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Панарин требует изменить систему отчислений с зарплат игроков НХЛ

Панарин требует изменить систему отчислений
Максим Замятин
«Есть опасения по долгосрочному процветанию НХЛ». Панарин не хочет отдавать свои деньги
Игроки хотят гарантий того, что отчисления (эскроу) не повысятся в обмен на согласие доиграть сезон во время вируса.
Хоккей / НХЛ 0

Артемий Панарин сбросил бомбу. Вечером в четверг российский кандидат на «Харт Трофи» опубликовал у себя в социальных сетях очень интересное заявление, касающееся финансов.

«С нетерпением жду плей-офф с участием „Нью-Йорк Рейнджерс“. Однако у меня есть опасения не только по поводу здоровья игроков и их семей, но и по поводу долгосрочного процветания НХЛ. В течение почти двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев с помощью эскроу. Причём делали это даже во время кризиса из-за пандемии, хотя доходы владельцев продолжают расти в геометрической прогрессии. Настало время исправить ситуацию с эскроу.

Мы, как игроки, не можем возобновить матчи, не имея заключённого соглашения. Знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф находится в разгаре. Искренне желаю, чтобы товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить матчи на домашней арене», — написал Панарин в «Твиттере», и это обращение вызвало бурную реакцию.

Главный вопрос болельщиков к Артемию заключался во фразе: «Что же вас так расстроило?»

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Оставьте наши деньги, если хотите хоккей во время эпидемии

Эскроу — механизм, встроенный в коллективное соглашение между лигой и ассоциацией игроков после исторического локаута-2005. Он призван обеспечить равное распределение доходов между НХЛ и профсоюзом, а его суть заключается в том, что лига удерживает определённый процент зарплат хоккеистов. Если доходы по итогам сезона соответствуют ожиданиям или выше их — этот процент возвращается игрокам. Если нет — лига, то есть владельцы клубов, забирают эти деньги себе. Вернее, забирают столько, чтобы распределение доходов между ними и игроками было в соотношении 50 на 50.

Удивителен не сам факт того, что Артемий настроен против относительно возможного высокого эскроу — так прореагировал бы любой нормальный человек, который вынужден просто так отдавать часть своих честно заработанных денег. Россиянин выбрал момент, когда многие звёздные игроки на публику говорят о радости в связи с доигровкой сезона и предпочёл выступить в противоположном направлении. Сезон остановлен, доигрывать придётся без зрителей, причём это будет стратегически важная часть турнира — плей-офф, на который традиционно повышают цены на билеты, да и общий интерес растёт. НХЛ не имеет гигантских телевизионных сделок, как НБА или НФЛ, поэтому здесь заточенность на болельщиков является главным условием финансового успеха. В условиях пандемии все доходы резко упали, а это означает стремительное повышение отчислений от зарплат хоккеистов.

В прошлом сезоне эскроу составлял 11,5%, в нынешнем — 14%. Первоначальные цифры относительно следующего года были шокирующие: 27-28% если удастся доиграть этот сезон, и 35% — если он так и останется прерванным. Прибавьте к этим 35% североамериканские налоги, которые могут доходить до 50%, и получится, что на руки хоккеист получит значительно меньше половины суммы, прописанной в контракте.

Всё это накладывается на всё более яростные голоса о том, что играть пока небезопасно из-за пандемии, что хоккеисты с хроническими заболеваниями будут подвергать себя неоправданному риску. Так что требования Артемия не грешат против логики: если уж играть, подвергая себя опасности заболеть, то хоть деньги наши не трогайте. А смелости Панарина, который первым встал из окопа и выступил против текущей системы в НХЛ, можно позавидовать.

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Игроки друг против друга

Впрочем, размер эскроу пока не определён и является предметом торга между НХЛ и профсоюзом. По неофициальным источникам, в сезоне-2020/2021 эскроу составит около 20%, но, при этом, возможен «второй слой» корпоративных отчислений с зарплат хоккеистов — это задержка выплаты 10% оклада каждого игрока. Эти деньги должны вернуть, поэтому данный процент можно сравнить со своеобразной кредитной картой для лиги и её владельцев.

«В этом состоит коварство всей системы, выстроенной в НХЛ. Игрок с кэпхитом в $ 11,4 млн справедливо возмущён эскроу. А те хоккеисты, которые станут свободными агентами в этом году, хотят получить предложения побольше, поэтому хотят упразднить верхний предел зарплаты, что приведёт к более высокому проценту эскроу. Это ставит интересы хоккеистов друг против друга. Просто так любит НХЛ», — заявил один из авторитетных агентов Алан Уолш.

Доходы от продажи билетов, атрибутики и прочих товаров на стадионах составляют около 70% от всех доходов НХЛ. Во время пандемии они полностью потеряны.
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Главная пикантность ситуации заключается именно в противостоянии интересов одних игроков против других. Для того, чтобы доиграть нынешний сезон, нужно согласие профсоюза хоккеистов, которому вскоре предстоит голосовать по двум пунктам — протоколу безопасности во время пандемии (там тоже было много критики со стороны игроков) и финансовому протоколу. Для одобрения достаточно простого большинства, голос имеет каждый из более 700 членов профсоюза.

Некоторые хоккеисты и их агенты уже заявили, что у игроков ещё никогда не было подобной ситуации, когда бы их голос был так значим и так слышен — большего количества рычагов влияния у них не будет, поэтому нужно пользоваться ситуацией, чтобы изменить систему эскроу.

Цель послания Панарина понятна — хоккеисты хотят гарантий о том, что эскроу не превысит определённых значений в обмен на согласие на продолжение сезона. Сам Артемий никогда не выражал сомнений в том, стоит ли возобновлять сезон — он был одним из первых игроков «Рейнджерс» кто возобновил занятия в учебном центре MSG, когда это стало возможно. 28-летний россиянин стал лидером команды, набрав 95 очков в регулярном чемпионате, и последние две недели активно занимался в составе небольших групп игроков, готовясь к тренировочному лагерю.

В нынешнем сезоне его зарплата составит $ 14 млн, где $1 млн — базовая зарплата, а $13 млн — подписной бонус. 20% эскроу — это почти $ 3 млн, а если прибавить к ним $ 6,4 млн годовых налогов при ставке в Нью-Йорке 45,96%, то от такой шикарной суммы остаётся заметно меньше половины. На жизнь, конечно, хватит. Но хоккеистов с такими большими контрактами в лиге достаточно мало, и, в отличие от владельцев клубов, они зарабатывают свои деньги непосредственно на льду. В этой ситуации у каждой стороны своя правда, что увеличивает интригу и в нынешнем сезоне, и при переговорах о новом коллективном соглашении.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Adam Glanzman/Getty Images

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