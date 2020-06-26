Попов остаётся в ЦСКА. Почему «армейцы» держатся за 39-летнего ветерана?

Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА понемногу раскачивает свою трансферную кампанию. Подписываются контракты, появляются различные слухи об «армейских» сделках. Клуб, больше всех пострадавший от введения жёсткого потолка зарплат, наконец переходит к активным действиям.

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Мы уже много писали про проблемы красно-синих с платёжкой, про свободных агентов, которые до сих пор без контракта. Немного обсуждали и приобретения ЦСКА в виде Голдобина, Локтионова, Сергеева. Сейчас поговорим об Александре Попове. 39-летний хоккеист, которому, казалось, ни при каких раскладах не должно было хватить места в новом ростере «армейцев» в ближайшее время заключит новый однолетний контракт с московским клубом.

Источник: ЦСКА заключит однолетний контракт с 39-летним Александром Поповым

Зачем же ЦСКА держится за возрастного хоккеиста, в то время как сама жизнь вынуждает все клубы КХЛ всё больше смотреть в сторону молодёжи? На самом деле, ничего странного в желании «армейцев» сохранить Попова нет. Александр – невероятно опытный хоккеист. За его плечами 20 лет взрослой профессиональной карьеры, при этом к своим годам Попов не превратился в инертного ветерана, лениво катающегося по площадке под грузом своего солидного бэкграунда и былых заслуг. Нет, Попов ещё вовсе не устарел, не задубел и до сих пор способен выдерживать темп и стилистику ЦСКА. Между прочим, самой бегущей и физической команды КХЛ.



У Попова, как, например, и у Мозякина, к четвёртому десятку сохранились все основные атакующие скиллы. Вот только если капитан «Магнитки» был и остаётся королём статики и позиционных атак с великолепным броском, то Попов, хоть никогда и не отличался результативностью, но на протяжении всей карьеры олицетворял собой скорость, динамику и активность. Некогда один из самых быстрых форвардов российского хоккея и сейчас заткнёт за пояс многих молодых конкурентов в плане подвижности и интенсивности, да и условный круг на скорость у него выиграют единицы. Если добавить к этому мягкие руки, светлую голову, всегда замечающую партнёров, высокий хоккейный интеллект, универсализм, двустороннюю манеру игры и пресловутый опыт, то можно понять, почему Попов для топ-клуба может быть предпочтительнее, чем даже самый талантливый, но ещё необстрелянный в реальных ледовых сражениях молодой игрок. Перспектива, безусловно, нужна любой серьёзной команде, но ею одной кубки не выигрывают. Без матёрых дядек с проседью в бороде клубы чемпионами обычно не становятся.

ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Возможно, в прошлые годы ЦСКА всё-таки рассмотрел бы на позицию ролевика форварда помоложе (и подороже), но сейчас у «армейцев» другая история. Денег под потолком практически нет, а боеспособный состав комплектовать необходимо. В таких условиях Попов – идеальный вариант. Его способности в ЦСКА прекрасно известны, а значит, риски сведены к минимуму. К тому же Александр наверняка согласиться подвинуться в деньгах настолько, насколько это нужно красно-синим.

Почему же форвард будет лоялен к «армейцам»? Во-первых, всё же возраст. 39-летнему хоккеисту, каким бы он ни оставался моложавым, невозможно рассчитывать на «жирный» контракт. Да и цели у таких ребят, как правило, совсем другие. Свои деньги они уже заработали, кубки выиграли (это относится и к Попову), и если хотят продолжать играть, то, скорее, из-за любви к хоккею за символические (по меркам большого спорта, конечно) деньги.

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Во-вторых, очевидно, что Попову очень комфортно в ЦСКА. Если и был у Александра стресс после некрасивого расставания с Омском, то он давно прошёл. В «армейском» клубе форвард уже отыграл четыре сезона, да ещё и выиграл долгожданный Кубок Гагарина. К тому же в ЦСКА Попов работает с Игорем Никитиным, своим давним и хорошим знакомым. Они ведь практически одновременно, ещё в конце 90-х, оказались в «Авангарде», вместе отыграли за «ястребов» восемь сезонов, а затем, также в Омске, впервые опробовали модель отношений «тренер – игрок». Под руководством начинающего специалиста Никитина, метавшегося из помощников в главные тренеры, и обратно, Попов провёл в «Авангарде» три года уже в эпоху КХЛ. Видимо, и в ЦСКА они сработались замечательно, и сейчас Никитину нужен Попов, а Попову удобно и спокойно работать с Никитиным.

Игорь Никитин и Александр Попов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В-третьих, вряд ли у Александра были серьёзные предложения из других команд. Ветераны вообще обычно не могут похвастать богатым выбором в межсезонье, это видно на примере того же Мозякина. Логично было бы предложить, что к Попову мог возникнуть интерес в «Авангарде», хотя бы из тех побуждений, чтобы форвард завершил карьеру в команде, которой он отдал 19 лет (включая сезоны в фарм-клубе на заре карьеры). Однако у «ястребов» в составе сейчас предостаточно игроков на позицию Попова, а транслировать романтические мечты омских болельщиков на официальный уровень в клубе уже некому. Найти дополнительный профит в красивом возвращении Александра в «Авангард» мог, пожалуй, Максим Сушинский, зацепивший вместе с Поповым омские золотые годы, но экс-президент «ястребов», похоже, уже отодвинут от дел.

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Так что Александр наверняка понимал, что желание продолжить игровую карьеру он сейчас может реализовать только в ЦСКА. В апреле Игорь Никитин говорил, что он хочет сохранить Попова, но всё упирается в деньги и потолок зарплат. Видимо, сейчас обе стороны сумели найти компромисс, и Попов ещё как минимум на год останется «армейцем». Повторим, что Александр – это тот ветеран, за которого стоит зацепиться. Опытнейший, породистый нападающий, в 39 лет ещё не разбрасывающий песок по площадке. Попов никогда не был топовым бомбардиром (скорее, наоборот), но его полезность для команды всегда измерялась по высшему уровню. Колоссальные трудолюбие и работоспособность, универсальность и двусторонность – это всё про Попова. Он всегда отработает в обороне и закроет меньшинство, потаскает рояль и сыграется с любыми партнёрами. Александр – совсем не ультимативный чекер-ролевик, способный приносить пользу только из нижних звеньев. Нет, он великолепен также и в сочетании с лидерами. Вспомните хотя бы 2012 год, когда Попов в тройке с Александром Пережогиным и Романом Червенкой практически дотащил «Авангард» до Кубка Гагарина, а затем с тем же Пережогиным и Евгением Малкиным давал концерты на победном для России чемпионате мира.

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В нынешнем ЦСКА, где ряды лидеров команды существенно просели, наверняка пригодится умение Попова продуктивно сыграть в ведущих звеньях. Так что сделка по новому контракту с Александром может со временем стать для красно-синих ещё более важной, чем кажется сейчас. Ну а пример Попова показывает, что игроки-ветераны, не обманывающие хоккей, могут быть востребованы даже в условиях жёсткого потолка зарплат.