой сезона и предпочёл выступить в противоположном направлении. Сезон остановлен, доигрывать придётся без зрителей, причём это будет стратегически важная часть турнира — плей-офф, на который традиционно повышают цены на билеты, да и общий интерес растёт. НХЛ не имеет гигантских телевизионных сделок, как НБА или НФЛ, поэтому здесь заточенность на болельщиков является главным условием финансового успеха. В условиях пандемии все доходы резко упали, а это означает стремительное повышение отчислений от зарплат хоккеистов.



В прошлом сезоне эскроу составлял 11,5%, в нынешнем — 14%. Первоначальные цифры относительно следующего года были шокирующие: 27-28% если удастся доиграть этот сезон, и 35% — если он так и останется прерванным. Прибавьте к этим 35% североамериканские налоги, которые могут доходить до 50%, и получится, что на руки хоккеист получит значительно меньше половины суммы, прописанной в контракте.



Всё это накладывается на всё более яростные голоса о том, что играть пока небезопасно из-за пандемии, что хоккеисты с хроническими заболеваниями будут подвергать себя неоправданному риску. Так что требования Артемия не грешат против логики: если уж играть, подвергая себя опасности заболеть, то хоть деньги наши не трогайте. А смелости Панарина, который первым встал из окопа и выступил против текущей системы в НХЛ, можно позавидовать.

С кем будут играть наши, когда начнётся плей-офф. Тройки россиян в НХЛ Ковальчук начнёт в третьем звене, Малкину вернут Гюнцеля и Раста, а вот с Кучеровым пока не очень понятно.

Игроки друг против друга

Впрочем, размер эскроу пока не определён и является предметом торга между НХЛ и профсоюзом. По неофициальным источникам, в сезоне-2020/2021 эскроу составит около 20%, но, при этом, возможен «второй слой» корпоративных отчислений с зарплат хоккеистов — это задержка выплаты 10% оклада каждого игрока. Эти деньги должны вернуть, поэтому данный процент можно сравнить со своеобразной кредитной картой для лиги и её владельцев.

«В этом состоит коварство всей системы, выстроенной в НХЛ. Игрок с кэпхитом в $ 11,4 млн справедливо возмущён эскроу. А те хоккеисты, которые станут свободными агентами в этом году, хотят получить предложения побольше, поэтому хотят упразднить верхний предел зарплаты, что приведёт к более высокому проценту эскроу. Это ставит интересы хоккеистов друг против друга. Просто так любит НХЛ», — заявил один из авторитетных агентов Алан Уолш.

Доходы от продажи билетов, атрибутики и прочих товаров на стадионах составляют около 70% от всех доходов НХЛ . Во время пандемии они полностью потеряны.

НХЛ плевала на вирус и вводит цензуру. Тренировки набирают ход, несмотря на заболевших За океаном взяли на вооружение худшие образцы информационной политики, отказываясь комментировать очевидное.

Главная пикантность ситуации заключается именно в противостоянии интересов одних игроков против других. Для того, чтобы доиграть нынешний сезон, нужно согласие профсоюза хоккеистов, которому вскоре предстоит голосовать по двум пунктам — протоколу безопасности во время пандемии (там тоже было много критики со стороны игроков) и финансовому протоколу. Для одобрения достаточно простого большинства, голос имеет каждый из более 700 членов профсоюза.



Некоторые хоккеисты и их агенты уже заявили, что у игроков ещё никогда не было подобной ситуации, когда бы их голос был так значим и так слышен — большего количества рычагов влияния у них не будет, поэтому нужно пользоваться ситуацией, чтобы изменить систему эскроу.



Цель послания Панарина понятна — хоккеисты хотят гарантий о том, что эскроу не превысит определённых значений в обмен на согласие на продолжение сезона. Сам Артемий никогда не выражал сомнений в том, стоит ли возобновлять сезон — он был одним из первых игроков «Рейнджерс» кто возобновил занятия в учебном центре MSG, когда это стало возможно. 28-летний россиянин стал лидером команды, набрав 95 очков в регулярном чемпионате, и последние две недели активно занимался в составе небольших групп игроков, готовясь к тренировочному лагерю.



В нынешнем сезоне его зарплата составит $ 14 млн, где $1 млн — базовая зарплата, а $13 млн — подписной бонус. 20% эскроу — это почти $ 3 млн, а если прибавить к ним $ 6,4 млн годовых налогов при ставке в Нью-Йорке 45,96%, то от такой шикарной суммы остаётся заметно меньше половины. На жизнь, конечно, хватит. Но хоккеистов с такими большими контрактами в лиге достаточно мало, и, в отличие от владельцев клубов, они зарабатывают свои деньги непосредственно на льду. В этой ситуации у каждой стороны своя правда, что увеличивает интригу и в нынешнем сезоне, и при переговорах о новом коллективном соглашении.