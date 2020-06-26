Панарин боится за свою зарплату. Россиянин недоволен, но он сам выбрал Америку

Всё-таки интересный человек Артемий Панарин. Помимо того, что российский хоккеист является талантливым спортсменом, он ещё и права свои отстаивать умеет. Накануне Артемий опубликовал в своих социальных сетях сообщение следующего содержания.



«С нетерпением жду плей-офф с участием «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако у меня есть опасения не только по поводу здоровья игроков и их семей, но и по поводу долгосрочного процветания НХЛ. В течение почти двух десятилетий хоккеисты защищали доходы владельцев с помощью эскроу. Причём делали это даже во время кризиса из-за пандемии, хотя доходы владельцев продолжают расти в геометрической прогрессии. Настало время исправить ситуацию с эскроу.

«Есть опасения по долгосрочному процветанию НХЛ». Панарин не хочет отдавать свои деньги Игроки хотят гарантий того, что отчисления (эскроу) не повысятся в обмен на согласие доиграть сезон во время вируса.

Мы, как игроки, не можем возобновить матчи, не имея заключённого соглашения. Знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф находится в разгаре. Искренне желаю, чтобы товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить матчи на домашней арене», — отметил Панарин.



Нет сомнений, что текст за него составлял агент хоккеиста Пол Теофанос. Бывший американский спецназовец греческого происхождения умён и хитёр. Кроме того, он давно работает в агентском бизнесе, свободно разговаривает на русском языке. Теофанос наверняка долго консультировал Артемия, как правильно выразить столь серьёзную глубокую мысль. Да и английского языка Панарин так хорошо ещё не выучил. Сказать, что заявление Панарина стало информационной бомбой, значит не сказать ничего.



Панарин, по сути, «наехал» на всех владельцев клубов НХЛ, включая хозяина «Рейнджерс» Джеймса Долана. Ведь именно в их адрес был адресован данный посыл, ключевая мысль которого – недовольство системой отчислений эскроу, прописанной в коллективном договоре сразу после локаута 2005 года. Доходы профсоюза игроков и НХЛ должны распределяться равномерно, а из зарплат хоккеистов удерживается определённый процент.



Учитывая мировую пандемию коронавируса, непонятную ситуацию с сезоном, отсутствием выручки с продажи билетов и клубной атрибутики, хозяева клубов несут огромные потери. В связи с этим пресловутый эскроу в нынешнем году планируется повысить. Мало того, что хоккеистам (в нашем случае – Панарину) придётся заплатить большой нью-йоркский налог штата, так ещё и сделать повышенное отчисление в специальный фонд.

Почему молчат наши энхаэловские правдорубы? Задоров уже высказался о протестах в США Артемий Панарин по-прежнему хранит молчание, а Илья Брызгалов не смотрит телевизор.

Напомним, что российский нападающий подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс» на общую сумму $81,5 млн, став самым высокооплачиваемым россиянином в лиге. Его средняя годовая зарплата, которая будет учитываться лигой под потолком зарплат, составляет $11,64 млн. В первый сезон Артемий должен был заработать $14 млн, однако после всех вычетов сумма будет гораздо меньше. Панарин чувствует, что из его рук выскальзывает очередной лакомый кусочек.

Интересно посмотреть, как аукнется Панарину такой «наезд» на больших и супербогатых людей, пусть и «наехал» Артемий в корректной и мягкой форме. Но посыл россиянина очевиден: за свою зарплату он боится всё сильнее и делиться с ней ни с кем не хочет.



Примечательно, что с момента опубликования Панариным заявления ещё ни один действующий хоккеист НХЛ не написал нечто похожее и никак не поддержал российского правдоруба. Разве что Райан Кеслер, пропустивший из-за травмы сезон в «Анахайме», немного повоевал с подписчиками своего «твиттера». Официальных и больших заявлений в панаринском стиле мы пока не увидели, в том числе и от соотечественников Артемия. Неужели Панарин так и не дождётся поддержки?

Фото: Getty Images

Случиться может всякое, но вы можете себе представить нечто подобное со стороны Александра Овечкина, который через прессу намекнул бы Теду Леонсису о том, что надо бы эскроу понизить, а лучше и вовсе отменить? Вряд ли дипломатичный и корректный Овечкин, находящийся в отличных отношениях с владельцем «Вашингтона», сделал бы такое публичное заявление. В личной беседе – вероятно, через Интернет – нет. Аналогично можно сказать про Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и других суперзвёзд НХЛ.



Панарин в плане поведения ещё сыроват. Видно, что не хватает жизненного опыта. Артемий не до конца понимает, что суть проблемы, поднятой им, важна, но говорить о ней нужно не в таком ключе и не с прямыми намёками на недовольство действиями людей, которые содержат твой клуб и платят тебе зарплату из собственного кармана. Таковы правила НХЛ. Либо ты живёшь и играешь по ним, либо отправляешься в КХЛ, где тебя примут с распростёртыми объятиями. Правда, заваливать гигантскими деньгами отныне не будут и в Континентальной лиге. Наступает время жёсткого потолка зарплат.

«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке Российский нападающий «Рейнджерс» вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал о своей самоизоляции в США.

Панарин молодец, что борется за свою зарплату. Давайте прямо сейчас каждый из нас поставит себя на его место. Конечно, любой человек был бы недоволен, но куда деваться, если иначе нельзя? Панарин сам выбрал Америку, сам связал с ней всю свою ближайшую жизнь и карьеру. Купил в США большой дом, подписал многолетний контракт с американским клубом. Заработал славу, деньги, знаменитость. Теперь приходится жить по установленным и прописанным правилам.



Кстати, пример Артемия может послужить хорошим уроком для молодых российских хоккеистов, которые собираются без оглядки рвануть в Северную Америку. Панарин в любом случае получит приличные деньги, даже после всех вычетов. А вот кого-то могут попросту оставить без штанов, с ног до головы обложив различными выплатами. Так есть ли смысл пиарить забугорщину и бежать туда без оглядки по первому зову агента, если можно достойно жить и работать на родине? Ведь если ты сильный и подающий надежды хоккеист, то и в России ты будешь востребован и заработаешь отличные деньги.