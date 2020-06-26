Разборки в духе 90-х. Игрока «Динамо» Сергеева обвиняют в том, что он «отжал» барбер-шоп

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев стал фигурантом уголовного дела – его обвиняют в захвате барбер-шопа в Нижнекамске. Похоже на разборки в духе 1990-х. Что случилось?
По версии следствия, Сергеев с подельниками – Денисом Переславцевым и Андреем Артемьевым – произвёл самовольный захват парикмахерской в Нижнекамске. Произошло это после того, как владелец фирмы Андрей Белоусов не отдал защитнику 285 тыс. рублей долга. Управляющим барбер-шопом был поставлен Переславцев. Трём молодым людям, включая хоккеиста, было предъявлено обвинение самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ) и взята подписка о невыезде. Максимальное наказание по этой статье (самоуправство, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения) – пять лет лишения свободы, так же возможно наказание в виде ареста или принудительных работ.
Дело было направлено в суд, однако затем возвращено в следствие из-за ошибок в обвинительном заключении. У каждой стороны есть своя версия событий.
Версия владельца барбер-шопа
Белоусов рассказал «Спорт Бизнес Online», что уже давно знаком с Сергеевым, который является воспитанником «Нефтехимика» и выступал в Нижнекамске последние пять лет. Отношения, по словам Белоусова, были практически дружескими, Сергеев был его постоянным клиентом. В 2016 году хоккеист дал парикмахеру 285 тыс. на открытие нового салона, всё это время деньги обратно не просил, принимать участие в бизнесе – тоже.
В сентябре 2019 года хоккеист всё-таки потребовал вернуть деньги, а перед этим произошёл непонятный случай. За несколько недель до этого Сергеев пригласил Белоусова в бар, где тот напился. А когда очнулся, Сергеев обвинил его в краже кошелька, в котором находились 40 тыс. рублей, а заодно стукнул его по голове.
Дальше начинаются совсем дебри. Белоусов свою вину отрицал, но говорит, что был согласен вернуть деньги. Сергеев по факту кражи обратился в полицию, но позже дело приостановили из-за недостатка улик, а записи с камер наблюдения исчезли.
10 сентября бизнес у Белоусова отобрали – Сергеев с остальными обвиняемыми ворвались в салон и угрозами заставили передать права на барбер-шоп конкуренту из тату-салона Переславцеву. Белоусов ушёл из салона в чём был, даже не забрав свои инструменты и другие личные вещи. Через несколько дней Белоусов подал заявление в полицию.
Версия хоккеиста
Рассказ Сергеева не изобилует подробностями, но из него становится ясно, что Белоусов долгое время не хотел возвращать долг, а затем ещё и украл кошелёк. Опасаясь последствий из-за кражи, Белоусов решил сам подставить Сергеева и выдумал историю с захватом барбер-шопа.
Долг Белоусов в какой-то момент пытался отдать, но не деньгами, а оборудованием для парикмахерской. Однако его стоимость не превышала и половины нужной суммы. Хоккеист также считает странным, что обоими делами – о краже кошелька и о захвате барбер-шопа – занимался один и тот же следователь.
«Это наталкивает на определённые мысли по поводу объективности в расследовании. Однозначно могу заявить, что я ни в чём не виновен, и свою позицию буду отстаивать до конца. Очень рассчитываю на то, что правоохранительные органы наконец-то оценят ситуацию со всех ракурсов и примут законное решение», — рассказал Сергеев «Спорт Бизнес Online».
В «Динамо», между тем, были не в курсе этих разбирательств, когда подписывали контракт с защитником. В клубе ждут его к началу предсезонных сборов, а если он не явится, будут принимать меры.
Сложно представить, что человек, который получает миллионы (в «Динамо» зарплата Сергеева за год составит 35 млн рублей), решит пойти на подсудное дело ради 285 тыс. С другой стороны, чужая душа – потёмки. Понятно, что был какой-то конфликт, и что кто-то точно врёт. Рэкетир ли Сергеев, или это Белоусов пытается не отдать долг и выйти сухим из воды, разбираться должно следствие.
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