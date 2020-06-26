Разборки в духе 90-х. Игрока «Динамо» Сергеева обвиняют в том, что он «отжал» барбер-шоп

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев стал фигурантом уголовного дела – его обвиняют в захвате барбер-шопа в Нижнекамске. Похоже на разборки в духе 1990-х. Что случилось?

Защитнику «Динамо» Сергееву предъявлено обвинение в самоуправстве за захват барбершопа

По версии следствия, Сергеев с подельниками – Денисом Переславцевым и Андреем Артемьевым – произвёл самовольный захват парикмахерской в Нижнекамске. Произошло это после того, как владелец фирмы Андрей Белоусов не отдал защитнику 285 тыс. рублей долга. Управляющим барбер-шопом был поставлен Переславцев. Трём молодым людям, включая хоккеиста, было предъявлено обвинение самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ) и взята подписка о невыезде. Максимальное наказание по этой статье (самоуправство, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения) – пять лет лишения свободы, так же возможно наказание в виде ареста или принудительных работ.



Дело было направлено в суд, однако затем возвращено в следствие из-за ошибок в обвинительном заключении. У каждой стороны есть своя версия событий.

Версия владельца барбер-шопа

Белоусов рассказал «Спорт Бизнес Online», что уже давно знаком с Сергеевым, который является воспитанником «Нефтехимика» и выступал в Нижнекамске последние пять лет. Отношения, по словам Белоусова, были практически дружескими, Сергеев был его постоянным клиентом. В 2016 году хоккеист дал парикмахеру 285 тыс. на открытие нового салона, всё это время деньги обратно не просил, принимать участие в бизнесе – тоже.



В сентябре 2019 года хоккеист всё-таки потребовал вернуть деньги, а перед этим произошёл непонятный случай. За несколько недель до этого Сергеев пригласил Белоусова в бар, где тот напился. А когда очнулся, Сергеев обвинил его в краже кошелька, в котором находились 40 тыс. рублей, а заодно стукнул его по голове.



Дальше начинаются совсем дебри. Белоусов свою вину отрицал, но говорит, что был согласен вернуть деньги. Сергеев по факту кражи обратился в полицию, но позже дело приостановили из-за недостатка улик, а записи с камер наблюдения исчезли.



10 сентября бизнес у Белоусова отобрали – Сергеев с остальными обвиняемыми ворвались в салон и угрозами заставили передать права на барбер-шоп конкуренту из тату-салона Переславцеву. Белоусов ушёл из салона в чём был, даже не забрав свои инструменты и другие личные вещи. Через несколько дней Белоусов подал заявление в полицию.

Андрей Сергеев прокомментировал обвинение в захвате барбершопа в Нижнекамске

Версия хоккеиста

Рассказ Сергеева не изобилует подробностями, но из него становится ясно, что Белоусов долгое время не хотел возвращать долг, а затем ещё и украл кошелёк. Опасаясь последствий из-за кражи, Белоусов решил сам подставить Сергеева и выдумал историю с захватом барбер-шопа.



Долг Белоусов в какой-то момент пытался отдать, но не деньгами, а оборудованием для парикмахерской. Однако его стоимость не превышала и половины нужной суммы. Хоккеист также считает странным, что обоими делами – о краже кошелька и о захвате барбер-шопа – занимался один и тот же следователь.

«Это наталкивает на определённые мысли по поводу объективности в расследовании. Однозначно могу заявить, что я ни в чём не виновен, и свою позицию буду отстаивать до конца. Очень рассчитываю на то, что правоохранительные органы наконец-то оценят ситуацию со всех ракурсов и примут законное решение», — рассказал Сергеев «Спорт Бизнес Online».



В «Динамо», между тем, были не в курсе этих разбирательств, когда подписывали контракт с защитником. В клубе ждут его к началу предсезонных сборов, а если он не явится, будут принимать меры.

В московском «Динамо» отреагировали на информацию об уголовном деле в отношении Сергеева

Сложно представить, что человек, который получает миллионы (в «Динамо» зарплата Сергеева за год составит 35 млн рублей), решит пойти на подсудное дело ради 285 тыс. С другой стороны, чужая душа – потёмки. Понятно, что был какой-то конфликт, и что кто-то точно врёт. Рэкетир ли Сергеев, или это Белоусов пытается не отдать долг и выйти сухим из воды, разбираться должно следствие.